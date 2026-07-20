À nos Marques : deux adolescents en guerre sous le même toit

16 h 50. Ligne B pour Lucien. Ligne A50 pour Élaïa. Deux bus, deux adolescents, le même réflexe : serrer les dents. Elle, quinze ans, nageuse de compétition, encaisse les railleries provoquées par son vitiligo. Lui, quatorze ans, bon élève devenu nerveux, joue au caïd pour dissimuler son énurésie, ses paris sportifs et une peur qui déborde de partout. Quand leurs parents décident d’emménager ensemble, Lucien ne réclame pas seulement son ancienne chambre. Il voudrait rembobiner : « Parce qu’ici, c’est comme avant. »

Raté. Il y aura les cartons, Soprane la chatte qu’il faut confier à la grand-mère, une salle de bain commune et Tano, dix ans, déjà ravi de gagner un frère. Les deux aînés, eux, se déclarent la guerre avant d’avoir défait leurs valises. Portes claquées, rougail saucisse déclaré immangeable, territoires délimités : Calouan et Bénédicte Rousset recomposent la famille par collision. « L’équilibre, ça ne se décrète pas comme ça, d’un claquement de doigts. » Bancal, bruyant, crédible.

Famille, prière de frapper

L’alternance des regards constitue la grande réussite d’À nos Marques. Lucien croit voir une fille hautaine ; le chapitre suivant découvre une adolescente cuirassée. Élaïa juge son presque frère capricieux ; ses draps et son compte bancaire racontent bientôt une autre panique. Le lecteur garde une longueur d’avance sans devenir juge. Tano se glisse entre les camps avec l’aplomb des enfants qui n’ont pas encore appris à compliquer l’affection.

L’écriture adopte leur vitesse : phrases courtes, pensées en rafales, dialogues qui cognent ou dérapent, vocabulaire collégien présent sans virer au numéro d’imitation. Messages, lettre de casting, article de presse et même recette trouent la narration. Cela respire, repart, change de ton. Quelques expressions semblent posées au stabilo, mais l’ensemble reste vif, surtout dans les disputes et les élans de complicité.

Peau neuve, draps sales

Élaïa se révèle d’emblée la plus solide. Dans la piscine, « L’eau efface ses différences. » Hors du bassin, les autres les redessinent à coups de surnoms. La blessure ne vient pas du seul vitiligo ; elle naît de l’examen permanent auquel le collège soumet son corps. Ambitieuse, susceptible, drôle, parfois injuste, la jeune fille ne se résume jamais à sa peau. La violence verbale de son entraîneur, en revanche, appelait mieux qu’un traitement périphérique.

Lucien emprunte une trajectoire plus accidentée, donc plus trouble. Il se montre cruel, lâche devant ses camarades, jaloux des réussites d’Élaïa. Les auteurs ne l’innocentent pas : ils exposent ce qui fermente sous l’agressivité. Les draps cachés, l’argent perdu et les vêtements de marque achetés pour donner le change relèvent d’un même camouflage. Puis une escapade nocturne tourne mal et le costume craque : « La vie n’est plus un jeu. Elle est devenue grave, lourde, pleine de peur. »

Le récit tient alors sa ligne la plus juste : comprendre n’oblige ni à absoudre ni à humilier. Après l’accident, la pensée d’Élaïa tombe, précise : « Il a besoin d’un cadre, se dit-elle, pas d’un tribunal. » Les adultes tâtonnent, s’emportent, se reprennent. Leur maladresse leur donne davantage de chair que leurs discours sur l’unité familiale.

Quand le scénario nage trop vite

La générosité du propos finit toutefois par encombrer l’intrigue. Harcèlement, vitiligo, pression sportive, énurésie, paris en ligne, dettes, déménagement, accident : la barque est chargée. Surtout, les solutions arrivent avec une ponctualité providentielle. Trois séances de sophrologie semblent régler un trouble ancien ; un article de presse mène à une campagne nationale ; une vedette devient mentor puis ouvre la porte d’un agent ; les adultes soldent rapidement la dette. À tant aligner les bonnes étoiles, l’histoire réduit ses propres résistances.

Elle souligne aussi parfois ce que la scène vient de montrer. Un geste protecteur ou un silence complice sont aussitôt traduits en confiance, en appartenance. Le lecteur pouvait faire seul les derniers mètres. D’autres pistes restent au bord du bassin : la brutalité de l’entraîneur, la place de la mère d’Élaïa, la rechute de Lucien dans les paris. Ces tensions réclamaient davantage d’air et d’incertitude.

Presque, c’est déjà beaucoup

Reste ce que les auteurs observent avec finesse : la famille ne naît pas d’une déclaration, mais d’ajustements minuscules. Une porte à laquelle on frappe. Une confidence qu’on garde. Un adversaire qu’on défend. Un chat autour duquel on se rassemble. « T’es pas tout seul. » Quatre mots et tout est là. Le livre touche quand il regarde ces liens hésiter, reculer, puis tenir.

La fin appuie trop l’harmonie conquise. Elle n’efface ni la chaleur du parcours ni la franchise avec laquelle sont abordées des hontes rarement confiées aux héros adolescents. Accessible, énergique, trop empressé parfois de réparer ce qu’il a cabossé, À nos Marques se montre plus perspicace dans l’intime que dans ses raccourcis. Sa vérité la moins fabriquée tient dans cette phrase : « Peut-être que changer, ce n’est pas devenir quelqu’un d’autre, mais accepter d’être aidé. »

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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