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De Hachette à Relay, deux siècles d’emprise sur les librairies de gare

Alors que la contestation contre l’emprise de Bolloré sur les médias, l’édition et la diffusion gagne les gares, un paradoxe apparaît : plusieurs boutiques Fnac, qui peuvent sembler constituer une alternative à Relay, sont en réalité exploitées par Lagardère Travel Retail ou par Lagardère & Connexions, sa coentreprise avec SNCF Gares & Connexions. Or Lagardère Travel Retail est précisément le propriétaire et l’opérateur historique de l’enseigne Relay...

Le 21/07/2026 à 12:50 par Hocine Bouhadjera

5 Réactions | 26 Partages

Publié le :

21/07/2026 à 12:50

Hocine Bouhadjera

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ActuaLitté

Dans un précédent article, ActuaLitté revenait sur la campagne lancée par Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace et plusieurs organisations d’auteurs pour demander à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay. La mobilisation dénonce à la fois la concentration de la vente de livres et de presse en gare et les choix de mise en avant relevés par une enquête de l’Observatoire des multinationales.

L’existence de boutiques Fnac pouvait apparaître comme l’un des contre-exemples au « quasi-monopole » reproché à Relay. La SNCF recense en effet environ 1200 points de vente dans 870 gares, et Relay ne contrôle pas l’ensemble de ce commerce.

Sa position reste toutefois presque sans équivalent pour le livre et la presse. En février 2026, 307 boutiques Relay étaient réparties dans 271 gares. Lagardère & Connexions exploitait plus largement quelque 328 points de vente, dont certains sous d’autres enseignes. Le rôle de Lagardère derrière plusieurs Fnac complique donc le décompte : derrière des devantures différentes peut se retrouver le même opérateur.

Cette situation plonge ses racines dans l’histoire même du commerce ferroviaire. Dès le développement du réseau ferré au XIXe siècle, Louis Hachette obtient l’installation de points de vente dans les gares et construit un véritable monopole sur la diffusion des livres et des journaux auprès des voyageurs. Cette implantation, documentée notamment par l’historien Jean-Yves Mollier dans sa biographie de Louis Hachette, constitue l’ancêtre direct du réseau devenu Relay.

Une Fnac exploitée par Lagardère

Le partenariat avec Fnac ne surgit donc pas dans un espace commercial vierge. Il prolonge une stratégie engagée par la SNCF dans les années 2000, lorsque l’entreprise commence à présenter les grandes gares comme des centres commerciaux dans lesquels il est également possible de prendre le train. Son objectif affiché est alors de diversifier les enseignes proposées aux voyageurs, sans nécessairement diversifier les entreprises qui les exploitent.

Le montage remonte au moins à mai 2011, lorsque Fnac et Lagardère Services ont annoncé un partenariat destiné à développer des magasins de moins de 350 mètres carrés dans les gares et les aéroports français et espagnols.

La répartition des rôles était clairement exposée. Fnac devait apporter sa marque, son concept ainsi qu’une offre de produits et de services adaptée aux voyageurs. Lagardère, de son côté, mettait à disposition son expérience du commerce dans les lieux de transport.

Lagardère avait déjà expérimenté cette dissociation entre la devanture et l’opérateur avec les librairies Payot. Dans les années 2000, Hachette Distribution Services - ancien nom de Lagardère Travel Retail - avait adapté dans les gares françaises le concept des librairies Payot en Suisse, qui appartenaient alors au même groupe. Une quinzaine de points de vente Payot ont ainsi été implantés dans des gares parisiennes et régionales, tout en restant exploités par les structures de Lagardère.

Le communiqué allait plus loin : titulaire des concessions commerciales, Lagardère devait exploiter les magasins sous enseigne Fnac. Autrement dit, le voyageur entre dans une Fnac et achète des produits sélectionnés dans l’univers de l’enseigne, mais l’entreprise qui fait fonctionner le point de vente peut être Lagardère. 

Ce système correspond au principe du travel retail. Les gares et les aéroports imposent des contraintes particulières : loyers, sécurité, amplitudes horaires, livraisons, fortes variations de fréquentation et surfaces réduites. Une marque connue peut donc confier l’exploitation de son enseigne à un spécialiste déjà titulaire des concessions.

Dans ce cadre, le terme de « franchise » n’est pas nécessairement incorrect. Fnac Darty classe une part importante de son réseau parmi les magasins franchisés, et lors de l’ouverture, en 2023, d’un corner Fnac dans la gare RER Auber, à Paris, le communiqué citait d’ailleurs un directeur chargé de l’exploitation des franchises Fnac. Mais les documents des deux groupes parlent également de partenariat et de boutiques « opérées » conjointement. 

Cette généalogie permet de mieux comprendre la logique du partenariat : la Fnac ne vient pas toujours concurrencer un commerce exploité par Relay. Elle peut remplacer une autre enseigne déjà gérée par Lagardère, tandis que l’opérateur, les salariés ou le titulaire de la concession demeurent inchangés.

De Montparnasse à Lyon-Part-Dieu

Lors de l’ouverture de la boutique de Lyon-Part-Dieu, en avril 2022, Lagardère Travel Retail expliquait qu’il s’agissait de la neuvième Fnac exploitée conjointement avec Fnac Darty dans une gare française.

Le groupe citait alors les gares de Paris-Montparnasse, Paris-Est, Paris-Gare-de-Lyon, Marseille, Lille-Flandres, Metz, Nantes et Lille-Europe. La boutique de Lyon-Part-Dieu, d’une surface supérieure à 250 mètres carrés, propose des produits techniques, des livres, des bandes dessinées, des mangas, des jeux et des jouets. Un corner Relay de 15 mètres carrés y est intégré pour la presse, le snacking et les produits indispensables au voyage. 

À Paris-Gare-de-Lyon, le passage de Virgin à Fnac illustre particulièrement cette continuité. Dès 2011, Lagardère Services et Fnac avaient prévu de convertir plusieurs magasins Virgin situés dans les lieux de transport. Le point de vente de Paris-Gare-de-Lyon est ainsi devenu une Fnac avant la liquidation judiciaire, en juin 2013, des 26 derniers magasins français de Virgin Stores. Un espace Relay-Payot existait déjà dans la même gare : plusieurs marques se sont donc succédé ou ont coexisté, sans que Lagardère perde la maîtrise de leur exploitation.

Le dispositif peut également fonctionner dans l’autre sens. Toujours à la station Auber, Fnac Darty a ouvert en mars 2023 le corner Fnac de 18 mètres carrés à l’intérieur d’un magasin Relay. Le communiqué précise que l’espace est exploité en partenariat avec Lagardère Travel Retail et animé par les quatre salariés du Relay. Le point de vente était alors présenté comme le quarantième magasin Fnac au format Travel, gares et aéroports confondus. 

À Paris-Gare-du-Nord, les frontières entre les marques sont encore plus poreuses. Lagardère Travel Retail a inauguré en 2024 un espace associant une offre Fnac et un café, installé à l’étage du magasin phare Relay de la voie 19. Le site de SNCF Gares & Connexions désigne d’ailleurs le commerce sous le nom hybride de « Relay Fnac ».

À Montparnasse, Lagardère & Connexions avait déjà ouvert en 2019 un espace de 900 mètres carrés réunissant Marks & Spencer et Fnac, au milieu d’autres boutiques exploitées par la même société. L’exemple dépasse donc les seules relations entre Relay et Fnac : en gare, une multiplicité de marques peut coexister sous la gestion d’un nombre beaucoup plus restreint d’opérateurs. 

Le basculement des librairies Payot vers d’autres enseignes s’est accéléré après 2014, lorsque Payot SA a quitté le périmètre de Lagardère. Les points de vente Payot exploités par Relay dans les gares devaient alors fermer progressivement, au fil de l’expiration des concessions conclues avec la SNCF. Selon les emplacements, ils ont été remplacés par des Fnac ou par des concepts de librairie développés directement par Relay.

L’évolution ne correspond donc pas nécessairement à l’arrivée d’un nouvel acteur : dans plusieurs gares, elle consiste surtout à changer le nom apposé sur la devanture d’un commerce toujours géré par Lagardère.

De son côté, la SNCF ne se contente pas de louer des emplacements à Relay. Depuis 2014, SNCF Gares & Connexions détient à parts égales avec Lagardère Travel Retail la société Lagardère & Connexions, qui exploite plus de 320 points de vente en gare, principalement sous enseigne Relay, mais aussi sous d’autres marques partenaires comme... Fnac ou Monop’daily.

Ce montage place l’entreprise publique au cœur du dispositif contesté. SNCF Gares & Connexions détient la moitié de la société qui exploite ces points de vente, tandis que sa filiale SNCF Retail & Connexions organise parallèlement la commercialisation et la gestion des espaces en gare. La SNCF n’est donc pas un bailleur extérieur au réseau Relay, mais l’un de ses partenaires économiques.

La pluralité des enseignes répond ainsi à une volonté ancienne de rendre les gares commercialement plus attractives et d’offrir aux voyageurs des marques différentes. Mais elle ne garantit pas une diversification équivalente des titulaires de concessions ni des entreprises chargées de sélectionner et de commercialiser les produits.

Ce que la fronde anti-Bolloré reproche à Relay

Dans son enquête publiée le 30 juin, l’Observatoire des multinationales ne reproche pas seulement à Relay sa position dominante dans les gares. Il l’accuse aussi de favoriser, dans ses choix de mise en avant, plusieurs titres conservateurs ou d’extrême droite liés à l’écosystème éditorial de Bolloré.

Les journalistes ont étudié les rayons de trente gares. Ils y ont relevé une forte visibilité de plusieurs essais publiés par Fayard, maison d’Hachette dirigée depuis 2024 par Lise Boëll, éditrice historique d’Éric Zemmour et de Philippe de Villiers. L’ouvrage 2050, du cardinal Robert Sarah et de Nicolas Diat, apparaissait ainsi face visible dans environ un tiers des magasins visités.

L’enquête souligne également l’exposition importante du JDNews, présenté comme l’un des magazines les plus souvent placés en tête de gondole, ainsi que le maintien de La Furia, revue qui avait perdu son agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse. Des salariés interrogés anonymement affirmaient par ailleurs recevoir davantage de consignes de placement depuis deux ans.

Le soupçon a été renforcé par l’affaire du livre Bernard Arnault, son univers impitoyable, d’Audrey Millet. Relay aurait d’abord commandé environ 400 exemplaires avant d’annuler la commande une fois le sujet et l’identité de la personnalité visée connus. L’autrice et son éditeur ont dénoncé un boycott, accusation que l’enseigne n’a pas publiquement documentée dans le détail.

Ces éléments alimentent le soupçon d’un traitement favorable à certains titres liés à l’écosystème Bolloré, mais ils ne permettent pas, à eux seuls, d’établir une politique éditoriale systématique. L’enquête relève elle-même plusieurs contre-exemples : l’essai le plus visible parmi ceux étudiés était Les Nouveaux Maîtres, enquête critique sur les milliardaires de la technologie publiée par Albin Michel, tandis que Résister, de Salomé Saqué, avait bénéficié d’une diffusion importante dans l’enseigne.

Plusieurs diffuseurs, dont Richard Gouard pour Actes Sud, disent par ailleurs ne pas observer de favoritisme manifeste dans les décisions de la centrale d’achat. En février 2026, l’Autorité de la concurrence indiquait au Monde ne pas avoir été saisie au sujet d’éventuelles pratiques inéquitables. L’Arcep a, de son côté, déclaré à l’Observatoire n’avoir reçu aucune plainte d’un éditeur de presse concernant le placement de ses titres dans les Relay.

Le rôle de Lagardère derrière plusieurs Fnac Travel n’apporte donc pas, à lui seul, une preuve supplémentaire de biais politique ou éditorial. Il révèle en revanche que la concentration dénoncée ne s’arrête pas à l’enseigne Relay. Derrière des devantures différentes, l’accès aux espaces commerciaux des gares peut rester contrôlé par le même opérateur, lui-même intégré à Lagardère, groupe contrôlé par Louis Hachette Group, dont Bolloré est l’actionnaire de référence, comme nous le détaillions dans notre précédent article.

De Louis Hachette aux boutiques Payot, puis de Virgin aux Fnac Travel, l’histoire des librairies de gare montre ainsi une remarquable continuité : les enseignes et les concepts changent, tandis que la maîtrise opérationnelle de la vente de livres et de presse reste concentrée entre un nombre limité d’acteurs.

Cette situation dépasse d’ailleurs le livre. En janvier 2025, SNCF Gares & Connexions a confié à Carrefour et Lagardère Travel Retail le déploiement de magasins alimentaires dans les gares françaises jusqu’en 2030. Lagardère peut ainsi exploiter des commerces sous des marques très différentes, sans que son nom apparaisse nécessairement sur la devanture. 

À LIRE - Bolloré ne contrôle pas Vivendi, selon la justice, avec Hachette en toile de fond

Pour connaître la diversité réelle de l’offre culturelle, regarder la devanture ne suffit plus. Il faut désormais lire le contrat.

Crédit photo : Gare de Lille-Flandres (Velvet, CC BY-SA 4.0)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

5 Commentaires

 

Aurelien Terrassier

21/07/2026 à 16:22

Fausse concurrence et fausse alternative en effet. Lagardere ou Bollore c'est un peu comme la peste et le choléra...

Roudoudou1

21/07/2026 à 22:18

Je ne vois pas très bien où Actualitté veut nous emmener avec deux articles sur le même sujet en même pas 24 heures

S'associer aux méthodes fascistes de ces groupuscules d'extreme gauche qui pronent la censure, ne me semble pas être une bonne voie. Il faut laisser aux gens le choix de leurs lectures et de leurs sources d'information tant qu'elles sont légales.

Je déteste les tentatives de censure de l’extrême gauche surtout quand elle prétendent me dire ce que je dois lire ou penser. Si je veux lire La Furia ou Renaud Camus, ce n'est pas à la CGT ou à Sud Rail de m'en empêcher.

Quant à Relay, j'y vais dès que je prends le train ou l'avion : j'y ai toujours trouvé une grande variété de journaux (et même L'Humanité qui pourtant soutenu Staline et les khmers rouges pendant des années).

Team ActuaLitté

22/07/2026 à 09:15

Bonjour
Nous ne vous emmenons nulle part, promis, vous avez déjà l'air d'être parti sans nous attendre.

Roudoudou1

22/07/2026 à 10:17

Je suis un peu surpris de vos prises de position surtout dans la mesure où les Relay ne sont pas vraiment des librairies mais plutot des enseignes multiproduits dont le livre occupe une position marginale.

Ce n'est donc pas et de loin le coeur editorial de votre site, sauf à considerer que vous soutenez des démarches de censure de la part d'organisations d'extrême gauche, ce qui ne me semblait pas être le cas jusqu'à présent.

Team ActuaLitté

22/07/2026 à 10:21

Vous n'êtes pas surpris, vous vous étonnez.
De quoi d'ailleurs ? De ce que l'idée que vous vous faites du "coeur éditorial" de notre média (pas site, site c'est un outil, l'identité c'est média).
Eh bien, réjouissons-nous ensemble, notre média est plus complexe que vous ne l'imaginiez, nous ne soutenons aucune démarche, nous rapportons des faits et il semble que les choix éditoriaux nous appartiennent encore.
Excellente journée

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03/06/2026, 16:23

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En Italie, Feltrinelli entre au capital d’Il Saggiatore

Feltrinelli a acquis 30 % d’Il Saggiatore, maison milanaise fondée par Alberto Mondadori et dirigée par Luca Formenton. L’opération ne s’accompagne pas d’un montant public ni d’un changement de direction. Elle rapproche deux acteurs indépendants majeurs de l’édition italienne autour d’un enjeu clair : renforcer la distribution et la visibilité d’un catalogue intellectuel reconnu.

03/06/2026, 16:06

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L'IA et l'occasion, deux sujets qui préoccupent les lobbys de la tech et du livre

Dans les couloirs de l'Élysée, des ministères ou du Parlement, au sein des boites mail des responsables politiques, les lobbys se sont activés, en 2025, pour suggérer des mesures ou imposer des sujets. Dans le secteur du livre, l'intelligence artificielle a mobilisé les moyens des éditeurs et des ayants droit ainsi que ceux, bien plus conséquents, des multinationales des technologies numériques.

03/06/2026, 13:05

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Furet du Nord et Decitre : Nosoli placé en redressement judiciaire

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé, ce 1er juin, le groupe Nosoli, maison mère des librairies Furet du Nord et Decitre, en redressement judiciaire. Une décision attendue depuis la demande déposée par l’entreprise, qui ouvre désormais une phase décisive pour l’avenir des 27 librairies du groupe et de ses 600 salariés.

01/06/2026, 18:33

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Rachat de Ceconomy par JD.com : Bruxelles ouvre une enquête

La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur le projet de rachat de Ceconomy, maison mère de MediaMarkt et Saturn, par le chinois JD.com. Le dossier dépasse l’électronique grand public : Ceconomy est aussi le deuxième actionnaire de Fnac Darty, acteur central de la distribution culturelle et du commerce du livre en France.

28/05/2026, 16:19

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Économie, impact culturel... Une étude se penche sur les manifestations littéraires

Le ministère de la Culture, et plus précisément sa Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC), s'est lancé dans une étude consacrée aux manifestations littéraires. Les objectifs : évaluer leur situation financière, mais aussi leur « impact culturel et social », notamment sur les jeunes et les personnes éloignées de la lecture.

22/07/2026, 12:55

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”Enfiler un masque social” : Thaïs Dia entre l’Iran et la banlieue

Dans Chérine (Viviane Hamy), son premier roman, Thaïs Dia explore la manière dont un prénom, une histoire familiale et un environnement social peuvent façonner une existence. Nourrie par son expérience de l’Iran et de la banlieue lyonnaise, elle interroge les injonctions faites aux femmes, la violence devenue norme et les masques que chacun apprend à porter pour trouver sa place.

22/07/2026, 12:43

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De Libération à Editis ? Le scénario Dov Alfon agite le groupe

Moins de trois semaines après les informations sur une possible arrivée d’Olivier Nora, un autre nom circule chez Editis. Selon La Lettre, Denis Olivennes envisagerait de confier une maison du groupe à Dov Alfon, ancien directeur de la rédaction de Libération. Les deux hommes démentent toutefois l’existence d'une éventuelle collaboration.

22/07/2026, 12:08

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Alberta : un accès limité aux livres “inappropriés” selon l’âge des lecteurs

Adoptée le 13 mai 2026, la loi 28 accorde au gouvernement de l’Alberta le pouvoir de limiter, selon l’âge, l’accès à certains documents des bibliothèques publiques. Le ministre vise les ouvrages comportant des représentations visuelles explicites d’actes sexuels et assure qu’aucun titre ne sera interdit. Les modalités restent pourtant à écrire : critères de sélection, contrôle des lecteurs, autorisation parentale ou traitement des ressources numériques seront définis par de futurs règlements.

22/07/2026, 11:46

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Exclusion des Gazaouis du programme PAUSE : le Conseil d'État refuse d'intervenir

Pour la deuxième fois en quelques semaines, le Conseil d'État a rejeté la procédure en référé de plusieurs organisations, dont des maisons d'édition, qui tentaient d'obtenir la reprise des évacuations des lauréats palestiniens du programme PAUSE de Gaza. Les arguments de la juridiction administrative n'ont pas changé : elle ne reconnait pas le caractère urgent de la requête.

22/07/2026, 11:45

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Quels livres les Parisiens lisent-ils en anglais ? Après Harry Potter, Freida McFadden...

Dans les bibliothèques municipales de Paris, les romans lus en anglais ne sentent plus vraiment la salle de classe. Freida McFadden occupe quatre places parmi les dix ouvrages en langue étrangère les plus empruntés, selon des données communiquées par la Ville à Babbel. Rebecca F. Kuang, Maggie O’Farrell, Ocean Vuong ou Emily Henry complètent un palmarès très contemporain — et presque exclusivement anglophone.

22/07/2026, 11:09

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Paramount–Warner : pourquoi la justice redoute un Hollywood trop concentré

Le rachat de Warner Bros. Discovery par Paramount Skydance devra patienter. Une juge fédérale de Californie a interdit aux deux groupes de conclure leur accord ou d’intégrer leurs activités pendant quatorze jours. Obtenue par la Californie et onze autres États, cette suspension ne tranche pas encore la légalité de l’opération. Elle place néanmoins sous surveillance une concentration qui réunirait studios, plateformes, chaînes, DC Comics et une nouvelle activité éditoriale.

22/07/2026, 10:03

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Franck Maubert : “Écrire est un bien curieux exercice”

À l’occasion de la parution de Sur la route du retour, publié chez Arléa pour la rentrée littéraire, Franck Maubert raconte comment un livre sur l’art et la beauté s’est laissé envahir par l’enfance, les visages disparus et les blessures familiales. De cette remontée de la mémoire naît un texte où la littérature devient chemin de retour.

21/07/2026, 14:25

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La Guinée réclame à la France le Coran et les manuscrits de Samory Touré

La Guinée a adressé, à la mi-juin, une demande officielle au ministère français de la Culture pour obtenir la restitution d’éléments de son patrimoine écrit. Au centre du dossier figure le manuscrit connu comme le Coran personnel de Samory Touré, conservé au Musée de l’Armée. Une affaire de mémoire, certes, mais aussi de catalogues, de provenance et de conservation.

21/07/2026, 11:47

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Andy Burnham se rapproche de l’Europe : l'industrie du livre attend son chapitre

À peine installé à Downing Street, Andy Burnham a promis une relation « plus étroite et ambitieuse » avec l’Union européenne. Ancien ministre de la Culture, le nouveau Premier ministre britannique arrive pourtant sans engagement précis pour les industries culturelles – et le livre en particulier –, alors que l’édition britannique réalise près des deux tiers de ses revenus à l’étranger.

21/07/2026, 11:38

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L'éditeur historique de Günter Grass perd les droits mondiaux de l'oeuvre

Le catalogue de Günter Grass change de mains au moment le moins commode pour Steidl. La fondation qui porte le nom de l’écrivain et de son épouse a confirmé que les droits mondiaux d’exploitation ne sont plus détenus par l’éditeur de Göttingen. Une rupture majeure après trente-trois ans de collaboration, alors qu’une procédure provisoire d’insolvabilité vise la maison et que le centenaire du prix Nobel approche.

21/07/2026, 11:02

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Les Hiérarques de Sang : un space opera haletant qui voit le pouvoir tomber entre de trop jeunes mains

L’univers des Hiérarques de Sang est une création originale et extensive, fruit d’années de travail et d’exploration des thèmes chers à l’auteur : Oscar Rigaux. Ce professeur d’histoire, dont c’est le premier roman, attache une importance particulière à la confection d’un monde en 2125 où l’exploration spatiale n’a pas tenu ses promesses envers tout le monde. Un récit young adult space opera sur l’émancipation, l’adolescence, la violence et le prix de la survie.

21/07/2026, 09:30

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Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré

Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite. 

20/07/2026, 18:02

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À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.

20/07/2026, 16:42

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Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.

20/07/2026, 12:42

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Ce club littéraire n’envoie que des livres autrefois interdits ou détruits

Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.

20/07/2026, 10:58

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Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.

20/07/2026, 09:00

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SEGA Dans le Rétro

Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.

19/07/2026, 09:30

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Dans cette bibliothèque, les enfants liront désormais des histoires à un robot

À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.

18/07/2026, 15:23

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De la vente à l’incendie, huit tranches de vie de librairies

À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.

18/07/2026, 15:23

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Marvel Comics quitte New York, son berceau depuis 1939

Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.

18/07/2026, 13:26

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Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, la nouvelle romance alien de Lotte Sardane

Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant. 

18/07/2026, 09:30

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L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.

18/07/2026, 09:00

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Contrefaçon : Talent Éditions condamnée pour la seconde édition d'un livre

La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.

17/07/2026, 16:44

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Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE

Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.

17/07/2026, 16:41

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Boycott de l'édition israélienne : le président de PEN America claque la porte

Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.

17/07/2026, 16:10

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CED et CEDIF, la diffusion sur mesure au service de l'édition indépendante

Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.

17/07/2026, 16:02

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À La Mure, la librairie La Gribouille ferme définitivement

La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».

17/07/2026, 12:13

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Au Japon, 90 bibliothèques font tenir la mer et les océans dans 600 livres

Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.

17/07/2026, 11:25

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Cette librairie américaine ne vendra que de l'horreur et des “histoires étranges”

À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.

17/07/2026, 10:53

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Festivals, auteurs, libraires, éditeurs... Remettre la coopération au goût du jour

Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».

17/07/2026, 09:46

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Le panier polars des Éditions du Caïman

Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.

17/07/2026, 09:30

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Basé à Toulouse, l'éditeur scolaire Sedrap en liquidation judiciaire

La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.

16/07/2026, 16:43

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Hong Kong : cinq arrestations après des perquisitions dans deux librairies

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.

16/07/2026, 16:38

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Ryôichirô Kezuka, mangaka derrière la série Sounds of Vinyl, est mort

La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.

16/07/2026, 14:40

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À Vouvray, fin de partie pour la librairie Le Tumulte

Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.

16/07/2026, 11:46

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