Prix Stanislas 2026 : neuf premiers romans en lice

Neuf premiers romans restent en compétition pour le prix Stanislas 2026. Créée en 2016 par Le Livre sur la Place et la Ville de Nancy, cette distinction récompense chaque année un premier roman publié à l’occasion de la rentrée littéraire.

Pour la première fois, la première délibération s’est tenue à l’hôtel littéraire Le Swann, à Paris, dans le cadre du partenariat conclu entre Le Livre sur la Place et la Société des Hôtels Littéraires. Réunis le 1er juillet, les membres du jury professionnel ont retenu neuf ouvrages parmi les 48 titres qui leur avaient été signalés.

La sélection du prix Stanislas 2026 réunit :

Décolorer sa fille, de Lucie Bérard, publié par Les Intranquilles

Le ciel ici déborde, d’Eva Bottega, chez Denoël

Le bruit du melon qui explose, de Marie Colombe, Au diable vauvert

Le mouvement, de Douce Dibondo, chez Rivages

Joseph dans la nuit, d’Olivier Grondeau, à L’Iconoclaste

Paradisi Gloria, d’Élise Lespade, au Cercle ouvert

Tuer le vieux, de Daria Marx, chez Flammarion

C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, chez Grasset

Le dernier présage de Victoria Woodhull, de Maxim Schwartz, chez Philippe Rey

Le jury est présidé cette année par l’écrivain Philippe Jaenada. Il réunit également Nathalie Broutin, d’ICI Lorraine, Baptiste Liger, de Lire Magazine, les écrivains Daniel Picouly et Pierre Vavasseur, également journaliste, ainsi que l’éditrice et écrivaine Clara Dupont-Monod.

La seconde délibération se déroulera le mercredi 2 septembre 2026. Pour cette ultime étape, le jury sera rejoint par Hélène Montjean, représentante de la Société des Hôtels Littéraires, ainsi que par trois étudiants des facultés de Nancy : Maëlys Berland, Guénolé Duquesne-Fresson et Jules Mercier.

Doté de 3000 € par la Ville de Nancy, le prix sera officiellement remis au lauréat le samedi 12 septembre, dans le cadre de la prochaine édition du Livre sur la Place.

Depuis sa création, le prix Stanislas a distingué plusieurs premiers romans ensuite remarqués par la critique et le public. Élodie Llorca avait inauguré le palmarès en 2016 avec La correction, publié chez Rivages.

Les lauréats depuis 2016 sont :

2016 : Élodie Llorca, La correction (Rivages)

2017 : Sébastien Spitzer, Ces rêves qu’on piétine (L’Observatoire)

2018 : Estelle-Sarah Bulle, Là où les chiens aboient par la queue (Liana Levi)

2019 : Victoria Mas, Le bal des folles (Albin Michel)

2020 : Laurent Petitmangin, Ce qu’il faut de nuit (La Manufacture de livres)

2021 : Frédéric Ploussard, Mobylette (Éditions Héloïse d’Ormesson)

2022 : Laurence Potte-Bonneville, Jean-Luc et Jean-Claude (Verdier)

2023 : Julie Héraclès, Vous ne connaissez rien de moi (JC Lattès)

2024 : Célestin de Meeûs, Mythologie du .12 (Sous-Sol)

2025 : Agnès Gruda, Ça finit quand, toujours ? (Équateur)

La onzième édition départagera donc, en septembre, neuf auteurs et autrices dont les textes paraîtront à l’occasion de la rentrée littéraire 2026.

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Crédits photo : Daria Marx (Céline Nieszawer, Flammarion)

Par Hocine Bouhadjera

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