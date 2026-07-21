La Guinée réclame à la France le Coran et les manuscrits de Samory Touré

La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.
Le 21/07/2026 à 11:47 par Cécile Mazin
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21/07/2026 à 11:47
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Dans les réserves du Musée de l’Armée, à Paris, une couverture de cuir protège le manuscrit attribué à l’almamy Samory Touré, fondateur de l’empire du Wassoulou et figure majeure de la résistance à la conquête française.
Le ministère guinéen de la Culture le présente comme son « Coran personnel ». Le Monde précise toutefois que l’ouvrage rassemble plusieurs commentaires coraniques. La nuance importe : elle montre déjà combien ces fonds, longtemps résumés à une désignation commode, demandent à être décrits avec précision.
Le 15 juin, Moussa Moïse Sylla, ministre guinéen de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat, a conduit une délégation aux Invalides. Le directeur du musée, le général Yann Gravêthe, a indiqué que le document était associé au capitaine Tamburini, qui en assura la conservation avant son entrée dans les collections. Les visiteurs ont également examiné un bonnet, un chasse-mouche et une tunique de guerre liés à Samory Touré. Selon Le Monde, ces pièces furent saisies après sa capture par l’armée française en 1898.
« L’important est que ces objets puissent retourner à la maison », a déclaré le ministre. Encore faut-il distinguer le souhait politique, les biens observés sur place et le périmètre exact de la requête transmise à Paris.
Au même moment, le ministère guinéen engageait auprès de son homologue français une demande officielle portant sur le patrimoine écrit du pays. Ce serait la première depuis 1968 : pour le dixième anniversaire de l’indépendance, Ahmed Sékou Touré avait réclamé le Coran, le sabre et le boubou de Samory Touré. La liste complète des documents aujourd’hui visés n’a pas été rendue publique.
La démarche dépasse néanmoins le seul volume conservé aux Invalides. Sansy Kaba Diakité, fondateur des éditions L’Harmattan Guinée et initiateur des 72 Heures du livre de Conakry, accompagnait la délégation. « Nous visons la restitution des premiers livres en Afrique », explique-t-il. Avec la chercheuse Elara Bertho et le géographe Fabrice Argounès, les autorités guinéennes ont entrepris de cartographier les pièces dispersées dans les fonds français.
Les premières recherches ont retrouvé, à Caen, des courriers d’Alpha Yaya Diallo. En Charente-Maritime, des commentaires coraniques pris en 1893 à Kémoko Bilali Kourouma, chef de guerre de Samory Touré, ont également été identifiés.
Le chantier n’est pas seulement diplomatique. Il est bibliographique. Les documents repérés à Caen, La Rochelle, Bordeaux, au Havre ou à Paris sont parfois enregistrés sous le terme générique de « Coran ». Or, explique Elara Bertho, certains sont des commentaires religieux, des vies de Mahomet ou des textes en ajami — du pulaar ou du maninka transcrits au moyen de l’alphabet arabe.
Les chercheurs espèrent ainsi retrouver des écrits provenant de Timbo, Kankan ou Dinguirayé, grands centres de la Guinée précoloniale, et documenter les circulations savantes entre l’Afrique de l’Ouest, le Maghreb et le Levant. Ces œuvres, souligne la chercheuse, sont pour l’essentiel conservées en réserve et n’ont jamais été montrées au public.
La requête arrive quelques semaines après la promulgation de la loi du 9 mai 2026 relative aux biens culturels ayant fait l’objet d’une appropriation illicite, déjà présentée dans nos colonnes. Le texte évite désormais au Parlement de voter une loi particulière pour chaque retour : la sortie du domaine public peut être prononcée par décret en Conseil d’État.
Rien d’automatique, cependant. Le bien doit provenir du territoire actuel de l’État demandeur et son vol, son pillage ou sa cession sous la contrainte, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, doit être établi ou présumé à partir d’indices « sérieux, précis et concordants ». Un comité scientifique constitué avec la Guinée examinera les dossiers, avant l’avis de la commission nationale de restitution des biens culturels.
Le cas des prises militaires imposera un examen pièce par pièce. Pour qu’un objet saisi par les forces armées entre dans le dispositif, la loi exige qu’il n’ait pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation. Manuscrit religieux, tunique de guerre et effets personnels devront donc être appréciés séparément.
Le travail de provenance est déjà engagé. En janvier 2024, le Musée de l’Armée indiquait avoir identifié 2248 objets d’origine africaine parmi ses quelque 500.000 pièces.
Une restitution ne s’achève pas à la remise d’une caisse. Selon Le Monde, la Guinée ne dispose pas encore d’infrastructures répondant aux normes internationales de température et d’humidité pour accueillir ces documents anciens ; le Musée national est en rénovation depuis 2022.
Le ministère prévoit de destiner le Coran de Samory Touré et d’autres œuvres comparables au futur « Musée du livre et des alphabets ». Rattaché au programme « Conakry, ville créative de l’UNESCO en littérature », le projet a été déclaré d’utilité publique par décret présidentiel le 26 avril 2026. Le Monde indique que son achèvement n’est pas attendu avant 2030.
Capitale mondiale du livre en 2017, Conakry appartient depuis 2025 au Réseau des villes créatives de l’UNESCO, dans la catégorie littérature. Identification, provenance et conservation forment désormais le calendrier immédiat du dossier.
Crédits photo : Samory Touré, domaine public
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.
16/07/2026, 11:46
Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.
16/07/2026, 11:00
Après la publication de 28 semaines : Au-delà de la prématurité, un témoignage retraçant le parcours de son fils né grand prématuré, Sarah Paule signe son premier album jeunesse avec Petit Nuage et ses Pluies Magiques. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre les aide à reconnaître leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à favoriser le dialogue avec les adultes qui les accompagnent.
16/07/2026, 09:00
Ce lundi 13 juillet, le parti Les Écologistes a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2027, un document fourni de plus de 200 pages qui passe en revue un grand nombre de sujets, pour atteindre la « prospérité écologique ». Dont la culture, à la fois « un droit, une source essentielle de liens et un vecteur d’émancipation », et le livre, évoqué à cette occasion.
15/07/2026, 15:47
Les groupes d'édition Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, aux côtés de l'auteur Scott Turow et de S.C.R.I.B.E., service de production de livres numériques, ont porté plainte contre la multinationale Google. Ils accusent le géant du web d'avoir enfreint le droit d'auteur pour « entrainer son système d'IA générative qui pèse plusieurs milliards de dollars, baptisé Gemini ».
15/07/2026, 15:00
Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.
15/07/2026, 12:01
À Machida, dans l’agglomération de Tokyo, la librairie Kumidō sert depuis 2023 de point de retrait et de retour pour les documents du réseau municipal. Remise en lumière par TV Asahi, l’expérience attire dans le magasin des habitants venus chercher un emprunt. L’enseigne assure que ses rayons jeunesse et parascolaire en ont bénéficié, avec des ventes en progression de 10 à 20 % — une estimation interne, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation indépendante.
15/07/2026, 11:59
Dans les entreprises ou les institutions diverses, l'anglais a acquis une place de choix pour désigner fonctions ou instances, du CEO à l'advisory board, comme si la langue étrangère y apportait un peu de prestige. La Commission d'enrichissement de la langue française se penche sur le cas du scientific advisory board.
15/07/2026, 11:51
Valombre Academy est une trilogie de romantasy qui mêle magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn au cœur d’une académie aussi fascinante que dangereuse. Asa Durel pensait être une humaine ordinaire jusqu’au jour où un portail magique l’entraîne à Valombre, une académie cachée au cœur du monde réel.
15/07/2026, 11:00
À Dinan, la librairie Les Rouairies a été liquidée par le tribunal de commerce de Saint-Malo, par un jugement rendu le 7 juillet dernier. Le point de vente de livres était en difficulté depuis plusieurs années, selon les gérants, qui souhaitaient mettre fin à son activité.
15/07/2026, 10:48
À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs décrets présidentiels nomment ou promeuvent des personnalités dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Pour le premier, le président de la République a honoré un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices, au sein de différentes maisons.
15/07/2026, 10:21
À Saint-Jean-de-Maurienne, Le Parvis a ouvert le 12 juin dans l’ancien atelier des skis Chaix-Vanoni. Cécile Masson et Guillaume Chaix ont consacré deux années à transformer ce morceau de mémoire artisanale en librairie-café, avec l’ambition d’y accueillir rencontres, musique et spectacle vivant. L’adresse arrive sur un territoire de 15.000 habitants où une autre librairie indépendante vient, presque simultanément, de doubler sa surface.
14/07/2026, 15:47
La Société des Grands Magasins (SGM), connue pour pour le rachat de la marque BHV en 2023, serait intéressée par les reprises de deux « corners » du groupe Nosoli, soit les librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble. Ces deux points de vente sont installés dans des enseignes BHV.
13/07/2026, 16:23
Certaines traductions naissent d’une commande, d’autres d’une fidélité obstinée : en s'attelant à Ainsi va Lipp, la traductrice Camille Luscher n’a cessé de vouloir faire entendre en français la voix singulière d’Eleonore Frey. Quatorze années auront été nécessaires pour que ce roman, paru en allemand en 1998, ne sorte en juin 2026 chez La Veilleuse, dans une version particulièrement soignée. À notre invitation, la traductrice revient sur cette longue aventure, sur une écriture qui déplace les mots et les normes, et sur l’insaisissable figure de Lipp.
13/07/2026, 16:13
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