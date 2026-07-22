Cinq heures pour retrouver la femme qu’il aimait dix ans plus tôt

Un homme profite d’une escale de cinq heures quarante à Shanghai pour traverser la ville. Alors qu’il sait qu’il pourrait être arrêté, il accueille cette menace avec une étrange résignation, comme si elle comptait moins que le reste.

Depuis son taxi, il observe les gratte-ciel, les rues animées et les restaurants. Mais son attention reste tournée vers une femme qu’il a aimée dix ans auparavant et qu’il espère encore retrouver au détour d’une rue.

Son trajet devient peu à peu une plongée dans ses souvenirs, ses regrets et ses contradictions. À travers ce monologue intérieur, le roman suit un homme confronté à ses choix passés et à une crise existentielle qu’il ne peut plus éviter.

Les éditions Calmann-Lévy vous proposent un extrait en avant-première :

Agrégée de philosophie, Ada Walter a vécu en Chine, où elle a également enseigné. Cette expérience nourrit le cadre de Shanghai, cinq heures quarante, son premier roman.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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