Amazon change les règles du Kindle : les auteurs gagneront plus

Avec KDP, l’arithmétique avait quelque chose d’expéditif. Entre 2,99 et 9,99 dollars, un ebook remplissant les conditions pouvait prétendre à une rémunération de 70 %. Un centime au-dessus de cette limite, et il fallait se contenter de 35 %. Le changement signalé le 20 juillet par Publishers Weekly élargit désormais cette tranche jusqu’à 12,99 dollars sur Amazon.com. Son seuil inférieur, lui, ne bouge pas.

La documentation KDP applique des ajustements équivalents aux autres boutiques du groupe. Pour les prix libellés en euros, la fourchette ouvrant droit aux 70 % s’étend à présent de 2,69 à 12,99 €. Au Royaume-Uni, elle va de 1,77 à 12,99 £ ; en Australie, de 3,99 à 15,99 dollars australiens. La modification est effective depuis le 7 juillet.

Un plafond immobile depuis 2007

Amazon reconnaît que la limite de 9,99 dollars était en place depuis 2007. Presque vingt ans pendant lesquels le coût des livres, les usages numériques et les stratégies d’autoédition ont eu le temps de changer, mais pas cette frontière. Pour les auteurs de textes volumineux, d’intégrales ou de non-fiction de niche, l’alternative se résumait souvent à maintenir un tarif jugé trop bas ou à abandonner la moitié du taux nominal.

L’Authors Guild, qui avait soulevé le sujet auprès d’Amazon, a accueilli favorablement la décision le 9 juillet. L’organisation américaine estime que l’ancien dispositif obligeait certains auteurs à contenir leurs prix « indépendamment de la valeur de l’œuvre pour les lecteurs ». Elle voit dans la nouvelle tranche une liberté tarifaire accrue, notamment pour les coffrets numériques et les ouvrages spécialisés.

Aucun changement automatique, toutefois. Les ebooks déjà proposés entre 9,99 et 12,99 dollars sous le régime à 35 % y restent tant que leur auteur ne sélectionne pas lui-même l’option à 70 %. Encore faut-il que le titre satisfasse aux autres critères d’éligibilité. Les ouvrages déjà inscrits au taux supérieur conservent de leur côté leur tarif et leur régime, sauf intervention de l’utilisateur.

Soixante-dix pour cent, avant les petites lignes

Le pourcentage affiché ne correspond pas exactement à 70 % du montant payé par le lecteur. Selon la grille de calcul de KDP, Amazon applique le taux au prix hors taxes, après déduction des frais de livraison numérique. Ceux-ci dépendent du poids du fichier : 0,15 dollar par mégaoctet aux États-Unis et 0,12 € par mégaoctet dans les boutiques européennes.

La différence est discrète pour un roman essentiellement composé de texte. Elle l’est beaucoup moins pour une bande dessinée, un manuel illustré ou un ouvrage enrichi, dont le fichier peut peser lourd. L’option à 35 %, moins généreuse en apparence, ne supporte pas ces frais de transmission. Le calcul mérite donc mieux qu’un simple face-à-face entre deux pourcentages.

D’autres contraintes demeurent. Pour relever des 70 %, l’ebook doit notamment être affiché au moins 20 % moins cher que toute édition imprimée correspondante proposée sur Amazon. Le taux supérieur ne vaut en outre que pour les ventes admissibles réalisées dans les territoires prévus par KDP. Au Brésil, au Japon, au Mexique et en Inde, une inscription à KDP Select est également requise.

Amazon réduit l’écart, sans l’effacer

Le relèvement rapproche KDP des autres grandes plateformes d’autopublication. Apple Books annonce 70 % sur chaque ebook, quel que soit son prix, sans frais liés à la livraison du fichier. Barnes & Noble Press applique un taux forfaitaire de 70 % aux ventes numériques. Chez Kobo Writing Life, les œuvres originales atteignent ce niveau à partir de 2,99 dollars aux États-Unis ou 1,99 € dans l’Union européenne ; la plateforme indique ne pas imposer de plafond supérieur.

L’Authors Guild ne considère donc pas le dossier clos. Elle demande à Amazon d’étendre les 70 % aux tranches tarifaires plus élevées et de supprimer, ou au moins de réduire, la facturation au mégaoctet. Au-delà de 12,99 dollars ou euros, le couperet demeure : l’auteur revient à 35 %.

Crédits photo : tablethelpline CC 0

Par Clément Solym

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