Avant de choisir un livre, une heure de yoga est recommandée

Avant d’emprunter un roman, certains lisent la quatrième de couverture. D’autres consultent les avis en ligne, interrogent un bibliothécaire ou s’en remettent à l’épreuve décisive des premières pages. À Osaka, une possibilité supplémentaire se présente : commencer par délier les épaules.

La bibliothèque municipale de Jōtō, située à l’est du château d’Osaka, organisera le samedi 1er août, de 11 h à 11 h 30, une nouvelle édition de son « Temps de yoga avant la lecture ». L’intitulé japonais, Dokusho mae no yoga time, ne ménage pas vraiment le suspense : quelques exercices précéderont l’emprunt ou le retour des ouvrages.

Le rendez-vous se tiendra dans la salle polyvalente de l’établissement. Ouvert à tous et adapté aux débutants, il reposera sur des mouvements réalisés à l’aide d’une chaise. La jauge est fixée à dix personnes, admises par ordre d’arrivée le jour même. À l’issue de cette demi-heure, un bibliothécaire présentera une sélection de lectures.

Inspirer, expirer, emprunter

L’atelier sera animé par une professeure de yoga affiliée à l’association locale Cotomotto. Celle-ci intervient notamment dans les domaines du soutien à la parentalité, de l’activité physique et des actions de proximité. L’enseignante possède entre autres la certification E-RYT 500 de Yoga Alliance et se spécialise dans la respiration, la méditation, la philosophie du yoga et la conduite des postures.

La bibliothèque ne prétend pas, pour autant, qu’un assouplissement préalable rendrait soudain Proust plus bref ou Joyce parfaitement limpide. Son invitation est beaucoup plus mesurée : profiter d’un passage destiné à rendre ou emprunter des documents pour commencer la journée en mobilisant doucement son corps.

L’exercice physique n’est d’ailleurs qu’une partie du dispositif. Chaque rencontre s’appuie sur un thème, repris ensuite par le personnel pour mettre en valeur les fonds. Étirements et conseils de lecture forment ainsi un seul parcours de médiation : le corps fournit le sujet, les rayonnages prennent le relais.

Du mouvement jusqu’aux rayonnages

Contrairement aux premières informations communiquées, l’édition du 1er août ne sera pas la simple reconduction d’une expérience inaugurée le 4 juillet. Les archives du réseau municipal permettent de remonter au 20 décembre 2025. Cette première rencontre documentée associait exercices respiratoires et livres consacrés à la nourriture. L’image proposée aux novices consistait à inspirer comme si une odeur particulièrement appétissante se trouvait devant eux. Restait ensuite à passer de l’arôme imaginaire aux ouvrages bien réels.

Depuis, la formule revient chaque mois. En janvier, des mouvements destinés à délier le corps ont conduit vers des lectures sur le voyage. Février associait attention portée à soi et titres autour du soin. En mars, respiration, soupirs et mots retenus ouvraient sur une sélection consacrée au langage.

Le bestiaire a pris la relève en avril. D’après le compte rendu de l’établissement, le groupe a reproduit l’étirement d’un chat au réveil et imaginé les mouvements de la trompe d’un éléphant. Les bibliothécaires ont ensuite proposé des ouvrages sur les animaux. En mai, le sport servait de fil conducteur ; en juin, chacun était invité à prendre appui dans le sol et à lever les bras comme une plante cherchant la lumière, avant de découvrir des titres sur le monde végétal.

Le rendez-vous du 4 juillet, organisé à l’approche de Tanabata, la fête japonaise des étoiles, avait choisi l’espace. Le nombril figurait le Soleil, le bas-ventre la Lune, et le corps arrondi rapprochait provisoirement les deux astres. La matinée s’est achevée par des conseils autour du cosmos. Selon l’institution, les visiteurs ont ensuite choisi et emprunté différents volumes.

La prescription après les postures

Les titres présentés au fil de ces rencontres sont notamment puisés dans « Anata ni kono hon o ! » — littéralement « Ce livre pour vous ! » —, une sélection bibliographique proposée par le réseau municipal d’Osaka. Les pages consacrées aux différentes éditions ne donnent toutefois pas le détail des œuvres conseillées. Impossible, dès lors, de savoir si un manuel de botanique a suivi la posture de la plante ou si les étoiles ont plutôt conduit vers un atlas, un essai scientifique ou un roman.

Les comptes rendus officiels décrivent les exercices, montrent les groupes en activité et mentionnent plusieurs emprunts réalisés après les présentations. Ils ne communiquent cependant aucun bilan chiffré : ni fréquentation cumulée, ni évolution des prêts, ni effet mesuré sur la concentration ou les pratiques de lecture. L’opération doit donc être présentée pour ce qu’elle est : une animation locale réunissant bien-être accessible et prescription documentaire, non une méthode dont l’efficacité aurait été établie.

Le thème retenu pour le 1er août et les ouvrages qui l’accompagneront n’ont pas encore été annoncés. Les seules données publiées demeurent la durée de trente minutes, la limite de dix personnes, l’accès sans réservation préalable et la présentation finale assurée par un bibliothécaire. De quoi s’étirer avant de choisir — sans devoir, heureusement, exécuter le grand écart entre deux rayons.

Crédits photo : lograstudio CC 0

Par Cécile Mazin

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