7 Pouces liquidée : la “carte-livre” numérique n’a pas trouvé son modèle économique

La start-up nazairienne 7 Pouces a été placée en liquidation judiciaire. L’entreprise voulait réconcilier le livre numérique et la librairie physique grâce à des cartes imprimées donnant accès à une application de lecture. Malgré plusieurs partenariats éditoriaux et un premier réseau de revendeurs, l’aventure s’arrête après quinze mois d’activité.
Le 20/07/2026 à 17:33 par Hocine Bouhadjera
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20/07/2026 à 17:33
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Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a ouvert la procédure le 1er juillet 2026, date également retenue comme celle de la cessation des paiements. Les créanciers - fournisseurs, prestataires ou partenaires éditoriaux - ont en principe jusqu’au 17 septembre pour déclarer les sommes qui leur sont dues auprès du liquidateur.
À l’origine, 7 Pouces se présentait comme une entreprise technologique consacrée aux nouveaux usages de lecture. Fin 2025, elle avait élargi son activité à l’édition de livres numériques, avec une ambition claire : redonner une existence physique à un contenu dématérialisé.
La start-up commercialisait en librairie et sur internet des « cartes-livres » imprimées en France et présentées comme éco-conçues. Illustrées aux couleurs de l’ouvrage, elles comportaient un QR code qui renvoyait vers l’application gratuite de 7 Pouces. Une fois la carte activée, le lecteur pouvait accéder au livre sur smartphone, tablette ou ordinateur.
Le dispositif visait à rendre le livre numérique plus visible en magasin, plus simple à offrir et plus facile à conserver comme souvenir. La carte devait ainsi servir de passerelle entre l’objet imprimé et la lecture sur écran, sans chercher à remplacer le livre papier. Le nom de l’entreprise résumait cette approche hybride : « 7 pouces » renvoyait à la taille des premières liseuses, mais aussi au geste du pouce sur l’écran d’un téléphone.
Le catalogue se concentrait sur la littérature générale, le polar, la romance et les littératures de l’imaginaire. L’application ne se limitait pas à afficher un fichier numérique. Elle proposait des réglages de taille de caractères et de couleurs, des ambiances sonores, des objectifs de lecture quotidiens, des rappels et des statistiques de progression.
D’autres fonctions devaient accompagner les lecteurs dans la durée : résumés après une interruption, présentation progressive des personnages pour éviter de dévoiler l’intrigue et outils personnalisés fondés sur l’intelligence artificielle. 7 Pouces se présentait ainsi comme un « coach de lecture », destiné notamment aux personnes qui peinaient à lire régulièrement ou rencontraient des difficultés d’accès aux textes. La société cherchait particulièrement à séduire les jeunes générations, très familières du smartphone.
Sophie Hamon est docteure en sciences du langage. Avant 7 Pouces, elle avait travaillé pendant environ quinze ans dans l’édition scolaire, notamment comme cheffe de projet éditorial et responsable de recherche et développement. David Rondello, ingénieur, disposait pour sa part d’une trentaine d’années d’expérience technique dans de grands groupes, des sociétés de services informatiques et des start-up.
Les deux fondateurs s’étaient rencontrés dans une start-up nantaise spécialisée dans les livres numériques accessibles. Sophie Hamon y dirigeait l’équipe de recherche et développement et négociait des droits auprès des éditeurs. David Rondello, alors directeur technique, avait travaillé sur l’infrastructure, les modules d’intelligence artificielle et le développement international de l’entreprise. Lina Grandvalet s'occupait de la communication et Emilie Arias de la représentation commerciale.
En juillet 2025, quelques mois après la création de la société, la SAMOA recensait déjà douze titres publiés, sept éditeurs partenaires, une application disponible sur Android et iOS et des tests menés dans plusieurs librairies des Pays de la Loire. Interrogés par Ouest-France à l’approche de Noël 2025, Sophie Hamon et David Rondello annonçaient une trentaine d’ouvrages, parmi lesquels des fictions, des romans historiques et des récits d’aventure.
Avant la fermeture, le site de 7 Pouces répertoriait 21 lieux : onze librairies, quatre espaces culturels E.Leclerc et six hôtels. Ils étaient répartis entre Saint-Nazaire, Guérande, La Baule, Nantes, Paris, Bordeaux, Grenoble, Tours, Blois et la région de Caen.
Parmi les maisons d’édition partenaires, on peut citer Actes Sud Jeunesse, Albin Michel, Argyll, Aux Forges de Vulcain, Frémeaux & Associés, La Mer Salée, L’Atalante, Talents Hauts et les éditions Thierry Magnier.
Derrière la simplicité de la carte et de son QR code, 7 Pouces portait un modèle coûteux : acquisition des droits, préparation des fichiers, développement et maintenance de l’application, hébergement, fabrication des cartes, distribution et démarchage des libraires.
La start-up devait surtout convaincre trois publics à la fois : les éditeurs, les libraires et des lecteurs habitués à se procurer leurs livres numériques en ligne. En 2025, les ventes numériques ont généré environ 275,3 millions d’euros, en recul de 1,18 % sur un an, selon le Syndicat national de l’édition. Elles représentaient ainsi un peu moins de 10 % du chiffre d’affaires total de l’édition française, qui atteignait 2,88 milliards d’euros.
Le numérique occupait une place encore plus réduite dans le secteur visé par 7 Pouces. D’après la dernière ventilation détaillée publiée par le Syndicat national de l’édition, portant sur 2024, il ne représentait que 6,2 % des ventes de littérature. Le reste du marché numérique était largement porté par l’édition professionnelle et universitaire.
Le projet répondait pourtant à des pratiques bien installées. En 2025, le smartphone était utilisé par 48 % des lecteurs de livres numériques, devant la liseuse et la tablette, selon le baromètre Sofia–SNE–SGDL consacré aux usages de lecture. Cette même étude montre que les achats favorisaient les circuits dématérialisés : 33 % citaient en priorité les sites des grandes enseignes spécialisées, 29 % les plateformes numériques et 19 % les applications de lecture. Toujours selon ce baromètre, 44 % des lecteurs numériques étaient abonnés à au moins une plateforme de lecture ou d’écoute.
En cherchant à ramener l’achat du livre numérique dans les commerces physiques, 7 Pouces ne s’attaquait donc pas seulement à un marché minoritaire : l’entreprise tentait aussi de modifier des habitudes de consommation déjà largement structurées autour des plateformes.
7 Pouces reconnaît seulement ne pas avoir réussi à faire vivre son concept avec ses « petits moyens », après « une année d’engagement ». Les causes financières précises de la liquidation ne sont pas publiques. Après l’annonce de sa fermeture, l'entreprise assure que les ouvrages déjà acquis restaient accessibles dans l’application. Rien ne garantit cependant la durée de maintien des serveurs et du service technique.
L’application, la marque ou certaines technologies pourraient être cédées dans le cadre de la liquidation, selon les droits détenus par l’entreprise et ses contrats avec les éditeurs.
À LIRE - Basé à Toulouse, l'éditeur scolaire Sedrap en liquidation judiciaire
Contactés par ActuaLitté afin de préciser les causes de la liquidation, le bilan de l’activité, les conditions de financement du projet et l’avenir de l’application comme des livres déjà achetés, les dirigeants de 7 Pouces n’avaient pas répondu à nos sollicitations au moment de la publication.
Crédits photo : 7 Pouces
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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La Sedrap, structure éditoriale fondée en 1985 par des enseignants et des conseillers pédagogiques, a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, a appris ActuaLitté. En 2019, l'éditeur scolaire, fortement endetté, avait été repris par le groupe Adonis Education, spécialisé dans la formation des adultes.
16/07/2026, 16:43
Cinq personnes ont été arrêtées mercredi 15 juillet à Hong Kong après des perquisitions menées dans deux librairies du quartier de Mong Kok. La police les soupçonne d’avoir exposé et vendu des publications à « intention séditieuse », découvertes après le contrôle par les douanes d’une cargaison expédiée depuis l’étranger. Les autorités n’ont communiqué ni les titres saisis ni l’identité des personnes interpellées.
16/07/2026, 16:38
La rédaction du magazine Aokishi, publié par l'éditeur japonais Kadokawa Shoten, a annoncé la disparition du mangaka Ryôichirô Kezuka, mort « à la fin du mois de mai » dernier. Il s'était lancé dans une série, Sounds of Vinyl, parue en France chez Vega dans une traduction de Satoko Fujimoto. Le tome 3 est paru le 16 juin 2026.
16/07/2026, 14:40
Après presque 5 années d'activité, la librairie Le Tumulte, installée au 1, rue du commerce à Vouvray (Indre-et-Loire), a définitivement baissé son rideau, le 30 juin dernier. Le même jour, le tribunal de commerce de Tours l'avait placé en liquidation judiciaire.
16/07/2026, 11:46
Après la publication de 28 semaines : Au-delà de la prématurité, un témoignage retraçant le parcours de son fils né grand prématuré, Sarah Paule signe son premier album jeunesse avec Petit Nuage et ses Pluies Magiques. Destiné aux enfants de 3 à 6 ans, ce livre les aide à reconnaître leurs émotions, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent et à favoriser le dialogue avec les adultes qui les accompagnent.
16/07/2026, 09:00
Le romancier serbe Vladimir Arsenijević a été frappé et menacé, le 11 juillet à Belgrade, alors qu’il venait préparer une commémoration du génocide de Srebrenica. Quatre jours plus tard, son avocat annonce que deux participants ont reconnu les faits, mais que le parquet n’envisage pas de procédure pénale. PEN International réclame une enquête complète, sur fond de pressions récurrentes contre KROKODIL et les voix critiques en Serbie.
15/07/2026, 17:28
Ce lundi 13 juillet, le parti Les Écologistes a présenté son programme pour l'élection présidentielle de 2027, un document fourni de plus de 200 pages qui passe en revue un grand nombre de sujets, pour atteindre la « prospérité écologique ». Dont la culture, à la fois « un droit, une source essentielle de liens et un vecteur d’émancipation », et le livre, évoqué à cette occasion.
15/07/2026, 15:47
Les groupes d'édition Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, aux côtés de l'auteur Scott Turow et de S.C.R.I.B.E., service de production de livres numériques, ont porté plainte contre la multinationale Google. Ils accusent le géant du web d'avoir enfreint le droit d'auteur pour « entrainer son système d'IA générative qui pèse plusieurs milliards de dollars, baptisé Gemini ».
15/07/2026, 15:00
Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.
15/07/2026, 12:01
À Machida, dans l’agglomération de Tokyo, la librairie Kumidō sert depuis 2023 de point de retrait et de retour pour les documents du réseau municipal. Remise en lumière par TV Asahi, l’expérience attire dans le magasin des habitants venus chercher un emprunt. L’enseigne assure que ses rayons jeunesse et parascolaire en ont bénéficié, avec des ventes en progression de 10 à 20 % — une estimation interne, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation indépendante.
15/07/2026, 11:59
Dans les entreprises ou les institutions diverses, l'anglais a acquis une place de choix pour désigner fonctions ou instances, du CEO à l'advisory board, comme si la langue étrangère y apportait un peu de prestige. La Commission d'enrichissement de la langue française se penche sur le cas du scientific advisory board.
15/07/2026, 11:51
Valombre Academy est une trilogie de romantasy qui mêle magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn au cœur d’une académie aussi fascinante que dangereuse. Asa Durel pensait être une humaine ordinaire jusqu’au jour où un portail magique l’entraîne à Valombre, une académie cachée au cœur du monde réel.
15/07/2026, 11:00
À Dinan, la librairie Les Rouairies a été liquidée par le tribunal de commerce de Saint-Malo, par un jugement rendu le 7 juillet dernier. Le point de vente de livres était en difficulté depuis plusieurs années, selon les gérants, qui souhaitaient mettre fin à son activité.
15/07/2026, 10:48
À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs décrets présidentiels nomment ou promeuvent des personnalités dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Pour le premier, le président de la République a honoré un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices, au sein de différentes maisons.
15/07/2026, 10:21
À Saint-Jean-de-Maurienne, Le Parvis a ouvert le 12 juin dans l’ancien atelier des skis Chaix-Vanoni. Cécile Masson et Guillaume Chaix ont consacré deux années à transformer ce morceau de mémoire artisanale en librairie-café, avec l’ambition d’y accueillir rencontres, musique et spectacle vivant. L’adresse arrive sur un territoire de 15.000 habitants où une autre librairie indépendante vient, presque simultanément, de doubler sa surface.
14/07/2026, 15:47
La Société des Grands Magasins (SGM), connue pour pour le rachat de la marque BHV en 2023, serait intéressée par les reprises de deux « corners » du groupe Nosoli, soit les librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble. Ces deux points de vente sont installés dans des enseignes BHV.
13/07/2026, 16:23
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