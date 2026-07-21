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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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Une vague rouge a emporté Messi : la finale du Mondial en trois livres

Ce dimanche 19 juillet, l’Espagne a repris la couronne à Lionel Messi. La finale n’a pourtant basculé qu’à la 106e minute, lorsque Ferran Torres a enfin traduit au tableau d’affichage une domination installée depuis le coup d’envoi. Deux tirs argentins, aucun cadré, onze arrêts d’Emiliano Martínez : le 1-0 raconte mal l’écart entre les deux équipes. lors, pour comprendre le sacre, l’asphyxie et cette chute retardée, j'ai retenu trois œuvres : Les Vagues, Sa Majesté des mouches et Le Roi se meurt.

 

Le 21/07/2026 à 11:01 par Clotilde Martin

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Publié le :

21/07/2026 à 11:01

Clotilde Martin

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C’est la dernière fois que j’écris sur cette Coupe du monde, les yeux encore un peu gonflés, mais l’émotion presque vidée. C’est étrange — ou pas : tout ce que ce Mondial avait remué s’est doucement délité après nos deux défaites consécutives.

Aujourd’hui, je veux surtout parler de la Roja. Elle n’a laissé que des miettes à l’Argentine, et encore, sous surveillance. Il lui a longtemps manqué un détail : le but. Pedro Porro a centré, Nico Williams a remis de la tête et Ferran Torres a frappé sans contrôle. À la 106e minute, le score a enfin rejoint le match.

Vous connaissez le principe : les livres ne viennent pas décorer le compte rendu. Chacun s’accroche à une équipe, un joueur ou une séquence, puis déborde de son territoire. Les Vagues, de Virginia Woolf (traduction de Michel Cusin), éclaire la force collective de l’Espagne et le rythme entier de la finale ; Sa Majesté des mouches, de William Golding (traduction de Lola Tranec), raconte la manière dont l’Argentine a laissé la peur durcir son jeu ; Le Roi se meurt, d’Eugène Ionesco, explique pourquoi le champion sortant a pu conserver si longtemps les apparences d’un règne déjà terminé.

Les Vagues : l’Espagne revient toujours

Dans Les Vagues, six voix — Bernard, Susan, Rhoda, Neville, Jinny et Louis — accompagnent six existences de l’enfance à l’âge adulte. Percival, septième présence, ne parle jamais directement, mais sa mort traverse et déséquilibre le groupe. Virginia Woolf ne déroule pas tant une intrigue qu’un mouvement : les monologues se relaient, la lumière change, la mer monte, frappe la rive, se retire et recommence. Le roman avance moins en ligne droite que par reprises successives.

L’Espagne a joué ainsi. Rodri lançait la phrase, Cubarsí l’étirait, Dani Olmo la glissait entre les lignes, Lamine Yamal lui donnait soudain un autre accent. Pas de soliste chargé de sauver l’orchestre : chacun ajoutait sa voix au même mouvement, avec cette conviction légèrement agaçante qu’une attaque interrompue n’est jamais une attaque terminée.

Les passes vers Laporte ou Cubarsí semblaient parfois ramener le ballon loin du but. Elles préparaient déjà le retour. L’Argentine croyait gagner quelques secondes ; la Roja reprenait seulement son élan. Avec environ 65 % de possession et vingt tentatives au total, l’Espagne a choisi le tempo, la largeur du terrain et presque l’heure de la marée.

Le parallèle devient plus précis encore à la perte du ballon. Chez Woolf, chaque voix existe seule, mais aucune ne se détache complètement du courant commun. Chez les Espagnols, chaque joueur pouvait sortir au pressing parce que les autres refermaient aussitôt l’espace derrière lui. L’Argentine récupérait parfois le ballon ; elle ne récupérait presque jamais le temps nécessaire pour en faire quelque chose.

Même le banc a prolongé la phrase. Pedri a remplacé Fabián Ruiz, Ferran Torres a pris la place de Mikel Oyarzabal, Nico Williams celle d’Álex Baena. D’autres timbres, pas une autre langue. Pedri a accéléré la circulation, Williams a attaqué la profondeur, Torres a occupé la surface. Et le but est venu des remplaçants, au bout d’une action commencée par Pedro Porro : la vague décisive avait simplement attendu d’avoir les bons visages.

Les Vagues ne sert donc pas seulement à décrire le collectif espagnol. Le livre donne la forme de la finale entière : une succession d’assauts, de retraits trompeurs et de retours plus lourds. L’Argentine attendait la fin d’une attaque. Woolf aurait pu la prévenir : après une vague, il en arrive souvent une autre.

Sa Majesté des mouches : la peur change de camp

Dans Sa Majesté des mouches, un groupe de garçons échoue sur une île après un accident d’avion. Ils commencent par fabriquer de l’ordre : Ralph est élu chef, la conque règle la parole, un feu doit permettre aux secours de les repérer. Puis Jack préfère la chasse, la peur de la « bête » gagne les esprits et les règles deviennent encombrantes. La tribu remplace l’assemblée ; la force, le langage.

L’Argentine avait elle aussi préparé son organisation. Bloc bas, axe fermé, attente d’une erreur, puis une sortie vers Messi ou Julián Álvarez. Pendant un temps, la conque reste au centre du cercle : chacun connaît son rôle, le 0-0 protège le plan. Mais plus l’Espagne conserve le ballon, plus défendre cesse d’être un choix pour devenir une condition de survie.

Chez Golding, le feu représente la possibilité du sauvetage. Jack le néglige pour poursuivre les cochons. L’Albiceleste a connu le même oubli : tout le monde surveillait l’Espagne, presque personne ne préparait la passe suivante. À la fin du temps réglementaire, elle n’avait toujours pas tenté sa chance. Le chemin vers Messi existait sur le tableau noir ; sur la pelouse, il avait disparu.

La « bête », dans le roman, effraie les garçons parce qu’ils l’imaginent cachée sur l’île. Simon comprend qu’elle vient surtout d’eux-mêmes. C’est là que Golding permet de lire le rapport de force, et pas seulement la nervosité argentine. L’Espagne créait la menace ; l’Argentine choisissait la forme de sa réponse. Une accélération de Yamal appelait un contact, une passe verticale une faute, une récupération espagnole une nouvelle contestation.

L’entrée de Leandro Paredes à la pause a renforcé cette pente. Dans le livre, Jack gagne du pouvoir en proposant une solution simple à la peur : la force. Paredes a densifié les duels, durci les échanges et déplacé encore un peu la rencontre du ballon vers les corps. La statistique reste presque polie — 25 fautes argentines, 21 espagnoles — mais elle ne dit ni leur nature ni leur effet. La Roja coupait parfois une transition ; l’Albiceleste cherchait surtout à interrompre le mouvement qui l’étouffait.

Puis Enzo Fernández a cassé la conque. Averti pour contestation à la 83e minute, il a reçu un second carton jaune dans le temps additionnel après une intervention appuyée sur Pau Cubarsí. Cette expulsion n’a pas créé la domination espagnole, déjà manifeste ; elle l’a rendue presque impossible à contenir pendant la prolongation. L’Argentine avait commencé avec un plan collectif. Elle terminait à dix, accrochée aux gants de Martínez et à l’idée des tirs au but.

Sa Majesté des mouches raconte ainsi davantage qu’une équipe devenue brutale. Le roman explique comment la pression espagnole a modifié la nature même du match : d’abord tactique, puis physique, enfin presque disciplinaire. Sur l’île, la chasse finit par faire oublier le feu. À East Rutherford, elle a fait oublier le but.

Le Roi se meurt : le score retarde la chute

Dans Le Roi se meurt, Eugène Ionesco annonce tout de suite l’issue : Bérenger Ier va mourir. La question n’est pas de savoir si, mais quand il acceptera l’évidence. Pendant qu’il refuse, le royaume se lézarde, le palais menace ruine et le pouvoir se retire autour de lui. La couronne reste en place ; tout ce qui lui donnait un sens disparaît.

L’Argentine est entrée dans cette finale avec les signes extérieurs du règne : le titre de 2022, Messi et son brassard, Otamendi, Emiliano Martínez, toute une mémoire de finales gagnées au bord du précipice. Tant que le score restait à 0-0, le palais tenait encore. Onze arrêts de Martínez ont entretenu l’illusion. Une monarchie entière reposait dans les gants du gardien.

C’est ici que la pièce d’Ionesco éclaire le match dans son ensemble. Pendant près de deux heures, le résultat a résisté au terrain. L’Espagne prenait le ballon, l’espace et les occasions ; l’Argentine conservait seulement le nul. Le champion était toujours debout, mais son territoire rétrécissait : deux tentatives, aucune cadrée, contre vingt frappes espagnoles dont douze sur la cage.

Le royaume a perdu des pièces. Lisandro Martínez est sorti avant la pause, Cristian Romero en seconde période, Enzo Fernández a laissé les siens à dix. Lionel Scaloni a fini par remplacer Julián Álvarez par Marcos Senesi et refermer son équipe en 5-3-1. Il ne s’agissait plus vraiment de reprendre le pouvoir, seulement de différer l’annonce.

À la 106e minute, Pedro Porro a trouvé Nico Williams au second poteau. Sa remise de la tête est revenue vers Ferran Torres, qui a frappé sous la barre. Le but n’a pas provoqué la chute : il lui a donné une heure officielle. Chez Ionesco, la mort travaille longtemps avant d’être admise. Dans cette finale, le tableau d’affichage a simplement fini par reconnaître ce que le jeu répétait depuis le début.

Au coup de sifflet final, Messi était toujours là. Son royaume, lui, portait du rouge.

Virginia Woolf avait donné le rythme. William Golding avait montré ce que la peur faisait aux règles. Eugène Ionesco avait retardé l’inévitable.

L’Espagne n’a marqué qu’une fois. Elle régnait déjà.

Crédit image : capture d'écran

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Les Vagues

Virginia Woolf trad. Michel Cusin, Adolphe Haberer

Paru le 13/04/2012

430 pages

Editions Gallimard

8,60 €

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Sa Majesté des Mouches

William Golding trad. Lola Tranec

Paru le 22/02/1956

264 pages

Editions Gallimard

21,50 €

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Le roi se meurt

Eugène Ionesco

Paru le 14/11/1997

179 pages

Editions Gallimard

8,10 €

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Gaëlle Obiégly, ou l’art de digresser dans Rien à voir

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16/07/2026, 10:33

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Le Mal du pays : Colin Barrett raconte l’Irlande rurale sans misérabilisme

Dans le comté de Mayo où il a grandi, l’Irlandais Colin Barrett pose un regard bienveillant sur l’humanité de ses compatriotes et nous livre un recueil de nouvelles d’une remarquable unité de ton, très rural, très social.

16/07/2026, 10:19

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Ce que le capitalisme doit au racisme et au patriarcat

Pourquoi le capitalisme domine-t-il le monde ? A-t-il toujours existé ? Quels liens entretient-il avec la démocratie, le racisme, le patriarcat ou la crise écologique ?

16/07/2026, 09:00

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Son fiancé vole les 32 millions du Loto et déclenche sa vengeance

Pâquerette a 28 ans. Elle est laborantine, et follement amoureuse de Jean-Benoît, son fiancé, qu’elle considère comme l’homme parfait. Un soir, après sa journée de travail, elle rentre chez elle, avec dans sa poche, un ticket de Loto sur lequel elle a coché tous les numéros qui racontent leur histoire d’amour. Installée devant la télé, elle retient son souffle. Les chiffres tombent… un par un. Jusqu’au dernier : jackpot, trente-deux millions d’euros ! 

 

16/07/2026, 08:00

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Une veuve face aux victimes remontées d’un lac artificiel

Près de l’ancienne mine creusée par les Britanniques, une veuve assiste aux recherches des victimes dans un lac artificiel. Un homme en combinaison plonge puis remonte sans cesse des eaux. Elle tremble à l’idée de ce qu’il pourrait repêcher. Traduit du grec par Nicolas Pallier.

16/07/2026, 07:00

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Le Père-Lachaise surréaliste, d'Étienne Ruhaud

Inauguré en mai 1804 dans l'actuel 20e arrondissement, le Père-Lachaise est devenu en quelques décennies le cimetière le plus réputé de Paris. L'éponyme confesseur du Roi-Soleil n'a jamais dû, de son vivant, imaginer une telle postérité. Par Jacques Lucchesi.

15/07/2026, 15:51

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Je ne suis pas venu apporter la paix : la ferme où tout implose

Dans une ferme isolée d’une vallée pyrénéenne, un patriarche agonise. Ses enfants reviennent, chargés de rancœurs, de secrets, de fatigue et de comptes jamais réglés. Dehors, l’orage cogne. Dedans, Judith tient la maison, Maud prie, les chiens veillent, la fratrie s’observe. Je ne suis pas venu apporter la paix, ou la tragédie familiale noire revue par Nicolas Martin, organique, parfois excessive, mais d’une puissance d’atmosphère rare. À partir du 3 septembre.

15/07/2026, 15:12

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