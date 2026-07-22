La Fille dans les nuages : un roman de Romain Puértolas s'anime

Philippe Riche voulait adapter l'ouvrage de Romain Puértolas, paru en 2015, mais a aussi souhaité, avec le scénariste Luc Bossi, introduire une lecture originale, avec un récit sensiblement différent. Ce dernier est cette fois centré sur Providence et son cochon d'Inde, Airbag.

« Les enfants vivent dans un monde anxiogène où l’avenir est souvent promesse de dérèglement climatique, de déclassement », avance le réalisateur Philippe Riche. « Mais on peut, tout en restant lucide, s’interroger sur la prise qu’on a sur le monde, tenter de faire naître une dynamique, un élan », poursuit-il en assurant que le film explore la possibilité de changer les choses.

En salles ce mercredi 22 juillet, le film réunit, au sein de son casting vocal, Louane (Providence), Jamel Debbouze (Airbag), Grégoire Ludig (Tonton Jason) ou encore Patrick Brüll (Octavius), Clémentine Domptail (Befana), Pauline Moulène.

Par Antoine Oury

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