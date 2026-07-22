Défaillance de Makassar : la “vulnérabilité croissante” de l'édition indépendante

Les membres du Syndicat de l’Édition Alternative (SEA) ont suivi avec une profonde inquiétude les

difficultés du diffuseur-distributeur Makassar.

Le SEA exprime tout son soutien aux maisons d’édition directement touchées par cette situation, parmi lesquelles plusieurs de ses membres : Alifbata, Arbitraire, Lapin, Ici-Bas, L’Œuf, La Cafetière, Les Rêveurs, Même Pas Mal, Nada, PLG et Ion, ainsi qu’à l’ensemble des quelque deux cents maisons concernées. Toutes contribuent de manière irremplaçable à la diversité éditoriale et se trouvent aujourd’hui confrontées à des obstacles extrêmement périlleux, à la fois économiques, logistiques et éditoriaux.

Des ventes qui risquent de n’être jamais réglées ; des nouveautés dont les sorties sont repoussées, voire annulées; des maisons qui doivent trouver des solutions de trésorerie pour payer les auteurs et autrices; qui sont obligées de rechercher en urgence et en masse un nouveau partenaire de diffusion-distribution, ce qui est pourtant une décision cruciale; récupérer leurs stocks et les remettre en ordre pour qu’ils soient de nouveau rapidement à disposition des libraires...

Dans un paysage du livre de plus en plus concentré, dominé par de grands groupes qui cumulent les fonctions d’édition, de diffusion et de distribution, et disposent parfois même de leurs propres réseaux de vente, l’édition indépendante fait face à une vulnérabilité croissante. Publier de manière indépendante n’est pas seulement un modèle économique : c’est la mise en œuvre de choix éditoriaux, culturels et politiques. C’est la volonté de défendre des voix singulières, des catalogues exigeants, mais aussi un modèle économique et humain qui ne repose pas uniquement sur des critères de rentabilité.

Cet engagement doit être soutenu. Il concerne l’ensemble de la chaîne du livre : les auteurs et autrices, les traducteurs et traductrices, les maisons d’édition, les structures de diffusion et de distribution, les librairies et, bien sûr, les lectorats.

La situation critique de Makassar rappelle avec brutalité combien cette chaîne est fragile. Lorsqu’un de ses maillons cède, tout l’écosystème vacille. Derrière cette situation de crise, ce sont près de deux cents maisons d’édition qui voient leurs équilibres économiques immédiatement menacés, des librairies qui rencontrent des problèmes de retours et de crédits, des milliers de livres dont la diffusion est interrompue, et des milliers d’auteurs et d’autrices qui ignorent si les droits qui leur sont dus pourront leur être payés.

Le SEA tient à témoigner de sa solidarité pleine et entière avec les auteurs et autrices concernées. Leur précarité est largement documentée, elle frappe avec une violence particulière celles et ceux qui choisissent de publier auprès de maisons indépendantes, par conviction artistique, intellectuelle ou politique. Ces personnes ne doivent pas être les victimes collatérales d’un système devenu toujours plus fragile.

Le SEA souhaite également apporter tout son soutien aux équipes de Makassar dont l’avenir

incertain menace les emplois.

Cette crise dépasse le seul cas de Makassar. Elle interroge les conditions de survie de l’édition indépendante dans un marché où la concentration économique réduit chaque année un peu plus les marges de manœuvre des structures les plus modestes. Défendre la bibliodiversité ne peut relever des seuls discours : cela suppose des politiques publiques ambitieuses et des mécanismes de solidarité adaptés aux réalités du secteur.

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Le SEA appelle les pouvoirs publics à mettre en place, dans les plus brefs délais, des mesures concrètes, notamment un fonds exceptionnel de soutien permettant aux maisons d’édition touchées de traverser cette crise et de maintenir leurs emplois, leurs catalogues ainsi que leurs relations avec les libraires, les auteurs et les autrices.

L’enjeu dépasse la survie de quelques entreprises : il concerne la richesse du débat intellectuel, la pluralité des idées et l’accès de toutes et tous à une création éditoriale diverse.

Nous nous tiendrons aux côtés des maisons d’édition concernées, de leurs auteurs et autrices, et de tous les acteurs et actrices de la chaîne du livre mobilisées pour que cette crise ne se transforme pas en un recul brutal de la diversité éditoriale.

Bordeaux, le 20 juillet 2026

Le Syndicat de l'édition alternative (S.E.A.)

Les maisons d’édition réunies au sein du Syndicat de l’Édition Alternative (S.E.A.), éditent et publient des livres en s’attachant avant tout à la mise en valeur d’une œuvre ; ni stratégies marketing, ni exploitation de droits dérivés ne président à leurs choix éditoriaux. Le catalogue des structures adhérentes doit avoir un lien avec les domaines de la bande dessinée ou de l’image.

Photographie : illustration, Lau Rence, CC BY-NC-SA 2.0

Par Auteur invité

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