Passez l’été avec Stendhal, en Rouge et noir

L’histoire se déroule en 1828, sous la Restauration, dans une France où les tensions politiques s’accentuent. Julien Sorel, fils d’un charpentier, cherche à quitter sa condition sociale. Il envisage successivement la carrière militaire et l’Église pour parvenir à ses fins.

Son parcours le conduit auprès de Louise de Rênal, interprétée par Virginie Ledoyen, puis de Mathilde de La Mole, jouée par Camille Razat. Entre ambition personnelle, relations amoureuses et contraintes sociales, Julien tente de construire sa place dans un monde qui le renvoie à ses origines.

Gaël Morel décrit son personnage comme « un Julien joueur, séducteur, hâbleur, qui envisage sa vie comme une conquête, loin de la figure romantique et victime qui a pu être proposé en d’autres temps ». Le réalisateur veut notamment mettre en avant les thèmes du transfuge de classe, du déterminisme social, de la religion et de la politique.

Une distribution réunie autour de Victor Belmondo

Patrick Timsit incarne Monsieur de Rênal, tandis que Patrick Mille et Romane Bohringer interprètent le marquis et la marquise de La Mole. Théo Cholbi joue Norbert de La Mole, Zoé Adjani tient le rôle d’Élisa et Fred Testot celui de Valenod. Sophie Guillemin, Stéphane Rideau, Malik Zidi, Jérôme Deschamps et Salim Kechiouche figurent également au générique.

Le scénario et les dialogues sont signés Gilles Taurand et Georges-Marc Benamou. Tous deux avaient déjà travaillé sur l’adaptation en série de La Peste d’Albert Camus. Georges-Marc Benamou assure aussi la production avec Jordan Leclerc pour Siècle Productions.

La production exécutive est confiée à Arezzo Films, avec la participation de France Télévisions.

Crédits photo : France.tv

DOSSIER - La Bibliothèque nationale de France (BnF)

Par Dépêche

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