Les Aventuriales lancent une collecte pour financer de nouveaux barnums

L’association des Aventuriales a ouvert une campagne sur HelloAsso afin d’acheter des barnums plus solides, destinés à ses partenaires lors de la prochaine édition du festival. Présentée sous le mot d’ordre « Aidez-nous à pousser les murs », la collecte avait atteint 25 % de son objectif au 21 juillet, à 41 jours de son échéance.

Ces installations occupent une place importante dans l’aménagement du site. L’organisation en utilise notamment pour abriter l’espace de restauration et de convivialité, aménager une zone de repos et retransmettre les conférences dans un lieu accessible aux personnes à mobilité réduite.

Gratuit et ouvert à tous, le festival des Aventuriales rassemble depuis 2015 auteurs, illustrateurs, maisons d’édition, associations et artisans autour de la science-fiction, de la fantasy et du fantastique. L’association fait état de plus de 2.500 visiteurs, de quelque 130 auteurs et autrices, d’une trentaine d’éditeurs et de plus de 4.000 ouvrages vendus au cours du week-end.

Animée par des bénévoles, elle organise également des rencontres scolaires et le Prix Aventuriales, créé en 2020 pour distinguer un roman francophone de l’imaginaire publié par une petite maison d’édition. L’association indique par ailleurs chercher de nouvelles sources de financement afin d’anticiper la diminution des subventions publiques et de maintenir la rémunération des auteurs et illustrateurs invités.

Crédits photo : l'équipe des Aventuriales

Par Dépêche

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