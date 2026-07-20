Ce club littéraire n’envoie que des livres autrefois interdits ou détruits

Les censeurs ont parfois d’étranges talents de prescripteurs. Interdire un ouvrage, le faire saisir ou l’envoyer au bûcher reste une méthode sûre pour lui fabriquer une postérité. Ímã Editorial a décidé de prendre ces recommandations au pied de la lettre — et d’en faire une collection.

La maison brésilienne vient de lancer la Biblioteca Insubmissa, présentée comme une « sélection de livres qui ont été censurés ». Le dispositif repose sur un abonnement bimestriel : pour 99 reais, hors frais d’envoi, les lecteurs reçoivent deux ouvrages. Le premier, relié et doté d’une fabrication graphique soignée, a subi une interdiction, une saisie ou une destruction ; le second en éclaire le contexte ou en prolonge les thèmes, rapporte la Folha de S.Paulo.

La Biblioteca Insubmissa promet ainsi « deux grands livres tous les deux mois ». La logique prend à rebours le travail des autorités qui souhaitaient les faire disparaître : le rejet devient critère de sélection, la répression fournit le catalogue et l’objet autrefois jugé indésirable revient sous couverture rigide. Après le pilon, le cartonnage.

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La Garçonne perd sa décoration

Le premier coffret réunit La Garçonne : A Mulher Livre, de Victor Margueritte, et A Vagabunda, traduction de La Vagabonde, de Colette.

Publié par Flammarion en 1922, La Garçonne suit Monique Lerbier, jeune bourgeoise qui découvre, avant leur mariage, la liaison entretenue par son fiancé. Elle rompt ses fiançailles, s’éloigne de sa famille, gagne sa vie comme décoratrice et s’accorde la liberté sexuelle dont bénéficient les hommes. Le scandale fut immédiat — le succès commercial également.

En France, le roman ne fit pas l’objet d’une interdiction judiciaire. La sanction frappa son auteur : Victor Margueritte, alors commandeur de la Légion d’honneur, fut radié de l’ordre par décret du 2 janvier 1923. Le Conseil lui reprochait notamment ses « scènes de débauche » et la publicité déployée autour du livre.

RetroNews, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France, restitue cette campagne morale, mais aussi les critiques adressées à l’ouvrage par une partie de la gauche et du mouvement féministe, peu convaincue par l’émancipation imaginée par Margueritte.

L’expression « livre censuré » recouvre donc ici une histoire plus nuancée qu’une simple prohibition : l’œuvre circulait, se vendait massivement, tandis que l’État déshonorait officiellement son auteur. Une manière de laisser le texte en librairie tout en faisant comprendre ce qu’il convenait d’en penser.

Pour l’accompagner, Ímã Editorial a choisi La Vagabonde, paru en 1910. Colette y confie la narration à Renée Néré, femme divorcée devenue mime et danseuse de music-hall. Lorsqu’un admirateur fortuné, Maxime Dufferein-Chautel, lui propose une nouvelle vie conjugale, elle mesure ce que cet amour lui coûterait d’autonomie. Le roman paraît alors que Colette est elle-même artiste de music-hall et participe au portrait d’écrivaine qu’elle compose au fil de ses œuvres. Le rapprochement éditorial ne doit donc rien au hasard.

Un catalogue rédigé par les pouvoirs

« Outre le sauvetage de ces perles, le projet entend aller à contre-courant du conformisme et de la frénésie de censure que nous connaissons aujourd’hui », explique Julio Silveira, fondateur d’Ímã Editorial, à la Folha. Les prochaines parutions doivent déplacer la collection vers l’Allemagne nazie, l’Argentine de la junte militaire et le Japon impérial.

Figure notamment au programme Irmãos de Sangue, d’Ernst Haffner. Publié en Allemagne en 1932 sous le titre Jugend auf der Landstrasse Berlin, ce roman suit une bande d’adolescents sans domicile qui survivent de petits trafics dans le Berlin de la République de Weimar. Salué lors de sa sortie, il fut interdit par les nazis dès 1933, confirme son éditeur anglophone Other Press. Le destin de Haffner demeure inconnu.

La Biblioteca Insubmissa annonce également Monte de Vênus, de l’écrivaine argentine Reina Roffé. Publié en 1976, le récit entrelace la découverte du désir lesbien par une lycéenne et la politisation d’un établissement pour jeunes femmes, dans le climat du début des années 1970. La dictature militaire le retira de la circulation. Des recherches parues dans la revue universitaire Lectora le considèrent comme un texte inaugural de la littérature lesbienne argentine.

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Autre titre prévu : O Navio Caranguejeiro, de Takiji Kobayashi, publié au Japon en 1929 et connu en français sous le nom Le Bateau-usine. Marins et ouvriers y travaillent dans des conditions inhumaines sur un navire de pêche au crabe, jusqu’à ce que la révolte gronde. La présentation des éditions Allia confirme cette dimension sociale, centrale dans l’œuvre.

Communiste et grande figure de la littérature prolétarienne japonaise, Kobayashi fut arrêté en février 1933 par la police politique, puis tué sous la torture. La Bibliothèque nationale de la Diète du Japon établit sans ambiguïté les circonstances de sa mort — contrairement à la Folha, qui le présente à tort comme fusillé.

Julio Silveira prévoit enfin d’intégrer des ouvrages proscrits en Union soviétique et en Iran. Leurs titres, ainsi que la composition exacte des prochains coffrets, n’ont pas encore été communiqués.

Crédits photo : Biblioteca Insubmissa

Par Clément Solym

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