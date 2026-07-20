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Relay dans les gares : la SNCF sommée de rompre avec le système Bolloré

Alternatiba, SUD-Rail, le SNJ-CGT, Greenpeace, la Ligue des auteurs professionnels, la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse et une vingtaine d’organisations demandent à la SNCF de revoir son partenariat avec Relay pour la vente de livres et de journaux en gare. Leur mobilisation s’appuie sur une enquête accusant l’enseigne de favoriser certains titres conservateurs ou d’extrême droite. 

Le 20/07/2026 à 18:02 par Hocine Bouhadjera

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Publié le :

20/07/2026 à 18:02

Hocine Bouhadjera

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Mais le dossier mêle plusieurs questions distinctes : concentration économique, liberté de la presse, neutralité du service public et choix commerciaux des librairies.

La contestation gagne les quais. Une pétition lancée par Alternatiba demande à Jean Castex, président-directeur général de la SNCF depuis novembre 2025, de mettre fin au « quasi-monopole » de Relay sur la vente de livres et de presse dans les gares françaises. Le texte a dépassé les 55.000 signatures ce 20 juillet.

Une lettre sollicitant un rendez-vous a parallèlement été adressée à Jean Castex, à Alain Resplandy-Bernard, directeur général de SNCF Gares & Connexions, et à Raphaël Poli, directeur général adjoint de cette entité et président de SNCF Retail & Connexions. Les signataires réclament l’ouverture des gares à davantage de commerces indépendants, afin de garantir, selon eux, une offre éditoriale et journalistique plus pluraliste. 

Des actions ont déjà été organisées devant plusieurs boutiques, notamment à la gare de Villefranche-sur-Saône, avec banderoles, tracts et appels à signer la pétition. 

Relay, un monopole qui n’en est pas tout à fait un

Relay ne contrôle pas tous les commerces des gares : SNCF Gares & Connexions recense environ 1200 points de vente dans 870 gares, parmi lesquels des cafés, restaurants, enseignes alimentaires et boutiques diverses. L’entreprise publique gère au total 3000 gares, fréquentées quotidiennement par quelque 10 millions de voyageurs et visiteurs. 

Relay occupe en revanche une position presque sans équivalent pour la presse et le livre. Une enquête du Monde recensait en février 2026 307 boutiques Relay dans 271 gares. L’Observatoire des multinationales évoque, plus largement, 328 boutiques exploitées en gare par la société commune Lagardère & Connexions, ce total comprenant aussi quelques magasins placés sous d’autres enseignes, comme Fnac ou Monoprix. 

Créée en 2014, Lagardère & Connexions est une entreprise commune détenue à parts égales par SNCF Gares & Connexions et Lagardère Travel Retail. Elle exploite les points de vente de presse dans les gares françaises. Le partenariat a été reconduit pour une durée de dix ans au cours de la période 2023-2024.

Où se trouve exactement Bolloré ?

La pétition parle des « Relay de Bolloré » et situe leur rachat en 2022. La réalité capitalistique est un peu plus complexe.

Relay est une enseigne de Lagardère Travel Retail, elle-même intégrée au groupe Lagardère. L’acquisition de Lagardère par Vivendi a été autorisée sous conditions par la Commission européenne en juin 2023, puis finalisée en novembre de la même année. La Commission avait notamment exigé la cession d’Editis, afin d’éviter que les deux principaux groupes français du livre, Hachette et Editis, ne se retrouvent sous le même contrôle. 

Depuis la scission de Vivendi, fin 2024, Louis Hachette Group détient 66,3 % de Lagardère. Le groupe Bolloré possède pour sa part 31,03 % de Louis Hachette Group.

Cette chaîne relie plusieurs secteurs essentiels à la circulation des idées : Hachette dans l’édition et la distribution du livre, Relay dans la vente en zone de transport, ainsi que plusieurs médias et magazines appartenant au même environnement capitalistique.

Une enquête dans trente gares

La nouvelle mobilisation est partie d’une enquête publiée le 30 juin 2026 par l’Observatoire des multinationales. Ses journalistes ont étudié la présence et la mise en avant de livres et de magazines dans les Relay de trente gares françaises, de tailles et de régions différentes.  L’enquête relève une forte visibilité de plusieurs essais publiés par Fayard, maison d’Hachette dirigée depuis 2024 par Lise Boëll, éditrice de longue date d’Éric Zemmour et de Philippe de Villiers.

L’ouvrage 2050, du cardinal Robert Sarah et de Nicolas Diat, apparaissait ainsi face visible dans environ un tiers des magasins visités. À l’inverse, l’Observatoire affirme que plusieurs succès de librairie d’auteurs situés plus à gauche n’étaient pas, ou presque plus, distribués dans les magasins étudiés, sans nommer tous les titres dans le corps de son enquête.

Le directeur des éditions Les Liens qui libèrent avait auparavant cité deux ouvrages écoulés respectivement à quelque 20.000 et 12.000 exemplaires, mais non sélectionnés par Relay. D’autres titres critiques, comme Résister de Salomé Saqué, ont toutefois bénéficié d’une diffusion importante dans l’enseigne.

La Furia, un maintien controversé

Les enquêteurs observent aussi une forte exposition du JDNews. Avec 678.000 lecteurs réguliers au premier semestre 2026, l’hebdomadaire restait derrière plusieurs concurrents dans les mesures d’audience, mais apparaissait comme le cinquième magazine le plus mis en avant dans les Relay observés et le deuxième le plus présent en tête de gondole.

Des salariés interrogés anonymement ont affirmé recevoir davantage de consignes de placement depuis deux ans. Lagardère Travel Retail n’a pas répondu aux questions détaillées de l’Observatoire sur ces choix. 

L’étude relève encore la présence de La Furia, revue qui a perdu son agrément de la Commission paritaire des publications et agences de presse en 2025. Ce retrait signifie que les marchands de presse ne sont plus tenus de la distribuer. Un numéro du printemps 2026 représentait Adolf Hitler en couverture, accompagné de la question « Faut-il le ressusciter ? ». 

Autre cas cité : Transitions & Énergies, magazine racheté par le Cercle d’étude réalités écologiques et mix énergétique, organisation opposée au développement de l’éolien. Une climatologue interrogée par l’Observatoire, Valérie Masson-Delmotte, qualifie certains passages de la revue de « condensé de déni scientifique ». 

Le livre sur Bernard Arnault, élément déclencheur

Un épisode éditorial a renforcé les soupçons : l’absence des Relay de Bernard Arnault, son univers impitoyable, enquête de l’historienne Audrey Millet publiée par La Tribu.

Relay aurait initialement commandé environ 400 exemplaires de l’ouvrage, dont le sujet avait été gardé secret, avant d’annuler la commande une fois le titre et l’identité de la personne étudiée connus. Selon le récit transmis par l’autrice et son éditeur, l’enseigne aurait expliqué que la commande avait été passée « malencontreusement » et que le livre ne se vendrait pas. Audrey Millet et Arnaud Nourry, président des Nouveaux Éditeurs, ont dénoncé un boycott. 

Être absent des gares, aéroports et métros prive un livre d’une importante exposition auprès d’un public qui n’entre pas nécessairement dans une librairie traditionnelle.

Une enquête à lire avec ses nuances

Les éléments réunis par l’Observatoire apportent de la nuance : le livre le plus visible parmi les essais étudiés était ainsi Les Nouveaux Maîtres, enquête critique sur les milliardaires de la technologie publiée par Albin Michel. Pour les romans, la diversité des éditeurs et la proximité avec les classements de ventes semblaient globalement respectées. 

Plusieurs professionnels du livre interrogés par Le Monde ont par ailleurs déclaré ne pas observer de favoritisme manifeste dans les décisions prises par la centrale d’achat. Richard Gouard, d’Actes Sud Diffusion, se disait notamment satisfait du traitement réservé à des essais critiques envers les milliardaires. 

L’Autorité de la concurrence indiquait, en février 2026, ne pas avoir été saisie d’éventuelles pratiques discriminatoires. L’Arcep, chargée de réguler la distribution de la presse, déclarait de son côté n’avoir reçu aucune plainte d’éditeur concernant le placement des magazines dans les Relay. 

Les employés disposent également d’une certaine marge dans l’organisation locale des rayons. Les quantités initiales, les classements hebdomadaires et certaines opérations viennent du siège, mais les vendeurs peuvent recommander et déplacer une partie des ouvrages selon les ventes constatées.

Une éventuelle accumulation de traitements favorables reste difficile à mesurer sans accès aux commandes, aux stocks, aux accords commerciaux et aux consignes internes.

De Bardella à « Désarmer Bolloré »

On l'aura compris, la contestation des Relay ne commence pas avec cette pétition. À l’automne 2024, SUD-Rail s’était opposé à une campagne de 581 panneaux prévue dans les gares pour promouvoir Ce que je cherche, premier livre de Jordan Bardella publié chez Fayard. Mediatransports, régie publicitaire de la SNCF et de la RATP, avait finalement refusé les affiches au nom de la neutralité politique. 

Fayard avait saisi la justice. En avril 2025, le tribunal des activités économiques de Paris avait reconnu une « inexécution fautive » du contrat par Mediatransports, qui disposait assez tôt d’informations sur la nature politique de la campagne. Le tribunal a néanmoins rappelé que les services publics, dont font partie les gares, sont soumis à un principe de neutralité politique.

En 2025, une campagne concernant un ouvrage de l’économiste Gabriel Zucman a également été refusée, parce que la régie considérait qu’elle cherchait à peser sur un débat législatif. Le traitement de deux auteurs politiquement très éloignés montre que les règles appliquées à la publicité ne visent pas uniquement l’extrême droite.

Dans le même temps, le collectif Désarmer Bolloré, constitué à l’été 2024 après la dissolution de l’Assemblée nationale, a fait du secteur du livre l’un de ses terrains d’action. Des militants ont distribué ou glissé des marque-pages dans des ouvrages publiés par des maisons d’Hachette, tandis que des librairies indépendantes relayaient des appels à soutenir les éditeurs autonomes. Les boutiques Relay ont régulièrement été visées par des tractages, collages et opérations militantes. 

La nouvelle campagne « On prend le Relay ! » prolonge ainsi près de deux ans de mobilisations contre la concentration des médias, de l’édition, de la distribution et de la vente entre les mains d’un nombre limité de groupes.

La neutralité s’applique-t-elle aux rayons d’une librairie ?

Le débat porte moins sur la présence de titres politiques que sur leur traitement par une enseigne en quasi-monopole dans les gares. Pour l’avocat Yacine Baïta, la neutralité pourrait être mise en cause si une même orientation était systématiquement favorisée. Or les contrats consultés ne prévoiraient aucune règle précise sur la sélection ou la mise en avant des livres et magazines.

La SNCF est directement partie prenante : Gares & Connexions détient 50 % de Lagardère & Connexions et dispose d’un droit de regard sur certaines décisions stratégiques, tandis que Lagardère pilote les assortiments et la gestion quotidienne. Raphaël Poli, Directeur général adjoint de SNCF Gares & Connexions et Président de SNCF Retail & Connexions, assurait en février n’avoir relevé aucune distorsion de concurrence, tout en prévenant que des avantages préférentiels accordés à certains titres pourraient remettre en cause le partenariat.

Sollicitée à plusieurs reprises dans le cadre de l’enquête, la SNCF n’a pas souhaité commenter. Selon l’Observatoire, un audit serait néanmoins en discussion, sans que SNCF Gares & Connexions ait confirmé son lancement.

Ouvrir les gares aux libraires indépendants ?

Alternatiba et ses partenaires demandent à présent que la SNCF rompe l’exclusivité et permette à des libraires, kiosquiers et commerçants indépendants d’entrer davantage dans les gares.

La proposition répond à une préoccupation de pluralisme, mais soulève des questions économiques : loyers élevés, amplitude horaire importante, contraintes de sécurité, approvisionnements quotidiens et faible surface des boutiques. Le modèle de Relay repose précisément sur une centrale d’achat et une logistique capables d’alimenter simultanément plusieurs centaines de points de vente.

La SNCF montre néanmoins qu’une diversification est possible. Depuis 2019, son programme « Place de la Gare » a permis à plus de 200 projets de voir le jour, parmi lesquels des bibliothèques, des espaces de coworking, des épiceries solidaires et des ateliers de réparation de vélos.

À LIRE - Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE

Ce programme concerne surtout des espaces vacants et ne remet pas directement en cause la concession de la presse, mais il fournit un précédent pour l’accueil d’acteurs locaux. 

Crédits photo : visuel de la campagne « On prend le Relay ! », lancée par Alternatiba pour demander à la SNCF de mettre fin au quasi-monopole de Relay dans les gares. Alternatiba.

 
 
 
 

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

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Quelques jours après la disparition de Marjane Satrapi, le gouvernement français, par la voix de Jean-Noël Barrot, a indiqué, face au Grand Jury RTL-Le Figaro-Public Sénat-M6, que le Quai d’Orsay ouvrirait « à la fin de juin » un espace et une plateforme consacrés aux artistes iraniens en exil.

08/06/2026, 17:59

Autres articles de la rubrique Métiers

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7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.

20/07/2026, 17:33

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À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.

20/07/2026, 16:42

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Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.

20/07/2026, 12:42

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Ce club littéraire n’envoie que des livres autrefois interdits ou détruits

Ímã Editorial lance au Brésil la Biblioteca Insubmissa, un club consacré aux ouvrages interdits, saisis ou détruits par des pouvoirs politiques. Tous les deux mois, les abonnés reçoivent un texte autrefois visé par la censure, dans une édition reliée, et un second volume choisi pour lui faire écho. Le premier coffret associe La Garçonne, de Victor Margueritte, à La Vagabonde, de Colette.

20/07/2026, 10:58

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Badabouille : un imagier bilingue qui célèbre les langues, les cultures et les histoires familiales

Quatre entrepreneuses françaises lancent Badabouille, un imagier bilingue personnalisable destiné aux enfants de 2 à 7 ans. En permettant aux familles de choisir deux langues parmi dix disponibles (à ce jour), ce livre favorise l’éveil linguistique tout en valorisant les histoires, les origines et la diversité de chaque enfant. Un projet né de l’envie de rendre les langues accessibles dès le plus jeune âge et de créer un support de transmission pour toutes les familles.

20/07/2026, 09:00

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SEGA Dans le Rétro

Redécouvrez l’âge d’or de SEGA dans cet ouvrage richement illustré qui vous replonge au cœur des années 80 et 90, décennies bouillonnantes où la marque au hérisson bleu a façonné l’histoire du jeu vidéo. « Sega dans le rétro » retrace l’épopée d’un constructeur devenu légende : des salles d’arcade aux salons, des premières consoles domestiques aux machines les plus audacieuses, SEGA a imposé un style, une énergie et une créativité qui ont marqué des générations.

19/07/2026, 09:30

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Dans cette bibliothèque, les enfants liront désormais des histoires à un robot

À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.

18/07/2026, 15:23

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De la vente à l’incendie, huit tranches de vie de librairies

À Auch et Orléans, la relève s’organise ; à Caussade et Verson, il faut convaincre les lecteurs de revenir. À Augan, une librairie incendiée tente de repartir, tandis qu’à Bruxelles et Lecce, d’autres formats poussent les murs. Au milieu, la crise de Makassar rappelle une évidence moins photogénique : pour parvenir jusqu’aux tables, un livre dépend aussi d’une chaîne économique qui peut rompre sans prévenir. Huit récits, et autant de façons de ne pas laisser le rideau tomber.

18/07/2026, 15:23

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Marvel Comics quitte New York, son berceau depuis 1939

Installée à New York depuis les débuts de Timely Comics en 1939, la branche éditoriale de Marvel rejoindra Burbank, en Californie, d’ici juillet 2027. Plus d’une centaine de salariés sont appelés à traverser le pays. Ce déplacement historique s’accompagne d’un changement de direction : Stephen Wacker succède à C.B. Cebulski, qui s’installera au Japon pour développer les créations asiatiques de l’éditeur.

18/07/2026, 13:26

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Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, la nouvelle romance alien de Lotte Sardane

Avec Galactic Mating Program : Chasse Sauvage, actuellement en campagne sur Ulule, Lotte Sardane entraîne ses lecteurs sur Vorak, une planète où se perpétue la « Chasse Sauvage », une tradition aussi fascinante que cruelle. Venue escorter un groupe de jeunes femmes candidates au mariage avec les anciens ennemis de l’humanité, Kristie voit sa mission basculer lorsque leur navette s’écrase en pleine jungle. Devenue elle-même une proie, elle est contrainte de s’allier à Varhun, un chasseur alien solitaire aussi redoutable que séduisant. 

18/07/2026, 09:30

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L’Utah interdit un recueil de Stephen King dans toutes ses écoles

Le conseil de l’éducation de l’Utah a ordonné, le 6 juillet 2026, le retrait de Différentes Saisons de toutes les écoles publiques de l’État. Quatre districts scolaires avaient classé le recueil de Stephen King parmi les ouvrages contenant du « matériel objectivement sensible ». La loi impose une interdiction à l’échelle de l’Utah dès que trois districts adoptent cette décision.

18/07/2026, 09:00

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Rakuten France ferme fin 2026 : le livre d’occasion perd une plateforme historique

Rakuten France fermera sa place de marché à compter de la fin de 2026, faute de repreneur jugé suffisamment solide. Quelque 180 salariés sont concernés. Pour le monde du livre, la disparition de l’ex-PriceMinister retire surtout un canal historique de vente d’ouvrages neufs et d’occasion, alors que la seconde main représente désormais près d’un exemplaire acheté sur cinq en France. Kobo n’est pas concerné par cet arrêt.

17/07/2026, 17:16

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Contrefaçon : Talent Éditions condamnée pour la seconde édition d'un livre

La maison Talent Éditions a été condamnée par le tribunal judiciaire de Paris, le 10 juillet dernier, pour un acte de contrefaçon concernant le livre Les 400 meilleurs joueurs de football, de Raphaël Nouet. L'éditeur avait, en 2022, publié une seconde édition du titre, sans l'autorisation de l'auteur, hors de tout cadre contractuel et sans rémunération.

17/07/2026, 16:44

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Souffrance au travail : Hatier conteste devant la justice l'expertise demandée par le CSE

Au sein des éditions Hatier, contrôlées par le groupe Bolloré via Hachette Livre, quand les représentants du personnel s'inquiètent de la souffrance au travail de plusieurs salariés, la direction se tourne vers la justice. Or, le tribunal judiciaire de Nanterre a donné raison au groupe : le recours à une expertise, pour évaluer un « risque grave » qui pèserait sur des employés du service diffusion, était injustifié.

17/07/2026, 16:41

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Boycott de l'édition israélienne : le président de PEN America claque la porte

Le romancier Dinaw Mengestu a quitté la présidence de PEN America en juillet 2026, sept mois après son élection, à la suite d’un désaccord sur un texte consacré à l’isolement d’écrivains israéliens et juifs. L'auteur américain l'a perçu comme une remise en cause des boycotts culturels, susceptible d'encourager leur interdiction par les pouvoirs publics.

17/07/2026, 16:10

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CED et CEDIF, la diffusion sur mesure au service de l'édition indépendante

Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.

17/07/2026, 16:02

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À La Mure, la librairie La Gribouille ferme définitivement

La commune de La Mure, dans le département de l'Isère, a perdu sa librairie, La Gribouille, installée depuis quatre ans au 34, rue du Breuil. Marylène Garcia et Coralie Veticoz Rouchouze avaient alerté sur la situation du commerce il y a quelques semaines, mais l'enseigne n'a pas réussi à « se maintenir dans la tempête ».

17/07/2026, 12:13

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Au Japon, 90 bibliothèques font tenir la mer et les océans dans 600 livres

Au Japon, la mer tiendra bientôt dans quelque 600 volumes — ce qui reste plus commode à ranger que le Pacifique. À partir du 20 juillet 2026, une exposition permanente du musée numérique MOON réunira les choix de plus de 90 bibliothèques, de Hokkaidō à Okinawa. Albums, romans, documentaires et publications régionales composeront moins une bibliographie définitive qu’une carte de l’archipel tracée par ses bibliothécaires.

17/07/2026, 11:25

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Cette librairie américaine ne vendra que de l'horreur et des “histoires étranges”

À Alexandria, près de Washington, Long Dark House ouvrira officiellement le 1er septembre 2026 avec une spécialité peu propice aux nuits tranquilles : l’horreur, la science-fiction et les récits qui préfèrent se tenir à la lisière des genres. Imaginé par Chanthal Harris, ce commerce indépendant réunira livres, clubs de lecture, rencontres, parfums, chocolats et curiosités. Une maison obscure, certes, mais résolument accueillante.

17/07/2026, 10:53

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Festivals, auteurs, libraires, éditeurs... Remettre la coopération au goût du jour

Le Club 99 — Fédération des festivals de bande dessinée et arts associés organise sa Journée nationale, dans le cadre du festival Formula Bula, le vendredi 25 septembre 2026 à Césure, dans le 5e arrondissement de Paris. Face aux nombreux défis posés à la chaine du livre, l'événement se place « sous le signe de la coopération ».

17/07/2026, 09:46

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Le panier polars des Éditions du Caïman

Les éditions du Caïman, spécialisées dans les littératures noires et policières depuis plus de quinze ans, ont lancé depuis une quinzaine de jours l’une de leur deux campagnes annuelles de précommande, avec cinq titres, prévus entre septembre et décembre 2026.

17/07/2026, 09:30

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Basé à Toulouse, l'éditeur scolaire Sedrap en liquidation judiciaire

La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.

16/07/2026, 16:43

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Hong Kong : cinq arrestations après des perquisitions dans deux librairies

Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.

16/07/2026, 16:38

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Ryôichirô Kezuka, mangaka derrière la série Sounds of Vinyl, est mort

La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.

16/07/2026, 14:40

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À Vouvray, fin de partie pour la librairie Le Tumulte

Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.

16/07/2026, 11:46

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La remise de 5 % fidélise-t-elle vraiment les clients des librairies ?

Deux Français sur trois disent qu’un programme de fidélité les incite à revenir dans une enseigne. Appliquée à la librairie, la promesse se complique : le rabais maximal de 5 % réduit une marge déjà étroite, sans garantie de retenir davantage les acheteurs. Les enquêtes de SumUp et de l’ObSoCo, rapprochées des comptes du secteur, révèlent une fidélité aussi désirée que difficile à financer.

16/07/2026, 11:00

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Après un témoignage sur la prématurité, Sarah Paule publie son premier album jeunesse qui aide les enfants à mettre des mots sur leurs émotions

Après la publication de 28 semaines : Au-delà de la prématurité, un témoignage retraçant le parcours de son fils né grand prématuré, Sarah Paule signe son premier album jeunesse avec Petit Nuage et ses Pluies Magiques. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre les aide à reconnaître leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à favoriser le dialogue avec les adultes qui les accompagnent.

16/07/2026, 09:00

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Serbie : l’écrivain Vladimir Arsenijević agressé avant un hommage à Srebrenica

Le romancier serbe Vladimir Arsenijević a été frappé et menacé, le 11 juillet à Belgrade, alors qu’il venait préparer une commémoration du génocide de Srebrenica. Quatre jours plus tard, son avocat annonce que deux participants ont reconnu les faits, mais que le parquet n’envisage pas de procédure pénale. PEN International réclame une enquête complète, sur fond de pressions récurrentes contre KROKODIL et les voix critiques en Serbie.

15/07/2026, 17:28

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Gemini entraîné avec des livres piratés ? Google attaqué en justice à son tour

Les groupes d'édition Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, aux côtés de l'auteur Scott Turow et de S.C.R.I.B.E., service de production de livres numériques, ont porté plainte contre la multinationale Google. Ils accusent le géant du web d'avoir enfreint le droit d'auteur pour « entrainer son système d'IA générative qui pèse plusieurs milliards de dollars, baptisé Gemini ».

15/07/2026, 15:00

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Dominique Rocher, auteur de BD mayennais, est mort à 73 ans

Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.

15/07/2026, 12:01

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Cette librairie accueille les prêts de la bibliothèque — et affirme vendre davantage

À Machida, dans l’agglomération de Tokyo, la librairie Kumidō sert depuis 2023 de point de retrait et de retour pour les documents du réseau municipal. Remise en lumière par TV Asahi, l’expérience attire dans le magasin des habitants venus chercher un emprunt. L’enseigne assure que ses rayons jeunesse et parascolaire en ont bénéficié, avec des ventes en progression de 10 à 20 % — une estimation interne, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation indépendante.

15/07/2026, 11:59

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Elle croyait intégrer une académie de magie : en réalité, elle entrait dans une guerre vieille de plusieurs siècles

Valombre Academy est une trilogie de romantasy qui mêle magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn au cœur d’une académie aussi fascinante que dangereuse. Asa Durel pensait être une humaine ordinaire jusqu’au jour où un portail magique l’entraîne à Valombre, une académie cachée au cœur du monde réel.

15/07/2026, 11:00

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Dinan : la longue histoire de la librairie Les Rouairies s'achève

À Dinan, la librairie Les Rouairies a été liquidée par le tribunal de commerce de Saint-Malo, par un jugement rendu le 7 juillet dernier. Le point de vente de livres était en difficulté depuis plusieurs années, selon les gérants, qui souhaitaient mettre fin à son activité.

15/07/2026, 10:48

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Savoie : dans une ancien atelier de skis s'installe Le Parvis, la librairie-café-etc.

À Saint-Jean-de-Maurienne, Le Parvis a ouvert le 12 juin dans l’ancien atelier des skis Chaix-Vanoni. Cécile Masson et Guillaume Chaix ont consacré deux années à transformer ce morceau de mémoire artisanale en librairie-café, avec l’ambition d’y accueillir rencontres, musique et spectacle vivant. L’adresse arrive sur un territoire de 15.000 habitants où une autre librairie indépendante vient, presque simultanément, de doubler sa surface.

14/07/2026, 15:47

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Furet du Nord et Decitre : à Reims et Grenoble, une offre de reprise formulée

La Société des Grands Magasins (SGM), connue pour pour le rachat de la marque BHV en 2023, serait intéressée par les reprises de deux « corners » du groupe Nosoli, soit les librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble. Ces deux points de vente sont installés dans des enseignes BHV.

13/07/2026, 16:23

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C’est l’histoire d’une rencontre avec le livre d'Eleonore Frey

Certaines traductions naissent d’une commande, d’autres d’une fidélité obstinée : en s'attelant à Ainsi va Lipp, la traductrice Camille Luscher n’a cessé de vouloir faire entendre en français la voix singulière d’Eleonore Frey. Quatorze années auront été nécessaires pour que ce roman, paru en allemand en 1998, ne sorte en juin 2026 chez La Veilleuse, dans une version particulièrement soignée. À notre invitation, la traductrice revient sur cette longue aventure, sur une écriture qui déplace les mots et les normes, et sur l’insaisissable figure de Lipp.

13/07/2026, 16:13

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