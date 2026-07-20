Livre audio : Pierre Rochefort et Paul Gasnier distingués par le Prix Ginkgo 2026

Créé en 2020 par Le Livre sur la Place avec la Clinique Louis Pasteur, le prix récompense chaque année la version audio d’un roman français contemporain parue au cours du premier semestre. Le roman de Paul Gasnier est publié en version imprimée par Gallimard. Son édition sonore paraît chez le même éditeur, dans la collection Écoutez lire.

Le jury associait des professionnels des médias et de la littérature à des personnes liées à la Clinique Louis Pasteur. Nathalie Broutin, d’ICI Lorraine, Bernard Lehut, ancien journaliste à RTL, et Pascal Salciarini, de L’Est Républicain, ont participé à la réunion. Antoine Leiris, de RTL, également membre du jury, n’a pas pu être présent. La clinique était représentée par sa directrice générale, Catherine Fulpin, accompagnée d’un neurochirurgien, d’un salarié et d’une patiente.

Le prix est doté de 1000 euros pour le lecteur et de 500 euros pour l’écrivain et une lecture du livre est prévue lors de la remise. La Clinique Louis Pasteur achètera également plusieurs exemplaires du livre audio lauréat.

Dix titres soumis au vote du jury

Outre La collision (imprimé : Gallimard / audio : Gallimard, collection Écoutez lire), la sélection comprenait Une pension en Italie de Philippe Besson, lu par Stéphane Ronchewski, et Petit fruit de Marion Fayolle, lu par Alice de Lencquesaing, Très brève théorie de l’enfer de Jérôme Ferrari, lu par Pierre-François Garel et Dea Liane, Murmuration de Sylvie Germain, lu par l’autrice, et Comme pour se battre d’Hélène Lotito, lu par Marie-Sophie Ferdane, figuraient aussi dans la sélection.

La liste comprenait également L’homme sous l’orage de Gaëlle Nohant, lu par Anne Le Coutour, Une unique lueur de Fred Vargas, lu par Christophe Brault, Les orphelins d’Éric Vuillard, lu par Denis Podalydès et enfin, Toutes les vies de Rebeka Warrior, lu par l’autrice.

Le premier prix a été attribué en 2020 à Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon de Jean-Paul Dubois, lu par Jacques Gamblin. En 2021, Crénom, Baudelaire ! de Jean Teulé, lu par Dominique Pinon, a été distingué. La décision de Karine Tuil, lu par Florence Loiret Caille, a reçu le prix en 2022.

En 2023, le jury a récompensé Aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu, lu par Victorien Robert. L’année suivante, le prix est revenu à Triste tigre de Neige Sinno, lu par l’autrice. En 2025, le livre audio Grindadráp de Caryl Férey, lu par Théo Frilet, a été distingué.

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Crédits photo de gauche à droite : F. Mantovani © Gallimard - Georges Biard, CC BY-SA 3.0

Par Dépêche

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