Amazon change les règles du Kindle : les auteurs gagneront plus

Chez Amazon, trois dollars peuvent séparer une hausse de prix d’une chute brutale de rémunération. Depuis le 7 juillet 2026, les ebooks publiés par Kindle Direct Publishing peuvent être proposés jusqu’à 12,99 dollars — et 12,99 euros dans les marchés concernés — tout en restant éligibles au taux de 70 %. Le plafond de 9,99 dollars, inchangé depuis 2007, avait fini par serrer d’un peu trop près les ouvrages longs, les coffrets et les essais spécialisés.
Le 21/07/2026 à 11:22 par Clément Solym
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21/07/2026 à 11:22
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Avec KDP, l’arithmétique avait quelque chose d’expéditif. Entre 2,99 et 9,99 dollars, un ebook remplissant les conditions pouvait prétendre à une rémunération de 70 %. Un centime au-dessus de cette limite, et il fallait se contenter de 35 %. Le changement signalé le 20 juillet par Publishers Weekly élargit désormais cette tranche jusqu’à 12,99 dollars sur Amazon.com. Son seuil inférieur, lui, ne bouge pas.
La documentation KDP applique des ajustements équivalents aux autres boutiques du groupe. Pour les prix libellés en euros, la fourchette ouvrant droit aux 70 % s’étend à présent de 2,69 à 12,99 €. Au Royaume-Uni, elle va de 1,77 à 12,99 £ ; en Australie, de 3,99 à 15,99 dollars australiens. La modification est effective depuis le 7 juillet.
Amazon reconnaît que la limite de 9,99 dollars était en place depuis 2007. Presque vingt ans pendant lesquels le coût des livres, les usages numériques et les stratégies d’autoédition ont eu le temps de changer, mais pas cette frontière. Pour les auteurs de textes volumineux, d’intégrales ou de non-fiction de niche, l’alternative se résumait souvent à maintenir un tarif jugé trop bas ou à abandonner la moitié du taux nominal.
L’Authors Guild, qui avait soulevé le sujet auprès d’Amazon, a accueilli favorablement la décision le 9 juillet. L’organisation américaine estime que l’ancien dispositif obligeait certains auteurs à contenir leurs prix « indépendamment de la valeur de l’œuvre pour les lecteurs ». Elle voit dans la nouvelle tranche une liberté tarifaire accrue, notamment pour les coffrets numériques et les ouvrages spécialisés.
Aucun changement automatique, toutefois. Les ebooks déjà proposés entre 9,99 et 12,99 dollars sous le régime à 35 % y restent tant que leur auteur ne sélectionne pas lui-même l’option à 70 %. Encore faut-il que le titre satisfasse aux autres critères d’éligibilité. Les ouvrages déjà inscrits au taux supérieur conservent de leur côté leur tarif et leur régime, sauf intervention de l’utilisateur.
Le pourcentage affiché ne correspond pas exactement à 70 % du montant payé par le lecteur. Selon la grille de calcul de KDP, Amazon applique le taux au prix hors taxes, après déduction des frais de livraison numérique. Ceux-ci dépendent du poids du fichier : 0,15 dollar par mégaoctet aux États-Unis et 0,12 € par mégaoctet dans les boutiques européennes.
La différence est discrète pour un roman essentiellement composé de texte. Elle l’est beaucoup moins pour une bande dessinée, un manuel illustré ou un ouvrage enrichi, dont le fichier peut peser lourd. L’option à 35 %, moins généreuse en apparence, ne supporte pas ces frais de transmission. Le calcul mérite donc mieux qu’un simple face-à-face entre deux pourcentages.
D’autres contraintes demeurent. Pour relever des 70 %, l’ebook doit notamment être affiché au moins 20 % moins cher que toute édition imprimée correspondante proposée sur Amazon. Le taux supérieur ne vaut en outre que pour les ventes admissibles réalisées dans les territoires prévus par KDP. Au Brésil, au Japon, au Mexique et en Inde, une inscription à KDP Select est également requise.
Le relèvement rapproche KDP des autres grandes plateformes d’autopublication. Apple Books annonce 70 % sur chaque ebook, quel que soit son prix, sans frais liés à la livraison du fichier. Barnes & Noble Press applique un taux forfaitaire de 70 % aux ventes numériques. Chez Kobo Writing Life, les œuvres originales atteignent ce niveau à partir de 2,99 dollars aux États-Unis ou 1,99 € dans l’Union européenne ; la plateforme indique ne pas imposer de plafond supérieur.
L’Authors Guild ne considère donc pas le dossier clos. Elle demande à Amazon d’étendre les 70 % aux tranches tarifaires plus élevées et de supprimer, ou au moins de réduire, la facturation au mégaoctet. Au-delà de 12,99 dollars ou euros, le couperet demeure : l’auteur revient à 35 %.
Crédits photo : tablethelpline CC 0
Par Clément Solym
Contact : cs@actualitte.com
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Le régulateur britannique de la concurrence impose à Google de nouveaux garde-fous sur l’usage des contenus éditoriaux dans ses réponses générées par IA. Les éditeurs obtiennent un contrôle séparé pour AI Overviews et AI Mode, sans retrait des résultats classiques, ainsi qu’une meilleure attribution des sources.
17/06/2026, 11:03
Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie quotidienne. Ils servent à communiquer, à partager du contenu, à suivre l'actualité ou à développer une activité professionnelle. Cette présence constante attire aussi l'attention des cybercriminels. Un compte compromis peut entraîner la perte de données personnelles, des tentatives d'escroquerie auprès des contacts ou encore une atteinte à la réputation d'une marque.
15/06/2026, 09:29
Pendant longtemps, atteindre un lecteur relevait d’un schéma relativement simple. Un livre était publié, présenté dans les médias, mis en avant en librairie, puis trouvait progressivement son public. L’apparition du numérique n’a pas supprimé cette mécanique, mais elle l’a profondément transformée.
12/06/2026, 13:07
La maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a signé le 28 mai le Library E-book Pricing Fairness Amendment Act of 2025, texte consacré aux contrats de prêt numérique conclus par les bibliothèques publiques du district. Le dispositif, salué par les défenseurs des bibliothèques et contesté par des acteurs de la chaîne numérique, reste suspendu à une clause de déclenchement nationale.
12/06/2026, 11:50
Le 10 juin, Associated Press rapportait qu’à Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, les autorités talibanes avaient dispersé une manifestation organisée après l’arrestation de femmes accusées de ne pas respecter le code vestimentaire. Cette actualité donne une résonance particulière à Elles de Virginia Woolf (trad. Maxime Rovere, Actes Sud Audio) : d’un siècle à l’autre, qui peut prendre la parole, occuper l’espace public, écrire son histoire et être reconnu ?
10/06/2026, 17:53
BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.
08/06/2026, 15:25
Egmont rachète Studentlitteratur, tandis qu’ElevenLabs enrichit ElevenReader de 200.000 livres audio et ebooks premium, et Spotify étend ses outils d’écoute, de création et de recommandation. Entre édition éducative, abonnement audio et voix de synthèse, les annonces dessinent un même mouvement : les catalogues ne valent plus seulement par leurs titres, mais par les infrastructures qui les rendent monétisables.
08/06/2026, 10:07
E Ink et MediaTek renforcent leur collaboration autour de nouvelles puces destinées aux liseuses et tablettes à encre électronique. L’annonce promet une meilleure couleur, des rafraîchissements plus fluides et des fonctions d’IA embarquée. Pour le livre numérique, l’enjeu dépasse la fiche technique : la liseuse glisse vers l’outil de travail, au risque de perdre une partie de sa simplicité.
04/06/2026, 17:20
The Writers’ Union of Canada relaie une demande de clauses de consentement lorsque des éditeurs utilisent l’intelligence artificielle sur des manuscrits soumis. L’organisation cite les risques liés au chargement d’œuvres protégées ou de données personnelles dans des systèmes publics d’IA. Le débat touche une étape sensible : l’évaluation d’un texte avant publication.
04/06/2026, 12:09
Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.
03/06/2026, 15:59
Top ArticlesCes 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique
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