Après la fronde d’Avignon, l’État libère 10 millions d’euros pour la culture

Les 28 théâtres, opéras et orchestres qui redoutaient de perdre une partie de leurs subventions 2026 recevront finalement les crédits gelés. Le ministère de la Culture promet leur versement au second semestre. Une victoire pour un secteur fortement mobilisé depuis l’ouverture du Festival d’Avignon, mais qui reste suspendu aux arbitrages budgétaires de 2027.
Le 21/07/2026 à 18:20 par Hocine Bouhadjera
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21/07/2026 à 18:20
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Le couperet ne tombera finalement pas. Les 10 millions d’euros de crédits gelés pour 28 institutions du spectacle vivant seront versés au second semestre 2026, a annoncé, ce 21 juillet, l’entourage de Catherine Pégard, ministre de la Culture, à l’AFP. Ces sommes correspondent à une partie du second versement des subventions annuelles accordées par l’État aux établissements concernés.
Quelques semaines plus tôt, ces structures avaient appris que 10 % à 13 % environ de leurs dotations risquaient de rester gelées. L’annonce, intervenue le 3 juillet, à la veille de l’ouverture du Festival d’Avignon, avait immédiatement alarmé les directions : les saisons 2026-2027 étaient déjà programmées, les contrats conclus et les productions engagées.
Le déblocage constitue donc un recul majeur de la menace immédiate. Il ne signifie toutefois pas que la crise budgétaire du spectacle vivant est résolue.
Dans les institutions subventionnées, les aides de l’État ne servent pas uniquement à préparer de futurs projets. Elles financent des spectacles déjà annoncés, des coproductions, des résidences d’artistes, des tournées et des emplois permanents ou intermittents. Une réduction décidée en cours d’exercice oblige donc à agir sur des dépenses déjà engagées.
Les 28 établissements avaient alerté sur les conséquences possibles : annulations, remboursements de billetterie, recours au chômage partiel, impossibilité d’honorer certains contrats, voire fermeture temporaire de lieux. À Nanterre, la mairie estimait que les différentes coupes envisagées pouvaient amputer de près de 800.000 euros le budget du théâtre des Amandiers.
La liste ne réunissait pas seulement quelques grandes scènes parisiennes. Elle couvrait tout le territoire et plusieurs disciplines : douze centres dramatiques nationaux, trois scènes nationales, deux théâtres parisiens, sept opéras ou établissements lyriques et quatre orchestres.
Étaient notamment concernés la Comédie de Caen, le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, La Criée à Marseille, Nanterre-Amandiers, la Comédie de Reims, le Théâtre national de Bretagne à Rennes, le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, la Comédie de Saint-Étienne, le Théâtre de la Cité à Toulouse, le Théâtre des 13 vents à Montpellier, le Théâtre de la Commune à Aubervilliers et le Théâtre national populaire de Villeurbanne.
À cette liste s’ajoutaient la MC2 de Grenoble, la MC93 de Bobigny, la Maison des arts et de la culture de Créteil, le Rond-Point et l’Athénée à Paris, ainsi que les opéras de Lyon, du Rhin, de Nancy, de Bordeaux, de Rouen, de Montpellier et du Capitole à Toulouse. Les orchestres nationaux d’Île-de-France, de Lille et des Pays de la Loire, ainsi que l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, étaient également visés.
Le calendrier a contribué à transformer une décision budgétaire en crise politique. Révélée juste avant Avignon, la menace a traversé tout le festival, principal lieu de rencontre du théâtre français. Directions d’établissements, artistes, techniciens et syndicats ont multiplié les assemblées générales, rassemblements et prises de parole.
Scène Ensemble, le Syndeac, Les Forces musicales et d’autres organisations avaient écrit au président de la République, au gouvernement et aux présidences des assemblées pour réclamer un moratoire sur les réductions budgétaires.
Le Syndeac a parallèlement lancé l’appel « Culture partout. 1 % obligatoire », demandant que la culture représente 1 % du budget de l’État, contre environ 0,7 % selon le syndicat. L’organisation mettait en avant des programmations réduites, des emplois supprimés et des compagnies confrontées à une baisse de leur diffusion.
La contestation avait également gagné la Cour d’honneur du Palais des papes, où plusieurs artistes avaient directement interpellé Emmanuel Macron. La CGT Spectacle préparait de son côté une semaine d’actions à la rentrée, avec un appel à la grève à partir du 26 septembre.
Le gel contesté s’inscrivait dans un effort budgétaire qui dépasse largement le seul ministère de la Culture. Au printemps, Bercy avait évalué à près de 6 milliards d’euros le coût potentiel, pour les finances publiques de 2026, de la guerre au Moyen-Orient et de ses conséquences économiques. Le gouvernement avait alors prévu un montant équivalent de mesures de précaution, dont 4 milliards sur les dépenses de l’État et de ses opérateurs.
Le 7 juillet, un nouveau comité d’alerte des finances publiques a identifié 3 milliards d’euros de risques supplémentaires, dont 2 milliards portant sur les dépenses de l’État. La croissance prévisionnelle pour 2026 a dans le même temps été ramenée à 0,7 %.
Le déblocage des crédits culturels ne met donc pas fin aux arbitrages. Il signifie que les 28 établissements ne supporteront pas, pour l’instant, la part d’économies qui leur avait été assignée. Il reste à savoir si ces sommes seront compensées ailleurs dans le budget du ministère ou si Bercy acceptera d’assouplir l’effort demandé.
L’entourage de Catherine Pégard indique que la ministre doit rencontrer prochainement les représentants du secteur, les collectivités, les élus et les artistes afin de construire une trajectoire pour 2027.
À LIRE - Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon
La bataille se déplace désormais vers le budget 2027, et vers la question qui traverse tout le secteur : comment maintenir un service public culturel lorsque ses engagements sont pluriannuels, mais que ses financements peuvent être remis en cause en cours de saison ?
Photographie : Catherine Pégard, au Sénat, ce mercredi 10 juin 2026 (capture d'écran Sénat)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Réalisé par Alex Gibney, le documentaire Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie revient sur la tentative d’assassinat subie par Salman Rushdie le 12 août 2022 à la Chautauqua Institution, dans l’État de New York. Présenté au Sundance Film Festival 2026, le documentaire retrace les suites de l’attaque à partir du témoignage de l’écrivain et d’images tournées par son épouse, Rachel Eliza Griffiths, pendant sa convalescence.
25/06/2026, 18:09
À l’heure où La Ville de Lyon intègre le réseau des Villes créatives de littérature de l’UNESCO, la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) souhaite vous faire redécouvrir la Cité des gones à travers le regard que les écrivains ont porté sur elle. Un événement hors les murs, ce vendredi 26 juin de 18h30 à 20h. Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
25/06/2026, 15:40
À l’Écomusée du Grand-Orly Seine Bièvre, à Fresnes, Malo Patron expose jusqu’au 26 septembre son projet Écrire la Bièvre, pour la continuité des imaginaires des petites rivières urbaines. Écrivain et performeur, il y poursuit un travail commencé en 2024 autour d’une rivière francilienne aussi présente qu’insaisissable : visible sur une partie de son parcours, enfouie ailleurs, parfois oubliée par celles et ceux qui vivent pourtant au-dessus d’elle.
25/06/2026, 10:53
Pour la deuxième année consécutive, l’association Tous Créoles et la Fondation Clément, en partenariat avec la Fnac Martinique, réuniront auteurs, lecteurs et passionnés de littérature autour d’un rendez-vous consacré au livre et au patrimoine culturel martiniquais.
24/06/2026, 11:20
Organisé par Claudia Gronemann et Hervé Sanson, le colloque international « Traces de mémoire 1939-1945/1954 : Le passé transculturel du Maghreb dans la littérature, le cinéma et les médias » se tiendra du 25 au 27 juin 2026 à l’Université de Mannheim, en Allemagne. Chercheurs et spécialistes y étudieront, à travers la littérature, le cinéma et les médias, les traces de la Seconde Guerre mondiale au Maghreb et leurs liens avec les mémoires de la décolonisation.
23/06/2026, 17:22
Organisé par la Ville de Levallois, le Salon du Roman Historique de Levallois, qui devait se tenir ce samedi 27 et dimanche 28 juin 2026 au parc de la Planchette, est reporté à une date ultérieure en raison de l’épisode caniculaire en cours. La décision a été prise « par mesure de précaution pour la sécurité de tous », exposants comme visiteurs. Une nouvelle date doit être fixée à la rentrée.
23/06/2026, 17:19
READ tiendra sa deuxième édition à Barcelone les 16, 17 et 18 septembre 2026. Organisée par Radical Books Coop avec le soutien de Verso Books, La fabrique, Jacobin Magazine et Brumaire Verlag, la convention réunira plus de 400 éditeurs et magazines venus de 72 pays autour de l’essai, de la pensée critique, des droits éditoriaux, des catalogues et de projets communs.
23/06/2026, 15:11
La Semaine PhiloMonaco 2026 se tiendra du 24 au 28 juin autour d’un thème aussi intime que politique : le désir. Pendant cinq jours, Les Rencontres Philosophiques de Monaco proposeront conversations, dialogues, tables rondes, déjeuners-philo, matinales et rencontres publiques pour explorer ce qui met les individus en mouvement, les relie aux autres, les égare parfois ou les pousse vers l’avenir.
22/06/2026, 18:32
À l’occasion du 140e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la République de Corée, la France sera le pays invité d’honneur du Salon international du livre de Séoul 2026. L’événement se tiendra du mercredi 24 au dimanche 28 juin, au COEX, Halls A et B1, à Séoul.
22/06/2026, 17:37
La 30e édition des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens s’est achevée dimanche 21 juin, à Amiens, avec un bilan de fréquentation s'élevant à 28.059 festivaliers et festivalières. L’événement, consacré à la bande dessinée internationale, a réuni auteurs, autrices, scolaires, professionnels et public autour d’expositions, d’ateliers, de rencontres et de prix remis au fil du mois de juin.
22/06/2026, 12:19
Le festival de jeux vidéo Press Start reviendra du 23 au 28 septembre 2026 à la Bibliothèque publique d’information, pour une 14e édition intitulée Histoires sans fin. Après plusieurs formats, l’événement retrouve sa formule de cœur : une semaine de festival dans les espaces de la bibliothèque, avec des ateliers, des rencontres avec des professionnel·les du secteur, des sessions de jeux et des événements diffusés en direct sur Twitch.
19/06/2026, 16:10
À Édimbourg, la National Library of Scotland ouvre le 19 juin Rain, une exposition gratuite visible jusqu’au 30 avril 2027. Livres rares, manuscrits, cartes, partitions, archives audiovisuelles et objets du quotidien y racontent les manières écossaises de mesurer, redouter ou célébrer les averses. Une initiative rafraichissante en ces périodes de chaleurs accablantes.
19/06/2026, 10:56
Après une édition 2026 placée sous le signe de la liberté, le Printemps des Poètes prépare déjà son prochain rendez-vous. La manifestation poétique, créée en 1999, se tiendra du 8 au 31 mars 2027 autour d’un nouveau thème : « La poésie : zones d’action ». Une manière de rappeler que la poésie n’est pas seulement affaire de forme, de sensibilité ou de patrimoine, mais aussi de parole engagée, de vision du monde et de présence active dans la cité.
18/06/2026, 18:17
Le Chat n’aura finalement pas son musée à Bruxelles, du moins pas sous la forme imaginée par Philippe Geluck. Après plus d’une décennie de reports, de polémiques et de hausse des coûts, le dessinateur belge a décidé de se retirer du projet de Musée du Chat et du dessin d’humour, annoncé en 2015 et plusieurs fois repoussé depuis.
18/06/2026, 17:51
Le festival littéraire Place aux Livres s’est tenu samedi 30 mai 2026 dans le quartier de la Place des Fêtes, à Paris 19e. Organisée par l’association Des beaux lendemains, cette deuxième édition gratuite a réuni 11 auteur·ices autour du thème du corps, avec 15 rencontres, lectures et ateliers répartis dans trois lieux du quartier, afin de mettre en avant des autrices et des voix minorisées de la littérature contemporaine.
18/06/2026, 16:13
À Montmorillon, ville de la Cité de l'Écrit et des Métiers du Livre et de la romancière et éditrice Régine Deforges, le Salon du livre 2026 se tiendra samedi 20 juin, mais l’événement littéraire s’est déjà déplacé sur le terrain politique. La programmation, qui met en avant plusieurs figures médiatiques et éditorialistes nationaux, est dénoncée par France Insoumise comme le signe d’un changement d’orientation culturelle depuis l’élection de Jean-Luc Souchaud, maire divers droite de la commune.
17/06/2026, 18:18
Top ArticlesRelay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique
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