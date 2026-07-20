Sept romans étrangers qui auraient dû faire beaucoup plus de bruit

La rentrée littéraire 2026 commencera fin août, avec son cortège de nouveautés, de premiers ouvrages, de valeurs sûres et de révélations dûment programmées. D’ici là, il reste un mois et demi pour regarder dans le rétroviseur. Non afin d’établir un classement des oubliés — les chiffres de vente détaillés ne sont pas publics —, mais pour désigner sept parutions dont l’écho critique aurait pu être plus ample.

L’Australie avant qu’elle ne change de propriétaires

En 1826, Bobby Wabalanginy observe l’arrivée des Européens sur les côtes méridionales de l’Australie-Occidentale. Le jeune Noongar apprend leur langue, s’essaie à l’écriture, leur sert de guide et participe à la chasse à la baleine. La curiosité semble d’abord réciproque. Puis viennent les règlements, les clôtures mentales et la dépossession.

Avec Bobby et le chant des baleines (trad. Nadine Gassie), Kim Scott ne réduit pas les premiers contacts coloniaux à un affrontement mécanique. Il montre les alliances fragiles, les malentendus et le moment précis où l’échange devient domination. Une fresque polyphonique, portée par une voix qui emprunte aux récits du Temps du Rêve.

Grandir sous le regard d’un père et de Dieu

Sato Reang passe son enfance dans une petite ville de Java, durant les années 1980. Son père, musulman rigoureux, entend faire de lui un garçon pieux, soumis aux prières et à une discipline quotidienne. Sato, lui, voudrait retrouver ses camarades, jouer au football et disposer de son temps. La rébellion paraît inévitable ; l’émancipation, beaucoup moins certaine.

Court, vif et volontiers provocateur, Sato l’impie (trad. Dominique Vitalyos et Cécile Bellat)transforme le conflit familial en réflexion sur le libre arbitre. Eka Kurniawan refuse aussi bien la caricature religieuse que la morale édifiante : on ne se débarrasse jamais complètement des gestes, des peurs et des rituels appris dans l’enfance.

À Lagos, les malédictions connaissent les arbres généalogiques

Monife est retrouvée noyée le jour où sa sœur Ebun donne naissance à Eniiyi. La ressemblance entre le bébé et la défunte nourrit bientôt une conviction familiale : l’enfant serait la réincarnation de sa tante. Des années plus tard, lorsqu’Eniiyi tombe amoureuse, les anciennes prédictions reprennent du service.

Dans Filles maudites (trad. Christine Barbaste), Oyinkan Braithwaite entremêle trois générations, le roman familial, le suspense et le fantastique. La superstition n’y tient pas lieu de folklore : elle devient le langage par lequel se transmettent les violences infligées aux femmes, mais aussi ce qu’Eniiyi doit affronter pour choisir sa propre existence.

La prospérité suisse vue depuis l’usine

À dix-huit ans, Adelina hérite des dettes de son père. Fille d’immigrés italiens, elle doit interrompre son apprentissage et entrer à l’usine dans la Suisse prospère des années 1970. Elle rencontre Toto, un saisonnier dont elle tombe amoureuse. Peu après la naissance de leur enfant, l’homme disparaît.

Les Miettes (trad. Camille Luscher) suit une mère célibataire, pauvre et épuisée, contrainte de confier son avenir à des hommes qui ne lui veulent pas nécessairement du bien. Lukas Bärfuss fait du parcours d’Adelina une chronique du déterminisme social, sans transformer son héroïne en symbole désincarné. Une mécanique nette, rapide, d’une violence d’autant plus forte qu’elle ne hausse jamais le ton.

Un père criminel pour seul héritage

Semir bégaie depuis l’enfance et grandit dans l’ombre de Numan Numić, ce père qu’il n’a pas connu, devenu célèbre après une cavale meurtrière de quarante-sept jours. Élevé par sa tante Badema, il tente de reconstituer cette histoire à partir d’archives, de témoignages et de souvenirs contradictoires.

Dans Gens sans tombe (trad. Chloé Billon), Enes Halilović inscrit cette enquête filiale dans une Yougoslavie rurale en train de se désagréger. Les figures cocasses croisent les morts sans sépulture, tandis que le récit oral devient un refuge contre l’effacement. Une généalogie pleine de trous, d’excès et de fantômes.

Jouer à la ferme pendant que la guerre continue

Billie, onze ans, survit à la tuerie qui décime les habitants d’une ferme isolée. Rafael, soldat rêvant de devenir paysan, abat ses deux compagnons d’armes et s’installe auprès d’elle. Commence une cohabitation impossible, traversée par des poupées qui s’animent, un père-pantin et des visiteurs dont les intentions demeurent incertaines.

Avec Les Enfants de la forêt aux rennes (trad. Jean-Christophe Salaün), Kristín Ómarsdóttir compose une fable où la drôlerie ne neutralise jamais la menace. La guerre reste derrière les montagnes, mais elle a déjà pénétré les jeux, les gestes domestiques et l’imaginaire des survivants.

Damas, ou l’attente comme peine supplémentaire

Jalal, jeune Syrien épris de justice, disparaît dans les prisons du régime. Autour de cette absence, une famille demeure suspendue entre l’espoir, le deuil impossible et la nécessité de poursuivre sa vie. La mère écrit, le frère réclame justice, l’épouse maintient ce qui peut encore l’être.

Hivers Damascènes (trad. Kamel Larabi) traverse quatre décennies d’histoire syrienne, de l’époque de Hafez Al-Assad aux prémices du soulèvement de 2011. Aman Jabri fait circuler la parole entre les membres du foyer pour observer les différentes formes que prend la résistance lorsqu’un État impose le silence. Ici, mieux vaut s’en tenir à cette trame vérifiable : les appréciations disponibles proviennent encore presque exclusivement du texte de présentation éditorial.

Sept récits, sept territoires, six langues originales et autant de manières de refuser l’uniformisation des tables de librairie. Avant que les titres d’août ne réclament toute la place, ceux-ci méritent encore du temps, quelques lecteurs — et, oui, nettement plus de bruit.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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