Le Prix Livre et Droits Humains 2026 attribué à Johanna Siméant-Germanos

Dotée de 3000 euros, la récompense lui sera remise le 11 septembre, pendant Le Livre sur la Place.Créée en 2002 par la Ville de Nancy sous la présidence de Simone Veil, elle récompense un ouvrage pour « ses qualités littéraires », « le témoignage qu’il livre sur une époque » et sa manière d’« illustrer la défense des droits humains. »

Dans Youssef ou la fidélité à soi, Johanna Siméant-Germanos retrace le parcours de Youssef Sassi, jeune Tunisien arrivé en France en 1972. Violenté dans un commissariat marseillais en 1978, puis expulsé vers la Tunisie où il est torturé, il obtient ensuite l’asile politique en Suède. À partir de ce souvenir d’enfance, la politiste mène une enquête sur l’immigration, les violences policières, le racisme et les milieux militants des années 1970.

Le jury réunissait Bertrand Masson, adjoint au maire de Nancy délégué à la Culture, Grégoire Bouvier, avocat et ancien président de la Licra 54, Maklouf Idri, responsable de l’Association de culture berbère de Nancy, et l’écrivaine Hélène Gestern. En faisaient également partie l’avocate Brigitte Jeannot, la libraire Sylvie Phlipart et Ninon Manighetti, étudiante à Sciences Po.

Huit ouvrages figuraient dans la sélection : Inceste d’État : quand la justice livre les enfants victimes à leurs bourreaux, de Romane Brisard (Stock) ; Prisonnières politiques en Espagne : fin et sortie de dictature, d’Irène Gimenez (CNRS Éditions) ; Les oubliés : enquête aux racines de la colère française, de François-Xavier Ménage (Robert Laffont) ; Les morts cachés de la République : enquête sur les déserts médicaux, de Julie Pichot (L’Observatoire).

La liste comprenait aussi Une tragédie occultée de la guerre d’Algérie : les camps de regroupement, de Lorraine Rossignol (Actes Sud) ; Youssef ou la fidélité à soi : enquête sur l’engagement, la violence et l’exil, de Johanna Siméant-Germanos (Anamosa) ; Comme on les enferme : dans les centres de rétention, de Paris à Lampedusa, de Louise Tassin (La Découverte) et La jungle du café : enquête sur un trafic mondial, de Pierre Wolf-Mandroux (Plon).

Un prix créé en 2002

Depuis sa création en 2002, le Prix Livre et Droits Humains a notamment distingué Patrick Declerck pour Les Naufragés, Jacques Semelin pour Purifier et détruire : usage politique des massacres et génocides, Florence Aubenas pour Le quai de Ouistreham et Rithy Panh avec Christophe Bataille pour L’Élimination. Kamel Daoud a ensuite été récompensé pour Mes Indépendances, puis Dominique Sigaud pour La Malédiction d’être fille et Antoine Laurent pour Journal de bord de l’Aquarius, dans la peau d’un marin-sauveteur.

Ces dernières années, le prix a été attribué à Stefan Le Courant pour Vivre sous la menace – Les sans-papiers et l’État, à Bénédicte Bonzi pour La France qui a faim et à Sophie Carquain pour Un papillon sur le bitume. En 2025, Joëlle Rostkowski a reçu la distinction pour Vainqueurs et invaincus, la « question indienne » de Washington à Trump.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Ville de Nancy - Photo du jury 2026, avec, de gauche à droite : Bertrand Masson (adjoint au maire de Nancy délégué à la Culture), Grégoire Bouvier (avocat et ancien président de la LICRA 54), Maklouf Idri (responsable de l’Association de Culture Berbère de Nancy), Hélène Gestern (écrivaine), Abnousse Shalmani (écrivaine, journaliste, présidente du jury), Brigitte Jeannot (avocate spécialisée dans la défense et les droits des étrangers), Sylvie Phlipart (libraire au Hall du Livre) et, à l'écran, Ninon Manighetti (étudiante à Sciences Po).

Par Dépêche

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