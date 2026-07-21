Anthropic : la justice valide l’accord record de 1,5 milliard $ pour les livres piratés

Un milliard et demi de dollars : à ce tarif, même une bibliothèque clandestine finit par tenir une comptabilité. Dans une ordonnance rendue le 20 juillet, le tribunal fédéral du district nord de Californie a validé l’accord négocié entre Anthropic et les représentants des auteurs et éditeurs. L’action est rejetée avec préjudice pour les demandes couvertes par l’accord.

La magistrate juge le compromis « juste, raisonnable et adéquat ». Le fonds, auquel s’ajoutent des intérêts, ne pourra pas revenir à Anthropic. Le tribunal évalue l’allocation brute à environ 3000 $ par ouvrage, avant honoraires, frais et coûts d’administration. Lorsqu’un titre compte plusieurs ayants droit, la somme sera partagée selon leurs contrats ou les clés prévues par le plan de distribution.

482.460 livres, pas sept millions

Anthropic avait constitué une « bibliothèque centrale » de plus de sept millions de livres piratés ; la transaction n’en couvre cependant que 482.460. Pour être admissible, une œuvre doit figurer sur la liste arrêtée par la justice, disposer d’un ISBN ou d’un ASIN et avoir été enregistrée auprès de l’US Copyright Office dans les délais retenus. Sont visées les versions récupérées sur Library Genesis, en juin 2021, et Pirate Library Mirror, en juillet 2022.

Le dossier ne se limite pas aux catalogues américains. ActuaLitté avait identifié dans cette liste des éditions d’œuvres de Gaël Faye, Guillaume Musso, Amélie Nothomb, Albert Camus ou Joël Dicker. L’indemnité reviendra aux titulaires du droit exclusif de reproduction concernés — auteurs, éditeurs ou autres ayants droit — et non automatiquement au nom inscrit sur la couverture.

Au 16 avril, l’ordonnance recensait 440.490 œuvres réclamées, soit 91,3 % de l’ensemble. Le taux de 92,77 % invoqué par l’Association of American Publishers correspond à une actualisation communiquée autour de l’audience du 14 mai. Les deux données portent donc sur des dates différentes.

Détruire les fichiers, pas les modèles

Anthropic devra supprimer les fichiers originaux téléchargés depuis LibGen et PiLiMi, ainsi que les copies qui en proviennent, sous réserve de ses obligations légales de conservation. Le compromis n’impose toutefois ni la destruction des modèles, ni leur réentraînement. La société a déclaré que ces deux jeux de données n’avaient pas intégré le corpus d’apprentissage de ses grands modèles commercialisés.

C’est toute la nuance du dossier. En juin 2025, le juge William Alsup avait considéré que l’utilisation des livres pour entraîner les modèles relevait, dans cette affaire, du fair use. Il avait toutefois refusé d’étendre cette protection à la constitution durable d’une bibliothèque de copies piratées. L’accord solde ce second volet : l’acquisition et la conservation illicites des fichiers.

Les membres abandonnent les demandes liées aux usages passés des œuvres comme données d’entrée, jusqu’au stade précédant les résultats produits par l’IA. Ils conservent leurs droits d’agir à propos des sorties des modèles, ainsi que des comportements postérieurs au 25 août 2025.

Le fair use, toujours pas rangé

Pour Maria A. Pallante, présidente de l’AAP, le téléchargement depuis des sites pirates ne saurait devenir une commodité admise au bénéfice du contrefacteur. Elle conteste aussi que le fair use puisse couvrir l’entraînement lorsqu’un tel usage peut être licencié : « Les partenariats, pas le piratage, constituent la meilleure voie. »

Anthropic répond depuis l’autre côté du rayonnage. Citée par Reuters, sa directrice juridique adjointe Aparna Sridhar rappelle que l’accord a été conclu après la décision reconnaissant l’entraînement sur les livres comme un usage loyal : « Cela demeure le droit applicable aujourd’hui. » En clair, 1,5 milliard $ règlent une méthode d’approvisionnement, pas le statut général de l’apprentissage automatisé.

Les honoraires passent aussi au contrôle

Les avocats du groupe réclamaient 187,5 millions $, après une première demande de 300 millions. Ils obtiennent 101.561.111 $, soit près de 6,8 % du fonds. S’ajoutent 2.635.197,46 $ de dépenses remboursées, une réserve de 18,22 millions pour les coûts futurs et 15.000 $ pour chacun des trois représentants — contre 50.000 $ sollicités.

Dix pour cent des honoraires resteront retenus jusqu’au bilan de distribution. Les ayants droit ne seront payés qu’une fois l’accord devenu effectif, après l’expiration des délais d’appel ou le règlement des recours éventuels. Le site officiel de la transaction prévoit quatre versements : 300 millions $ déjà acquittés en octobre 2025, 300 millions après l’approbation finale, puis deux tranches de 450 millions en septembre 2026 et septembre 2027, ces deux dernières étant assorties d’intérêts.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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