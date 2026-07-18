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La comptine “Il était un petit navire” : autopsie d’un cannibalisme parfaitement évitable

Mon enfant adore Il était un petit navire. Moi aussi, à son âge, j’étais censé apprécier cette histoire maritime pleine d’entrain, dans laquelle un équipage mal préparé envisage de manger un mousse avant même d’avoir vérifié s’il restait une boîte de sardines. Devenu père, me voici contraint de rouvrir le dossier. Et les conclusions sont toujours aussi accablantes. Bande de buses de marins d'eau de baignoire...

Le 18/07/2026 à 15:04 par Nicolas Gary

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Publié le :

18/07/2026 à 15:04

Nicolas Gary

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Il existe, dans la vie d’un jeune parent, un moment où les fautes du passé reviennent réclamer leur dû. On croyait avoir échappé aux comptines, enfouies quelque part entre une récitation de Maurice Carême et l’odeur de la pâte à modeler. Puis un enfant apparaît, découvre Il était un petit navire et exige qu’on la rejoue. Encore. Puis encore. Avec cet enthousiasme propre à toute progéniture en pleine extase musicale.

Cette chanson m’a toujours posé un problème. Non pas le cannibalisme : chacun organise ses sorties scolaires comme il l’entend. Mais l’absence totale de cohérence logistique qui conduit à celui-ci.

Rappelons les faits. Un bateau qui « n’avait ja-ja-ja-mais navigué » (l'abus de jaja est mauvais pour la santé et la navigation, NdR) part pour « un long voyage » sur la mer Mé-Mé-Méditerranée, ohé, ohé. Aucun essai en rade, aucune vérification du gréement, pas même une petite promenade jusqu’à l’île d’en face. Le bâtiment sort du chantier et s’engage directement dans une expédition dont personne ne connaît ni le port de départ, ni la destination, ni le plan de ravitaillement.

Au bout de cinq à six semaines, les vivres viennent à manquer (tiens donc). Différentes solutions plausibles s’offrent à tout équipage :

1. chercher une côte ;

2. rejoindre un port ;

3. réduire les rations ;

4. inspecter la cargaison ;

5. pêcher ;

6. manger le plus jeune.

La chanson retient directement la sixième option. Il faut reconnaître à ces marins une certaine capacité à raccourcir les réunions.

Un voyage vers nulle part

La Bibliothèque nationale de France répertorie ce chant traditionnel sous le titre La Courte Paille, avec l’incipit « Il était un petit navire, dessus la mer… ». La comptine appartient donc à une famille de chansons maritimes anciennes fondées sur la pénurie, le tirage au sort et l’anthropophagie de nécessité.

Le texte nous fournit d’ailleurs une indication technique : le mousse monte au « grand hunier ». Selon le CNRTL, le hunier est une voile carrée établie au-dessus des basses voiles, le grand hunier étant celui du grand mât.

Il ne s’agit donc pas d’une baignoire emportée par le courant, mais d’un véritable voilier, suffisamment structuré pour posséder des mâts, des vergues, du gréement et — détail qui aura son importance — des voiles. Un enfant peut même grimper dans la mâture pendant que les adultes discutent de sa cuisson.

Reste à savoir d’où partent ces gens. D’où viennent-ils ? Où vont-ils ? Pourquoi entreprennent-ils ce « long voyage » ? Combien sont-ils à bord ? Pour quelle durée ont-ils prévu leurs réserves ? La chanson ne s’embarrasse pas de ces formalités administratives. Elle préfère nous conduire sans détour vers la question essentielle : à quelle sauce cuisiner le jeune matelot, démocratiquement tiré à la courte paille ?

Prenons donc l’hypothèse la plus grandiose : un départ de Beyrouth pour le détroit de Gibraltar soit pratiquement toute la Méditerranée d’est en ouest.

La publication nautique officielle américaine Distances Between Ports évalue cette route à 2034 milles nautiques (3767 km). Le même document situe Larnaca à 112 milles de Beyrouth, Rhodes à 393, Héraklion à 526, La Valette à 1 049 et Tunis à 1 263.

Autrement dit, la route est scandaleusement encombrée d’îles, de côtes et de ports. Pour mourir de faim dans ces conditions, il faut une volonté solide.

Beyrouth-Gibraltar : l’exploit de ne jamais arriver

Accordons toutefois à notre équipage un voilier extraordinairement poussif. À 2,5 nœuds de moyenne, les 2034 milles sont parcourus en 33,9 jours : moins de cinq semaines. À 3 nœuds, il faut un peu plus de 28 jours. À 4 nœuds, 21 jours. Même à la vitesse accablante de 2 nœuds, le bateau atteint le détroit de Gibraltar en 42,4 jours, soit à peine plus de six semaines.

Et 2 nœuds constituent une hypothèse charitable au-delà du raisonnable. Des travaux consacrés à la navigation antique situent les moyennes entre 4 et 6 nœuds en pleine mer avec des vents favorables, entre 3 et 4 le long des côtes et des îles, et autour de 2 à 2,5 nœuds dans plusieurs traversées contrariées. Une liaison entre Alexandrie et Marseille pouvait être accomplie en une trentaine de jours lorsque les conditions s’y prêtaient.

Ainsi, même en prêtant au petit navire les performances d’un bâtiment de l’Antiquité progressant péniblement, le problème reste entier.

À cinq semaines, il devrait être arrivé.

À six semaines, il devrait être arrivé depuis un moment. Et s’il a fait des escales, il a pu se ravitailler.

Nous tenons donc une remarquable impasse logique : soit le navire avance, et il atteint une côte, soit il s’arrête, et il trouve un port. Ou, horribile auditu, il tourne en rond pendant quarante jours, auquel cas le problème n’est plus l’avitaillement, mais le recrutement. Et Saint Christophe en rend son auréole.

La chanson ne mentionne pourtant pas de tempête, ni de démâtage, aucune avarie de gouvernail, pas plus voie d’eau ou de tonneau contaminé. Rien. Le bateau flotte, le grand hunier est accessible et l’équipage dispose encore d’assez d’énergie pour organiser un tirage au sort, élaborer des recettes et faire chauffer une poêle.

Le navire n’est pas en détresse. Il est administré. Peut-être par des Énarques, hypothèse à confirmer.

Ohé, ohé, où sont passés les biscuits?

À bord des bâtiments de l’époque de la voile, les rations reposaient notamment sur le biscuit de mer, les viandes salées, le fromage, le poisson et différentes boissons susceptibles de se conserver. Ces aliments pouvaient évidemment se dégrader sous l’effet de l’humidité, d’un stockage défectueux ou des animaux nuisibles. Mais ils étaient précisément choisis pour permettre de longues périodes en mer, comme le rappelle le Royal Museums Greenwich.

On peut donc imaginer un avitaillement insuffisant. Le capitaine a peut-être compté six biscuits pour quinze hommes et considéré que la foi comblerait l’écart. Les tonneaux ont pu fuir. Les rats ont pu ouvrir un restaurant clandestin dans la cale. Les provisions ont peut-être été calculées en supposant plusieurs escales. Tout est possible.

La chanson rapporte benoîtement que les vivres « vinrent à manquer », avant d’enchaîner fissa sur la courte paille. Pas de rationnement, pas d’inventaire, pas de changement de cap, pas même un communiqué du capitaine assurant que la situation est suivie avec la plus grande attention.

Dès que les placards se dégarnissent, le service des ressources humaines établit un ordre de consommation du personnel. L’efficacité du processus impressionnera même les plus grandes entreprises — voire, en inspirera certaines.

Le hasard devient ainsi directeur des opérations : Personne n’est responsable, puisque tout le monde participe à cette courte-paille, prenant le risque de perdre – sauf à ce que les dés aient été pipés. Cela évite surtout de demander au capitaine pourquoi un périple de plusieurs semaines a été avitaillé comme une sortie en pédalo.

Quand la véritable famine prend encore des précautions

Même les cas historiques de cannibalisme maritime exigeaient généralement une situation un peu plus convaincante.

Dans l’affaire britannique R v Dudley and Stephens, en 1884, quatre hommes avaient dû abandonner le yacht Mignonette, détruit par une forte vague dans l’Atlantique Sud. Ils se retrouvèrent dans un canot ouvert, sans eau potable, avec seulement deux boîtes de navets. Ils réussirent ensuite à capturer une tortue, qu’ils consommèrent avant de manquer de nouveau de nourriture.

Le dossier conservé par les Archives nationales britanniques indique qu’ils se trouvaient à au moins 700 milles de la terre la plus proche. Lorsque Thomas Dudley et Edwin Stephens envisagèrent de sacrifier le jeune Richard Parker, ils affirmaient ne rien avoir mangé depuis sept jours et rien bu depuis cinq. Parker, tombé dans le coma après avoir vraisemblablement absorbé de l’eau de mer, fut tué puis consommé.

Voilà une catastrophe maritime structurée : naufrage, canot, océan, absence d’eau, isolement, capture préalable d’un animal, déshydratation, agonie.

Dans Il était un petit navire, ils ont encore le bateau, les voiles, la cuisine et une connaissance suffisamment précise des sauces disponibles. Mais le biscuit baisse : mangeons Kevin.

Le plus jeune : un choix maigre

Le sort tombe naturellement sur le plus jeune, « bien qu’il ne fût pas très épais », selon une version couramment chantée. Cette précision est fascinante. L’équipage constate lui-même que son choix présente un rendement alimentaire médiocre, mais poursuit l’opération. Nous ne sommes plus dans une logique de survie. Nous sommes dans un appel d’offres truqué.

Si l’objectif consiste à nourrir le plus grand nombre, choisir le membre, le moins corpulent constitue une aberration. Le rapport calories disponibles sur homicide commis est catastrophique. Un matelot adulte offrirait théoriquement davantage de portions, mais il risquerait de protester.

Le mousse, lui, est jeune, maigre et situé tout en bas de l’organigramme : trois critères qui compensent avantageusement sa faible valeur nutritive. 

La chanson nous enseigne donc moins la dureté de la mer que le fonctionnement ordinaire d’une restructuration : quand la direction manque de prévoyance, c’est le dernier arrivé qui passe à la casserole. Car le sort aura surtout désigné celui que les autres sont physiquement capables de maîtriser – nuance importante pour le rapport d’enquête.

Pêcher? Quelle vulgarité

La question de la pêche mérite qu’on s’y arrête, puisque les protagonistes, eux, ont manifestement préféré s’en dispenser.

Ils naviguent sur la Méditerranée. Ils ont des cordages, du matériel, des marins et cinq à six semaines devant eux. La chanson ne signale aucune ligne jetée à l’eau, aucun filet improvisé, aucune tentative de capturer quoi que ce soit.

Le poisson n’entre dans le récit qu’au terme d’un miracle : des milliers de petits poissons sautent spontanément dans le navire. Ce qui confirme deux éléments : il y avait bien des poissons, mais l’équipage attendait qu’ils se livrent eux-mêmes.

Même les naufragés du Mignonette, perdus dans un canot au milieu de l’Atlantique, avaient réussi à hisser une tortue à bord. Nos professionnels de la Méditerranée, équipés d’un voilier complet, ne tentent rien. Ils ne pratiquent pas la pêche : ils attendent le click and collect divin. 

Le mousse prie, les poissons sautent, tout le monde les fait frire — opération qui prouve au passage que le bateau possède toujours du combustible, une poêle et les moyens matériels de cuisiner.

Les vivres manquent, mais le secteur de la restauration fonctionne parfaitement. Le véritable problème n’était donc pas la pénurie. C’était l’absence de livraison.

Un miracle comme plan de continuité

La comptine prétend raconter la Providence : un innocent menacé implore le ciel, qui lui envoie des poissons. Elle raconte surtout une chaîne de commandement dont le plan de continuité d’activité tient en deux mesures : sacrifier le stagiaire ou attendre une intervention mariale.

Et l’histoire recommence, nous prévient le dernier couplet. C’est peut-être le détail le plus inquiétant. Après avoir failli dévorer un enfant en raison d’une erreur d’approvisionnement, personne ne propose de rentrer au port, de débarquer le capitaine ou de revoir les quantités de biscuit.

Non.

On recommence.

Le bateau repartira donc avec le même équipage, les mêmes provisions, la même absence de destination et une dépendance inchangée aux poissons suicidaires.

Mon enfant, lui, adore. Il sourit dès les premières notes, frappe dans ses mains et réclame « ohé, ohé ». Je chante avec lui, parce que la paternité consiste aussi à cautionner provisoirement des récits dont on demanderait la rétractation immédiate s’ils arrivaient en conférence de rédaction.

Mais je maintiens mes conclusions.

Il était un petit navire n’est pas une chanson sur les périls de la mer. C’est une étude de cas sur l’impréparation, la faillite managériale et la propension d’un groupe d’adultes à transformer un problème de ravitaillement en projet gastronomique.

Le mousse n’a pas été sauvé par un miracle.

Il a survécu à ses collègues.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

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Le dramaturge Pierre Gringoire, originaire de ce qui n'était pas encore le Calvados, nous aura au moins légué un aimable proverbe : « Mieux vaut être seul que mal accompagné. » Fine observation applicable aux livres : plutôt ne rien bouquiner que de s'enquiller une sombre bouse. Or, un ami cher autant qu'un bon livre sont des perles précieuses.

11/08/2024, 18:18

Autres articles de la rubrique À la loupe

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La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.

17/07/2026, 17:27

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Renaud Lefebvre (SNE) : “Les opérateurs d'IA sont en infraction permanente”

L'année 2026 n'est pas de tout repos pour l'industrie de l'édition, confrontée à un repli des ventes et à un recul apparent des pratiques de lecture. Parallèlement, la situation budgétaire de l'État entraine une contraction des soutiens publics, tandis que de puissants acteurs technologiques prennent leurs aises, afin de développer des outils d'intelligence artificielle... Renaud Lefebvre, directeur général du Syndicat national de l'édition (SNE), est revenu pour ActuaLitté sur quelques sujets de préoccupation.

16/07/2026, 11:19

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Antiquité : ce que les Anciens avaient compris bien avant Internet et l’IA

Pourquoi l’Antiquité continue-t-elle de nous fasciner ? La question mérite d’être posée car nous savons aujourd’hui que les sociétés antiques étaient loin d’être parfaites. Elles connaissaient les guerres, les inégalités, l’esclavage, les luttes de pouvoir et les violences politiques. Pourtant, plus de deux mille ans après leur disparition, elles continuent d’habiter notre imaginaire collectif. Léa Varachaud publie aux éditions Grancher un essai sur ces rites et ce qu'ils nous apporteraient aujourd'hui encore.

15/07/2026, 15:12

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On a regardé Au fil des années : Prime Video remet l’amour d’été à flot

Prime Video replonge dans les amours d’été avec Au fil des années, adaptation de Tous nos étés, le phénomène de Carley Fortune. Entre deux temporalités, un lac canadien et 10 ans de non-dits, Percy et Sam rejouent la romance de la seconde chance. Fidèle au cœur du roman mais plus libre avec ses personnages secondaires, la série séduit malgré quelques longueurs et des dialogues parfois trop appuyés. Le charme, lui, demeure jusqu’au dernier épisode.

15/07/2026, 11:50

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C’est l’histoire d’une rencontre avec le livre d'Eleonore Frey

Certaines traductions naissent d’une commande, d’autres d’une fidélité obstinée : en s'attelant à Ainsi va Lipp, la traductrice Camille Luscher n’a cessé de vouloir faire entendre en français la voix singulière d’Eleonore Frey. Quatorze années auront été nécessaires pour que ce roman, paru en allemand en 1998, ne sorte en juin 2026 chez La Veilleuse, dans une version particulièrement soignée. À notre invitation, la traductrice revient sur cette longue aventure, sur une écriture qui déplace les mots et les normes, et sur l’insaisissable figure de Lipp.

13/07/2026, 16:13

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Le génie de Baudelaire : entre fatalité tragique et modernité poétique

PORTRAIT – Lorsqu’on évoque Charles Baudelaire, on songe aussitôt au poète-alchimiste capable de transmuer la laideur en splendeur et la tristesse en allégresse. Pourtant, derrière la figure emblématique du grand poète se dessine l’ombre d’un homme profondément mélancolique. C’est précisément dans cette affliction de l’âme que le génie baudelairien puise sa force et se déploie avec une intensité si singulière qu’il s’impose comme l’un des grands précurseurs de la poésie moderne, ouvrant la voie tant au symbolisme qu’au surréalisme. De Karim S. Rebeiz.

13/07/2026, 10:27

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La lecture, une gourmandise : des recettes d'enfants pour donner envie de lire

Cet été, je lis ! : entre l’assertion et la promesse faite à soi-même, le ministère de l’Éducation nationale annonce la couleur de sa campagne estivale. Ce 10 juillet, à la Fnac des Ternes, une vingtaine d’élèves, du CM1 à la 6e, ont mis leur imagination aux fourneaux avec l’autrice Aurélie Gerlach. Au menu : inventer un gâteau magique, choisir ses pouvoirs et dresser la liste de ses ingrédients. Os humains compris.

10/07/2026, 15:16

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La Mer Salée, une maison d'édition “aujourd’hui détenue par ses lectrices et lecteurs”

Le secteur du livre, en France, connaît un fort repli économique, provoqué par une baisse générale des ventes de livres et une concentration des achats sur un nombre restreint de titres. Les structures indépendantes, librairies ou maisons d'édition, sont particulièrement vulnérables, si bien que de nouvelles organisations émergent. Sandrine et Yannick Roudaut, co-fondateur.es des Éditions La Mer Salée ont ainsi fait le choix de la structure coopérative, bien commun des lecteurs et lectrices. Ils s'en expliquent dans un texte reproduit ci-dessous en intégralité.

10/07/2026, 10:58

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Makassar “unique fautif” ? Pollen refuse le procès trop simple

La crise Makassar ne se résume pas, estime Benoît Vaillant, à la défaillance d’un seul — fut-il diffuseur-distributeur. À la tête de Pollen, il organise actuellement l’arrivée d’une trentaine de structures (principalement de BD), en collaboration avec Vincent Dodivers. Mais le président de Pollen réaffirme surtout le besoin d’une lecture plus collective, face à un modèle qu’ont fragilisé les coûts de stockage.

10/07/2026, 10:14

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OPlibris-Dilicom : une boussole pour la facture électronique

La facture électronique ne changera pas seulement le format des documents comptables. Pour les maisons d’édition indépendantes, elle pose une question plus concrète : où circuleront, demain, les factures, les données clients, les informations fournisseurs, les statuts de paiement et les écritures qui, jusqu’ici, passaient souvent par un outil de gestion, un PDF, un mail et un cabinet comptable ?

09/07/2026, 10:26

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Avec l'iridologie, Coralie Imhoff entend ”porter un autre regard sur votre regard”

Coralie Imhoff a publié aux éditions Quintessence L’iridologie psycho-émotionnelle - Explorer le lien entre terrain, émotions et inconscient à travers l’iris. Elle y présente une lecture de l’iris qui ne se limite pas au terrain physiologique, mais prend aussi en compte les émotions, l’inconscient et certains éléments transgénérationnels. L’ouvrage s’adresse aux thérapeutes comme au grand public, avec une cartographie et des signes observables sans matériel spécifique.

07/07/2026, 11:54

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“Le pilon, si redouté des auteurs, a-t-il un cœur ?”

En juin dernier, François Belley s’inquiétait de ce que les autrices et auteurs modernes entretiennent leur bronzage à grand renfort de selfies : se montrer ou disparaître, cruel avenir. Ou pas. Tout dépend des tempéraments, certainement. L’écrivain pirate marque une pause, pour mieux observer les ravages de l'industrie, sur ses propres ouvrages... Dans la tête du bourreau des livres, ou les états d’âme du pilon.

06/07/2026, 17:28

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Maison des histoires : jouer dans les albums jeunesse

Ouverte le 9 juillet 2025, la seconde Maison des histoires de L’école des loisirs déploie, au 7 cité de la Roquette, douze univers d’albums jeunesse sur deux niveaux. Un musée à jouer où les enfants peuvent courir, grimper, lire, bricoler et, accessoirement, rappeler aux parents pourquoi les bibliothèques municipales ont inventé le chuchotement.

06/07/2026, 17:19

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Facture électronique : l’édition indépendante ne peut pas laisser filer ses flux

À deux mois de l’obligation de réception des factures électroniques, OPlibris et Dilicom défendent un choix d’organisation : intégrer la réforme aux outils des maisons, plutôt que de les laisser dépendre d’un portail extérieur.

04/07/2026, 10:51

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À Kinshasa, La Maison du Savoir réinvente la librairie francophone

À Kinshasa, La Maison du Savoir s’est imposée en quelques années comme l’un des acteurs majeurs du livre. Fondée par Raïssa Hakim, pharmacienne de formation devenue libraire par conviction, l’enseigne compte aujourd’hui trois points de vente et poursuit son développement avec l’ouverture prochaine d’une quatrième librairie. Loin des réseaux habituels, Raïssa Hakim avance vite et bien dans l’une des plus grandes villes d’Afrique, en portant une image moderne, vivante et ambitieuse de la librairie francophone. Propos recueillis par Agnès Debiage (ADCF Africa).

03/07/2026, 16:39

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Roxane Blondel, un yoga à hauteur de soi : "Le yoga doit pouvoir s’adapter à chacun"

Avec Le Yoga qui vous ressemble – Des pratiques simples et accessibles pour chaque moment de votre journée, publié aux éditions Grancher, Roxane Blondel défend une pratique souple, concrète et inclusive. Professeure de yoga, créatrice d’outils pédagogiques et ancienne pâtissière, elle propose un ouvrage à consulter selon ses besoins, pour faire du mouvement un véritable soutien au quotidien.

25/06/2026, 16:19

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Quand le cloud fait de l'ombre : qui héberge désormais la mémoire culturelle ?

Où vivent vraiment les livres numériques . La Commission européenne estime, à titre préliminaire, que les services cloud AWS et Azure devraient relever du régime renforcé des « contrôleurs d’accès » du Digital Mrkets Act. Le dossier dépasse la concurrence : qui héberge les catalogues, les archives, les liseuses et les usages de lecture ? Voici une sélection de huit ouvrages qui ramènent le cloud à ses serveurs, ses contrats et ses sorties de secours.

 

25/06/2026, 12:56

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Michaël Ferrier, l’écrivain aux semelles de corail

PORTRAIT - Les carnets de voyage de Michaël Ferrier publiés mensuellement dans La Revue des deux mondes se lisent comme  autrefois lorsqu’on s’attachait à un feuilleton littéraire : par épisodes, par haltes, par reprises, avec ce plaisir particulier de retrouver une voix, un rythme, une manière d’entrer dans le monde. De l’Inde à la Guyane, de Pondichéry à Cayenne, il réactive la revue comme lieu d’apparition progressive de la littérature, celle du récit qui avance par fragments, celle de l’aventure donnée non d’un bloc, mais comme une suite précise et vivante.

25/06/2026, 12:17

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Le webtoon français : une filière en quête de reconnaissance

Protoon, première association professionnelle dédiée au webtoon en France, veut donner une voix collective à une filière encore fragile, mais déjà riche de créateurs, de studios, de plateformes et de lecteurs. Entre succès d’audience, dépendance aux plateformes, précarité des auteurs, manque de données et de reconnaissance institutionnelle, et besoin de formation, récit d'un secteur qui cherche à sortir de l’angle mort pour devenir une véritable industrie culturelle.

24/06/2026, 18:33

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L'urgence de redéfinir “la notion de projet commercial et culturel en librairie”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Après la fragilisation économique du secteur, cette série interroge la valeur du conseil, la librairie comme lieu de débat et le projet culturel susceptible de donner sens à l’entreprise. Premier épisode : faire de la relation avec le lecteur une force visible.

24/06/2026, 16:22

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Les librairies, “commerces, d'accord, mais de proximité, de confiance et de relation”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? Évelyne Darmanin, auteure de cet article, est sociologue de formation. Elle nous propose une série de trois articles, qui questionnent et interrogent. Alors que les librairies souffrent dans un environnement trop calme, la notion de projet d’entreprise serait plus que jamais nécessaire. Ce premier volet défend une idée simple : la librairie ne se réduit pas à la vente d’un produit dont le prix échappe au libraire. Non, non...

24/06/2026, 16:21

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Librairies : “Il est grand temps de rallumer les consciences”

Librairies : quel avenir au-delà de l’urgence économique ? En trois volets, Évelyne Darmanin, formatrice aux métiers du livre, examine les conditions d’un renouveau. Le premier texte plaçait le conseil et la relation avec le lecteur au cœur de la valeur du métier. Le deuxième défendait la librairie comme espace de dialogue, de circulation des idées et de débat. Ce dernier volet interroge le projet d’entreprise capable d’articuler activité commerciale, transmission professionnelle, ambition culturelle et exigence démocratique.

24/06/2026, 16:15

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Un livre géant brûlé pour les 60 ans de l’Université de Rouen : le symbole qui dérange

Lors des festivités de la Saint-Jean, à Mont-Saint-Aignan, un grand livre en bois a été brûlé pour célébrer les 60 ans de l’Université de Rouen. ActuaLitté donne la parole à plusieurs universitaires, chercheurs et intellectuels, qui s’interrogent sur la portée symbolique d’un tel geste : peut-on célébrer le savoir en mettant en scène la destruction de l’un de ses symboles les plus forts ?

24/06/2026, 12:28

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Censure à Castres : Catherine Pégard interpellée par le Off Avignon

Avignon Festival & Compagnies, qui accompagne le festival Off Avignon, dénonce la déprogrammation à Castres de Passeport, pièce d’Alexis Michalik, par le maire RN Florian Azéma. L’association y voit une décision politique et idéologique, contraire à la liberté de création et de diffusion, et affirme son soutien à l’auteur comme à ses équipes.

23/06/2026, 17:42

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IA : comment améliorer les catalogues de bibliothèque sans numériser les livres ?

Alors que l’IA et le RAG s’imposent comme des pistes pour renouveler la recherche documentaire en bibliothèque universitaire, leur déploiement se heurte à une réalité matérielle et juridique : accès aux textes, numérisation des fonds, droits d’usage et coûts de traitement. Derrière la promesse de catalogues plus intelligents, la question demeure celle de l’autonomie des bibliothèques face aux grandes plateformes. Par Cédric Limousin.

23/06/2026, 16:16

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Au cœur des villages, le salon des écrivains nomades rassemble lecteurs et livres

Depuis cinq ans, le Salon du livre Nomade se déplace de commune en commune en Gironde, avec une idée claire : aller à la rencontre des lecteurs là où ils vivent. Porté par le cercle des Écrivaines de la Table Ronde, il défend une littérature plurielle, des premières publications aux auteurs déjà installés, et fait de la rencontre un geste culturel à part entière.

21/06/2026, 10:55

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IA et littérature : Hervé Le Tellier et Abel Quentin face à la grande dépossession

Face à l’intelligence artificielle générative, Hervé Le Tellier et Abel Quentin ne parlent pas seulement de littérature. L’un, venu des mathématiques et de l’Oulipo, interroge la disparition possible du geste d’écrire, le choc professionnel, psychologique et démocratique que provoquent les machines. L’autre cherche des lieux où préserver l’intelligence humaine, la lenteur, la joie et la confiance. 

20/06/2026, 11:22

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Les Éditions au Pluriel : la maison indépendante qui défend une littérature humaine et engagée

Dans le paysage de l’édition indépendante française et à travers ces différentes collections, les Éditions au Pluriel construisent un catalogue singulier Romans, essais, imaginaire, beaux livres ou récits de voyage. C’est un ensemble cohérent, animé par une même exigence : défendre des textes incarnés, accessibles et profondément humains.

19/06/2026, 17:57

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“La cage n’est pas simplement un ensemble de barreaux de fer”

Dans Naissances au zoo, Ashraf Al Ashmawi fait du zoo une métaphore de la condition humaine. Ancien juge, il explore justice, pouvoir et fragilité des êtres, sans réduire ses personnages à des archétypes. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Littérature » pour Naissances au zoo, il répond aux questions d’ActuaLitté.

19/06/2026, 11:05

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Un label pour l’édition indépendante : “Quitte à le faire seul, faisons-le joyeusement”

Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.

19/06/2026, 10:44

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“Accompagner la lecture est une affaire collective” (Association des Bibliothécaires de France)

L'Association des Bibliothécaires de France a ouvert, ce mercredi 17 juin, son 71e congrès à Rennes, au sein du Couvent des Jacobins. L'organisation a choisi un thème fédérateur, l'hospitalité, qui rappelle que les établissements de lecture publique incarnent le premier équipement culturel de proximité, par ailleurs libre d'accès. Un statut qui n'empêche ni les remises en cause ni les réflexions... Le bureau national de l'ABF a abordé, pour ActuaLitté, une variété de sujets à l'occasion d'un entretien.

18/06/2026, 13:11

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“Des chemins de traverse” pour “donner de la joie” : le pari des éditions Poids Plume

Depuis le début de juin, les éditions Poids Plume ont confié leur diffusion et leur distribution à DG Diffusion. Fondée en 2022 à Morlanne, dans les Pyrénées-Atlantiques, par Gaëlle Perret, la maison indépendante entend renforcer sa présence en librairie. Stockage, suivi des ventes et logistique constituent les principaux leviers de ce passage à une diffusion nationale, sans dissocier développement commercial, illustration et transmission.

18/06/2026, 12:42

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Affaire Samuel Paty : “J'étais susceptible de reconnaître mes étudiants dans tous les jeunes accusés“

Dans Notes d’une enseignante sur le procès de l’assassinat de Samuel Paty publié aux éditions Maurice Nadeau, Eloïse Lièvre propose une approche incarnée et réflexive du procès des huit personnes accusées d’être impliquées dans l’assassinat de Samuel Paty qui s’est tenu à l’hiver 2024. Un livre qui mêle récit personnel, journal du procès, analyse intellectuelle et réflexion morale. Par Olivier Stroh.

17/06/2026, 18:24

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Intelligence artificielle en librairie : le risque de déposséder un métier

Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.

17/06/2026, 13:10

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Quand Gaston Bachelard nous aide à comprendre notre obsession pour l’IA

L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.

17/06/2026, 12:52

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“Sans surmonter ces griefs historiques, aucun dialogue significatif ne peut s’épanouir”

Dans son essai, Zuhair Tawfiq explore la manière dont les stéréotypes se construisent entre Orient et Occident. À travers cette réflexion, il questionne le rôle de l’écrivain dans la déconstruction des idées reçues et des représentations de l’Autre. Lauréat du Sheikh Zayed Book Award 2026 dans la catégorie « Critique littéraire et artistique » pour Perceiving the World: Mutual Stereotypes Between the Self and the Other, il répond aux questions d’ActuaLitté.

16/06/2026, 10:53

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