Le jeu Game of Thrones : War for Westeros reporté à 2027

PlaySide Studios a repoussé à début de 2027 la sortie sur PC de Game of Thrones : War for Westeros. Le jeu reprend les grandes maisons, les personnages et les conflits de Westeros dans un format de stratégie en temps réel.
Le 20/07/2026 à 11:51 par Ewen Berton
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20/07/2026 à 11:51
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Présenté lors du Summer Game Fest en juin 2025, le jeu devait initialement sortir en 2026. Dans une mise à jour publiée sur le site officiel de War for Westeros, PlaySide Studios explique vouloir consacrer davantage de temps au développement des combats et au comportement des unités.
Le titre placera les joueurs à la tête des principales forces de Westeros. Les Stark, les Lannister, les Targaryen et l’armée du Roi de la Nuit seront les quatre factions proposées et chacune disposera de ses propres héros et troupes.
Selon Polygon, le jeu permettra aussi de rejouer certains affrontements de Game of Thrones et d’en modifier l’issue. Cette liberté reprend l’un des ressorts centraux de l’univers imaginé par George R. R. Martin : des conflits dont le cours dépend des alliances, des décisions politiques et des rapports de force entre les maisons.
Les héros auront un rôle direct dans la conduite des armées. Jon Snow est présenté comme un combattant de première ligne, tandis que Tywin Lannister sera davantage associé au commandement. Leurs capacités devront donc influer sur les unités placées autour d’eux.
Les combats reposeront sur les différences entre les types de troupes qui comptent notamment la cavalerie, les archers, les lanciers ou encore les géants. Le joueur devra donc adapter la composition de son armée à celle de son adversaire. Le jeu sera jouable en solo et en multijoueur, avec la possibilité de nouer des alliances temporaires et de changer de stratégie en cours de partie.
Plusieurs lieux connus serviront de champs de bataille, parmi lesquels Port-Réal et le Mur. Le relief et les positions défensives auront une influence sur les déplacements et sur le contrôle des zones.
Une carte située à Ashemark, dans les Terres de l’Ouest, liée à la campagne menée par Robb Stark contre les Lannister pendant la guerre des Cinq Rois, est conçue pour des affrontements à un contre un. La structure complète de la campagne, la liste des personnages disponibles et le nombre maximal de joueurs restent encore inconnus pour le moment.
Crédits photo : HBO
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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