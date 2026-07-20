Noir de l’Histoire 2026 : six romans en lice pour le neuvième prix

Créé en 2018, le Noir de l’Histoire a récompensé Frédéric Paulin en 2019, Hannelore Cayre en 2020 et Thomas Cantaloube en 2021. Hugues Pagan a reçu le prix en 2022. Vincent Ejarque et David Hury sont respectivement les lauréats des éditions 2024 et 2025.

La sélection réunit L’autre côté de la nuit, de Stéphane Chaumet, publié par le Rouergue noir ; Les maisons parachutées, de Didier Daeninckx, paru chez Gallimard ; Les braises de l’incendie, d’Éric Decouty, édité par Liana Levi ; La chance rouge, de Damien Delhomme, publié chez Agullo ; Munich en ruine, de Christian Fillon, paru chez Toucan noir, et La mort malgré lui, d’Armelle Hérisson, publié dans la Série noire de Gallimard.

Thomas Cantaloube présidera le jury chargé de départager les six ouvrages. David Hury et Vincent Ejarque participeront aussi aux délibérations. Un représentant du comité de sélection siègera à leurs côtés.

Des auteurs, des historiens et des professionnels du livre dans le jury

Le jury comprendra Valérie Bernabotto, professeure d’histoire, et Isabelle Heullant-Donat, professeure à l’Université de Reims-Champagne-Ardennes. Natacha Levet, enseignante-chercheuse à l’Université de Limoges, en sera également membre. Les autrices Dominique Manotti et Danielle Thiery, ancienne commissaire divisionnaire, participeront au choix du lauréat.

Catherine Chauchard, ancienne directrice de la BILIPO, et Yannick Dehée, directeur de Nouveau Monde éditions, figurent aussi dans la composition du jury. Antoine Favron, vice-président du Centre européen de promotion de l’histoire, prendra part aux délibérations. Agglopolys sera représentée par Lionella Gallard, vice-présidente chargée de la culture, et Émilie Geai, directrice de cabinet.

Le prix est doté de 3000 euros et sera remis par Christophe Degruelle, président d’Agglopolys, la Communauté d’agglomération de Blois.

L'année dernière, le lauréat était David Hury pour Beyrouth Forever, publié aux éditions Liana Levi.

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Par Dépêche

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