Celle qui sait : 12 000 livres imprimés, 3067 vendus… mais une rupture de stock ?

À peine paru, déjà en rupture ? Le thriller Celle qui sait, de Riley Sager, aurait donc provoqué une razzia, à en croire son éditeur, Verso, un label du Seuil. Fort d’un premier tirage de 12.000 petits pains, le roman, traduit par Dominique Haas, comptabilisait 3067 ventes au 12 juillet, d’après les données GfK communiquées par la maison. Mais alors, où sont les quelque 9000 autres volumes ? Petit exercice de mathématiques à l’usage des nostalgiques du cahier de vacances.
Le 21/07/2026 à 16:53 par Clotilde Martin
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21/07/2026 à 16:53
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Au cœur de l’été, informer sans retomber dans les marronniers relève parfois du slalom géant. Qu’un livre se transforme en « phénomène », au moment où on constate un recul de la lecture, fournit alors un sujet alléchant.
Ce 16 juillet 20 Minutes titrait : « “Celle qui sait”, le thriller phénomène de l’été est de retour en stock. » Le lendemain, Verso publiait sur son compte Instagram une courte vidéo reprenant un reportage du 12.45 de M6 : « Ce midi, la rupture de stock de “Celle qui sait” de Riley Sager a fait la une du JT de 12.45 de M6. » La maison assure mettre tout en œuvre pour que le titre soit rapidement de nouveau disponible.
Le reportage posait d’ailleurs un constat radical : « Le livre suscite tellement d’intérêt qu’il est en rupture de stock. Ceux qui veulent à tout prix le lire devront se satisfaire de la version numérique. »
Indice : le roman se déroule dans un manoir où la seule survivante est peut-être aussi la plus redoutable des menteuses. Sans cadavre ni danger immédiat, une autre énigme demeure : en réalité, que désigne cette « rupture de stock » ?
Publié aux États-Unis en 2023 sous le titre The Only One Left, Celle qui sait est paru trois ans après en France, ce 3 juillet. Le récite débute en 1983. Kit McDeere, aide-soignante, est engagée pour s’occuper de Lenora Hope, 71 ans, paralysée et privée de parole. En 1929, alors âgée de 17 ans, cette dernière avait été accusée d’avoir massacré ses parents et sa sœur dans le manoir qu’elle occupe toujours.
Jamais condamnée, Lenora décide enfin de livrer sa version des faits à Kit, à l’aide d’une machine à écrire. Loin de dissiper les soupçons, son récit fait surgir de nouvelles questions — et place bientôt son aide-soignante en danger.
OUPS - 55 000 livres détruits à cause d'une faute dans le titre
Sur TikTok, le titre circule déjà sous l’étiquette flatteuse de « thriller de l’été ». Conclusion logique : tout le monde se serait précipité dessus ? Une bête soustraction transforme pourtant l’affaire en casse-tête. Comment justifier une pénurie avec, d’un côté, 12.000 exemplaires imprimés et, de l’autre, environ 3000 ventes ?
À l’issue de la semaine 28, du 6 au 12 juillet, les données Edistat consultées par ActuaLitté affichaient 2430 ouvrages écoulés. Contactées, les éditions du Seuil se basent sur le chiffre de GfK : 3067 ventes, toujours au 12 juillet.
D’après Edistat, plus de 66 % des achats avaient été réalisés dans les grandes surfaces spécialisées, principalement des enseignes comme la Fnac ou Cultura. Ce pourcentage ne signifie pas que les deux tiers du tirage leur ont été confiés : il décrit uniquement la répartition des ventes enregistrées. La demande s’est donc largement concentrée dans ces réseaux.
Reste le fameux delta : où se trouvent les quelque 9000 exemplaires qui n’avaient pas encore franchi les caisses ?
Pour résoudre l’équation, il faut remonter la chaîne du livre. Avant la parution, le diffuseur présente l’ouvrage aux différents réseaux : librairies indépendantes, grandes enseignes, plateformes de commerce en ligne ou supermarchés. Ses représentants recueillent les commandes, qui déterminent la mise en place — autrement dit, la quantité initialement envoyée dans chaque circuit.
Le distributeur prend ensuite le relais. Il conserve les volumes dans ses entrepôts, prépare les commandes et les expédie aux détaillants. La diffusion relève ainsi du travail commercial ; la distribution, de la logistique.
Un tirage de 12.000 exemplaires ne signifie donc pas que la totalité se trouvait simultanément dans les boutiques de France et de Navarre. En date du 12 juillet, les quelque 9000 livres pas encore achetés pouvaient être répartis entre les entrepôts du distributeur, les rayons et les réserves des magasins, les grandes surfaces alimentaires ou des commandes en cours d’acheminement.
Qu’on se rassure : ils ne se sont pas évaporés. Mais, faute de connaître la répartition du premier tirage, impossible de savoir précisément où ils poireautent.
De fait, une enseigne peut avoir écoulé la quantité qu’elle avait commandée, solliciter un réassort, puis attendre plusieurs jours avant d’être livrée. Durant cet intervalle, le livre apparaît indisponible sur son site. Il y a alors bien un épuisement dans ce circuit précis, mais pas nécessairement une pénurie sur l’ensemble du marché.
La part de 66 % réalisée dans les grandes surfaces spécialisées rend ce scénario plausible : les achats se sont concentrés dans ces enseignes. Mais l’observation ne démontre pas que tous leurs stocks avaient été épuisés, encore moins que le premier tirage entier était vendu.
Du côté des librairies, la présence du roman apparaît très limitée. Référençant plus de 1200 points de vente, Place des Libraires indique, ce 21 juillet qu’une quarantaine seulement a le titre en stock.
Alors, mise en place prudente, répartition inégale… pour trancher, il faudrait connaître le nombre d’exemplaires proposés et commandés avant la parution, puis les quantités effectivement livrées. Ces informations ne nous ont pas été communiquées. Le livre n’a donc pas disparu. Comme Lenora Hope, il semble surtout poursuivi par une formulation un peu rapide.
Interrogée par ActuaLitté, Hélène George-Deschanel, directrice commerciale des éditions du Seuil, confirme une indisponibilité dans plusieurs circuits très visibles : « Le titre n’est en effet pas disponible temporairement sur les principales plateformes d’e-commerce, les enseignes GSS [Grandes surfaces spécialisées NdR] et dans plusieurs grandes librairies généralistes, ce qui explique le sentiment de rupture et l’explosion de la seconde main. »
Le Seuil évoque par ailleurs « un report vers les autres formats, avec 4000 ventes numériques en quinze jours et une première place sur Audible », sans fournir de données sur ce format. Pour répondre à la demande, la maison a annoncé une réimpression de 15.000 exemplaires entre le 20 et le 24 juillet. Quant à savoir comment s'explique l'indisponibilité du roman, en regard du tirage annoncé, pas de réponse de Seuil.
À LIRE - Fnac, Relay : la fausse concurrence des librairies en gare
Verdict : rupture de stock, dans le sens où les points de vente ont écoulé ce qu’ils avaient en magasin oui. Mais à 3000 ventes et des virgules, pas de quoi crier au succès : attendons de voir ce qu’il advient ces prochaines semaines des 27.000 exemplaires imprimés. Et surtout, une pensée pour l'éditeur qui, en attendant les réassorts, doit se désoler de l'attention accordée... à un titre indisponible.
Un extrait est proposé en fin d'article.
Crédit image : CC BY-SA 4.0 / ActuaLitté
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 03/07/2026
480 pages
Verso
21,90 €
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À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.
04/07/2026, 10:51
À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).
03/07/2026, 16:39
Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.
25/06/2026, 16:19
Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.
25/06/2026, 12:56
PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.
25/06/2026, 12:17
En dénonçant le risque d’une loi fast fashion appliquée d’abord aux entreprises françaises, la Fevad soulève une question que l’édition connaît bien : comment réguler les pratiques des grandes plateformes sans faire peser l’essentiel des contraintes sur les acteurs les plus faciles à contrôler ? Dans le livre aussi, la vitesse de production, la rotation des références et la captation de la visibilité déplacent le risque vers les créateurs et les libraires.
25/06/2026, 11:53
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.
24/06/2026, 16:22
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...
24/06/2026, 16:21
Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.
24/06/2026, 16:15
Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?
24/06/2026, 12:28
Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.
23/06/2026, 17:42
Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.
23/06/2026, 16:16
Une climatisation défaillante peut transformer un bureau d’espions en plage artificielle. Elle peut aussi obséder un conducteur, accompagner une solitude californienne, dérégler une tour de béton ou servir de voie d’accès à une prise d’otages. Dans les romans, l’air conditionné a sa mécanique, son humeur et parfois son sens du spectacle.
23/06/2026, 15:51
Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance.
20/06/2026, 11:22
Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.
19/06/2026, 17:57
Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…
19/06/2026, 16:36
Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.
19/06/2026, 11:05
Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.
19/06/2026, 10:44
L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.
18/06/2026, 13:11
Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.
18/06/2026, 12:42
Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.
17/06/2026, 18:24
Top ArticlesCes 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique
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