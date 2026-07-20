Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

À compter du 1er septembre 2026, la fondatrice des éditions Dalva dirigera le domaine étranger de Robert Laffont, avec notamment la responsabilité de la collection Pavillons. Elle succédera à Claire Do Sêrro, tout en conservant la direction de sa propre marque éditoriale. Une double fonction qui consacre un parcours de vingt ans dans la littérature traduite.
Le 20/07/2026 à 12:42 par Hocine Bouhadjera
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20/07/2026 à 12:42
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Claire Do Sêrro, directrice éditoriale de la littérature étrangère de Robert Laffont depuis juin 2020, après avoir également dirigé NiL éditions au sein de la maison entre 2018 et 2022, doit prochainement rejoindre un nouveau projet professionnel, dont la nature n’a pas encore été précisée.
Cette nomination s’accompagnera d’une double responsabilité. Juliette Ponce continuera de diriger les éditions Dalva - lancée en mai 2021 autour d’une ligne éditoriale consacrée aux autrices contemporaines, françaises et étrangères -, qui ont rejoint Robert Laffont au printemps 2024, tout en prenant en charge les catalogues de littérature étrangère de la maison, au premier rang desquels figure la collection Pavillons.
Juliette Ponce dispose d’une vingtaine d’années d’expérience dans l’édition de littérature étrangère. Après des études d’ethnologie, elle a travaillé aux éditions Denoël, où elle est devenue éditrice de la collection « Denoël et d’ailleurs ». Elle a ensuite dirigé les collections de littérature étrangère de Buchet-Chastel, avant de quitter la maison en 2020 pour créer Dalva.
Au fil de son parcours, elle a accompagné en France des écrivains comme la Néo-Zélandaise Eleanor Catton, le Norvégien Karl Ove Knausgaard, l’Américaine Hanya Yanagihara, Atticus Lish ou encore l’autrice mexicaine Guadalupe Nettel.
« C’est un honneur et une très grande joie pour moi de m’engager auprès de la formidable équipe de Robert Laffont, de renouer avec l’édition internationale et de développer le domaine étranger de Robert Laffont », déclare Juliette Ponce dans le communiqué de la maison.
L’éditrice souligne la richesse du fonds dont elle héritera, tout en saluant le travail mené avant elle par Claire Do Sêrro et Katel Le Fur, qui ont, selon ses termes, « audacieusement renouvelé » le catalogue au cours des dernières années.
Dalva publie une dizaine de romans, récits et essais par an, avec une attention particulière portée aux voix de femmes et à leur rapport au monde vivant. Devenue une marque de Robert Laffont au printemps 2024, la maison conserve une identité propre, tandis que Juliette Ponce prend désormais la tête d’un ensemble plus vaste consacré à la littérature étrangère.
« Ces dernières années, les éditions Robert Laffont ont pris le parti de se réengager fortement dans la littérature. La nomination de Juliette réaffirme cette ambition d’une édition littéraire à la fois généreuse et multiple, ouverte à tous les publics », souligne Frédéric Martin, directeur de Robert Laffont depuis janvier 2025.
Il salue également le travail de Claire Do Sêrro, dont « l’enthousiasme et la détermination auront marqué la collection Pavillons ».
Crédits photo : Juliette Ponce et Marie-Anne Lacoma, chargée des relations librairies et festivals chez Dalva. Dalva.
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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La Société des Grands Magasins (SGM), connue pour pour le rachat de la marque BHV en 2023, serait intéressée par les reprises de deux « corners » du groupe Nosoli, soit les librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble. Ces deux points de vente sont installés dans des enseignes BHV.
13/07/2026, 16:23
Pour la première fois depuis la création de son suivi, le Centre national du livre a recensé en 2025 davantage de fermetures que d’ouvertures de librairies. Derrière ce solde négatif de deux établissements, France Inter et la presse locale décrivent un réseau qui cherche des appuis très concrets : conseil, café, papeterie, itinérance, accessibilité ou programmation culturelle. De Héricourt à Marseille, revue de presse d’un métier qui élargit ses usages sans quitter le livre.
13/07/2026, 16:09
Fin 2023, le groupe Albin Michel déménageait son « vaisseau amiral », la librairie située au 229, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, pour l'installer au 137, boulevard Raspail, dans le 6e. Derrière ce déplacement, un bras de fer avec le bailleur du local, la SAS Bellechasse, qui s'est mené jusque devant le tribunal judiciaire de Paris...
13/07/2026, 15:47
Le marché légal russe du livre numérique a atteint 23,36 milliards de roubles en 2025, en hausse de 18,5 % sur un an, selon J’son & Partners Consulting. L’élément saillant n’est pas seulement la croissance : la part de l’abonnement progresse rapidement, tandis que Yandex Books prend la tête de ce segment devant LitRes.
13/07/2026, 11:58
OverDrive prépare dans son application de lecture Libby des « contrôles de contenu » pour que les lecteurs et les bibliothécaires choisissent s’ils souhaitent voir ou non des oeuvres signalées comme faisant intervenir l’intelligence artificielle. L’annonce ne concerne pas seulement les textes, mais également les audiolivres à voix synthétique, les traductions automatiques et les images. Aucun calendrier de déploiement n’a été communiqué.
13/07/2026, 11:06
Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.
13/07/2026, 10:55
Placée en redressement judiciaire en juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes le 8 juillet dernier, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai. L'activité de la librairie Passion Manga, elle, se poursuit.
13/07/2026, 09:32
Ouverte au printemps dans l’East Village, Wild Sorrel Cookbooks consacre l’essentiel de ses rayonnages aux recettes, aux techniques culinaires et aux traditions gastronomiques du monde entier. À l’origine de cette adresse indépendante, Troy Chatterton, ancien responsable de Three Lives & Company, entend créer un lieu pour les cuisiniers amateurs autant que pour les lecteurs.
11/07/2026, 16:23
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