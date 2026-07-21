Anthropic : la justice valide l’accord record de 1,5 milliard $ pour les livres piratés

La juge fédérale Araceli Martínez-Olguín a accordé, le 20 juillet 2026, son approbation finale à la transaction conclue dans l’affaire Bartz v. Anthropic. L’entreprise versera 1,5 milliard $ aux titulaires de droits de 482.460 livres récupérés sur LibGen et Pirate Library Mirror, et devra détruire les fichiers concernés. Le plus important règlement jamais approuvé dans une action collective en matière de droit d’auteur clôt le volet du piratage — pas le débat sur l’entraînement des intelligences artificielles.
Le 21/07/2026 à 10:26 par Nicolas Gary
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21/07/2026 à 10:26
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Un milliard et demi de dollars : à ce tarif, même une bibliothèque clandestine finit par tenir une comptabilité. Dans une ordonnance rendue le 20 juillet, le tribunal fédéral du district nord de Californie a validé l’accord négocié entre Anthropic et les représentants des auteurs et éditeurs. L’action est rejetée avec préjudice pour les demandes couvertes par l’accord.
La magistrate juge le compromis « juste, raisonnable et adéquat ». Le fonds, auquel s’ajoutent des intérêts, ne pourra pas revenir à Anthropic. Le tribunal évalue l’allocation brute à environ 3000 $ par ouvrage, avant honoraires, frais et coûts d’administration. Lorsqu’un titre compte plusieurs ayants droit, la somme sera partagée selon leurs contrats ou les clés prévues par le plan de distribution.
Anthropic avait constitué une « bibliothèque centrale » de plus de sept millions de livres piratés ; la transaction n’en couvre cependant que 482.460. Pour être admissible, une œuvre doit figurer sur la liste arrêtée par la justice, disposer d’un ISBN ou d’un ASIN et avoir été enregistrée auprès de l’US Copyright Office dans les délais retenus. Sont visées les versions récupérées sur Library Genesis, en juin 2021, et Pirate Library Mirror, en juillet 2022.
Le dossier ne se limite pas aux catalogues américains. ActuaLitté avait identifié dans cette liste des éditions d’œuvres de Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, Albert Camus ou Joël Dicker. L’indemnité reviendra aux titulaires du droit exclusif de reproduction concernés — auteurs, éditeurs ou autres ayants droit — et non automatiquement au nom inscrit sur la couverture.
Au 16 avril, l’ordonnance recensait 440.490 œuvres réclamées, soit 91,3 % de l’ensemble. Le taux de 92,77 % invoqué par l’Association of American Publishers correspond à une actualisation communiquée autour de l’audience du 14 mai. Les deux données portent donc sur des dates différentes.
Anthropic devra supprimer les fichiers originaux téléchargés depuis LibGen et PiLiMi, ainsi que les copies qui en proviennent, sous réserve de ses obligations légales de conservation. Le compromis n’impose toutefois ni la destruction des modèles, ni leur réentraînement. La société a déclaré que ces deux jeux de données n’avaient pas intégré le corpus d’apprentissage de ses grands modèles commercialisés.
C’est toute la nuance du dossier. En juin 2025, le juge William Alsup avait considéré que l’utilisation des livres pour entraîner les modèles relevait, dans cette affaire, du fair use. Il avait toutefois refusé d’étendre cette protection à la constitution durable d’une bibliothèque de copies piratées. L’accord solde ce second volet : l’acquisition et la conservation illicites des fichiers.
Les membres abandonnent les demandes liées aux usages passés des œuvres comme données d’entrée, jusqu’au stade précédant les résultats produits par l’IA. Ils conservent leurs droits d’agir à propos des sorties des modèles, ainsi que des comportements postérieurs au 25 août 2025.
Pour Maria A. Pallante, présidente de l’AAP, le téléchargement depuis des sites pirates ne saurait devenir une commodité admise au bénéfice du contrefacteur. Elle conteste aussi que le fair use puisse couvrir l’entraînement lorsqu’un tel usage peut être licencié : « Les partenariats, pas le piratage, constituent la meilleure voie. »
Anthropic répond depuis l’autre côté du rayonnage. Citée par Reuters, sa directrice juridique adjointe Aparna Sridhar rappelle que l’accord a été conclu après la décision reconnaissant l’entraînement sur les livres comme un usage loyal : « Cela demeure le droit applicable aujourd’hui. » En clair, 1,5 milliard $ règlent une méthode d’approvisionnement, pas le statut général de l’apprentissage automatisé.
Les avocats du groupe réclamaient 187,5 millions $, après une première demande de 300 millions. Ils obtiennent 101.561.111 $, soit près de 6,8 % du fonds. S’ajoutent 2.635.197,46 $ de dépenses remboursées, une réserve de 18,22 millions pour les coûts futurs et 15.000 $ pour chacun des trois représentants — contre 50.000 $ sollicités.
Dix pour cent des honoraires resteront retenus jusqu’au bilan de distribution. Les ayants droit ne seront payés qu’une fois l’accord devenu effectif, après l’expiration des délais d’appel ou le règlement des recours éventuels. Le site officiel de la transaction prévoit quatre versements : 300 millions $ déjà acquittés en octobre 2025, 300 millions après l’approbation finale, puis deux tranches de 450 millions en septembre 2026 et septembre 2027, ces deux dernières étant assorties d’intérêts.
Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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À Londres, la revue Granta a annoncé qu’elle mettait fin aux collaborations éditoriales dans lesquelles elle ne gardait pas la main sur les textes publiés sous son nom. La décision concerne son lien avec la Commonwealth Foundation, organisatrice du Commonwealth Short Story Prize, distinction internationale majeure consacrée à la nouvelle, après les accusations d’usage de l’intelligence artificielle visant certains lauréats de l’édition 2026.
23/06/2026, 11:39
Le studio Kidsono, spécialisé depuis 2020 dans la production audio pour la jeunesse, a lancé le 22 juin 2026 une application destinée aux enfants de 3 à 12 ans. Disponible sur iOS et annoncée sur Android début juillet, elle rassemble plus de 500 livres audio jeunesse dans un abonnement sans engagement à partir de 4,99 euros par mois, avec un accès sans publicité à des contenus sélectionnés par âge.
23/06/2026, 10:38
Dans un contexte où les usages numériques redéfinissent les habitudes culturelles, 4 professionnel·les de l’édition annoncent le lancement prochain de leur application mobile, NOOK, dédiée au suivi de lecture, conçue pour réinventer la manière dont les lecteurs suivent, valorisent et partagent leur progression.
23/06/2026, 10:30
À l’heure où la Coupe du Monde 2026 transforme les États-Unis en scène sportive mondiale, l’Associated Press rapporte que l'équipe iranienne peut entrer sur le territoire la veille d’un match, mais est dans l'obligation de le quitter aussitôt après. C’est par cette voie qu’American Spirits de Russell Banks (trad. Pierre Furlan, Actes Sud Audio) entraîne l’auditeur à Sam Dent, où les grandes ruptures américaines s’invitent dans le quotidien, entre querelles de voisinage, culture des armes et fidélités trumpistes.
17/06/2026, 18:04
Les réseaux sociaux occupent une place importante dans la vie quotidienne. Ils servent à communiquer, à partager du contenu, à suivre l'actualité ou à développer une activité professionnelle. Cette présence constante attire aussi l'attention des cybercriminels. Un compte compromis peut entraîner la perte de données personnelles, des tentatives d'escroquerie auprès des contacts ou encore une atteinte à la réputation d'une marque.
15/06/2026, 09:29
Pendant longtemps, atteindre un lecteur relevait d’un schéma relativement simple. Un livre était publié, présenté dans les médias, mis en avant en librairie, puis trouvait progressivement son public. L’apparition du numérique n’a pas supprimé cette mécanique, mais elle l’a profondément transformée.
12/06/2026, 13:07
La maire de Washington D.C., Muriel Bowser, a signé le 28 mai le Library E-book Pricing Fairness Amendment Act of 2025, texte consacré aux contrats de prêt numérique conclus par les bibliothèques publiques du district. Le dispositif, salué par les défenseurs des bibliothèques et contesté par des acteurs de la chaîne numérique, reste suspendu à une clause de déclenchement nationale.
12/06/2026, 11:50
Le 10 juin, Associated Press rapportait qu’à Herat, dans l’ouest de l’Afghanistan, les autorités talibanes avaient dispersé une manifestation organisée après l’arrestation de femmes accusées de ne pas respecter le code vestimentaire. Cette actualité donne une résonance particulière à Elles de Virginia Woolf (trad. Maxime Rovere, Actes Sud Audio) : d’un siècle à l’autre, qui peut prendre la parole, occuper l’espace public, écrire son histoire et être reconnu ?
10/06/2026, 17:53
BOOKWALKER teste une voie médiane entre lecture en langue originale et traduction éditoriale complète. À partir du 15 mai, la plateforme japonaise et Taiwan BOOKWALKER ont lancé une vente croisée de mangas dōjin, lisibles avec un système de traduction automatique développé avec Mantra.
08/06/2026, 15:25
Egmont rachète Studentlitteratur, tandis qu’ElevenLabs enrichit ElevenReader de 200.000 livres audio et ebooks premium, et Spotify étend ses outils d’écoute, de création et de recommandation. Entre édition éducative, abonnement audio et voix de synthèse, les annonces dessinent un même mouvement : les catalogues ne valent plus seulement par leurs titres, mais par les infrastructures qui les rendent monétisables.
08/06/2026, 10:07
Vox documente la prolifération de livres jeunesse générés par IA, surtout dans l’autoédition en ligne et les achats rapides sur plateformes. Le problème dépasse les images ratées ou les textes absurdes : il touche la confiance des parents, la qualité des premiers récits proposés aux enfants et la transparence des circuits de vente, alors qu’Amazon impose une déclaration à ses auteurs KDP sans étiquetage public systématique explicite.
08/06/2026, 07:00
E Ink et MediaTek renforcent leur collaboration autour de nouvelles puces destinées aux liseuses et tablettes à encre électronique. L’annonce promet une meilleure couleur, des rafraîchissements plus fluides et des fonctions d’IA embarquée. Pour le livre numérique, l’enjeu dépasse la fiche technique : la liseuse glisse vers l’outil de travail, au risque de perdre une partie de sa simplicité.
04/06/2026, 17:20
Cinq organisations de bibliothèques publiques nord-américaines demandent aux grands éditeurs de revoir les conditions d’accès aux ebooks et aux livres audio numériques. Elles jugent le modèle actuel trop coûteux, trop temporaire et incompatible avec la hausse des usages. Leur appel intervient alors que plusieurs États américains avancent sur des lois consacrées au prêt numérique.
04/06/2026, 16:07
Une enquête menée auprès de 559 professionnels du livre aux États-Unis et au Canada montre une adoption déjà réelle de l’intelligence artificielle, mais encore loin d’être généralisée. Les usages concernent surtout l’administratif, le marketing et l’analyse de données. Les inquiétudes les plus fortes portent sur le copyright, la transparence et la qualité des contenus générés.
03/06/2026, 15:59
Top ArticlesCes 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique
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