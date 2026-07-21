L'éditeur historique de Günter Grass perd les droits mondiaux de l'oeuvre

Dans l’édition, on perd parfois un auteur. Plus rarement, un ensemble qui résume à lui seul trois décennies de catalogue. Pour Steidl, Günter Grass n’était pas une signature parmi d’autres : la maison de Göttingen indiquait détenir depuis 1993 les droits mondiaux sur l’œuvre du prix Nobel de littérature 1999.

Cette mention appartient désormais au passé. Sollicitée par le studio de Göttingen de la NDR, la fondation Günter und Ute Grass a confirmé par écrit que ces droits ne se trouvaient plus chez Steidl, mais auprès d’elle. Le Börsenblatt, qui rapporte cette réponse datée du 20 juillet, ne mentionne aucun successeur.

La précision juridique évite quelques raccourcis. Créée en 2011, la fondation de Lübeck est l’héritière des droits d’auteur sur le travail de Grass. L’information nouvelle porte sur les droits mondiaux d’exploitation jusque-là détenus par son éditeur. Les sources consultées ne donnent ni la date exacte du transfert, ni son fondement contractuel, ni ses conséquences sur les licences de traduction déjà accordées. Les droits pour le théâtre, le cinéma, la radio et la télévision restent, selon le site de la fondation, représentés par Gustav Kiepenheuer Bühnenvertrieb.

Trente-trois ans de Grass, puis plus rien

Le coup est d’autant moins anodin que Steidl avait fait de cette relation un marqueur de son identité. Son site institutionnel revendiquait encore, lors de la vérification, les droits mondiaux acquis en 1993. Et son catalogue continue de proposer une large part de l’œuvre, des romans aux essais, des poèmes aux livres illustrés.

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La pièce maîtresse tient en 24 volumes. Publiée en octobre 2020, la Nouvelle édition de Göttingen rassemble 10.952 pages dans un coffret fabriqué à la main, tiré à 1.000 exemplaires. Dirigée par Dieter Stolz et Werner Frizen, elle réunit les textes littéraires autorisés par Grass, jusqu’au volume posthume Vonne Endlichkait, ainsi que ses essais, discours et une sélection d’entretiens. Perdre ces droits, pour Steidl, revient donc à voir sortir de son orbite un patrimoine éditorial patiemment construit.

En France, les œuvres de l’écrivain restent référencées au Seuil qui propose notamment Le Tambour (trad. Jean Amsler et Claude Porcell), Les Années de chien (trad. Jean Amsler) ou Mon siècle (trad. Claude Porcell et Bernard Lortholary). Rien ne permet de déterminer, à ce stade, comment les contrats français en cours seront affectés par le changement intervenu en Allemagne.

Une procédure encore provisoire

Le calendrier, lui, ne fait aucun cadeau. Le 10 juillet, un créancier a saisi le tribunal de Göttingen d’une demande d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité contre Steidl GmbH & Co. OHG. Le dossier porte le numéro 74 IN 116/26 GOE et Stefan Liese a été nommé administrateur provisoire.

L’avocat de Gerhard Steidl, Hasso Werk, a indiqué que la requête était liée à 2.438 € de cotisations sociales impayées réclamées par la Minijob-Zentrale. La somme aurait depuis été réglée, de sorte que l’ouverture définitive de la procédure pourrait encore être évitée. Il a également confirmé des arriérés de salaires et des discussions, engagées depuis plusieurs mois, avec des investisseurs allemands et étrangers.

Autrement dit, Steidl n’est pas encore déclaré insolvable au terme d’une procédure achevée. L’administrateur provisoire soulignait le 17 juillet que l’examen n’en était qu’à ses débuts : situation financière, organisation de l’entreprise et perspectives de poursuite de l’activité restent à établir. Et cette concomitance n’en prive pas moins la maison d’un actif particulièrement visible au moment où elle cherche des capitaux.

Le centenaire aiguise les appétits

Le 16 octobre 2027 marquera le centenaire de la naissance de Günter Grass. Les institutions qui lui sont consacrées préparent déjà, sous le nom Grass100, une année de manifestations, d’expositions et de créations. Dans ce contexte, la NDR et le Börsenblatt estiment que plusieurs éditeurs pourraient se porter candidats pour reprendre l’exploitation du corpus.

Il s’agit, à ce jour, d’une perspective et non d’une négociation rendue publique. La fondation de Lübeck n’a annoncé ni appel d’offres, ni maison intéressée, ni calendrier. Au 21 juillet 2026, les droits sont revenus auprès de l’héritière de l’œuvre ; aucun nouvel éditeur mondial de Günter Grass n’a été désigné.

Crédits photo : Gorup de Besanez, CC BY SA 4.0

Par Clément Solym

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