Une famille doit répondre d’avoir délaissé une mourante

En une unique phrase, Cristian Fulaș, l’une des figures majeures de la littérature contemporaine roumaine, fait le pari de sonder les âmes dans ce moment de recueillement. Se dévoilent alors la culpabilité d’avoir délaissé la défunte dans ses dernières années de maladie, les rancœurs familiales, l’angoisse existentielle qui saisit devant un corps inanimé, mais aussi l’amour que l’on n’a pas su dire.

Les éditions La peuplade vous proposent un extrait en avant-première :

Écrivain, éditeur et traducteur, Cristian Fulaş, né le 3 juillet 1978 à Caracal au sud de la Roumanie, vit près de Bucarest. Ses précédents romans Iochka (2022) et La pire espèce (2025) ont été publiés en langue française à La Peuplade.

Traduit du Roumain par Florica et Jean-Louis Courriol

Parution le 3 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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