Les Hiérarques de Sang : un space opera haletant qui voit le pouvoir tomber entre de trop jeunes mains

Une cité spatiale sans scintillements, une école élitiste et un dôme de défense sont les décors de l’histoire d’un adolescent qui va, entre tout ce qui fait le tumulte de la vie à 17 ans, se retrouver malgré lui au cœur de sphères de pouvoir dont il n’aurait jamais dû s’approcher.

« Les Hiérarques de Sang » vous emmène sur Englehorn, une cité-frontière du système solaire régulièrement attaquée par des vaisseaux revenant de leur périple spatial. C’est là, au plus près du danger, que s’est installée la meilleure école de formation d’hiérarques : l’Adeptus Initio.

A 17 ans, Lothar rêve d’intégrer l’école et de devenir un de ces mythiques coordinateurs de défense, omniscients et centraux dans les impitoyables combats spatiaux. Demain, il fera son entrée au sein de cette institution élitiste et militariste qui méprise les étudiants locaux comme lui.

Avec ses plus proches amis, il pénètre alors dans un monde très différent de ce qu’il a connu toute sa vie : une école luxueuse, des professeurs atypiques et une résidence en vase clos, totalement soustraite des affaires de la ville à l’extérieur. Il fait la connaissance des étudiants venus de l’autre bout du système solaire : des gosses de riches dédaigneux et arrivistes, s’accaparant tous les avantages.

Lothar devra trouver sa place tout en s’accommodant d’un environnement violent et séparatiste, d’autant qu’il ne le sait pas encore, mais Englehorn s’apprête à subir l’une des pires attaques spatiales de son histoire qui mettra l’humanité de chacun au défi de la survie collective et redistribuera les cartes d’un pouvoir passant miraculeusement à la portée de notre jeune étudiant.

Comment survivre à une institution scolaire où professeurs et étudiants souhaitent collégialement notre échec ?

Comment résister à l’attrait du pouvoir quand on en a subi les affres toute sa vie ?

Quel prix est-on prêt à mettre sur la table pour la survie du plus grand nombre ?

Plutôt que d’explorer les étoiles et leurs mystères, « Les Hiérarques de Sang » vous plonge davantage dans un autre abime, celui de l’âme humaine lorsqu’elle entrevoit le pouvoir total dont l’humain s’est pourvu en ce 22ème siècle.

La sortie du livre est prévue autour d’octobre 2026.

La campagne de financement tient jusque début septembre, alors n’hésitez pas à soutenir un nouvel auteur qui a besoin de vous.

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Par Projet Ulule

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