La Vie avant nous, une jeunesse moscovite à la fin des années 1980

À la fin des années 1980, Ania et Milka grandissent dans les grands ensembles de la banlieue moscovite. Très proches, les deux adolescentes passent leurs étés dans une datcha entourée d’un verger. Elles y imaginent leur avenir, découvrent l’amour et rêvent d’une vie plus libre que celle racontée par leurs parents.

Elles se lient à Trifonov, jeune idéaliste passionné de politique, et à Lopatine, davantage attiré par les combines et la provocation. Ensemble, les quatre amis discutent d’histoire, de littérature et des changements qui traversent leur pays. Ils écoutent Queen, expérimentent leurs premiers désirs et observent l’ordre soviétique se fissurer autour d’eux.

Un drame vient cependant rompre cet équilibre. Ania reste seule avec un secret qu’elle ne parvient pas à partager, tandis que les espoirs de leur jeunesse disparaissent en même temps que le monde dans lequel ils ont grandi.

À travers cette histoire inspirée de La Cerisaie, Kristina Gorcheva-Newberry raconte la fin de l’Union soviétique du point de vue d’une génération adolescente, prise entre l’héritage familial, le désir d’émancipation et les incertitudes d’un pays en pleine transformation.

Les éditions Les Presses de la Cité vous proposent un extrait en avant-première :

Kristina Gorcheva-Newberry est une écrivaine américaine d’origine russe et arménienne. Elle a grandi en Russie et a connu la perestroïka ainsi que la disparition de l’Union soviétique, avant de quitter le pays en 1995.

Ses textes ont été publiés dans plusieurs revues littéraires américaines. Elle est également l’autrice de deux recueils de nouvelles récompensés. La Vie avant nous, son premier roman, puise en partie dans ses souvenirs d’adolescence à Moscou.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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