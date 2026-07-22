La Caravane Lumni accueille les 13-16 ans et leurs conseils de lecture

Fortement engagé autour de la lecture, en première ligne du soutien à la littérature sous toutes ses formes, France Télévisions déploie régulièrement des initiatives et des actions culturelles et pédagogiques pour donner à tous les publics, en particulier les jeunes, l’envie de lire.

Pour encourager les enfants et les adolescents à inclure la lecture dans leur quotidien, à s’emparer de façon ludique du pouvoir des mots et à devenir eux-mêmes ambassadeurs de livres, Lumni a lancé depuis 2025 le programme Conseils de lecture – La Caravane Lumni. Une série innovante, à la rencontre des jeunes, les incitant à célébrer et partager leur goût pour la lecture.

Après le Festival du Livre de Paris, la série Lumni Conseils de lecture – La Caravane Lumni revient pour une troisième saison, tournée au Centre national du livre à Paris et au Livrodrome de Savigny-sur-Orge. Le concept ? Permettre cette fois-ci aux 13-16 ans de présenter leur livre préféré et ainsi encourager la lecture d’autres adolescents.

Pensée comme une expérience immersive et ludique, une caravane itinérante aux couleurs de Lumni a été spécialement aménagée pour devenir le décor de ces recommandations littéraires. Cette véritable mini-bibliothèque ambulante vient se garer lors de festivals, salons du livre et événements culturels. L’occasion pour les enfants et ados de partager leur passion pour la lecture, leurs anecdotes et leurs recommandations littéraires de manière spontanée et authentique.

Troisième et quatrième stops de la Caravane Lumni : le Centre national du livre à Paris dans le cadre de l'opération « Partir en livre » et le Livrodrome au lycée Jean-Baptiste-Corot de Savigny-sur-Orge, où vingt adolescents ont pu présenter leurs coups de cœur littéraires du moment, dont :

La Somme de nos vies (Sophie Astrabie, J'ai Lu) par Juliana

Germinal (Émile Zola) par Hamza

Au Bonheur des Dames (Émile Zola) par Pauline

À quoi rêvent les étoiles (Manon Fargetton, Gallimard Jeunesse) par Mélissa

Tant que fleuriront les citronniers (Zoulfa Katouh, trad. Anne Guitton, 10/18) par Ana-Maria

L’Épreuve, Le Labyrinthe (James Dashner, trad. Guillaume Fournier, PKJ) par Maël

L’Art de perdre (Alice Zeniter, J'ai Lu) par Mélisande

À LIRE - Les années 2020 et 1989 racontées par Nicolas Mathieu et Éric-Emmanuel Schmitt

Divergente (Veronica Roth, trad. Anne Delcourt, PKJ) par Alma

Dragon Ball (Akira Toriyama, Glénat) par Lohan

Mille baisers pour un garçon (Tillie Cole, trad. Charlotte Faraday, Le Livre de Poche) par Keziah

Les 20 épisodes de 3 minutes de cette nouvelle saison seront disponibles dès ce mercredi 22 juillet sur Lumni.fr. La coproduction est assurée par France Télévisions et Studio 77/MediaTV, avec Sarah Montégut en directrice d'écriture.

Par Dépêche

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