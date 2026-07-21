300.000 jeunes auront participé à Partir en Livre en 2026

Organisée par le Centre national du livre sous l’impulsion du ministère de la Culture, la manifestation s’est déployée dans 1 760 communes de métropole et d’outre-mer. Quelque 1 735 structures ont proposé gratuitement lectures, ateliers, spectacles, jeux et rencontres autour du thème « Nos petits et grands héros ».

Le nombre d’animations progresse par rapport aux 6 417 comptabilisées en 2025. La fréquentation reste toutefois stable à 300 000 jeunes, tandis que la couverture territoriale se resserre : le précédent bilan faisait état de plus de 2 000 communes participantes.

Parmi les rendez-vous organisés cette année, 1 154 se sont tenus dans des quartiers prioritaires de la politique de la ville et 1 789 dans des territoires ruraux isolés, soit respectivement 17 % et 26 % de la programmation nationale. Le CNL indique également avoir distribué plus de 16 000 chèques Lire et offert 25 000 livres aux participants.

Le Livrodrome, parc d’attractions littéraires itinérant destiné aux 8-18 ans, a accueilli plus de 6 000 jeunes au cours de cinq étapes, à Savigny-sur-Orge, Saint-Germain-en-Laye, Mulhouse, Baccarat et Martigues.

La treizième édition de Partir en Livre se déroulera du 16 juin au 18 juillet 2027 autour des émotions, avec pour intitulé « Joie, colère, surprise… Que d’émotions ! ».







Par Dépêche

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