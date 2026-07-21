Qui était là en premier, le dinosaure ou la poule ?

Avec elle, remontons le temps et parcourons plus de 250 millions d’années d’évolution, du terrifiant T.rex au plus modeste des gallinacés, dans un album drôle et spectaculaire, à lire à voix haute.

Les éditions Quanto Jeunesse vous proposent un extrait en avant-première :

Anne Brusatte est enseignante dans le primaire. Son expérience auprès des jeunes lecteurs nourrit une approche pédagogique vivante et accessible.

Paléontologue et professeur à l’université d’Édimbourg, Steve Brusatte est l’auteur de plusieurs ouvrages à succès dont Le triomphe et la chute des dinosaures, best-seller international, il intervient régulièrement dans les médias et exerce comme consultant pour la franchise Jurassic World.

Formé à l’Académie des Beaux-Arts de Florence, Enrico Lorenzi développe un univers graphique mêlant techniques traditionnelles et numériques. Il est reconnu pour ses compositions dynamiques et colorées destinées à la jeunesse.

Parution le 3 septembre 2026.

DOSSIER - Rentrée littéraire 2026 : extraits en avant première

Par Ewen Berton

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