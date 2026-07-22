Mordre l’orage : les livres ne guérissent pas, ils empêchent de tomber

Une maison construite sur du vide

Professeure documentaliste dans un collège d’Argenteuil, mariée et mère de deux grands enfants, Fanny s’est bâti une vie assez solide pour ne plus regarder dessous. Adoptée, puis rendue à l’Assistance publique, elle a appris très tôt à verrouiller ses souvenirs : « Tant que tu te tais, ça n’existe pas. » Le décès de sa mère adoptive fait pourtant sauter la serrure. Un dossier ressurgit, une bâtisse du Morvan lui revient, et avec elle la petite fille déplacée de foyer en foyer, la peur d’être rejetée, la rage de survivre.

Pandazopoulos ne réduit jamais le placement à un simple ressort dramatique. Elle en saisit la violence administrative, affective, presque grammaticale : « On parle d’enfants placés. Pour dire ceux qui n’ont pas de place. » La formule éclaire tout l’ouvrage. L’héroïne n’a cessé de chercher où tenir : dans une famille, un métier, un nom. Chaque conquête demeure fragile, menacée par cette conviction enfouie selon laquelle « l’espoir d’être aimée n’irait jamais sans la peur d’un nouvel abandon. »

Une phrase qui court avant l’orage

La grande force de Mordre l’orage tient à sa langue. La narration épouse les accélérations de Fanny, ses dérapages, ses associations brutales. Les périodes s’allongent, les dialogues se fondent dans le flux intérieur, les mots parfois se soudent, les souvenirs changent de temps sans prévenir. La syntaxe ne décrit pas la panique : elle la produit. Le lecteur avance au rythme de cette femme qui pense trop vite, imagine trop loin et fabrique des histoires pour ne pas rester seule devant le vide.

Cette immersion a son revers. Le feu, la chute, la fuite, la peau reviennent jusqu’à être parfois davantage soulignés qu’éprouvés. Certaines scènes prolongent un emballement déjà pleinement sensible ; quelques retournements familiaux accentuent aussi la veine mélodramatique. L’intensité demeure, mais elle aurait gagné, çà et là, à rencontrer plus de silence.

Des livres dans les os

Fanny ne lit ni pour se distraire ni pour afficher une culture. Elle conserve certains ouvrages « non pour elle mais en elle » : ils deviennent une ossature, une mémoire de secours, presque une famille de remplacement. Proust, Ferrante, Delbo, Ernaux, Manguel ou Max Aub ne sont jamais convoqués pour faire joli. Ils servent à penser, résister, transmettre.

C’est aussi l’un des plus beaux axes du texte : la défense d’une lecture qui dérange. Au collège, puis dans un bibliobus menacé, Fanny lutte contre les budgets réduits, les tableaux d’évaluation, la neutralité changée en prudence molle, les injonctions à ne pas troubler. Pour elle, la littérature doit ouvrir des fenêtres et donner des mots à ceux qui en manquent. « La fiction, c’était sa raison d’être. » Le livre devient alors un plaidoyer concret pour les bibliothèques, les professeurs documentalistes et tous ceux qui continuent d’apporter des ouvrages là où l’on estime qu’ils ne servent à rien.

Cette dimension sociale enrichit l’ensemble, mais l’alourdit parfois. Gilets jaunes, casse des services publics, censure, extrême droite, déclassement rural : tout entre dans le cadre. Souvent avec justesse, parfois au prix d’un effet de démonstration. Plusieurs figures secondaires restent également assignées à une fonction — incarner le mépris, le conformisme ou la bureaucratie — quand Fanny déborde heureusement toutes les cases.

Mordre plutôt que guérir

Pandazopoulos ne cherche jamais à rendre son héroïne exemplaire. Elle est généreuse, injuste, drôle, épuisante, lucide une seconde et aveugle la suivante. Elle aime trop fort, protège jusqu’à étouffer, confond parfois secours et possession. Ce refus de l’amabilité donne au récit sa puissance. Fanny n’est pas « résiliente » au sens décoratif du terme : elle avance de travers, abîme, recommence.

Mordre l’orage interroge ainsi ce que l’on transmet malgré soi : des silences, des peurs, des récits incomplets, une manière d’aimer. « Quand on n’a pas d’histoire, on s’en invente, quand on n’a pas de réponse, on les trouve, une autre et une autre encore, et plus on invente et plus on sait que ce sont des fables dont on se couvre pour ne plus être nu. »

Isabelle Pandazopoulos signe un roman parfois trop chargé, mais habité par une voix rare, charnelle et indocile. Un texte qui ne promet ni l’apaisement ni la guérison, seulement la possibilité de continuer : « Quoi qu’ils en disent, le ciel brûle toujours, ici ou là, même et surtout quand il neige. »

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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