Le fracas d’une voiture, la sensation d’un corps qui ne répond plus, puis une pensée tournée vers une enfant : Le sens de nos pas ouvre sur une scène de catastrophe. Claire Norton ne s’y attarde pourtant pas pour fabriquer un simple effet de choc. Cette mort brutale devient le point de départ d’un roman où Philomène, adolescente endeuillée, cherche une prise sur ce qui lui échappe, tandis qu’Auguste, vieil homme malade, refuse de laisser d’autres décider du dernier mouvement de sa vie.

La rencontre de ces deux personnages donne au livre sa singularité. Philomène avance avec une colère et une obstination qui heurtent les adultes ; Auguste, lui, a l’âge de la fatigue, des souvenirs et des corps qui ralentissent. Leurs trajectoires ne se confondent pas, mais elles s’éclairent : à l’une, il faut une oreille et une place pour formuler le manque ; à l’autre, une présence qui le tire hors de ses ruminations. Le récit mêle ainsi deuil, vieillesse, transmission et désir de rester maître de ses choix, sans jamais les isoler des liens familiaux.

La prose privilégie les dialogues et les gestes : un banc, une chambre d’hôtel, des genoux douloureux, le chant d’un rouge-queue. Ces motifs concrets allègent par instants la gravité, même si le roman énonce volontiers ses leçons de vie. « Je t’aime, Philomène. Je t’aime, Benoît. » Ces mots très simples, prononcés au seuil de la mort, donnent leur couleur au livre : Claire Norton cherche l’émotion sans détour et place l’amour au centre de ce qui reste.

Le sens de nos pas avance avec une bienveillance parfois appuyée, mais rarement cynique. Son intérêt se loge dans le compagnonnage inattendu qu’il invente, dans cette circulation entre une jeune fille pressée de comprendre et un homme qui découvre qu’il peut encore bifurquer. Le titre prend alors une dimension très concrète : marcher, partir, s’arrêter, puis accepter que l’on n’avance jamais seul, même lorsque l’absence oblige à changer de route.

DOSSIER - Un été dans les pages : Claire Norton en huit romans, podcasts et confidences