Anne Percin rallume le feu sous les bombes

L’ouverture raconte la transmission du manuscrit, ses silences et la décision de combler les vides sans les dissimuler. Ce préambule expose avec honnêteté la fabrique du récit. Il en révèle aussi un premier défaut : Anne Percin commente parfois trop tôt les images et les motifs qu’elle développera ensuite. Le feu, la rivière, la mémoire, la réparation sont annoncés avant d’avoir pleinement agi. Cette pédagogie appuyée réduit un peu la part de découverte.

Dès que le texte gagne Dignonville, Regney et les rives de la Moselle, il trouve pourtant son pas. Une photographie ancienne suffit à résumer le désir d’ascension de Charles : « Le livre ouvert, offert, en bouclier. » L’école de Jules Ferry, les petits séminaires, le travail domestique, la foi et la pauvreté ne forment jamais un décor de carton. Ils déterminent les corps, les ambitions, les mariages et jusqu’à la manière de se tenir devant les autres. La documentation disparaît dans les scènes : c’est sa plus belle victoire.

Sainte Eugénie descend du vitrail

Le matériau d’origine faisait de l’épouse disparue une figure presque sacrée. Anne Percin conserve cette ferveur sans s’y soumettre tout à fait. Son héroïne est courageuse, généreuse, anxieuse, obstinée ; elle se dévoue au point de s’effacer. Par moments, l’accumulation de ses vertus la rapproche encore de la légende dorée, et quelques personnages secondaires restent cantonnés à une fonction.

La langue sauve le portrait de l’embaumement. Elle mêle le lyrisme au trivial, la tendresse au trait mordant, l’archive au parler d’aujourd’hui. Les comparaisons contemporaines peuvent parfois produire un léger frottement avec l’époque racontée, mais elles empêchent surtout le passé de prendre la poussière. Chez Percin, les morts ont froid, les enfants rient mal à propos, les curés tergiversent et les vivants continuent à faire avec ce qu’ils ont.

La guerre entre par la fenêtre

Le conflit n’est pas observé depuis les tranchées, mais depuis les cuisines, les gares, les chambres d’enfants et les files d’attente. « Une époque à trous. » Hommes mobilisés, denrées absentes, villes évacuées, familles dispersées : la formule dit tout d’un monde mité par les disparitions. « La guerre n’est pas le sujet de sa tragédie : elle en est le décor. » Un décor actif, pourtant, qui retarde les trains, raréfie les taxis, encombre les hôpitaux et transforme chaque soin en odyssée.

La dernière partie, consacrée à la maladie d’Eugénie et à son transfert vers Paris bombardé, serre progressivement l’étau. Sa longueur finit parfois par reproduire l’épuisement des personnages : refus, attentes, diagnostics et faux espoirs s’enchaînent avec une insistance éprouvante. Mais ce défaut nourrit aussi la puissance physique du récit. Dans le train, la malade se fait cette raison : « La peur, ça ne sert à rien, au fond. C’est comme une mauvaise herbe. » La phrase ne console pas ; elle ouvre seulement un peu d’air.

Un quart d’heure contre la mort

À l’approche du dénouement, Anne Percin écarte presque tout effet. Eugénie retient son mari d’un simple « Me quitte pas. » Puis le texte cède la place aux mots du carnet : « On a beau s’attendre à un dénouement fatal… le moment précis de la séparation creuse sous vos pieds un abîme effroyable. » La retenue atteint ici une justesse que les passages plus explicatifs approchent moins sûrement.

L’épilogue revient sur les enfants dispersés, la tombe provisoire, le manuscrit caché et les blessures transmises. Il formule parfois ce que l’histoire avait déjà rendu sensible, au risque de refermer trop nettement ses significations.

Reste une question qui traverse tout l’ouvrage : « Est-ce qu’on ne fait jamais rien d’autre de sa vie, que réparer ? » Anne Percin n’apporte pas de réponse définitive. Elle accomplit mieux : elle rend un nom, un visage et une voix à celle que la mémoire familiale avait presque laissée disparaître.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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