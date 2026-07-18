Marvel Comics quitte New York, son berceau depuis 1939

Spider-Man pourra continuer à se balancer entre les immeubles de Manhattan. Les personnes qui publient ses aventures, elles, travailleront bientôt à quelque 4 000 kilomètres de là. Après près de neuf décennies à New York, Marvel Comics quittera la côte Est pour rejoindre Burbank, siège de Marvel Studios et centre névralgique de sa maison mère, The Walt Disney Company.

La décision a été annoncée aux salariés jeudi 16 juillet, lors d’une réunion organisée dans les bureaux de Midtown, révèle The Hollywood Reporter. Toute la division Comics & Franchise doit s’installer en Californie au cours des douze prochains mois.

Un peu plus de 100 personnes sont concernées et invitées à poursuivre leur activité à Burbank d’ici juillet 2027. Des séances d’information destinées aux employés et à leurs familles doivent accompagner cette transition. Marvel n’a pas détaillé publiquement les mesures proposées ni indiqué combien d’entre eux accepteraient de changer de côte.

La Maison des Idées déménage

Dans une note interne reproduite par TheWrap, le 16 juillet, Brad Winderbaum, responsable de Marvel Television, Animation, Comics & Franchise, et David Abdo, directeur général de la branche, mettent en avant le rapprochement des différents métiers de l’entreprise.

« Ce déplacement placera l’équipe aux côtés de notre organisation créative élargie et ouvrira des possibilités de collaboration au sein de Marvel comme de Disney », écrivent-ils. La réunion des activités consacrées aux bandes dessinées, au cinéma, à la télévision et aux autres formats doit permettre à chacune de « tirer parti des forces qui font de Marvel la véritable Maison des idées ».

Le calendrier répond aussi à une échéance très concrète : selon TheWrap, le bail des locaux new-yorkais arrive à son terme en 2027. Le choix de Burbank rapproche ainsi la fabrique des récits imprimés des structures chargées de les décliner sur les écrans.

Marvel prend néanmoins soin de ménager sa propre mythologie. « New York a joué un rôle immense dans ce que Marvel est devenu, comme dans les pages de nos bandes dessinées », reconnaît la direction. Son réseau de scénaristes et de dessinateurs est désormais international, mais la ville, assure-t-elle, « restera inscrite dans [son] ADN ».

Difficile de prétendre le contraire. Peter Parker habite le Queens, Daredevil veille sur Hell’s Kitchen, les Quatre Fantastiques ont longtemps occupé le Baxter Building et les Avengers leur tour de Manhattan. L’ancrage dépasse même la fiction : né dans le Lower East Side, Jack Kirby puisa dans les rues de son enfance une part de l’univers Marvel. En 2025, New York avait d’ailleurs rebaptisé symboliquement un carrefour « Yancy Street / Jack Kirby Way ».

Stephen Wacker reprend le crayon rouge

Le changement d’adresse s’accompagne d’un nouveau rédacteur en chef. Dans un communiqué du 16 juillet, Marvel annonce la nomination de Stephen Wacker à la place de C.B. Cebulski, en fonction depuis novembre 2017.

Wacker connaît la maison. Arrivé en 2006 après avoir travaillé chez DC Comics, il a passé plus de quinze ans au sein des différentes divisions de Marvel, dont sept comme responsable éditorial. Il a notamment supervisé les périodes Brand New Day et Superior Spider-Man d’Amazing Spider-Man, les séries Daredevil et Hawkeye récompensées aux Eisner Awards, la relance de Captain Marvel et l’apparition de Kamala Khan sous l’identité de Ms. Marvel.

Son parcours l’a ensuite mené vers l’animation, la télévision, les contenus numériques et la fiction audio. Il a participé aux séries Avengers Assemble, Ultimate Spider-Man et Guardians of the Galaxy, puis dirigé les contenus numériques de l’entreprise jusqu’en 2022. Après son départ, il avait rejoint le projet Three Worlds/Three Moons de Jonathan Hickman, avant de cofonder le studio Stone Kite.

« Retrouver Marvel comme rédacteur en chef boucle une histoire que j’ai encore du mal à réaliser », confie-t-il. La lecture de Marvel Two-in-One no 50 avait fait de lui un amateur de comics ; il entend désormais ajouter « quelques étages supplémentaires à la Maison des idées ». Pour une société en plein déménagement, l’image ne manque pas d’à-propos.

Cebulski ouvre un chapitre asiatique

C.B. Cebulski, troisième rédacteur en chef à être resté le plus longtemps en poste dans l’histoire de Marvel, ne quitte pas l’entreprise. Il s’installera au Japon comme Editor, Asia Originals, une fonction consacrée aux romans graphiques originaux et aux mangas produits dans la région. Il intégrera l’équipe de direction internationale de Stephen Wacker.

Cette nouvelle attribution rappelle inévitablement un épisode controversé de son parcours. En 2017, Cebulski avait reconnu avoir signé plusieurs récits sous le pseudonyme japonais Akira Yoshida, accompagné d’une biographie fictive. L’affaire, rapportée notamment par The Guardian, avait suscité des accusations d’appropriation culturelle. Aucun élément disponible ne permet toutefois d’établir un lien entre cet antécédent et sa nomination actuelle.

Le double mouvement — géographique et éditorial — prolonge la réorganisation annoncée le 18 mai. Marvel avait alors confié à Brad Winderbaum la direction commune de la télévision, de l’animation, des comics et des franchises, tandis que David Abdo devenait directeur général. Dan Buckley, présent dans l’entreprise depuis près de trente ans, doit partir à la mi-2027 après avoir accompagné la transition.

Cette reprise en main intervient alors que DC devance désormais Marvel dans le marché direct des comic shops mesuré par ComicHub. Au deuxième trimestre 2026, DC représentait 31,9 % des ventes en valeur, contre 28,3 % pour son concurrent.

Ces résultats reposent toutefois sur les transactions enregistrées par un peu plus de 125 magasins et ne sauraient décrire à eux seuls l’ensemble du marché américain.

DC avait elle-même quitté New York pour Burbank en 2015. Marvel achève donc un mouvement que sa rivale avait engagé dix ans plus tôt : les deux grands éditeurs américains de superhéros seront désormais installés à quelques kilomètres des studios chargés de transformer leurs personnages en franchises audiovisuelles.

Crédits photos : ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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