La réunion de famille vire au carnage dans les Pyrénées

Chacun dans la fratrie porte sa fêlure : Marie, brisée par un amour impossible ; Pierre, rongé par un mal indicible ; Rachel, revenue d’Indonésie avec son mari et sa fille métisse, confrontée au rejet maternel ; Diane et Victor, en lutte contre l’héritage qui les a façonnés.

Face à eux, Judith, mère inflexible gardienne des règles, et Maud, servante énigmatique dont les prières troublent le silence. Sans oublier Gorri et Anaïa, deux grands chiens gris qui veillent, immobiles, véritables sentinelles.

Lorsque la mort frappe, les tensions explosent et la violence – physique et psychologique – gronde comme l’orage sur la montagne.

Les éditions Au Diable Vauvert vous proposent un extrait en avant-première :

Nicolas Martin signe un deuxième roman qui interroge la brutalité des liens du sang et l’emprise persistante du patriarcat. Né en 1976, résident à Paris, Nicolas Martin est journaliste, scénariste et réalisateur. De 2016 à 2022, il a animé sur France Culture l’émission La Méthode scientifique. Il travaille actuellement à son premier long métrage. Il est l’auteur, aux éditions Au diable vauvert, de Fragile/s.

Parution le 3 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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