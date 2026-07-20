À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire ont pris la suite de Baptiste Gros et Caroline Dieny à la tête de La Colline aux livres. Déjà familières de la librairie ou formées aux métiers du livre, les trois cogérantes, toutes âgées de 23 à 25 ans, entendent préserver l’identité de cette adresse indépendante de Bergerac tout en renforçant ses rayons jeunesse et sciences humaines.
Le 20/07/2026 à 16:42 par Hocine Bouhadjera
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20/07/2026 à 16:42
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Depuis le début du mois de juin, Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire sont aux commandes de la librairie généraliste installée face au marché couvert de Bergerac, en Dordogne. Baptiste Gros et Caroline Dieny, les précédents gérants, leur ont officiellement passé le relais au début du mois, avant leur départ annoncé pour Châteaudun, en Eure-et-Loir.
La société créée par les trois libraires a acquis le fonds de commerce de La Colline aux livres pour 240.000 euros. La vente, effective depuis le 9 juin, a été formalisée par la signature de l’acte le 19 juin. Maëlle Delahais, 23 ans, travaillait depuis deux ans à La Colline aux livres. Suzon Blanchard, 24 ans, l’avait rejointe en octobre 2025. Léa Lemaire, 25 ans, doit arriver en septembre, à l’issue d’un contrat en cours sur l’île d’Oléron.
Les trois associées ont été formées à l’IUT Bordeaux Montaigne, dans la filière des métiers du livre. Elles seront accompagnées par Célia Bengala, 21 ans, apprentie au sein de la librairie depuis trois ans. L’établissement sera ainsi animé par une équipe exclusivement féminine et âgée de 25 ans ou moins.
De son côté, la municipalité souligne leur volonté de préserver l’esprit de la librairie, tout en développant plus particulièrement les rayons jeunesse et sciences humaines.
Les trois jeunes femmes ne reprennent pas une librairie à créer ou à redresser de toutes pièces. La Colline aux livres disposait, au moment de sa mise en vente, d’une surface commerciale de 120 m², complétée par 80 m² de réserve. Son équipe réunissait alors les deux propriétaires, deux salariés en CDI et une apprentie, avec le concours d’une comptable à mi-temps.
Les chiffres communiqués dans l’annonce de cession témoignaient d’une activité en progression : le chiffre d’affaires était passé de 740.000 euros en 2022-2023 à 770.000 euros en 2023-2024, puis à 800.000 euros en 2024-2025. L’exercice suivant était présenté comme étant encore en hausse, sans bilan définitif disponible.
Entre 10 et 12 % du chiffre d’affaires provenait des commandes de collectivités, notamment des bibliothèques, tandis que la papeterie en représentait environ 10 %. Le stock était évalué à 150.000 euros au prix d’achat, montant pouvant atteindre 200.000 euros pendant l’été et à l’approche des fêtes. Le loyer mensuel était annoncé à 1850 euros.
À La Colline aux livres, la littérature et la jeunesse constituent les principaux rayons, devant les sciences humaines, la bande dessinée, l’écologie, le féminisme et les ouvrages consacrés à l’actualité politique.
Avant sa reprise, la librairie, créée en 2018, organisait en moyenne trois à quatre rencontres ou animations par mois, certaines pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, assurent les anciens propriétaires. Elle travaillait également avec des bibliothèques, des musées, des associations et plusieurs acteurs culturels du Bergeracois.
Les cogérantes entendent conserver les rencontres d’auteurs qui ont contribué à la réputation de la librairie. Elles souhaitent parallèlement développer les secteurs qui leur tiennent le plus à cœur, notamment la jeunesse et les sciences humaines.
À LIRE - À La Mure, la librairie La Gribouille ferme définitivement
Des soirées consacrées aux jeux de société, des matinées destinées aux enfants et des ateliers manuels gratuits ont été annoncés pour juillet et août. La librairie prévoit également d’ouvrir tous les jours entre le 14 juillet et le 15 août, avant de retrouver ses horaires habituels du mardi au samedi.
Crédits photo : Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire (La Colline aux livres)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.
15/07/2026, 12:01
Dans les entreprises ou les institutions diverses, l'anglais a acquis une place de choix pour désigner fonctions ou instances, du CEO à l'advisory board, comme si la langue étrangère y apportait un peu de prestige. La Commission d'enrichissement de la langue française se penche sur le cas du scientific advisory board.
15/07/2026, 11:51
Valombre Academy est une trilogie de romantasy qui mêle magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn au cœur d’une académie aussi fascinante que dangereuse. Asa Durel pensait être une humaine ordinaire jusqu’au jour où un portail magique l’entraîne à Valombre, une académie cachée au cœur du monde réel.
15/07/2026, 11:00
À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs décrets présidentiels nomment ou promeuvent des personnalités dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Pour le premier, le président de la République a honoré un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices, au sein de différentes maisons.
15/07/2026, 10:21
Le marché légal russe du livre numérique a atteint 23,36 milliards de roubles en 2025, en hausse de 18,5 % sur un an, selon J’son & Partners Consulting. L’élément saillant n’est pas seulement la croissance : la part de l’abonnement progresse rapidement, tandis que Yandex Books prend la tête de ce segment devant LitRes.
13/07/2026, 11:58
OverDrive prépare dans son application de lecture Libby des « contrôles de contenu » pour que les lecteurs et les bibliothécaires choisissent s’ils souhaitent voir ou non des oeuvres signalées comme faisant intervenir l’intelligence artificielle. L’annonce ne concerne pas seulement les textes, mais également les audiolivres à voix synthétique, les traductions automatiques et les images. Aucun calendrier de déploiement n’a été communiqué.
13/07/2026, 11:06
Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.
13/07/2026, 10:55
Panem et circenses a pour sujet une Belgique dystopique. Il ne parle pas d’une révolution spectaculaire, mais d’un glissement lent. Un de ces moments où une société change… sans vraiment s’en rendre compte. On y suivra l’évolution dans plusieurs milieux : politiques, médias, forces de l’ordre. Mais aussi de gens ordinaires alors que le monde indubitablement, autour d’eux, change. Et de ce que la politique d’un homme, quand il est accepté et suivi, peut leur faire subir.
13/07/2026, 08:00
Après les recettes de goûters d’automne et d’hiver, la collection des Recettes du Terrier s’agrandit avec un premier tome de recettes salées ! Entièrement illustré à l’aquarelle, Tables d’Automne est un recueil de recettes familiales, généreuses, et réconfortantes.
12/07/2026, 09:00
Du statut médiéval des « oublieurs » aux préparations instantanées du XXe siècle, la pâtisserie française raconte bien davantage qu’une succession de recettes. Dans un livre abondamment illustré, la BnF explore ses propres collections pour retracer l’histoire sociale, artistique et commerciale de cet art devenu spectacle.
11/07/2026, 16:59
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