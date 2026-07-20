Cinq auteurs invités au Pique-Nique Littéraire d’Issy-les-Moulineaux

Le format mêle le pique-nique à la rencontre littéraire. Les participants peuvent partager leur repas et leurs recommandations de lecture tout en assistant aux interventions des invités. L’association le présente comme une manière de favoriser les échanges directs entre lecteurs et professionnels du livre, en dehors du dispositif habituel de la rencontre derrière une table.

Clara Héraut sera présente avec Nos plus belles années, Le tourbillon des possibles et Devant nous le vertige. Elle sera accompagnée de Martin Meyronne, auteur des Pierres de Roc-en-Terre et des Archipels engloutis, ainsi que de Caroline Peiffer, autrice du Sang des oubliés et de Les cigales chantent ton retour. Laëtitia Sivi, qui a publié Les mystères de Byton Cove, et Charlotte Stéphan Boëssé, autrice de Minuit au bal des victimes, complètent la liste des invités.

Les lectures à voix haute se dérouleront au cours de l’après-midi. Des ateliers créatifs reprendront des éléments de l’univers des nouveaux romans présentés, tandis que plusieurs temps seront réservés aux discussions sur la littérature. L’inscription préalable est obligatoire et doit être effectuée depuis le site des Fringales littéraires.

Des rencontres collectives sous plusieurs formes

Plusieurs maisons d’édition accompagnent l’événement, notamment Didier Jeunesse, Flammarion, L’École des loisirs, Sarbacane et Scrineo. Ces partenariats permettent à l’association de remettre aux participants des livres et d’autres objets liés aux publications. La Ville d’Issy-les-Moulineaux et le CLAVIM figurent également parmi les soutiens de cette édition.

Créées en mai 2025, Les Fringales littéraires se définissent comme une « communauté destinée aux adolescents et aux jeunes adultes ». Leur équipe rassemble des libraires, des éditeurs, des auteurs, des créateurs de contenu et des programmateurs de festivals. La présidence est assurée par Camille Réau et Chloé Hébert.

Le pique-nique fait partie d’un ensemble d’activités centrées sur la lecture en groupe. L’association a organisé des lectures communes choisies par ses membres, suivies de réunions en visioconférence, ainsi qu’un café littéraire avec l’autrice Marie Fabre. Pour les Nuits de la lecture 2026, elle a également proposé sur Twitch des lectures partagées, des jeux et un atelier d’écriture.

Les Fringales littéraires comptent 40 adhérents et plus de 600 abonnés sur leurs différents réseaux. La plupart de leurs membres exercent une activité liée au livre, à la programmation culturelle ou à la création littéraire.

Crédits photo : Les Fringales littéraires

Par Dépêche

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