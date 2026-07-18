Dans cette bibliothèque, les enfants liront désormais des histoires à un robot

Le chien n’a pas été prié de regagner sa niche : les annonces ne font état d’aucun programme canin déjà présent à Takeo. Mais son rôle, lui, a bien été attribué. Du 1er au 31 août 2026, LOVOT investira la bibliothèque principale, le site jeunesse et la librairie touristique de la gare de Takeo-Onsen. Les visiteurs pourront librement interagir avec lui. Certains jours, la machine écoutera lire les enfants.

Trois pensionnaires sont annoncés. La bibliothèque a déjà présenté sur Instagram Fuku-kanchō — « directeur adjoint » —, Takemaru et Lib-chan. L’opération, détaillée le 17 juillet par GROOVE X, leur fabricant, puis par gestionnaire des lieux, transpose explicitement le principe des séances assistées par des chiens : offrir une présence sans correction ni note.

À Takeo, assure l’entreprise, LOVOT « ne signalera pas les erreurs de lecture » et se tiendra auprès des jeunes participants comme un auditeur chaleureux.

Trois enfants, un robot et le livre de leur choix

Les 8 et 22 août, la bibliothèque jeunesse accueillera quatre séances de trente minutes, à 10 h, 10 h 30, 15 h et 15 h 30. Chacune sera limitée à trois participants. Ces derniers choisiront eux-mêmes l’ouvrage qu’ils liront au robot : pas de texte imposé, donc, ni de progression pédagogique annoncée.

Deux autres journées se dérouleront les 11 et 29 août dans l’établissement principal, selon les mêmes horaires et avec une jauge identique. Baptisées « Lisons ensemble ! LOVOTime — Ce n’est pas grave si ta voix ne sort pas », elles s’adressent, d’après les organisateurs, aux jeunes qui éprouvent des difficultés à s’exprimer à voix haute ou que leur environnement peut déstabiliser, et qui ont besoin d’un soutien particulier.

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LOVOT n’est pas présenté comme un professeur automatisé : rien n’indique qu’il analysera les mots prononcés, évaluera la fluidité ou comprendra le livre. Conçu pour susciter l’attachement, il se déplace seul, s’approche lorsqu’on l’appelle, établit un contact visuel, réagit au toucher et possède un corps légèrement chaud. Ici, la technique sert moins à enseigner qu’à matérialiser un destinataire : deux grands yeux, une présence mobile et aucune remarque sur la prononciation.

Du chien lecteur à son double mécanique

Le modèle revendiqué remonte aux États-Unis. L’association Intermountain Therapy Animals a lancé à Salt Lake City, en novembre 1999, son programme Reading Education Assistance Dogs, ou R.E.A.D. Les équipes associent un animal de thérapie enregistré et son maître, puis interviennent dans des écoles ou des bibliothèques. En avril dernier, nous parlions justement du déploiement australien de Story Dogs, qui mobilisait 389 chiens accrédités auprès d’élèves du primaire.

La logique est séduisante, mais ses effets ne se résument pas à une caresse et quelques pages tournées. Une revue systématique publiée par PLOS ONE en 2016 a relevé de possibles bénéfices sur la motivation, la confiance et l’environnement de lecture, tout en jugeant les données disponibles de faible qualité et insuffisantes pour établir un lien de causalité.

Une étude contrôlée menée ensuite auprès de 36 élèves de troisième année du primaire présentant des difficultés de lecture n’a constaté aucune différence sur les principaux scores standardisés. Les chercheurs ont seulement observé des effets immédiats modestes sur la motivation et la lecture répétée. Ces travaux portent sur des animaux, pas sur des machines, et leurs résultats ne peuvent donc pas être transposés à LOVOT.

Le compagnon mécanique n’est d’ailleurs pas une première absolue. Un article scientifique publié en 2025 a étudié plusieurs animations dans des bibliothèques suédoises, dont l’une reposait sur Bibi, un robot Pepper inspiré d’une chienne lectrice.

Programmé pour réagir à un livre déterminé, Bibi comprenait parfois mal les enfants, détournait le regard ou s’« endormait » pendant la séance. Les bibliothécaires devaient alors demander de parler plus fort et compenser ses défaillances — au risque de réintroduire la pression que l’appareil était censé écarter.

Le programme de Takeo prête à LOVOT une fonction plus modeste : regarder, s’approcher et se laisser toucher. Aucune compétence de reconnaissance du texte ni de commentaire n’est mentionnée. Cette retenue distingue l’initiative d’un outil d’apprentissage automatisé, mais interdit aussi de lui attribuer par avance le moindre résultat.

Ouverte tous les jours de 9 h à 21 h, la bibliothèque de Takeo réunit un établissement de lecture publique, un musée d’histoire, une librairie et un café. Le robot s’insère ainsi dans un équipement déjà hybride. Le volet promotionnel se prolongera à la librairie touristique de la gare : les visiteurs qui suivront deux comptes Instagram pourront y recevoir un autocollant LOVOT, dans la limite des stocks. Aucun protocole d’évaluation, comparatif avec un chien ou bilan pédagogique n’est mentionné dans les annonces consultées.

Par Nicolas Gary

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