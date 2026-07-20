Violences conjugales: “Nous sommes tous concernés par ce sujet

Valentine peut écrire ce qu’elle subit ; elle ne parvient pas encore à le nommer. Celle que je suis loge toute la tension dans cet intervalle : entre les faits consignés et la violence reconnue, entre le silence d’une femme et la voix extérieure qui rend le départ pensable.

Claire Norton est notre invitée de l'été, pour cette nouvelle émission, à écouter ci-dessous :

Publié en avril 2021 chez Robert Laffont, ce quatrième roman fait travailler son héroïne dans une librairie. Valentine vit depuis seize ans avec Daniel. Leur fils Nathan reste son point de lumière ; les livres lui ménagent une échappée. Dans ce quatrième épisode de L’été dans les pages, l’autrice revient sur une matière qu’elle ne revendique pas comme une pure invention : « […] toutes les scènes du roman ont été réellement vécues. »

Cette affirmation est la sienne. Elle dit avoir passé du temps avec des femmes confrontées à ces situations pour saisir ce que l’emprise fait au quotidien : elle isole, brouille les repères et rend l’inacceptable presque ordinaire. Le roman suit ce travail souterrain de la peur.

Lire pour desserrer les murs

Au mot de « refuge », Claire Norton préfère celui d’ouverture, une nuance qui change la donne : Valentine ne lit pas seulement pour se cacher, mais pour retrouver, quelques pages durant, la possibilité d’un ailleurs. « Parce que chaque fois que vous avez un livre, vous avez un monde nouveau. Et le seul monde réel de Valentine, c’est l’horreur qu’elle vit chaque jour, chaque soir quand son mari rentre. »

Le journal intime prolonge ce mouvement, avec une fonction plus secrète encore. Valentine y dépose ce qu’elle ne peut formuler devant les autres. « Parce qu’en fait le journal intime, pour elle, ça devient d’abord un espace clandestin de survie mentale. C’est non seulement le seul endroit où elle peut penser et exister librement, mais c’est aussi et surtout le moyen de montrer de l’intérieur les effets de la violence conjugale. »

La page n’apporte pas immédiatement la lucidité. Elle retient pourtant ce qui se défait : « La solitude, la confusion, la perte de repères. » Le lecteur comprend avant Valentine, puis attend qu’une parole venue d’ailleurs rompe le huis clos.

Quand un tiers prononce enfin le mot

Cette parole appartient à Suzette, la voisine. Elle écoute, observe et nomme ce que l’héroïne minimise. Surtout, elle déplace le regard vers Nathan. « […] c’est également grâce à Suzette que Valentine va prendre conscience que son enfant, son fils est également une victime de violence conjugale. »

Valentine s’était jusque-là construit une frontière protectrice : « Son mari n’était pas un bon mari mais était un bon père, au prétexte qu’il n’avait jamais frappé son enfant. » Lorsque cette certitude tombe, le mouvement devient possible : « […] ce qu’elle n’a jamais pu faire pour elle, elle va devoir le faire pour son fils. »

Claire Norton insiste ainsi sur la nécessité d’un regard informé. Les signes peuvent rester invisibles aux proches comme aux collègues, précisément parce que les victimes dissimulent leur réalité et que l’isolement fait partie du mécanisme.

« Mais quand on n’est pas sensibilisé à cela, c’est vrai qu’on peut passer à côté de beaucoup de femmes qui le vivent au quotidien, parce qu’elles passent beaucoup de temps à masquer leur réalité et que finalement la seule chose qui puisse les aider c’est une aide qui vient de l’extérieur. »

Écrire sans poser d’amortisseur

Restituer cette vie sous contrôle exigeait d’abord une écouten souligne l'autrice pour qui « […] l’écriture devient réellement authentique à partir du moment où vous êtes en capacité de retranscrire les émotions des gens ».

Elle ne sépare pas cette recherche de ce qu’elle provoque chez elle : « Et moi pour comprendre ce qu’elles vivent, j’ai passé beaucoup de temps avec elles à vraiment comprendre ce qu’était pour elles, leur quotidien, leur peur, et une fois que vous les entendez, que vous êtes imprégnés de ce qu’elles vivent, bien sûr que c’est difficile, bien sûr qu’à certains moments, vous ne pouvez pas ne pas faire le lien avec vos propres enfants. »

La romancière évoque alors sa propre fille : « Moi j’ai une fille, j’espère vraiment qu’elle n’aura jamais à vivre cette horreur là parce que c’est absolument insoutenable et qu’on est très très loin d’imaginer quelle est l’horreur réellement de leur quotidien. »

Son intention tient dans une formule sans détour : « Et moi ce que je voulais avec ce roman c’était leur donner cette parole, c’est-à-dire montrer cette vérité brute sans chercher à amoindrir un peu ce qu’elles vivent. »

Le chiffre d’environ 270.000 victimes avancé au cours de l’entretien appelle toutefois une précision. Pour 2024, le ministère de l’Intérieur indique que les services de sécurité ont enregistré 272.400 victimes de violences commises par un partenaire ou ex-partenaire, dont 84 % de femmes. Le SSMSI souligne parallèlement qu’une victime sur six seulement porte plainte. Ce total mesure donc les situations enregistrées, et non l’ensemble des violences subies.

L’entretien ramène finalement le titre du singulier au collectif. « On est tous concernés par ce sujet. » Une collègue, une amie, une fille ou un enfant peuvent placer cette violence dans le champ de chacun. À la suggestion de renommer le livre Celle que nous sommes, Claire Norton répond avec humour : « Celle que nous sommes. Je vais demander à changer le titre. »

L'été dans les pages avec Claire Norton parcourt les sept premiers romans de l’autrice, pour aboutir aux Enracinés, dont le premier tome est annoncé pour le 13 août 2026.

Crédits photo : Claire Norton - ActuaLitté, CC BY SA 4.0

DOSSIER - Un été dans les pages : Claire Norton en huit romans, podcasts et confidences

Par Nicolas Gary

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