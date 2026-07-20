Robert Laffont : Juliette Ponce prend la tête de la littérature étrangère

Claire Do Sêrro, directrice éditoriale de la littérature étrangère de Robert Laffont depuis juin 2020, après avoir également dirigé NiL éditions au sein de la maison entre 2018 et 2022, doit prochainement rejoindre un nouveau projet professionnel, dont la nature n’a pas encore été précisée.

Cette nomination s’accompagnera d’une double responsabilité. Juliette Ponce continuera de diriger les éditions Dalva - lancée en mai 2021 autour d’une ligne éditoriale consacrée aux autrices contemporaines, françaises et étrangères -, qui ont rejoint Robert Laffont au printemps 2024, tout en prenant en charge les catalogues de littérature étrangère de la maison, au premier rang desquels figure la collection Pavillons.

Vingt ans au service de la littérature traduite

Juliette Ponce dispose d’une vingtaine d’années d’expérience dans l’édition de littérature étrangère. Après des études d’ethnologie, elle a travaillé aux éditions Denoël, où elle est devenue éditrice de la collection « Denoël et d’ailleurs ». Elle a ensuite dirigé les collections de littérature étrangère de Buchet-Chastel, avant de quitter la maison en 2020 pour créer Dalva.

Au fil de son parcours, elle a accompagné en France des écrivains comme la Néo-Zélandaise Eleanor Catton, le Norvégien Karl Ove Knausgaard, l’Américaine Hanya Yanagihara, Atticus Lish ou encore l’autrice mexicaine Guadalupe Nettel.

« C’est un honneur et une très grande joie pour moi de m’engager auprès de la formidable équipe de Robert Laffont, de renouer avec l’édition internationale et de développer le domaine étranger de Robert Laffont », déclare Juliette Ponce dans le communiqué de la maison.

L’éditrice souligne la richesse du fonds dont elle héritera, tout en saluant le travail mené avant elle par Claire Do Sêrro et Katel Le Fur, qui ont, selon ses termes, « audacieusement renouvelé » le catalogue au cours des dernières années.

Dalva poursuivra son développement

Dalva publie une dizaine de romans, récits et essais par an, avec une attention particulière portée aux voix de femmes et à leur rapport au monde vivant. Devenue une marque de Robert Laffont au printemps 2024, la maison conserve une identité propre, tandis que Juliette Ponce prend désormais la tête d’un ensemble plus vaste consacré à la littérature étrangère.

« Ces dernières années, les éditions Robert Laffont ont pris le parti de se réengager fortement dans la littérature. La nomination de Juliette réaffirme cette ambition d’une édition littéraire à la fois généreuse et multiple, ouverte à tous les publics », souligne Frédéric Martin, directeur de Robert Laffont depuis janvier 2025.

Il salue également le travail de Claire Do Sêrro, dont « l’enthousiasme et la détermination auront marqué la collection Pavillons ».

Crédits photo : Juliette Ponce et Marie-Anne Lacoma, chargée des relations librairies et festivals chez Dalva. Dalva.

Par Hocine Bouhadjera

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