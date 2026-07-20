À Bergerac, trois libraires de moins de 26 ans reprennent La Colline aux livres pour 240 000 €

Depuis le début du mois de juin, Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire sont aux commandes de la librairie généraliste installée face au marché couvert de Bergerac, en Dordogne. Baptiste Gros et Caroline Dieny, les précédents gérants, leur ont officiellement passé le relais au début du mois, avant leur départ annoncé pour Châteaudun, en Eure-et-Loir.

Une reprise à 240.000 euros

La société créée par les trois libraires a acquis le fonds de commerce de La Colline aux livres pour 240.000 euros. La vente, effective depuis le 9 juin, a été formalisée par la signature de l’acte le 19 juin. Maëlle Delahais, 23 ans, travaillait depuis deux ans à La Colline aux livres. Suzon Blanchard, 24 ans, l’avait rejointe en octobre 2025. Léa Lemaire, 25 ans, doit arriver en septembre, à l’issue d’un contrat en cours sur l’île d’Oléron.

Les trois associées ont été formées à l’IUT Bordeaux Montaigne, dans la filière des métiers du livre. Elles seront accompagnées par Célia Bengala, 21 ans, apprentie au sein de la librairie depuis trois ans. L’établissement sera ainsi animé par une équipe exclusivement féminine et âgée de 25 ans ou moins.

De son côté, la municipalité souligne leur volonté de préserver l’esprit de la librairie, tout en développant plus particulièrement les rayons jeunesse et sciences humaines.

Jusqu’à 800 000 euros de chiffre d’affaires

Les trois jeunes femmes ne reprennent pas une librairie à créer ou à redresser de toutes pièces. La Colline aux livres disposait, au moment de sa mise en vente, d’une surface commerciale de 120 m², complétée par 80 m² de réserve. Son équipe réunissait alors les deux propriétaires, deux salariés en CDI et une apprentie, avec le concours d’une comptable à mi-temps.

Les chiffres communiqués dans l’annonce de cession témoignaient d’une activité en progression : le chiffre d’affaires était passé de 740.000 euros en 2022-2023 à 770.000 euros en 2023-2024, puis à 800.000 euros en 2024-2025. L’exercice suivant était présenté comme étant encore en hausse, sans bilan définitif disponible.

Entre 10 et 12 % du chiffre d’affaires provenait des commandes de collectivités, notamment des bibliothèques, tandis que la papeterie en représentait environ 10 %. Le stock était évalué à 150.000 euros au prix d’achat, montant pouvant atteindre 200.000 euros pendant l’été et à l’approche des fêtes. Le loyer mensuel était annoncé à 1850 euros.

Une librairie généraliste et très animée

À La Colline aux livres, la littérature et la jeunesse constituent les principaux rayons, devant les sciences humaines, la bande dessinée, l’écologie, le féminisme et les ouvrages consacrés à l’actualité politique.

Avant sa reprise, la librairie, créée en 2018, organisait en moyenne trois à quatre rencontres ou animations par mois, certaines pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes, assurent les anciens propriétaires. Elle travaillait également avec des bibliothèques, des musées, des associations et plusieurs acteurs culturels du Bergeracois.

Les cogérantes entendent conserver les rencontres d’auteurs qui ont contribué à la réputation de la librairie. Elles souhaitent parallèlement développer les secteurs qui leur tiennent le plus à cœur, notamment la jeunesse et les sciences humaines.

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Des soirées consacrées aux jeux de société, des matinées destinées aux enfants et des ateliers manuels gratuits ont été annoncés pour juillet et août. La librairie prévoit également d’ouvrir tous les jours entre le 14 juillet et le 15 août, avant de retrouver ses horaires habituels du mardi au samedi.

Crédits photo : Maëlle Delahais, Suzon Blanchard et Léa Lemaire (La Colline aux livres)

Par Hocine Bouhadjera

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