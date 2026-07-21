Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

Au cœur de l’été, informer sans retomber dans les marronniers relève parfois du slalom géant. Qu’un livre se transforme en « phénomène », au moment où on constate un recul de la lecture, fournit alors un sujet alléchant.

Ce 16 juillet 20 Minutes titrait : « “Celle qui sait”, le thriller phénomène de l’été est de retour en stock. » Le lendemain, Verso publiait sur son compte Instagram une courte vidéo reprenant un reportage du 12.45 de M6 : « Ce midi, la rupture de stock de “Celle qui sait” de Riley Sager a fait la une du JT de 12.45 de M6. » La maison assure mettre tout en œuvre pour que le titre soit rapidement de nouveau disponible.

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Le reportage posait d’ailleurs un constat radical : « Le livre suscite tellement d’intérêt qu’il est en rupture de stock. Ceux qui veulent à tout prix le lire devront se satisfaire de la version numérique. »

Indice : le roman se déroule dans un manoir où la seule survivante est peut-être aussi la plus redoutable des menteuses. Sans cadavre ni danger immédiat, une autre énigme demeure : en réalité, que désigne cette « rupture de stock » ?

Tirage, mise en place et ventes

Publié aux États-Unis en 2023 sous le titre The Only One Left, Celle qui sait est paru trois ans après en France, ce 3 juillet. Le récite débute en 1983. Kit McDeere, aide-soignante, est engagée pour s’occuper de Lenora Hope, 71 ans, paralysée et privée de parole. En 1929, alors âgée de 17 ans, cette dernière avait été accusée d’avoir massacré ses parents et sa sœur dans le manoir qu’elle occupe toujours.

Jamais condamnée, Lenora décide enfin de livrer sa version des faits à Kit, à l’aide d’une machine à écrire. Loin de dissiper les soupçons, son récit fait surgir de nouvelles questions — et place bientôt son aide-soignante en danger.

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Sur TikTok, le titre circule déjà sous l’étiquette flatteuse de « thriller de l’été ». Conclusion logique : tout le monde se serait précipité dessus ? Une bête soustraction transforme pourtant l’affaire en casse-tête. Comment justifier une pénurie avec, d’un côté, 12.000 exemplaires imprimés et, de l’autre, environ 3000 ventes ?

À l’issue de la semaine 28, du 6 au 12 juillet, les données Edistat consultées par ActuaLitté affichaient 2430 ouvrages écoulés. Contactées, les éditions du Seuil se basent sur le chiffre de GfK : 3067 ventes, toujours au 12 juillet.

D’après Edistat, plus de 66 % des achats avaient été réalisés dans les grandes surfaces spécialisées, principalement des enseignes comme la Fnac ou Cultura. Ce pourcentage ne signifie pas que les deux tiers du tirage leur ont été confiés : il décrit uniquement la répartition des ventes enregistrées. La demande s’est donc largement concentrée dans ces réseaux.

Reste le fameux delta : où se trouvent les quelque 9000 exemplaires qui n’avaient pas encore franchi les caisses ?

De l’imprimerie au passage en caisse

Pour résoudre l’équation, il faut remonter la chaîne du livre. Avant la parution, le diffuseur présente l’ouvrage aux différents réseaux : librairies indépendantes, grandes enseignes, plateformes de commerce en ligne ou supermarchés. Ses représentants recueillent les commandes, qui déterminent la mise en place — autrement dit, la quantité initialement envoyée dans chaque circuit.

Le distributeur prend ensuite le relais. Il conserve les volumes dans ses entrepôts, prépare les commandes et les expédie aux détaillants. La diffusion relève ainsi du travail commercial ; la distribution, de la logistique.

Un tirage de 12.000 exemplaires ne signifie donc pas que la totalité se trouvait simultanément dans les boutiques de France et de Navarre. En date du 12 juillet, les quelque 9000 livres pas encore achetés pouvaient être répartis entre les entrepôts du distributeur, les rayons et les réserves des magasins, les grandes surfaces alimentaires ou des commandes en cours d’acheminement.

Qu’on se rassure : ils ne se sont pas évaporés. Mais, faute de connaître la répartition du premier tirage, impossible de savoir précisément où ils poireautent.

Une pénurie là où tout le monde regarde

De fait, une enseigne peut avoir écoulé la quantité qu’elle avait commandée, solliciter un réassort, puis attendre plusieurs jours avant d’être livrée. Durant cet intervalle, le livre apparaît indisponible sur son site. Il y a alors bien un épuisement dans ce circuit précis, mais pas nécessairement une pénurie sur l’ensemble du marché.

La part de 66 % réalisée dans les grandes surfaces spécialisées rend ce scénario plausible : les achats se sont concentrés dans ces enseignes. Mais l’observation ne démontre pas que tous leurs stocks avaient été épuisés, encore moins que le premier tirage entier était vendu.

Du côté des librairies, la présence du roman apparaît très limitée. Référençant plus de 1200 points de vente, Place des Libraires indique, ce 21 juillet qu’une quarantaine seulement a le titre en stock.

Alors, mise en place prudente, répartition inégale… pour trancher, il faudrait connaître le nombre d’exemplaires proposés et commandés avant la parution, puis les quantités effectivement livrées. Ces informations ne nous ont pas été communiquées. Le livre n’a donc pas disparu. Comme Lenora Hope, il semble surtout poursuivi par une formulation un peu rapide.

Une rupture, mais de quel stock ?

Interrogée par ActuaLitté, Hélène George-Deschanel, directrice commerciale des éditions du Seuil, confirme une indisponibilité dans plusieurs circuits très visibles : « Le titre n’est en effet pas disponible temporairement sur les principales plateformes d’e-commerce, les enseignes GSS [Grandes surfaces spécialisées NdR] et dans plusieurs grandes librairies généralistes, ce qui explique le sentiment de rupture et l’explosion de la seconde main. »

Le Seuil évoque par ailleurs « un report vers les autres formats, avec 4000 ventes numériques en quinze jours et une première place sur Audible », sans fournir de données sur ce format. Pour répondre à la demande, la maison a annoncé une réimpression de 15.000 exemplaires entre le 20 et le 24 juillet. Quant à savoir comment s'explique l'indisponibilité du roman, en regard du tirage annoncé, pas de réponse de Seuil.

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Verdict : rupture de stock, dans le sens où les points de vente ont écoulé ce qu’ils avaient en magasin oui. Mais à 3000 ventes et des virgules, pas de quoi crier au succès : attendons de voir ce qu’il advient ces prochaines semaines des 27.000 exemplaires imprimés. Et surtout, une pensée pour l'éditeur qui, en attendant les réassorts, doit se désoler de l'attention accordée... à un titre indisponible.

Un extrait est proposé en fin d'article.

Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté

Par Clotilde Martin

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