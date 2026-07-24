Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Prix littéraires

Soixante et une minutes dans une heure” : la vie des livreurs chinois sous algorithme

Avec Vol à basse altitude, un recueil nourri par son expérience et les témoignages de plus de 140 coursiers, Wang Jibing vient de recevoir l’une des plus hautes distinctions littéraires chinoises. Le prix Lu Xun décerné au livreur-poète met surtout en lumière la condition de millions de travailleurs soumis aux cadences de l’économie des plateformes et, plus largement, le coût humain d’un système fondé sur l’exigence permanente de performance.

Le 24/07/2026 à 18:33 par Hocine Bouhadjera

|

Publié le :

24/07/2026 à 18:33

Hocine Bouhadjera

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

L’application lui impose des délais à la seconde près, le jury, lui, aura pris le temps de lire. Le 15 juillet 2026, Wang Jibing a été distingué en poésie pour Di Chu Fei Xing (低处飞行), que l’on peut traduire par Vol à basse altitude. Une reconnaissance littéraire majeure, mais aussi une occasion de porter le regard sur celles et ceux qui sillonnent chaque jour les villes chinoises pour livrer repas, courses et colis.

Paru en février 2024 chez Writers Publishing House, Di Chu Fei Xing est le troisième recueil de l’auteur. Il donne une voix aux existences maintenues au bas de l’échelle sociale : les livreurs, bien sûr, mais aussi les travailleurs manuels, les familles modestes et tous ceux dont les journées sont organisées par la nécessité de gagner du temps.

Pour composer le livre, Wang Jibing a rencontré plus de 140 coursiers et diffusé une soixantaine de questionnaires. Il ne souhaitait pas seulement raconter sa propre expérience, mais documenter les conditions de travail, les humiliations, les inquiétudes et les espoirs de toute une profession.

« J’espère que ce recueil pourra servir de pont, rapprocher les personnes et aider les clients à comprendre la réalité de ce métier », expliquait-il après l’annonce du résultat, dans un entretien repris par l’Association des écrivains de Chine.

Une Chine du compte à rebours

En Chine, la livraison de repas, de courses et de colis est devenue un geste quotidien, largement organisé par les applications mobiles et les grandes plateformes numériques. Meituan et Ele.me dominent historiquement la restauration livrée, concurrencées par JD.com depuis 2025, tandis que Cainiao, JD Logistics ou SF Express structurent une grande partie de l’acheminement des achats effectués en ligne.

Si ces services se développent dans de nombreux pays, dont la France, et reposent, là aussi, sur le travail de personnes en situation précaire, ils ont atteint en Chine une tout autre échelle. Commander un déjeuner, des médicaments, des produits frais ou un objet du quotidien depuis son téléphone s’est intégré aux habitudes de consommation et au fonctionnement même des grandes villes.

Derrière cette rapidité se trouve une armée de coursiers reconnaissables aux couleurs de leurs plateformes, circulant à scooter entre les restaurants, les immeubles résidentiels et les tours de bureaux. Le système repose sur la promesse d’une disponibilité presque immédiate : quelques pressions sur un écran suffisent pour déclencher une chaîne de préparation, d’attribution et de livraison. 

L’application attribue les commandes, calcule l’itinéraire, mesure le temps nécessaire et signale les retards. Un restaurant qui tarde, un ascenseur immobilisé, une adresse imprécise ou un client qui ne répond pas peuvent suffire à désorganiser une tournée. Pourtant, les conséquences sont généralement supportées par le livreur, exposé aux mauvaises évaluations, aux pénalités et à la diminution du nombre de commandes proposées.

Soixante et une minutes dans une heure

Wang Jibing, né dans une famille rurale du Jiangsu, a exercé plusieurs métiers manuels, avant de s’installer à Kunshan, à proximité de Shanghai. Il devient coursier en 2018. Quatre ans plus tard, le poème L’Homme qui court après le temps, le fait connaître bien au-delà des rues de Kunshan.

Le texte naît après une livraison particulièrement humiliante. Une adresse erronée l’oblige à se rendre successivement dans plusieurs immeubles et à gravir plusieurs fois six étages. Le client, au lieu de présenter des excuses, l’insulte avant de lui attribuer une mauvaise note, entraînant une sanction de la plateforme.

Sur le chemin du retour, Wang Jibing transforme sa colère en vers : « Ceux qui courent après le temps n’ont pas de saisons, seulement une étape puis la suivante. » Diffusé en ligne par un autre poète en juillet 2022, le texte est rapidement partagé par des millions d’internautes. Dans la traduction anglaise de Vol à basse altitude, signée Chen Du et Xisheng Chen, publiée en avril 2026 par The Baffler, le coursier devient celui qui arrache « soixante et une minutes à une heure ». 

Un livreur de repas Meituan en Chine (黎飞羽)
Un livreur de repas Meituan en Chine (黎飞羽)

Se mettre en danger 

En mars 2022, la Chine comptait déjà environ 13 millions de livreurs de repas, selon une étude de l’Organisation internationale du travail. Plus largement, les autorités chinoises estimaient en 2024 que 84 millions de personnes exerçaient dans les « nouvelles formes d’emploi » liées aux plateformes, de la livraison aux voitures avec chauffeur. En 2025, près de 199 milliards de colis express ont été distribués dans le pays. 

Il suffit souvent d’un téléphone et d’un scooter pour commencer, sans diplôme ni recrutement prolongé. Cette facilité en fait un refuge pour des travailleurs migrants, d’anciens ouvriers et des salariés ayant perdu leur emploi. Mais la liberté promise par les plateformes résiste mal aux chiffres : en 2021, 57 % des livreurs à temps plein interrogés par l’OIT travaillaient plus de dix heures par jour, plus de 80 % prenaient moins de trois jours de repos par mois et 36,6 % déclaraient n’avoir bénéficié d’aucune journée libre pendant tout le mois. 

Les plateformes classent les livreurs selon leur vitesse, leurs évaluations et leur taux de ponctualité, puis modifient en permanence les primes et le montant versé pour chaque livraison. Certains statuts présentés comme indépendants imposent pourtant six jours de présence par semaine, un nombre minimal d’heures et de commandes, ainsi qu’un taux de livraisons à l’heure pouvant atteindre 97 %. Les coursiers concernés ne disposent même pas toujours du droit de refuser une course. 

Dans l’enquête de l’OIT, 48 % des livreurs déclaraient avoir subi au moins un accident depuis leur entrée dans le métier et 56 % souffraient de douleurs ou de lésions musculaires. Les accidents de la circulation constituaient leur première préoccupation, devant les mauvaises évaluations, la faiblesse des revenus et l’absence de protection sociale.

Une plainte d’un client pouvait entraîner une pénalité allant jusqu’à 500 yuans (64,95 euros), soit l’équivalent d’une ou deux journées de travail. Dans ces conditions, franchir un feu, rouler à contresens ou monter sur un trottoir ne relève pas seulement d’un choix individuel : le risque devient une conséquence prévisible de la course contre la montre. 

Une hiérarchie presque invisible

L’application n’a d’ailleurs pas supprimé la hiérarchie, elle l’a rendue plus difficile à identifier. Les livreurs employés par des sous-traitants doivent parfois assister chaque matin à une réunion consacrée à leurs résultats, à leurs retards et aux plaintes reçues, puis restent soumis à des contrôles au cours de la journée. Meituan travaillait ainsi avec environ 1000 franchisés et agences employant entre 250.000 et 270.000 coursiers, tandis qu’Ele.me s’appuyait sur plus de 70 sociétés sous-traitantes dans le pays.

Entre la plateforme, l’agence, la station locale et le statut d’indépendant, il devient difficile de savoir qui doit assumer les cotisations sociales, les accidents ou les conflits salariaux. 

Cette organisation place le travailleur au bas d’une chaîne de décisions qu’il peut rarement contester. En 2021, 30,1 % des coursiers encadrés par ces stations déclaraient avoir engagé une démarche liée à un conflit du travail ; près des deux tiers n’avaient pas obtenu gain de cause, notamment faute de droits institutionnels suffisamment établis.

Le patron existe toujours, mais son autorité se répartit désormais entre un responsable local, un sous-traitant et un algorithme qui attribue les commandes, calcule les délais et transforme chaque incident en note de performance. 

Le « 996 » survit autrement

Le cas des livreurs pousse à l’extrême une tension qui traverse plus largement le monde du travail chinois. Dans les entreprises technologiques, le rythme dit « 996 » - de 9 heures à 21 heures, six jours par semaine - a longtemps incarné la valorisation du sacrifice personnel, de l’endurance et de la disponibilité envers l’employeur.

La Cour populaire suprême et le ministère chinois des Ressources humaines ont pourtant rappelé en 2021 que ce système violait gravement la législation sur le temps de travail. 

Il serait abusif de réduire le rapport au travail de toute la population chinoise à l’obéissance ou aux longues journées. Mais, dans de nombreuses entreprises, la disponibilité permanente reste une attente bien réelle : messages sur WeChat après les horaires, réunions en ligne le soir, appels du supérieur pendant les jours de repos ou les congés. Refuser de répondre n’est pas toujours formellement interdit, mais peut exposer le salarié à une mauvaise évaluation, à une mise à l’écart ou à l’accusation de manquer d’implication.

Cette pratique est désormais désignée en Chine comme du « travail supplémentaire invisible ». Les tribunaux ont commencé à reconnaître comme heures supplémentaires les tâches substantielles effectuées en ligne hors du temps de travail, tandis que des parlementaires réclamaient encore, en 2026, l’instauration d’un véritable droit à la déconnexion. 

Le prix humain de la performance

Un phénomène est souvent désigné en Chine par le mot neijuan, l’« involution » : une compétition toujours plus intense qui demande des efforts croissants sans garantir de progrès équivalent. Face à elle, le mot d’ordre tang ping, « rester allongé » ou « s’allonger à plat », s’est imposé chez une partie de la jeunesse comme le refus de consacrer toute son existence à la performance. 

Les autorités reconnaissent désormais une partie de ces problèmes. Depuis 2024, plusieurs textes demandent aux plateformes de garantir une rémunération minimale, de mieux encadrer les horaires et de ne plus faire reposer l’évaluation des coursiers sur les algorithmes les plus sévères.

En 2025, quinze plateformes avaient pratiquement achevé leurs négociations et signé des accords sur les règles algorithmiques, susceptibles de couvrir plus de 20 millions de travailleurs. Au printemps 2026, le dispositif expérimental de protection contre les accidents professionnels avait, de son côté, dépassé les 27 millions d’inscrits.

Ces mesures montrent l’ampleur du secteur, mais aussi la difficulté de rétablir des droits sociaux dans un système construit précisément pour fragmenter la relation entre le travailleur et son employeur. 

Les poèmes de Wang Jibing donnent un visage à ces statistiques. Le téléphone qui sonne, le restaurant en retard, l’ascenseur qui ne vient pas ou le client qui attribue une mauvaise note deviennent les manifestations ordinaires d’un système où chaque minute doit produire de la valeur. 

À LIRE - Hong Kong : cinq arrestations après des perquisitions dans deux librairies

Cette pression constitue aussi une part du prix humain payé par une société dont la réussite économique, industrielle et technologique a placé la Chine au centre des échanges mondiaux. Sa puissance repose sur des infrastructures efficaces, une capacité de production considérable et une organisation capable de répondre très vite à la demande. 

Un livreur de JD.com à Daqing, en Chine (TurnOnTheNight)
Un livreur de JD.com à Daqing, en Chine (TurnOnTheNight)

Crédits photo : deux livreurs de Meituan et Ele.me à Yanji, en Chine (TurnOnTheNight)

 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Autoéditée sur internet, cette saga a dépassé 14 millions de ventes

Née gratuitement sur une plateforme de romans en ligne, puis développée en autoédition, la série Dungeon Crawler Carl est devenue l’un des grands succès de l’imaginaire américain. Ace Books en publie désormais les éditions papier aux États-Unis, tandis que Matt Dinniman conserve la main sur le numérique et sa communauté. Une drôle de manière d’entrer dans un grand groupe : sans lui remettre toutes les clés.

24/07/2026, 13:35

ActuaLitté

Aux Pays-Bas, un libraire agressé pour les livres qu’il vend

Le propriétaire de Fugitive Books, une librairie de Groningue, aux Pays-Bas, aurait subi deux agressions physiques et verbales en l’espace de deux semaines, en juillet 2026. Les attaques étaient liées aux livres proposés par l’établissement et aux valeurs qu’il affiche. Des organisations de libraires et d’éditeurs ont condamné les violences et apporté leur soutien à la librairie.

23/07/2026, 16:33

ActuaLitté

Sigrid Undset, du prix Nobel à la sainteté

Le diocèse catholique d’Oslo prépare l’ouverture d’une procédure de canonisation consacrée à Sigrid Undset, romancière norvégienne et prix Nobel de littérature en 1928. L’évêque Fredrik Hansen l’a annoncé le 8 juillet 2026 sur l’île de Selja, après avoir examiné son parcours et consulté la Conférence épiscopale nordique ainsi que des spécialistes de l’écrivaine. L’enquête doit porter sur sa vie, ses écrits et la dévotion dont elle fait l’objet, avec une ouverture officielle envisagée à l’automne.

23/07/2026, 16:08

ActuaLitté

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114

Tommy Orange et Amitav Ghosh ont remis, le 28 juin 2026, deux textes destinés à demeurer secrets jusqu’en 2114. Future Library conserve maintenant douze œuvres inédites dans la bibliothèque Deichman Bjørvika, à Oslo. Pas de lecture, pas de bonnes feuilles, pas même un résumé : le projet imaginé par Katie Paterson mise sur cent auteurs, mille épicéas et des lecteurs qui, pour l’essentiel, ne sont pas encore nés.

23/07/2026, 11:07

ActuaLitté

La Guinée réclame à la France le Coran et les manuscrits de Samory Touré

La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.

21/07/2026, 11:47

ActuaLitté

Andy Burnham se rapproche de l’Europe : l'industrie du livre attend son chapitre

À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.

21/07/2026, 11:38

ActuaLitté

L'éditeur historique de Günter Grass perd les droits mondiaux de l'oeuvre

Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.

21/07/2026, 11:02

ActuaLitté

Ce club littéraire n’envoie que des livres autrefois interdits ou détruits

Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.

20/07/2026, 10:58

ActuaLitté

Marvel Comics quitte New York, son berceau depuis 1939

Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.

18/07/2026, 13:26

ActuaLitté

L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.

18/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Boycott de l'édition israélienne : le président de PEN America claque la porte

Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.

17/07/2026, 16:10

ActuaLitté

Hong Kong : cinq arrestations après des perquisitions dans deux librairies

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.

16/07/2026, 16:38

ActuaLitté

Serbie : l’écrivain Vladimir Arsenijević agressé avant un hommage à Srebrenica

Le romancier serbe Vladimir Arsenijević a été frappé et menacé, le 11 juillet à Belgrade, alors qu’il venait préparer une commémoration du génocide de Srebrenica. Quatre jours plus tard, son avocat annonce que deux participants ont reconnu les faits, mais que le parquet n’envisage pas de procédure pénale. PEN International réclame une enquête complète, sur fond de pressions récurrentes contre KROKODIL et les voix critiques en Serbie.

15/07/2026, 17:28

ActuaLitté

En Russie, les abonnements redessinent le marché du livre numérique

Le marché légal russe du livre numérique a atteint 23,36 milliards de roubles en 2025, en hausse de 18,5 % sur un an, selon J’son & Partners Consulting. L’élément saillant n’est pas seulement la croissance : la part de l’abonnement progresse rapidement, tandis que Yandex Books prend la tête de ce segment devant LitRes.

13/07/2026, 11:58

ActuaLitté

Quels livres font vraiment peur ? Les bibliothécaires japonais ont voté

Quels ouvrages donnent réellement la chair de poule aux jeunes lecteurs ? Pour la troisième édition du Kowai hon taishō, le « Grand Prix des livres effrayants », 851 professionnels des bibliothèques japonaises ont départagé 78 titres. Quatre formes de peur étaient récompensées : le frisson qui s’installe, le danger qui fait retenir son souffle, le sursaut et le malaise qui refuse de disparaître.

11/07/2026, 16:10

ActuaLitté

Une formation mondiale ouvertes pour les femmes de l’édition

Le réseau international PublisHer lance PublisHer Studio, un programme gratuit de huit semaines, entièrement en ligne, destiné aux femmes travaillant dans l’édition. Vingt participantes seulement seront retenues pour cette première promotion 2026, attendue du 5 octobre au 29 novembre. Au programme : économie du livre, intelligence artificielle, marchés internationaux et compétences de management.

11/07/2026, 16:04

ActuaLitté

À Séoul, la librairie de la Nobel Han Kang ferme ses portes

Chaekbang Oneul, librairie indépendante fondée par l’écrivaine sud-coréenne Han Kang, a fermé le 7 juillet 2026 dans le quartier de Seochon, à Séoul. La vente de l’immeuble a contraint les locataires à partir. Faute d’avoir trouvé un autre local dans les délais, l’établissement suspend son activité pour une durée indéterminée.

10/07/2026, 17:08

ActuaLitté

Les mots bannis de l’administration Trump deviennent une exposition

À Wakefield, dans le Rhode Island, la Hera Gallery présente jusqu’au 1er août 2026 « Unspeakable: Getting the Word(s) Out », une installation de Kathie Florsheim réalisée après la publication par PEN America d’une liste de plus de 350 mots et expressions retirés de sites ou de documents gouvernementaux, signalés pour examen ou déconseillés dans certaines agences fédérales. L’œuvre fait partie de « Threading Time and Place », une exposition organisée autour des 250 ans de la Révolution américaine.

09/07/2026, 13:44

ActuaLitté

Au Venezuela, des livres pour accompagner les enfants après les séismes

IBBY Children-in-Crisis Fund appelle à financer « Reading to Live », un projet d’IBBY Venezuela mené par Banco del Libro après les deux séismes du 24 juin 2026 à Caracas et dans l’État côtier de La Guaira. L’organisation demande 13.570 dollars pour former des médiateurs, organiser des lectures, faire circuler des livres et distribuer du matériel d’expression dans sept communautés touchées. Environ 840 enfants, jeunes, enseignants et responsables communautaires sont concernés.

08/07/2026, 17:18

ActuaLitté

Sri Lanka : deux ouvrages d’un écrivain tamoul bloqués aux frontières

Les douanes sri lankaises retiennent deux références de l’écrivain et enseignant tamoul Theepachelvan Piratheepan depuis la saisie, le 18 mars 2026, d’un lot importé d’Inde. Ce dernier comprenait cinq titres réimprimés dans l'État indien du Tamil Nadu et destinés au Sri Lanka. Trois ouvrages ont été autorisés d'entrée, après une enquête, mais les deux autres restent bloqués au motif qu’ils pourraient relever de l’article 120 du Code pénal, qui vise notamment les propos ou représentations susceptibles de susciter de l’hostilité ou de la défiance envers le président ou le gouvernement sri lankais.

07/07/2026, 12:57

ActuaLitté

Deux éditeurs égyptiens honorés par le Prix Voltaire pour la liberté de publier

Le 35e Congrès international des éditeurs, organisé à Kuala Lumpur, en Malaisie, par l'Union internationale des éditeurs (International Publishers Association, IPA), a accueilli la remise du Prix Voltaire pour la liberté de publier 2026. L'éditeur égyptien Yehia Fekry (El Maraya) a été salué, tandis qu'un hommage a été rendu à son compatriote Mohamed Hashem, mort en fin d'année 2025 à l'âge de 67 ans.

06/07/2026, 15:39

ActuaLitté

George Martin donne rendez-vous à Westeros, le 21 juillet

George R.R. Martin donne bien une date, oui – le 21 juillet 2026 – mais inutile de s'emballer : rien ne concernera The Winds of Winter. Il s'agit du calendrier A Song of Ice and Fire 2027, illustré par Tyler Jacobson et publié par Random House Worlds. Déjà en précommande, il nous rappelle combien l’univers de Westeros demeure actif en librairie, quinze ans après le dernier volume du cycle principal.

04/07/2026, 15:58

ActuaLitté

IA : Trump a interdiction de virer la Gardienne du Copyright des Etats-Unis

La Cour suprême des États-Unis a refusé, le 30 juin, de suspendre l’ordonnance qui empêche provisoirement l’administration Trump d’écarter Shira Perlmutter, Register of Copyrights et directrice de l’U.S. Copyright Office. La responsable demeure donc en poste, alors que son institution joue un rôle majeur dans le débat américain sur l’entraînement des IA génératives avec des œuvres protégées.

04/07/2026, 11:50

ActuaLitté

11 ans après la disparition de l'éditeur Gui Minhai, sa fille réclame des comptes

Ce samedi 4 juillet, le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi doit rencontrer à Stockholm son homologue suédoise, Maria Malmer Stenergard, puis le Premier ministre Ulf Kristersson. À la veille du rendez-vous, Angela Gui demande que le sort de son père, l’éditeur Gui Minhai, détenu en Chine depuis sa disparition en Thaïlande, en octobre 2015, ne soit pas écarté de l’échange.

04/07/2026, 11:01

ActuaLitté

Lam Wing-kee, le libraire pourchassé par la Chine, est mort à Taiwan

Lam Wing-kee, ancien gérant de Causeway Bay Books à Hong Kong, est mort le 2 juillet à Taipei, à 70 ans. Après sa détention en Chine en 2015, il avait reconstruit dans la capitale taïwanaise une librairie vouée aux livres politiques, à l’histoire et à la circulation d’ouvrages censurés sur le continent.

04/07/2026, 10:49

ActuaLitté

Ukraine : 800 000 livres de l'éditeur BookChef détruits dans une attaque russe

Environ 800.000 livres de la maison d’édition ukrainienne BookChef ont été détruits dans la nuit du 2 juillet, après une attaque russe contre la région de Kyiv. Les ouvrages étaient conservés dans le centre d’entreposage de Denka Logistics, partenaire logistique de l’éditeur. 

03/07/2026, 13:28

ActuaLitté

Simon & Schuster relance Pocket Books pour attirer les auteurs autoédités

Simon & Schuster relance Pocket Books, mais sans revenir au mass market paperback [livres à la couverture souple et au format réduit, souvent vendus à des prix assez faibles] qui a fait l’histoire du label. La nouvelle ligne, confiée à Anh Schluep, ancienne d’Amazon Publishing, visera les auteurs autoédités, hybrides et très performants en fiction commerciale, avec un lancement prévu en janvier 2027.

02/07/2026, 13:16

ActuaLitté

Australie : l’IA rouvre la bataille du copyright

En Australie, le sénateur indépendant David Pocock accuse le gouvernement de préparer le terrain à un usage élargi des contenus protégés pour entraîner des modèles d’intelligence artificielle. L’exécutif assure ne pas vouloir affaiblir le droit d’auteur, mais le débat inquiète déjà les créateurs, éditeurs et sociétés de gestion collective.

01/07/2026, 17:09

ActuaLitté

Ex-président de la Corée du Sud, Moon Jae-in est devenu un heureux libraire

Moon Jae-in, président sud-coréen de 2017 à 2022, a ouvert une librairie indépendante à Pyeongsan, dans le sud-est de la Corée du Sud. Financée sur ses fonds personnels, Pyeongsan Chaekbang vend et prête des livres, organise des rencontres et soutient d’autres lieux de lecture. L’ancien chef d’État présente ce projet comme le prolongement de son intérêt pour les livres ainsi qu'un moyen d'animer le village.

30/06/2026, 12:51

ActuaLitté

De Busan à Londres, les livres prennent le grand air du large et des vagues

À Busan, une bibliothèque éphémère installe environ 3000 livres face à la mer. À Londres, le navire Logos Hope fait escale avec sa librairie flottante. Deux opérations très différentes rappellent une même tendance : sortir le livre de ses lieux habituels pour le placer au cœur de l’espace public, du port et du voyage.

30/06/2026, 12:24

ActuaLitté

Trump, agresseur sexuel : la Cour suprême refuse de rouvrir le dossier

Tout le circuit judiciaire américain a désormais eu entre les mains le cas de l'agression sexuelle de l'autrice et journaliste E. Jean Carroll par Donald Trump. La Cour suprême, tribunal de dernier ressort, a refusé, ce lundi 29 juin, d'examiner la décision rendue en mai 2023, confirmée en appel en décembre 2024. Le président des États-Unis, définitivement condamné, s'est acquitté d'une amende de 5 millions $.

30/06/2026, 09:52

ActuaLitté

En Algérie, 34.000 manuscrits réapparaissent dans les bibliothèques familiales

Plus de 34.000 manuscrits ont été recensés en trois ans par la Bibliothèque nationale d'Algérie. Une grande partie de ces documents demeure conservée dans des maisons particulières, loin des magasins climatisés des institutions patrimoniales.

30/06/2026, 07:20

ActuaLitté

Hong Kong : arrestations autour de publications jugées séditieuses

La police hongkongaise a arrêté mercredi 24 juin deux responsables d’une librairie indépendante de Sham Shui Po. Ils sont soupçonnés d’avoir vendu des publications qualifiées de séditieuses et d’avoir reçu des fonds provenant d’organisations politiques étrangères. L’affaire vise Hunter Bookstore, déjà remarquée pour la vente d’ouvrages liés à des figures de l’opposition, et a entraîné une réaction de la Fédération européenne et internationale des libraires.

29/06/2026, 17:22

ActuaLitté

Le manuscrit perdu d’un survivant d’Hiroshima retrouvé à Yale

Écrit en 1947 par Kiyoshi Tanimoto, pasteur méthodiste survivant du bombardement d’Hiroshima, un manuscrit de 230 pages a été retrouvé dans les archives de John Hersey à la Beinecke Library de Yale. Le texte paraîtra le 6 août 2026 sous le titre Hiroshima, 8:15, avant une adaptation au cinéma.

29/06/2026, 16:43

ActuaLitté

Une boutique cosmétique remplace ses produits par des livres queer

Du 3 au 5 juillet 2026, la boutique Aesop de Soho, à Londres, abandonnera ses produits de soin pour devenir une bibliothèque queer gratuite. Pour sa sixième édition, l’Aesop Queer Library mettra en avant des ouvrages d’auteurs LGBTQIA+ et alliés, avec deux Reading Rooms à Spitalfields et Brighton.

29/06/2026, 15:13

ActuaLitté

Porto : Dua Lipa constitue une bibliothèque d'ouvrages censurés

Dua Lipa a ouvert la Manifesto Library, une bibliothèque consacrée aux livres « qui défient le pouvoir, la censure, l’exclusion et les récits dominants », au sein de la Livraria Lello, à Porto. Installé de façon permanente dans la célèbre librairie portugaise, le projet a été inauguré dans le cadre du festival BABELL – City of Books. Il réunit près de 100 ouvrages sélectionnés avec le Service95 Book Club, autour de thèmes liés au pouvoir, au contrôle, à la voix et à la mémoire.

29/06/2026, 12:24

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Mort d’Hélène Serrano, traductrice de l’espagnol et “passeuse” de cultures

Traductrice littéraire de l’espagnol vers le français, Hélène Serrano est morte le mercredi 10 juin 2026, à l’âge de 65 ans. Traductrice de La Ballade des misérables d’Aníbal Malvar, couronné par le prix Violeta Negra en 2015, elle avait fait connaître en France plusieurs voix espagnoles et latino-américaines, tout en multipliant les ateliers pour partager une pratique qu’elle concevait comme une création collective.

24/07/2026, 18:16

ActuaLitté

Gibert envisage la cession ou la fermeture d'au moins cinq librairies

Le groupe Gibert, qui compte 25 librairies en France, pour près de 500 salariés, dans 12 villes de France, a été placé en redressement judiciaire en avril dernier. Désormais sous la protection du Tribunal des activités économiques de Paris, la société présente un nouveau plan de transformation, qui impliquerait la cession ou la fermeture d'au moins quatre librairies et d'un « corner ».

24/07/2026, 15:59

ActuaLitté

Quand les artistes de théâtre écrivent sur leur pratique

Actualités Éditions crée « Écrits pour le théâtre », une collection consacrée aux textes issus de la pratique théâtrale d’auteurs et d’autrices hispanophones. Elle réunira notamment des entretiens, des articles, des retranscriptions et des écrits critiques portant sur le théâtre de leur époque, de leur pays ou d’autres scènes internationales. La pomme et la flèche, consacré à l’écrivain cubain Antón Arrufat, en est le premier titre présenté.

24/07/2026, 14:04

ActuaLitté

L'agresseur de Salman Rushdie comparaît à nouveau, pour terrorisme

Déjà condamné à 25 ans de prison pour l’attaque au couteau contre Salman Rushdie, Hadi Matar comparaît depuis le 22 juillet 2026 devant la justice fédérale à Buffalo, dans l’État de New York. Les procureurs américains l’accusent d’avoir voulu appliquer la fatwa prononcée contre l’écrivain et d’avoir agi au service du Hezbollah, ce que l’accusé conteste.

24/07/2026, 12:11

ActuaLitté

“Il a fallu entrer dans la voix de celle qui a agressé”

À l’occasion de la parution de Vous, madame (Arléa) en cette rentrée littéraire, Charlotte Milandri revient sur les quatre années d’écriture qui ont donné naissance à son roman. Elle raconte la voix d’abord surgie dans le noir, les pages abandonnées, la lente conquête de Jeanne et le recours à la fiction pour approcher ce que le silence enferme. Un texte sur l’écriture comme reprise de pouvoir, sur les histoires que l’on se réapproprie et sur la lecture comme possibilité de ne plus avancer seule.

24/07/2026, 11:49

ActuaLitté

À Rozoy-sur-Serre, la librairie Les pages d'ADP a fermé ses portes

La librairie-papeterie Les pages d'ADP, à Rozoy-sur-Serre (Aisne), a été placée en liquidation judiciaire, signifiant la fermeture définitive du commerce. L'enseigne avait été reprise en 2021 par Aurélie Deloffre-Pêcheux.

24/07/2026, 11:42

ActuaLitté

Cette bibliothèque spectaculaire cache 5500 livres rares dans une immense spirale

À La Corogne, la Fondation Marta Ortega Pérez réunit plus de 5500 livres, revues, catalogues et raretés consacrés à la mode et à sa photographie. Conçue par l’architecte Elsa Urquijo, la bibliothèque épouse une spectaculaire spirale de rayonnages. La consultation est gratuite, sur réservation et uniquement sur place : ici, les images ne défilent plus, elles se feuillettent.

24/07/2026, 11:09

ActuaLitté

Akihiro Miwa, une vie en violet contre toutes les frontières

Mort le 20 juin 2026 à l’âge de 91 ans, Akihiro Miwa aura traversé plus de sept décennies de culture japonaise sans jamais consentir à une seule définition. Chanteur de cabaret, auteur-compositeur, acteur de Terayama et de Mishima, metteur en scène, voix de Hayao Miyazaki et écrivain à succès, le survivant de Nagasaki avait fait de sa propre existence une œuvre littéraire, politique et théâtrale.

23/07/2026, 18:33

ActuaLitté

Une carte de bibliothèque dès la naissance : le plan britannique pour relancer la lecture

La commission de l’Éducation de la Chambre des communes propose de prolonger l’Année nationale de la lecture 2026 jusqu’en 2035 et d’instaurer une garantie donnant à chaque enfant des occasions régulières de lire pour le plaisir. Dans son rapport, elle demande au gouvernement britannique d’agir sur l’accès aux bibliothèques, les pratiques scolaires et l’accompagnement des familles, alors que plusieurs enquêtes signalent une baisse de la lecture chez les enfants comme chez les adultes.

23/07/2026, 17:22

ActuaLitté

Adaptation littéraire : un nouveau rendez-vous stratégique à La Rochelle

À l’image des événements gratuits déployés à Paris par les géants du streaming pour célébrer les passerelles entre littérature et écran, la structuration professionnelle du secteur se poursuit en coulisses. La Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) franchit une étape supplémentaire en s’associant cet automne au Festival de la Fiction de La Rochelle pour bâtir un nouveau pôle d’échanges dédié aux cessions de droits.

23/07/2026, 17:00

ActuaLitté

Fnac Darty progresse, mais ses produits éditoriaux chutent de 8,5 %

Fnac Darty a achevé le premier semestre 2026 sur une légère croissance de son activité et une rentabilité opérationnelle améliorée. Dans ce tableau presque présentable, le livre fait tache : l’enseigne le dit en recul, tandis que l’ensemble des produits éditoriaux perd 8,5 %. Une contre-performance à manier avec précision, puisque le groupe ne dévoile pas séparément ses ventes de livres.

23/07/2026, 16:25

ActuaLitté

Harry Potter, DC Comics, HBO : Bruxelles autorise le rachat de Warner par Paramount

La Commission européenne a autorisé, sous conditions, le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance, une opération valorisée à 110 milliards $. Bruxelles ne relève pas de menace suffisante dans le streaming ou la production audiovisuelle, mais exige que Paramount rompe son alliance européenne avec Universal Pictures. Un feu vert important pour ce nouvel empire de l’écran, des licences et désormais du livre — toujours immobilisé, aux États-Unis, par une décision de justice.

23/07/2026, 15:54

ActuaLitté

La coédition du livre d'un rappeur débouche sur un règlement de comptes

Le tribunal de commerce de Bobigny, le 2 juillet dernier, a évoqué le livre du rappeur Driver et du journaliste et auteur Ismaël Mereghetti, J'étais là, paru en mars 2022, coédité par Faces cachées Éditions et la société Hors Cadres. Pas pour revenir sur « 30 ans au cœur du rap », sous-titre de l'ouvrage, mais pour rappeler à la maison ses obligations vis-à-vis de sa partenaire de coédition.

23/07/2026, 15:51

ActuaLitté

Sur la route des vacances ou non, tout roule en français

Pas de pause estivale pour la Commission d'enrichissement de la langue française, qui publie une nouvelle liste de vocabulaire, consacrée aux transports terrestres. Vélos, voitures et transports en commun s'y croisent, sans sortie de route, grâce à des équivalents français donnés à plusieurs termes ou expressions anglais.

23/07/2026, 11:00

ActuaLitté

Droit de copie : la gestion par le CFC reconduite pour les 5 prochaines années

Un arrêté de la ministre de la Culture Catherine Pégard renouvelle, pour les cinq prochaines années, l'agrément du Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), en vue de la gestion du droit de reproduction par reprographie.

23/07/2026, 09:47

ActuaLitté

La Villa Annie Ernaux choisit Asya Djoulaït pour sa résidence d’automne

L’autrice de Noire précieuse et d’Ibn séjournera à Istanbul du 22 septembre au 18 novembre 2026. Lauréate de la Villa Annie Ernaux, elle y développera un texte consacré à la manière dont l’expérience de l’étranger peut être transformée par l’écriture.

22/07/2026, 17:48

ActuaLitté

La Rose de Java baisse le rideau : la fin d’une librairie de Montparnasse

Après près de quatre décennies passées parmi les livres anciens, Hubert Bouccara a tourné une dernière fois la clé de La Rose de Java. Installée rue Campagne-Première, à Montparnasse, la librairie avait fait de Joseph Kessel, Romain Gary, Henry de Monfreid et des écrivains voyageurs les figures tutélaires d’un lieu aussi érudit que personnel. Son propriétaire y défendait les bouquinistes et la librairie indépendante, tout en faisant de sa vitrine et de ses prises de parole le relais de convictions volontiers provocatrices, parfois injurieuses.

22/07/2026, 17:35

ActuaLitté

Un livre négationniste signalé à la justice par le ministre de l'Intérieur

Une Encyclopédie de l'Holocauste, ouvrage négationniste diffusé en France par les Éditions des Tuileries, structure liée à l'hebdomadaire d'extrême droite Rivarol, a été frappée d'une interdiction de distribution aux mineurs et de promotion, début juillet. Le ministère de l'Intérieur, à l'origine de ces mesures, a également signalé le titre à la procureure de la République de Paris, nous apprend la Place Beauvau.

22/07/2026, 16:09

ActuaLitté

États-Unis : le broché et l’audio soutiennent les revenus de l’édition en mai

Les éditeurs participant au relevé StatShot de l’Association of American Publishers ont déclaré 931,1 millions de dollars de recettes nettes en mai 2026, soit 6,8 % de plus qu’un an auparavant. L’édition grand public progresse de 7,6 %, avec une nette croissance du broché et du livre audio numérique.

 

22/07/2026, 13:49

ActuaLitté

Économie, impact culturel... Une étude se penche sur les manifestations littéraires

Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.

22/07/2026, 12:55

ActuaLitté

”Enfiler un masque social” : Thaïs Dia entre l’Iran et la banlieue

Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.

22/07/2026, 12:43

ActuaLitté

De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.

22/07/2026, 12:08

ActuaLitté

Alberta : un accès limité aux livres “inappropriés” selon l’âge des lecteurs

Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.

22/07/2026, 11:46

ActuaLitté

Exclusion des Gazaouis du programme PAUSE : le Conseil d'État refuse d'intervenir

Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Conseil d'État a rejeté la procédure en référé de plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui tentaient d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats palestiniens du programme PAUSE de Gaza. Les arguments de la juridiction administrative n'ont pas changé : elle ne reconnait pas le caractère urgent de la requête.

22/07/2026, 11:45

ActuaLitté

Quels livres les Parisiens lisent-ils en anglais ? Après Harry Potter, Freida McFadden...

Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.

22/07/2026, 11:09

ActuaLitté

Paramount–Warner : pourquoi la justice redoute un Hollywood trop concentré

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.

22/07/2026, 10:03

ActuaLitté

Franck Maubert : “Écrire est un bien curieux exercice”

À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.

21/07/2026, 14:25

ActuaLitté

De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...

21/07/2026, 12:50

ActuaLitté

Les Hiérarques de Sang : un space opera haletant qui voit le pouvoir tomber entre de trop jeunes mains

L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.

21/07/2026, 09:30

ActuaLitté

Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré

Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite. 

20/07/2026, 18:02

ActuaLitté

7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.

20/07/2026, 17:33

ActuaLitté

À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.

20/07/2026, 16:42

ActuaLitté

Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.

20/07/2026, 12:42

ActuaLitté

Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.

20/07/2026, 09:00

ActuaLitté

SEGA Dans le Rétro

Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.

19/07/2026, 09:30

ActuaLitté

Dans cette bibliothèque, les enfants liront désormais des histoires à un robot

À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.

18/07/2026, 15:23

Top Articles

À Oslo, douze manuscrits désormais interdits de lecture jusqu’en 2114 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré France Inter met fin à la chronique de Christophe Bourseiller Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.