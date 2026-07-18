Dans cette bibliothèque, les enfants liront désormais des histoires à un robot

À Takeo, dans la préfecture japonaise de Saga, des enfants liront en août devant LOVOT, un robot de compagnie chargé d’occuper la place habituellement réservée aux chiens lecteurs : celle d’un auditeur qui ne corrige ni ne juge. Quatre journées sont programmées, dont deux destinées à des jeunes nécessitant un accompagnement particulier. Une animation inspirée de la médiation animale, sans protocole scientifique ni bénéfice pédagogique démontré à ce stade.
Le 18/07/2026 à 15:23 par Nicolas Gary
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18/07/2026 à 15:23
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Le chien n’a pas été prié de regagner sa niche : les annonces ne font état d’aucun programme canin déjà présent à Takeo. Mais son rôle, lui, a bien été attribué. Du 1er au 31 août 2026, LOVOT investira la bibliothèque principale, le site jeunesse et la librairie touristique de la gare de Takeo-Onsen. Les visiteurs pourront librement interagir avec lui. Certains jours, la machine écoutera lire les enfants.
Trois pensionnaires sont annoncés. La bibliothèque a déjà présenté sur Instagram Fuku-kanchō — « directeur adjoint » —, Takemaru et Lib-chan. L’opération, détaillée le 17 juillet par GROOVE X, leur fabricant, puis par gestionnaire des lieux, transpose explicitement le principe des séances assistées par des chiens : offrir une présence sans correction ni note.
À Takeo, assure l’entreprise, LOVOT « ne signalera pas les erreurs de lecture » et se tiendra auprès des jeunes participants comme un auditeur chaleureux.
Les 8 et 22 août, la bibliothèque jeunesse accueillera quatre séances de trente minutes, à 10 h, 10 h 30, 15 h et 15 h 30. Chacune sera limitée à trois participants. Ces derniers choisiront eux-mêmes l’ouvrage qu’ils liront au robot : pas de texte imposé, donc, ni de progression pédagogique annoncée.
Deux autres journées se dérouleront les 11 et 29 août dans l’établissement principal, selon les mêmes horaires et avec une jauge identique. Baptisées « Lisons ensemble ! LOVOTime — Ce n’est pas grave si ta voix ne sort pas », elles s’adressent, d’après les organisateurs, aux jeunes qui éprouvent des difficultés à s’exprimer à voix haute ou que leur environnement peut déstabiliser, et qui ont besoin d’un soutien particulier.
À LIRE - Médiation animale : nos amis les bêtes s’invitent en bibliothèque
LOVOT n’est pas présenté comme un professeur automatisé : rien n’indique qu’il analysera les mots prononcés, évaluera la fluidité ou comprendra le livre. Conçu pour susciter l’attachement, il se déplace seul, s’approche lorsqu’on l’appelle, établit un contact visuel, réagit au toucher et possède un corps légèrement chaud. Ici, la technique sert moins à enseigner qu’à matérialiser un destinataire : deux grands yeux, une présence mobile et aucune remarque sur la prononciation.
Le modèle revendiqué remonte aux États-Unis. L’association Intermountain Therapy Animals a lancé à Salt Lake City, en novembre 1999, son programme Reading Education Assistance Dogs, ou R.E.A.D. Les équipes associent un animal de thérapie enregistré et son maître, puis interviennent dans des écoles ou des bibliothèques. En avril dernier, nous parlions justement du déploiement australien de Story Dogs, qui mobilisait 389 chiens accrédités auprès d’élèves du primaire.
La logique est séduisante, mais ses effets ne se résument pas à une caresse et quelques pages tournées. Une revue systématique publiée par PLOS ONE en 2016 a relevé de possibles bénéfices sur la motivation, la confiance et l’environnement de lecture, tout en jugeant les données disponibles de faible qualité et insuffisantes pour établir un lien de causalité.
Une étude contrôlée menée ensuite auprès de 36 élèves de troisième année du primaire présentant des difficultés de lecture n’a constaté aucune différence sur les principaux scores standardisés. Les chercheurs ont seulement observé des effets immédiats modestes sur la motivation et la lecture répétée. Ces travaux portent sur des animaux, pas sur des machines, et leurs résultats ne peuvent donc pas être transposés à LOVOT.
Le compagnon mécanique n’est d’ailleurs pas une première absolue. Un article scientifique publié en 2025 a étudié plusieurs animations dans des bibliothèques suédoises, dont l’une reposait sur Bibi, un robot Pepper inspiré d’une chienne lectrice.
Programmé pour réagir à un livre déterminé, Bibi comprenait parfois mal les enfants, détournait le regard ou s’« endormait » pendant la séance. Les bibliothécaires devaient alors demander de parler plus fort et compenser ses défaillances — au risque de réintroduire la pression que l’appareil était censé écarter.
Le programme de Takeo prête à LOVOT une fonction plus modeste : regarder, s’approcher et se laisser toucher. Aucune compétence de reconnaissance du texte ni de commentaire n’est mentionnée. Cette retenue distingue l’initiative d’un outil d’apprentissage automatisé, mais interdit aussi de lui attribuer par avance le moindre résultat.
Ouverte tous les jours de 9 h à 21 h, la bibliothèque de Takeo réunit un établissement de lecture publique, un musée d’histoire, une librairie et un café. Le robot s’insère ainsi dans un équipement déjà hybride. Le volet promotionnel se prolongera à la librairie touristique de la gare : les visiteurs qui suivront deux comptes Instagram pourront y recevoir un autocollant LOVOT, dans la limite des stocks. Aucun protocole d’évaluation, comparatif avec un chien ou bilan pédagogique n’est mentionné dans les annonces consultées.
Par Nicolas Gary
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Dominique Rocher est décédé vendredi 10 juillet 2026 à l’âge de 73 ans. Installé à Château-Gontier-sur-Mayenne, il avait travaillé pour la télévision, la presse satirique et l’édition de bandes dessinées. Son parcours comprend notamment Les Aventures de Bédé, deux albums consacrés à l’île d’Yeu, et la série Microclimat. La cérémonie doit se tenir dans l’intimité familiale.
15/07/2026, 12:01
À Machida, dans l’agglomération de Tokyo, la librairie Kumidō sert depuis 2023 de point de retrait et de retour pour les documents du réseau municipal. Remise en lumière par TV Asahi, l’expérience attire dans le magasin des habitants venus chercher un emprunt. L’enseigne assure que ses rayons jeunesse et parascolaire en ont bénéficié, avec des ventes en progression de 10 à 20 % — une estimation interne, qui n’a fait l’objet d’aucune évaluation indépendante.
15/07/2026, 11:59
Dans les entreprises ou les institutions diverses, l'anglais a acquis une place de choix pour désigner fonctions ou instances, du CEO à l'advisory board, comme si la langue étrangère y apportait un peu de prestige. La Commission d'enrichissement de la langue française se penche sur le cas du scientific advisory board.
15/07/2026, 11:51
Valombre Academy est une trilogie de romantasy qui mêle magie, enquêtes, secrets de famille et romance slow burn au cœur d’une académie aussi fascinante que dangereuse. Asa Durel pensait être une humaine ordinaire jusqu’au jour où un portail magique l’entraîne à Valombre, une académie cachée au cœur du monde réel.
15/07/2026, 11:00
À Dinan, la librairie Les Rouairies a été liquidée par le tribunal de commerce de Saint-Malo, par un jugement rendu le 7 juillet dernier. Le point de vente de livres était en difficulté depuis plusieurs années, selon les gérants, qui souhaitaient mettre fin à son activité.
15/07/2026, 10:48
À l'occasion du 14 juillet, fête nationale, plusieurs décrets présidentiels nomment ou promeuvent des personnalités dans les ordres de la Légion d'honneur et du Mérite. Pour le premier, le président de la République a honoré un certain nombre d'éditeurs et d'éditrices, au sein de différentes maisons.
15/07/2026, 10:21
À Saint-Jean-de-Maurienne, Le Parvis a ouvert le 12 juin dans l’ancien atelier des skis Chaix-Vanoni. Cécile Masson et Guillaume Chaix ont consacré deux années à transformer ce morceau de mémoire artisanale en librairie-café, avec l’ambition d’y accueillir rencontres, musique et spectacle vivant. L’adresse arrive sur un territoire de 15.000 habitants où une autre librairie indépendante vient, presque simultanément, de doubler sa surface.
14/07/2026, 15:47
La Société des Grands Magasins (SGM), connue pour pour le rachat de la marque BHV en 2023, serait intéressée par les reprises de deux « corners » du groupe Nosoli, soit les librairies Le Furet du Nord à Reims et Decitre à Grenoble. Ces deux points de vente sont installés dans des enseignes BHV.
13/07/2026, 16:23
Pour la première fois depuis la création de son suivi, le Centre national du livre a recensé en 2025 davantage de fermetures que d’ouvertures de librairies. Derrière ce solde négatif de deux établissements, France Inter et la presse locale décrivent un réseau qui cherche des appuis très concrets : conseil, café, papeterie, itinérance, accessibilité ou programmation culturelle. De Héricourt à Marseille, revue de presse d’un métier qui élargit ses usages sans quitter le livre.
13/07/2026, 16:09
Fin 2023, le groupe Albin Michel déménageait son « vaisseau amiral », la librairie située au 229, boulevard Saint-Germain, dans le 7e arrondissement de Paris, pour l'installer au 137, boulevard Raspail, dans le 6e. Derrière ce déplacement, un bras de fer avec le bailleur du local, la SAS Bellechasse, qui s'est mené jusque devant le tribunal judiciaire de Paris...
13/07/2026, 15:47
Le marché légal russe du livre numérique a atteint 23,36 milliards de roubles en 2025, en hausse de 18,5 % sur un an, selon J’son & Partners Consulting. L’élément saillant n’est pas seulement la croissance : la part de l’abonnement progresse rapidement, tandis que Yandex Books prend la tête de ce segment devant LitRes.
13/07/2026, 11:58
Près de trois Belges interrogés sur quatre déclarent lire au moins un ouvrage pendant leurs vacances, selon une enquête réalisée par iVOX pour Standaard Boekhandel Group. Le papier écrase les autres formats et la lecture sert volontiers à tenir le téléphone à distance, particulièrement chez les moins de 34 ans. Les résultats publics ne permettent toutefois pas d’établir que les francophones lisent davantage que les Flamands.
13/07/2026, 10:55
Placée en redressement judiciaire en juillet 2025, la librairie Passion Bande Dessinée a fermé ses portes le 8 juillet dernier, date du jugement de conversion en liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Douai. L'activité de la librairie Passion Manga, elle, se poursuit.
13/07/2026, 09:32
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