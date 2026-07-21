Andy Burnham se rapproche de l’Europe : l'industrie du livre attend son chapitre

Un ancien ministre de la Culture à Downing Street : le monde du livre peut tendre l’oreille. Andy Burnham a succédé à Keir Starmer le 20 juillet, quatre jours après son élection à la tête du Labour. Il dirigea le ministère de la Culture, des Médias et des Sports entre 2008 et 2009, puis celui de la Santé, avant d’être élu maire du Grand Manchester en 2017.

Pour son premier discours, le nouveau chef du gouvernement a préféré un autre sommaire. Transfert du pouvoir hors de Westminster, réindustrialisation, commande publique, coût de la vie, éducation, logements sociaux et défense : la culture, l’édition et les bibliothèques n’y apparaissent pas. Burnham a toutefois promis, « plus tard cette année », un plan national sur dix ans. Un oubli, qui serait donc une page blanche, plus qu'une orientation politique ?

L’Europe par la sécurité

Le même jour, au téléphone avec Ursula von der Leyen, Andy Burnham a jugé nécessaire de construire une relation « plus étroite et ambitieuse » entre Londres et Bruxelles. Leurs équipes prépareront un sommet Royaume-Uni–Union européenne dans l’année. Downing Street insiste surtout sur l’Ukraine, à laquelle il garantit un soutien « inébranlable ».

Florian Stoeckel, politiste à l’université d’Exeter, invite les partenaires européens à attendre « une large continuité plutôt qu’un changement fondamental de la position internationale britannique ». Rien, observe-t-il, n’annonce un retour dans l’Union ; l’intégration économique ne semble pas davantage au centre du projet présenté jusqu’ici.

L’inconnue tient plutôt à la mise en œuvre. Son programme reste dominé par l’investissement régional et le redressement industriel. Ses partenaires mesureront sa capacité à consacrer temps, moyens et capital politique à l’action extérieure.

Des catalogues très voyageurs

Pour le secteur britannique du livre, la relation avec le continent ne relève pas de la décoration diplomatique. D’après les chiffres de la Publishers Association, l’édition a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires record de 7,4 milliards £, en progression de 3 %. Les exportations ont atteint 4,7 milliards £, soit près des deux tiers du total, et gagné 4 % en un an.

Les États-Unis, l’Australie et l’Allemagne sont ses trois principaux marchés étrangers. L’édition grand public a généré 1,1 milliard £ à l’exportation, contre 2,9 milliards pour le secteur universitaire. Dan Conway, directeur général de l’organisation, voit dans ces ventes le signe du rôle d’« ambassadeurs culturels » joué par les éditeurs britanniques.

Le rapprochement annoncé ne dit encore rien du commerce des ouvrages, de la coopération culturelle ni des politiques visant auteurs, maisons et bibliothèques. Il fixe néanmoins deux rendez-vous avant la fin de 2026 : le sommet avec l’Union et le plan décennal de Burnham.

Un passé culturel, pas encore un programme

En avril 2009, Andy Burnham avait ordonné une enquête sur le projet du conseil de Wirral de fermer 11 de ses 24 bibliothèques. Le rapport jugea la restructuration contraire à l’obligation légale de fournir un service « complet et efficace » ; la collectivité retira son projet. La même année, il annonça les préparatifs du programme UK City of Culture, dans le sillage de Liverpool, capitale européenne de la culture en 2008. Une évaluation gouvernementale de 2025 rappelle que l’idée avait d’abord été soumise au ministère par le producteur Phil Redmond.

Une connaissance des politiques culturelles, peut-être, mais pas un programme pour 2026. Pour l’instant, il relie surtout la puissance internationale aux bénéfices économiques obtenus sur le territoire, surtout dans la défense et l’industrie. Pour l’édition, aucune transposition n’a encore été annoncée.

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Par Nicolas Gary

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