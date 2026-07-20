Les mortes aussi soulèvent le monde : Douce Dibondo fait danser le deuil

Kaya est morte. Pas effacée. Depuis l’éther, sa conscience glisse entre les époques, s’accroche à Kem et observe les vivantes poursuivre ce qu’elle a dû quitter. « Décidément, mourir est un mystère que même les mort·es ne peuvent résoudre. » Dès cette pirouette grave, Douce Dibondo trouve le pouls du livre : parler depuis l’après, dans des souvenirs troués, avec une lucidité incomplète.

La chronologie avance donc en spirale. Une veillée au Kongo ouvre sur une nuit berlinoise ; une chambre d’enfance conduit au fracas d’un dancefloor. Au milieu bat le lien des jumelles : « nous étions deux corps pour une seule âme. » Kem porte les cendres et l’absence. Kaya, privée de chair, habite encore les sensations des autres. Assia et Ilam complètent cette constellation d’amours, d’amitiés et de fidélités abîmées.

La langue suit leurs secousses. Elle accélère, bifurque, tchipe, mêle français, anglais et argot militant ; elle place des minuscules en tête de phrase tout en dressant la Vie, l’Amour ou la Vengeance en majuscules. Cette scansion très reconnaissable donne au chagrin des jambes plutôt qu’un socle de marbre. Dans ses meilleures pages, Dibondo écrit comme on compose un set : par boucles, ruptures et montées, jusqu’à faire vibrer ensemble mémoire kongo, désir queer et présent diasporique.

Le bleu vire à l’orage

Deux ans après la disparition de Kaya, un carnet bleu dérègle la version officielle. Kem y découvre les derniers mois de sa sœur : Lyon, l’isolement au sein d’un milieu militant majoritairement blanc, puis l’emprise d’un homme qui maquille la domination avec les mots de la libération. La violence conjugale n’apparaît pas comme un accident commis loin du groupe, mais comme ce que ses angles morts ont laissé grandir.

Le journal resserre alors la narration. Plus directe, parfois presque sèche, Kaya y consigne la honte, la dissociation et l’épuisement. « La petite Kaya en moi me répète pourtant que l’humiliation ne nous appartient pas. Elle appartient à celleux qui ravissent notre humanité. » La lucidité ne devient pas magiquement une porte de sortie : c’est précisément ce qui rend ces pages si douloureuses. Ailleurs, une phrase suffit : « C’est assez fatigant d’être un corps. »

Tout le projet tient là. Les notions politiques ne flottent plus au-dessus des personnages : elles se logent dans la peau, le sommeil, les nerfs. Le texte vise juste lorsqu’il fait confiance à cette matière sensible. Il montre aussi, sans ménagement, combien un collectif capable d’identifier toutes les oppressions peut rester aveugle à la personne qui s’effondre devant lui.

Réparer, venger : mêmes nerfs

Le carnet pousse Kem, Assia et Ilam vers Lyon, sur les traces du responsable. Le roman prend soudain la vitesse d’une traque et pose sa question la plus inconfortable : que reste-t-il lorsque la justice semble hors d’atteinte, que les procédures communautaires ont échoué et que la colère exige davantage que des mots ? Le père de Kaya avait prévenu : « la lutte, ça mine les gens, elle vivifie autant qu’elle peut écraser. »

Dibondo ne transforme ni Kaya en sainte ni ses proches en modèles de sagesse. Leur désir de vengeance est brutal, contradictoire, parfois effrayant. Ce refus de la respectabilité constitue l’une des audaces du récit. La séquence convainc pourtant davantage par la métamorphose de Kem que par son ressort d’enquête : les pistes s’ouvrent avec une facilité bienvenue pour l’action, moins pour la vraisemblance. Certaines scènes frôlent aussi une jouissance punitive que l’ambivalence morale ne suffit pas toujours à tenir à distance.

La tension demeure, tout comme le pari risqué : regarder la violence des dominé·es sans la blanchir, la condamner mécaniquement ou lui offrir une rédemption de vitrine.

La meute déborde

La dernière partie change d’échelle. Du deuil naît un collectif ; de la colère, des artions où performance, danse et désobéissance investissent l’espace public. « le Mouvement est un fluide organique. » Plusieurs scènes ont une insolence contagieuse. Des silhouettes suspendues, des bassins en mouvement ou une place soudain détournée rendent visibles les présences que l’ordre social voudrait discipliner.

Le fluide, toutefois, finit par déborder. À mesure que le groupe théorise sa méthode, le récit explique ce que ses images avaient déjà rendu limpide. Les majuscules symboliques s’accumulent ; les thèmes aussi — diaspora, transidentités, spiritualité, art politique, soin communautaire. Cette abondance nourrit l’ouvrage, mais elle l’alourdit lorsque les protagonistes deviennent les porte-voix d’un programme. Le manifeste gagne alors du terrain sur le romanesque et brise un peu l’élan qu’il prétend libérer.

Reste une énergie rare, indocile, imparfaite dans le meilleur sens du terme. Le retour au Kongo n’apporte pas une guérison bien emballée : il relie les générations, déplace la perte et rend à Kem la possibilité du présent. « c’est aussi faire de nos deuils des dissidences. » Le Mouvement ne résout pas toutes ses contradictions. Il fait mieux : il les met en circulation. Dès qu’il cesse de commenter son propre feu, il brûle.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Cécile Mazin

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