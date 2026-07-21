Après la fronde d’Avignon, l’État libère 10 millions d’euros pour la culture

Le couperet ne tombera finalement pas. Les 10 millions d’euros de crédits gelés pour 28 institutions du spectacle vivant seront versés au second semestre 2026, a annoncé, ce 21 juillet, l’entourage de Catherine Pégard, ministre de la Culture, à l’AFP. Ces sommes correspondent à une partie du second versement des subventions annuelles accordées par l’État aux établissements concernés.

Quelques semaines plus tôt, ces structures avaient appris que 10 % à 13 % environ de leurs dotations risquaient de rester gelées. L’annonce, intervenue le 3 juillet, à la veille de l’ouverture du Festival d’Avignon, avait immédiatement alarmé les directions : les saisons 2026-2027 étaient déjà programmées, les contrats conclus et les productions engagées.

Le déblocage constitue donc un recul majeur de la menace immédiate. Il ne signifie toutefois pas que la crise budgétaire du spectacle vivant est résolue.

Une économie qui menaçait des saisons déjà engagées

Dans les institutions subventionnées, les aides de l’État ne servent pas uniquement à préparer de futurs projets. Elles financent des spectacles déjà annoncés, des coproductions, des résidences d’artistes, des tournées et des emplois permanents ou intermittents. Une réduction décidée en cours d’exercice oblige donc à agir sur des dépenses déjà engagées.

Les 28 établissements avaient alerté sur les conséquences possibles : annulations, remboursements de billetterie, recours au chômage partiel, impossibilité d’honorer certains contrats, voire fermeture temporaire de lieux. À Nanterre, la mairie estimait que les différentes coupes envisagées pouvaient amputer de près de 800.000 euros le budget du théâtre des Amandiers.

La liste ne réunissait pas seulement quelques grandes scènes parisiennes. Elle couvrait tout le territoire et plusieurs disciplines : douze centres dramatiques nationaux, trois scènes nationales, deux théâtres parisiens, sept opéras ou établissements lyriques et quatre orchestres.

Étaient notamment concernés la Comédie de Caen, le Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, La Criée à Marseille, Nanterre-Amandiers, la Comédie de Reims, le Théâtre national de Bretagne à Rennes, le Théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis, la Comédie de Saint-Étienne, le Théâtre de la Cité à Toulouse, le Théâtre des 13 vents à Montpellier, le Théâtre de la Commune à Aubervilliers et le Théâtre national populaire de Villeurbanne.

À cette liste s’ajoutaient la MC2 de Grenoble, la MC93 de Bobigny, la Maison des arts et de la culture de Créteil, le Rond-Point et l’Athénée à Paris, ainsi que les opéras de Lyon, du Rhin, de Nancy, de Bordeaux, de Rouen, de Montpellier et du Capitole à Toulouse. Les orchestres nationaux d’Île-de-France, de Lille et des Pays de la Loire, ainsi que l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, étaient également visés.

Avignon transforme l’inquiétude en mobilisation

Le calendrier a contribué à transformer une décision budgétaire en crise politique. Révélée juste avant Avignon, la menace a traversé tout le festival, principal lieu de rencontre du théâtre français. Directions d’établissements, artistes, techniciens et syndicats ont multiplié les assemblées générales, rassemblements et prises de parole.

Scène Ensemble, le Syndeac, Les Forces musicales et d’autres organisations avaient écrit au président de la République, au gouvernement et aux présidences des assemblées pour réclamer un moratoire sur les réductions budgétaires.

Le Syndeac a parallèlement lancé l’appel « Culture partout. 1 % obligatoire », demandant que la culture représente 1 % du budget de l’État, contre environ 0,7 % selon le syndicat. L’organisation mettait en avant des programmations réduites, des emplois supprimés et des compagnies confrontées à une baisse de leur diffusion.

La contestation avait également gagné la Cour d’honneur du Palais des papes, où plusieurs artistes avaient directement interpellé Emmanuel Macron. La CGT Spectacle préparait de son côté une semaine d’actions à la rentrée, avec un appel à la grève à partir du 26 septembre.

Un répit pour 2026, une négociation pour 2027

Le gel contesté s’inscrivait dans un effort budgétaire qui dépasse largement le seul ministère de la Culture. Au printemps, Bercy avait évalué à près de 6 milliards d’euros le coût potentiel, pour les finances publiques de 2026, de la guerre au Moyen-Orient et de ses conséquences économiques. Le gouvernement avait alors prévu un montant équivalent de mesures de précaution, dont 4 milliards sur les dépenses de l’État et de ses opérateurs.

Le 7 juillet, un nouveau comité d’alerte des finances publiques a identifié 3 milliards d’euros de risques supplémentaires, dont 2 milliards portant sur les dépenses de l’État. La croissance prévisionnelle pour 2026 a dans le même temps été ramenée à 0,7 %.

Le déblocage des crédits culturels ne met donc pas fin aux arbitrages. Il signifie que les 28 établissements ne supporteront pas, pour l’instant, la part d’économies qui leur avait été assignée. Il reste à savoir si ces sommes seront compensées ailleurs dans le budget du ministère ou si Bercy acceptera d’assouplir l’effort demandé.

L’entourage de Catherine Pégard indique que la ministre doit rencontrer prochainement les représentants du secteur, les collectivités, les élus et les artistes afin de construire une trajectoire pour 2027.

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La bataille se déplace désormais vers le budget 2027, et vers la question qui traverse tout le secteur : comment maintenir un service public culturel lorsque ses engagements sont pluriannuels, mais que ses financements peuvent être remis en cause en cours de saison ?

Photographie : Catherine Pégard, au Sénat, ce mercredi 10 juin 2026 (capture d'écran Sénat)

Par Hocine Bouhadjera

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