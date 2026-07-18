Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Moins de 200 pages : 10 livres à dévorer pour lecteurs qui n’ont pas le temps

Un meurtre pour préparer l’arrivée d’un bébé, une greffe d’utérus dans le métavers, des rêves fabriqués en forêt ou un trésor enfoui dans l’histoire coloniale de La Réunion : nul besoin de 500 pages pour ouvrir de vastes horizons. Du noir à l’imaginaire, de la romance à la poésie, voici dix ouvrages (francophones) à découvrir avant la fin des vacances. À raison d’un titre tous les quatre ou cinq jours, la rentrée peut bien attendre.

Le 18/07/2026 à 09:08 par Nicolas Gary

| 17 Partages

Publié le :

18/07/2026 à 09:08

Nicolas Gary

17

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Sicario bébé, de Fanny Taillandier

Noir social et passion adolescente — Blaise et Djen ont 17 ans, s’aiment et attendent un enfant. Mais ni l’un ni l’autre ne dispose des ressources nécessaires pour l’accueillir. Bobby, leur camarade, pense avoir trouvé la solution : 50 000 euros en échange d’un assassinat commandité par un narcotrafiquant local.

La proposition précipite les adolescents dans une cavalcade qui traverse les marges de la France contemporaine, d’une cité en démolition à un grand port maritime, en passant par un foyer de travailleurs et une ZAD. Inspirée de plusieurs faits divers, Fanny Taillandier associe la mécanique du noir à une passion amoureuse prise dans l’urgence, l’argent facile et le désir obstiné d’échapper au scénario déjà écrit.

Pas si tant, de Salomé Botella

Prose poétique et adolescence rurale — Planter, bêcher, fendre du bois, préparer à manger : Salomé Botella assemble les gestes ordinaires, les souvenirs de famille et les images d’une enfance passée dans la Creuse. Son premier texte avance par fragments, sans chronologie docile, porté par une oralité qui restitue autant les manières de parler que celles d’habiter un territoire.

Le départ pour les Beaux-Arts de Paris ne produit pourtant pas un récit de transfuge supplémentaire. La capitale n’est ni une récompense ni une libération, pas plus que la campagne ne se réduit à ses difficultés sociales. En attendant Nadeau parle même d'une transfiguration et une déclaration d’amour à cette ruralité, débarrassée de ses représentations folkloriques.

Trois fois Jacqueline, de Hadia Decharrière

Anticipation médico-féministe — Jacqueline, chirurgienne obstétricienne de 45 ans, reçoit une invitation de VirMed : effectuer la première greffe utérine du métavers. La perspective ébranle ses convictions. Assiste-t-elle à une avancée médicale ou aux prémices d’une conversion numérique de l’humanité ?

De l’île grecque d’Hydra à New York, puis dans les territoires de la réalité virtuelle, son parcours la conduit vers la possibilité d’une société féminine et non violente. Hadia Decharrière mêle ainsi médecine, maternité et vertige technologique dans une anticipation qui préfère le doute à la démonstration. Le format ramassé lui évite l’appareillage parfois pesant de la dystopie traditionnelle.

La fabrique du merveilleux, de Nétonon Noël Ndjékéry

Conte politique et imaginaire —  Dans la principauté de Lara, la courtisane Poudoudou connaît une ascension fulgurante auprès du monarque Laoula. Elle évince ses rivales, remplace les conseillers et impose en quelques lunes un pouvoir fondé sur la terreur.

Pendant ce temps, au cœur de la forêt primordiale, arbres, animaux et divinités fabriquent des rêves de liberté destinés aux humains. Ceux-ci permettront peut-être de renverser la tyrannie. Mais que devient le merveilleux lorsque la paix revient ? L’écrivain tchadien installé en Suisse déploie une fable en apparence légère sur la fragilité de la démocratie, les lendemains de victoire et l’usage raisonné du progrès.

Une île à l’envers, de Léa Arthemise

Fiction historique et mémoire coloniale — En 1730, avant d’être pendu sur l’île Bourbon, le pirate Olivier Levasseur, dit La Buse, lance une énigme qui promettrait l’accès à son trésor. Deux siècles plus tard, sur le territoire devenu La Réunion, Jo creuse toujours la roche, convaincu d’y découvrir le butin.

Son épouse Léone, créole noire, cherche plutôt à se composer un visage susceptible de lui ouvrir la bonne société française. Leurs enfants rêvent de Paris, tandis que leur nourrice, Nénène, soigne les corps de femmes brutalisées par l’État. Léa Arthemise fait tenir près d’un siècle d’histoire réunionnaise dans cette aventure traversée par l’assimilation, la piraterie, les superstitions et les violences coloniales.

Rapport d’activité, de Sarah Orokieta

Premier roman et humour de l’absurde — Loïc, informaticien de 31 ans, apprécie son existence parfaitement réglée. Il travaille pendant la semaine, regarde les informations et des documentaires historiques le soir, puis change ses draps le dimanche. Lorsqu’un ami l’encourage à tenir un journal intime, il finit par accepter.

Repas, tâches ménagères, rencontres et actualité internationale sont dès lors consignés sur un même ton méthodique. Or, plus Loïc s’applique à établir son bilan, plus son quotidien se dérègle. Dans ce faux rapport administratif, les phrases sèches laissent affleurer le désir, le deuil et une sensibilité que le narrateur ne sait pas formuler. Sarah Orokieta tire ainsi une tension inattendue de la banalité la plus soigneusement classée.

CHOIX DE LA RÉDAC – Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire

Rose Satin, de Louise Pommeret

Roman autobiographique — Entre 6 et 15 ans, Rose consacre son enfance à la danse classique. Les adultes ont tracé sa destinée : elle deviendra petit rat, puis étoile. De Chartres à Paris, la jeune fille consent à tous les efforts pour entrer à l’École de danse de l’Opéra, avant de comprendre que ce rêve n’était peut-être pas seulement le sien.

Louise Pommeret s’adresse à l’enfant qu’elle fut et raconte l’exigence, la douleur ainsi qu’une institution où la souffrance peut devenir un principe éducatif. Après son renoncement viennent les troubles alimentaires, les addictions, puis la lente construction d’un autre avenir. Cette matière autobiographique nourrit un texte sans fard sur l’emprise, le corps et la possibilité de se réinventer après la danse.

Maintenant elle danse, de Madeline Roth

Après l’amour — Un écrivain dont elle a lu tous les livres lui écrit après avoir découvert le sien. Ils commencent à échanger, chaque jour et pendant plusieurs mois. Puis vient la rencontre — qui ne se déroule pas comme elle l’avait imaginée.

Madeline Roth ne s’attarde pas sur l’attente ou la séduction, mais sur ce qui suit : les mois d’après, l’absence et la nécessité de continuer. À la frontière de la fiction, de la confidence et du récit autobiographique, ce très court ouvrage observe la façon dont une relation peut subsister en soi alors même qu’elle n’a presque pas eu lieu. La tristesse n’y constitue pas un terme, seulement un passage avant le retour du mouvement.

White Spirit, de Marine Bachelot Nguyen, Émilie Monnet, Essia Jaïbi, Karima El Kharraze, Penda Diouf et Marina Keltchewsky

Textes polyphoniques pour la parole — Il ne s’agit pas d’un roman, mais de six textes appelés à être dits et entendus. À l’invitation de Marine Bachelot Nguyen, les autrices reviennent sur leur histoire personnelle et leur relation intime à la blanchité. Elles interrogent la domination, le privilège blanc, la charge raciale et l’appartenance à des langues ou à des cultures minorisées.

Les migrations, les diasporas et les héritages coloniaux y rencontrent des fantômes comme des forces spirituelles libératrices. Le politique ne se présente jamais sous la forme d’un exposé abstrait : il traverse les corps, les filiations et les contradictions de celles qui grandissent entre plusieurs récits.

Il n’y a pas de chiffres dans les rêves, de Natyot

Poésie expérimentale et humour absurde — Axiomes fantaisistes, proverbes inventés, slogans et observations rationnelles poussées jusqu’au déraillement : Natyot compose un manifeste réfractaire à toute classification. Les fragments paraissent autonomes, mais leurs échos finissent par dessiner une pensée et, en creux, la trajectoire d’une existence.

Sous l’espièglerie surgissent des portraits moins souriants de la famille, de la société et des automatismes qui gouvernent le quotidien. Le plus petit format de cette sélection peut se parcourir par éclats de quelques minutes ou se lire d’un trait. Dans les deux cas, ses phrases continuent volontiers leur travail une fois le livre refermé.

Illustration : ActuaLitté, CC BY SA 4.0

 
 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

Sicario bébé

Fanny Taillandier

Paru le 07/01/2026

192 pages

Rivages

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782743669164
9782743669164
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Pas si tant

Salomé Botella

Paru le 09/01/2026

127 pages

L'Ogre Editions

13,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782377562572
9782377562572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Trois fois Jacqueline

Hadia Decharriere

Paru le 09/01/2026

168 pages

Alma Editeur

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782362796487
9782362796487
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La fabrique du merveilleux

Nétonon Noël Ndjekery, Nétonon Noël Ndjékéry

Paru le 14/01/2026

140 pages

Hélice Hélas Editeur

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782940700912
9782940700912
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Une île à l'envers

Léa Arthemise

Paru le 09/01/2026

157 pages

Héliotrope

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782898222276
9782898222276
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Rapport d'activité

Sarah Orokieta

Paru le 05/02/2026

160 pages

Editions Zoé

17,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782889075706
9782889075706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Rose satin

Louise Pommeret, Manon Gignoux

Paru le 17/04/2026

192 pages

Editions du Chemin de Fer

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782490356652
9782490356652
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Maintenant elle danse

Madeline Roth

Paru le 07/05/2026

78 pages

Do Editions

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791095434696
9791095434696
© Notice établie par ORB
plus d'informations

White Spirit

Nguyen marine Bachelot, Emilie Monnet, Essia Jaïbi, Kharraze karima El, Penda Diouf, Marine Bachelot Nguyen, Karima El Kharraze, Collectif

Paru le 22/05/2026

96 pages

L'Arche Editions

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381981055
9782381981055
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Il n'y a pas de chiffres dans les rêves

Natyot

Paru le 05/06/2026

96 pages

La contre allée

8,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782376651970
9782376651970
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Au-dessous du volcan de Malcolm Lowry : une postulation vers le diable

Au-dessous du volcan, de Malcolm Lowry (éditions Gallimard, 1959, traduit de l’anglais par Stephen Spriel avec la collaboration de Clarisse Francillon et de l’auteur) est un roman hors-norme, sulfureux.

17/07/2026, 12:32

ActuaLitté

Jim Queen : queer et sentiments

C’est le succès cinématographique du moment : un film d’animation – pour adultes – déjanté, trash et follement irrésistible : Jim Queen, de Marco Nguyen et Nicolas Athané.

16/07/2026, 15:44

ActuaLitté

Dans les ruines de Munich, un tueur traque les jeunes femmes

Un polar sur fond historique qui rappelle beaucoup l'ambiance de la Trilogie Berlinoise de Philip Kerr. À Munich en 1946 sous l'occupation US, les destins de réfugiés, profiteurs, militaires, prisonniers, s'entrecroisent tandis qu'un serial-killer s'attaque à des jeunes femmes.

16/07/2026, 11:21

ActuaLitté

Le Mal du pays : Colin Barrett raconte l’Irlande rurale sans misérabilisme

Dans le comté de Mayo où il a grandi, l’Irlandais Colin Barrett pose un regard bienveillant sur l’humanité de ses compatriotes et nous livre un recueil de nouvelles d’une remarquable unité de ton, très rural, très social.

16/07/2026, 10:19

ActuaLitté

Le Père-Lachaise surréaliste, d'Étienne Ruhaud

Inauguré en mai 1804 dans l'actuel 20e arrondissement, le Père-Lachaise est devenu en quelques décennies le cimetière le plus réputé de Paris. L'éponyme confesseur du Roi-Soleil n'a jamais dû, de son vivant, imaginer une telle postérité. Par Jacques Lucchesi.

15/07/2026, 15:51

ActuaLitté

Une unique lueur : le retour familier et réjouissant d’Adamsberg

La cuvée Vargas est un bon cru : un roman sans surprise, assez convenu, mais qui ne décevra donc pas les fans d'Adamsberg et de cette auteure, spécialiste des dialogues décalés, un brin déjantés : quand la poésie affleure du sous-jacent au-delà des apparences de notre monde que l'on croit rationnel.

15/07/2026, 11:20

ActuaLitté

Le murmure de Jacques Derrida

Loin de se limiter à des réflexions purement linguistiques, Le monolinguisme de l’autre est une critique implacable de l’aliénation culturelle en situation coloniale.

15/07/2026, 10:49

ActuaLitté

Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire

À l’approche de la rentrée littéraire, les piles de livres à paraître ne tarderont pas à chasser celles du printemps. Il reste pourtant un mois et demi pour revenir vers des romans, récits et objets littéraires publiés entre janvier et juin 2026, parfois passés sous les radars malgré leur singularité.

14/07/2026, 15:01

ActuaLitté

Dans le désert du Nevada

Un thriller juridique, ou roman de prétoire, qui détaille le difficile travail des avocats commis d’office pour marchander peines et chefs d’accusation en faveur de leurs clients. Et un polar plus malin qu’il n’y paraît… 

13/07/2026, 12:23

ActuaLitté

Houaria : fragments de vies algériennes

Houaria, roman de l'auteure algéro-syrienne Inam Bioud, est paru en 2025, dans la collection Khamsa, co-créée par les éditions Barzakh en Algérie et les éditions Philippe Rey en France. Ce roman polyphonique met en avant plusieurs personnages. Leur point commun, la lettre « H » présente dans le prénom de chacun.e : Hadia, Hicham, Houari… Par Ghozlène Benabi.

10/07/2026, 09:40

ActuaLitté

Jeunesse à la Fleur : grandir dans l’ombre de la violence

Jeunesse à la Fleur est le premier roman de Rym Khelil paru en 2025 aux éditions Barzakh. Le récit autofictif - c'est-à-dire que l'auteure s'inspire de son vécu en y mêlant la fiction - se déroule à Alger, pendant la décennie noire et met en scène des adolescents se préparant au BAC. Par Ghozlène Benabi.

07/07/2026, 17:18

ActuaLitté

Dans les coulisses de Bahreïn, un roman d’espionnage très actuel

Si vous avez envie de jouer aux espions à l'ombre de Téhéran pour apprendre tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'émirat de Bahreïn. Une ambiance à la John Le Carré dans ce roman qui a été écrit en 2023 mais qui éclaire parfaitement les conflits d'aujourd'hui.

07/07/2026, 16:17

ActuaLitté

En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire

Du retour d’Adamsberg au conte végétal de Charlotte Monsarrat, le premier semestre 2026 a fait émerger des succès de librairie aussi bien que des échappées plus discrètes. Tous publiés entre le 1er janvier et le 30 juin, ces sept romans écrits en français offrent, avant le déferlement de la rentrée, une cartographie vivante des lectures qui ont compté. Et compteront encore ces prochaines et estivales semaines. 

05/07/2026, 14:48

ActuaLitté

Méthane : pourquoi ce gaz devient l’urgence climatique oubliée

Cette semaine, la Booksletter traverse un Brésil gagné par la dictature de Vargas, ausculte l’autoportrait de Donald Trump, remet le méthane au cœur de l’urgence climatique, suit le destin d’un caïd colombien et interroge notre rapport au soleil. Une revue de presse où l’histoire, la politique, la science et la littérature se répondent, jusque dans la mise à l’écart, à Moscou, de 18 000 livres ukrainiens sous couvert de conservation patrimoniale.

04/07/2026, 10:42

ActuaLitté

La mort d'un fils

Ce récit touche au cœur. Il narre la vie brute, pleine et sensible d’un être perdu. Il raconte la tragédie familiale née autour du mystère d’un fils, entre révolte et résilience. On le lit comme un road-movie avec des séquences réussies de flash-back. Heureux, presque ou si peu, aux Editions Taos, de Corinne Desthieux.

03/07/2026, 16:30

ActuaLitté

Ça dépend des jours : Guillaume Dreidemie explore la mémoire en poésie

Ça dépend des jours, de Guillaume Dreidemie, publié ce printemps 2026 à La rumeur libre, est un nouveau recueil de poèmes qui explore principalement la perte d’identité, la mémoire et la survie des êtres, maintenus debout grâce à l’écriture.

03/07/2026, 10:56

ActuaLitté

Passion libre de Julien Tribotté : l’été sera (encore plus) chaud

Que reste-t-il de l'amour quand les pratiques changent plus vite que notre imaginaire ? Avec Passion libre, paru ce printemps dans la collection l’Arpenteur de Gallimard, Julien Tribotté interroge autant la révolution des pratiques amoureuses que la résistance obstinée d’un certain romantisme. Par Camille Roche.

01/07/2026, 16:18

ActuaLitté

Lucioles : nouvelles pour réimaginer nos futurs

Avec ce recueil de nouvelles, co-édité par les Éditions La Volte et Reporterre, l’intention est claire : proposer des textes qui s’éloignent des dystopies habituelles, des discours éco-anxieux, pour se tourner vers des imaginaires plus optimistes. Et si on s’autorisait à croire à un avenir meilleur ? Au fait que l’humanité finira, d’une manière ou d’une autre, par sortir de la terrible impasse qui semble nous attendre ? Et si on créait un chemin vers l’espoir ?

01/07/2026, 10:34

ActuaLitté

Moon Knight : les vies réinventées du Poing de Khonsou

Il y a des anthologies qui alignent les curiosités comme on dispose des figurines sur une étagère. Et puis on tombe sur Les phases du Chevalier de la Lune, alimenté par cette vertigineuse idée que Marc Spector ne serait pas une exception, mais l’un des visages successifs d’un dieu vieux comme la nuit. Le pari de raconter les poings de Khonsou à travers les siècles (passés ou futurs), sous d’autres ciels est porté avec une liberté réjouissante.

30/06/2026, 16:18

ActuaLitté

Le Garçon d'encre : Se rappeler de sa peine pour se souvenir des temps heureux

Maxine ne voit plus son père, Peter, depuis cinq ans, écrivain célèbre, leurs chemins se sont séparés depuis le décès de sa mère. A la mort de celui-ci, Maxine revient à contrecœur dans son village d’enfance pour assister aux funérailles. 

30/06/2026, 14:38

ActuaLitté

“L'art est un anti destin“

Le nouveau livre de Pascal Louvrier est une biographie historique, engagée, extrêmement réussie, qui vise à restaurer l’image injustement ternie de Malraux, prix Goncourt 1933, ministre des affaires culturelles puis ministre d’Etat sous la présidence de Gaulle, auteur de « La condition humaine », « Antimémoires », « Lazare », « La voie royale », « L’espoir », « Les chênes qu’on abat », entre autres livres parmi une production littéraire qui fut à foison, et inégalée de par sa qualité, son nombre et son caractère. 

29/06/2026, 12:14

ActuaLitté

Lolita Pille, reine en son royaume littéraire

En lice pour le prochain Renaudot Essai, Antigone reine, le dernier livre de Lolita Pille, est un essai magistral. Profondément littéraire, libre, habité, incarné, il confirme un talent singulier ainsi que son apprentissage minutieux de lectrice et d’écrivaine.

29/06/2026, 12:02

ActuaLitté

La belle-mère : quand deux vérités s’entrechoquent

Asa, 55 ans, a élevé seule son fils suite au départ du père alors qu’Andreas était encore tout petit. Avancer à deux, face au monde, ça transforme. Leur relation mère-fils, fusionnelle au possible, leur a permis de tenir et de trouver du bonheur au quotidien. Seul bémol : les années ont passé et, devenu adulte, Andreas a trouvé l’amour. Elle s’appelle Josefin. Et si Asa espérait développer une relation agréable avec la jeune femme, rien ne se passe comme prévu…

29/06/2026, 10:44

ActuaLitté

Drive my car, d’Haruki Murakami : le Mal est une maladie

Publiée en 2014 dans le recueil intitulé Des Hommes sans femmes, aux éditions Belfond (traduction d’Hélène Morita), Drive my Car est une nouvelle à l’intelligence narrative exceptionnelle. La simplicité de son écriture et la profondeur qu’elle atteint évoque Tchekhov ou Kafka, présents tous deux dans le recueil. Dramatique, elle pose deux problèmes auxquels elle répond de manière limpide, abyssale. Au lieu de se refermer à la dernière page, le sens reste béant, fascinant, que le dispositif de la nouvelle épouse à jamais.

29/06/2026, 09:49

ActuaLitté

Espions de Cambridge, Tocqueville, paternité : la sélection Books

Cette semaine, Books suit cinq chemins où l’érudition rencontre les angles morts du présent. Les Cinq de Cambridge rappellent les ravages de la fidélité idéologique ; un biologiste démonte les mirages de la longévité ; Juan Villoro observe le football comme une religion ; Tocqueville reparaît dans une Amérique désenchantée, tandis que la paternité se lit jusque dans le cerveau. Chaque livre remet ainsi une évidence en jeu.

27/06/2026, 09:00

ActuaLitté

Houaria : Oran, ses femmes et ses fantômes

Houaria, roman de l'auteure algéro- syrienne Inam Bioud, est paru en 2025, dans la collection Khamsa, co-crée par les éditions Barzakh en Algérie et les éditions Philippe Rey en France. Par Ghozlène Benabi.

26/06/2026, 17:44

ActuaLitté

Les Crimes de la Maison Bleue… et il n’en resta plus qu’un ?

Un groupe d’étudiants se rend à Tsunojima, pour la retraite annuelle du Club des amateurs de roman policier. Un lieu chargé d’histoire, idéal pour ce rendez-vous : un an auparavant, l’île est devenu la scène de crime d’un quadruple meurtre. Une famille assassinée dans leur demeure. Seiji Nakamura, son épouse Kazié, leur domestiques. Un épisode sanglant, à ce jour encore inexpliqué, malgré quelques théories… Pourtant, ce n’est que le début.

26/06/2026, 17:18

ActuaLitté

Le Poids des os : c’est quoi, le prix d’une belle vie ?

D’un côté, il y a ces personnes pour qui tout va bien, à qui la vie sourit dès leur premier souffle sur cette Terre. Une existence proche d’un long fleuve tranquille, sans soubresaut. De l’autre côté, il y a le reste de l’humanité : une part, certainement plus importante, qui se démène pour atteindre un idéal, parfois impossible, et un bonheur qui leur glisse entre les doigts, encore et toujours. Le Poids des os, ce sont 25 nouvelles, entre rêve et réalité.

25/06/2026, 16:46

ActuaLitté

La Nuit gagnera l’océan : la fantasy aquatique de Nadia Coste

Quand un messager halve, englué dans une matière noire, échoue près de l’Acropora, Discrète pressent que l’équilibre de son peuple vient de céder. Gardienne dakhana capable de lire l’avenir dans les nuages, elle doit quitter le récif et rejoindre les peuples de la forêt. Avec La Nuit gagnera l’océan, publié chez Scrineo, Nadia Coste compose une fantasy aquatique inventive, dense et portée par une héroïne qui apprend à agir sans attendre d’être délivrée de ses peurs.

25/06/2026, 11:29

ActuaLitté

Le chef d’oeuvre oublié

Avec La Vierge jaune, Foucauld Duchange signe un premier roman d’une étonnante maturité, à la fois récit de filiation, méditation sur l’art et exploration du manque maternel. Publié dans la toute récente collection “Aventures” (éditions Gallimard), le livre s’inscrit dans cette tradition française du roman de mémoire où l’écriture tente moins de raconter une vie que de recomposer une présence disparue.

24/06/2026, 10:52

ActuaLitté

Salem, de Stephen King : que l’écriture soit

Salem (éditions JC Lattès, 2006, traduction originale de Christiane Thiollier et Joan Bernard, révisée et augmentée par Dominique Defert) est le second roman de Stephen King. Perturbant, littéraire – il convoque un grand nombre d’œuvres et d’auteurs de marque –, une confiance s’en dégage au-delà du pire, belle comme l’espoir d’un écrivain qui sent monter en lui des forces capables d’affronter l’existence, la part d’effroi qu’elle recèle.

24/06/2026, 10:42

ActuaLitté

RMC Story de Philippe Pichon : dictionnaire d’un amoureux transi du théâtre classique

Oubliez vos souvenirs des Lagarde et Michard, dépoussiérez vos idées reçues sur les classiques de la littérature et mettez de côté vos fastidieuses notes prises en cours de français sur les dramaturges du XVII : voici un essai enthousiaste, qui va bousculer vos aprioris.

23/06/2026, 13:02

ActuaLitté

Trois livres pour redécouvrir Marc Bloch, historien et résistant

À l'heure où Marc Bloch et Simonne Vidal font leur entrée au Panthéon, Armand Colin republie trois textes majeurs de l'historien : Écrits de guerre (1914-1918), Apologie pour l'histoire ou Métier d'historien et Les Caractères originaux de l'histoire rurale française. Trois ouvrages qui permettent de mesurer l'ampleur d'une œuvre dont l'influence dépasse largement le cadre universitaire.

23/06/2026, 12:22

ActuaLitté

John Rebus, l’enquêteur prisonnier qui refuse de lâcher la vérité

Infatigable Ian Rankin ! Quatre décennies se sont écoulées depuis qu'il nous a donné à lire la première enquête de son inspecteur au nom d'énigme, John Rebus, dans L'étrangleur d'Édimbourg (l'ouvrage vient d'ailleurs d'être réédité en poche). Un cycle romanesque qu'il convient d'apprécier dans sa totalité fluide. Une sorte de « comédie humaine », avec ses personnages reparaissant d'un livre à l'autre (comme dans celle de Balzac), indissociable de la ville d'Édimbourg. Et de l'Écosse tout entière, d'ailleurs. Par Jean Miniac.

23/06/2026, 12:01

ActuaLitté

Histoires extraordinaires de ballons : quand Paris prenait son envol

Depuis le 21 juin, la vasque olympique retrouve le ciel de Paris. Une occasion parfaite pour se souvenir que, bien avant de porter la flamme des Jeux, les ballons ont accompagné certaines des plus extraordinaires aventures scientifiques, techniques et humaines de notre histoire.

22/06/2026, 17:33

ActuaLitté

Prix Lumière d’août : les recommandations des jurés pour l’été — catégorie essai

Attaché en premier lieu à la littérature francophone et à la photographie, le prix Lumière d’août poursuit chaque année le même objectif : distinguer des œuvres où l’écriture, le regard, la mémoire des lieux, des corps et des êtres entrent en résonance.

22/06/2026, 12:43

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Les Ensablés - Une saison dans la vie d'Emmanuel, de Marie-Claire Blais

Ecrivaine célèbre outre-Atlantique mais qui -bien que de langue française- est aujourd’hui assez peu connue dans notre pays, Marie-Claire Blais  (1939-2021) fut pourtant l’objet d’un engouement bien plus rapide en France que dans son Québec natal, qui réserva à ses premières publications un accueil critique contrasté allant de l’enthousiasme à l’extrême réserve. Par Marie Coat.

19/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Fanny à la folie : Émilie de Turckheim raconte les souvenirs d'une femme de 82 ans

Fanny à la folie, le nouveau roman d'Émilie de Turckheim, paraîtra le 19 août 2026 aux éditions JC Lattès. À travers le portrait d'une octogénaire contrainte de quitter son appartement pour entrer en maison de retraite, l'autrice retrace une vie traversée par les souvenirs, les amitiés fondatrices, les amours et les secrets, dans un récit où se mêlent humour, fantaisie et émotion.

18/07/2026, 10:01

ActuaLitté

Comment l’IA transforme la guerre de l’information

L’heure du digital, l’océan de l’information ne cesse de s’étendre. Toute recherche apporte son flot de réponses et il n’est pas toujours facile de naviguer entre renseignements officiels, astroturfing (une stratégie de manipulation et d’influence), fake news et propagande.

18/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Un vétérinaire découvre que son symptôme n’est pas isolé

Martin Reinhard est vétérinaire. Il vient de reprendre un cabinet sur le déclin à Château-Chinon. Mais depuis quelque temps, ce géant qu’on verrait bien en troisième ligne sur un terrain de rugby se sent épuisé. Et le climat automnal n’arrange rien à son état vaguement dépressif. Pire, un matin, alors qu’il observe des chevreuils à proximité de sa maison, une étrange tache bleue apparaît dans son champ de vision.

18/07/2026, 07:00

ActuaLitté

Parle-moi de chez nous : les racines prennent l’avion

Un téléphone sonne, une femme tombe, trois générations retrouvent la parole. Entre Porto Rico et les États-Unis, Jeanine Cummins remonte les silences d’une lignée de femmes. Parle-moi de chez nous (trad. Christine Auché) est une saga généreuse, traversée d’images splendides, qui pèche surtout lorsqu’elle explique ce qu’elle vient de si bien faire sentir.

17/07/2026, 16:23

ActuaLitté

Freida McFadden et les cahiers de vacances : on prend les mêmes et on recommence

Le Dîner, de Freida McFadden (trad. Karine Xaragai), reste en tête des meilleures ventes du 6 au 12 juillet 2026, avec 42.080 exemplaires écoulés. Derrière, La Prof remonte à la deuxième place. Pour le suspense, il faudra repasser : les huit autres titres du Top 10 sont encore des cahiers de vacances.

17/07/2026, 12:31

ActuaLitté

Septentrionale : Karim Kattan fait de l’amour le dernier moteur du monde

Un pays jamais nommé s’effondre derrière eux ; devant, toutes les routes filent vers le nord. Dans Septentrionale, Karim Kattan lance Maryam et Joseph à travers une nuit de guerre, de prodiges et de souvenirs. Porté par les trajectoires queer de ses deux protagonistes, ce roman de l’exil mêle argot, visions cosmiques et tendresse sans édulcorer les violences héritées. Une traversée saisissante, parfois freinée par des symboles trop appuyés. Sortie le 4 septembre.

17/07/2026, 10:37

ActuaLitté

Elle le mangerait : la grande Frédé a les crocs

Frédérique a 35 ans, quelques centimètres de trop selon les autres, un ex qu’une mesure d’éloignement lui interdit d’approcher et une faim d’amour impossible à rassasier. Lorsque Gabriel la défend dans la rue, elle ne rencontre pas un homme : elle invente un couple. Avec Elle le mangerait, Nicolas Robin signe une comédie noire nerveuse, drôle dans son aveuglement, glaçante dans sa logique. À table, le 27 août.

17/07/2026, 10:37

ActuaLitté

Que reste-t-il des idéaux quand un attentat se prépare ?

Jeanne, Eric et Abdallah sont adolescents quand ils forment un groupe de musique : Les Pirouettes Cacahuètes. Ils voulaient fabriquer du son, une matière sauvage pour contrer l’effondrement annoncé, mais jamais le trio n’aurait imaginé alimenter une révolution à venir.

17/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Saurez-vous distinguer l’auteur de l’intelligence artificielle ?

Antoine Hummel propose un jeu. Son dispositif littéraire caustique entreprend de nous décoller du régime permanent de sollicitation que produisent les algorithmes de plateformes et d’applications.  En se confrontant à YouTube et en laissant s’insinuer l’intelligence artificielle, le texte explore ce que deviennent l’attention, le jugement et la création lorsque la répétition du même et la suggestion algorithmique enclosent notre appréhension du monde. 

17/07/2026, 08:00

ActuaLitté

La prochaine guerre mondiale pourrait commencer par l’eau

L’eau est devenue l’or bleu du XXIe siècle, une ressource rare et convoitée, au cœur des équilibres géopolitiques. Dans un monde sous tension, Léa, ingénieure spécialiste du traitement de l’eau, travaille sur des technologies de pointe censées répondre à la pénurie. Lorsque la crise s’intensifie, elle est mobilisée au sein de Blue Corps, une unité internationale chargée de sécuriser les ressources hydriques, considérées comme des infrastructures critiques.

17/07/2026, 07:00

ActuaLitté

Les Carnivores : Guillaume Nail écrit un futur qui a les crocs

Après une série de contaminations venues du vivant, les bêtes ont presque disparu, la viande se rationne et le Sanum organise un monde d’interdits, de protocoles et de surfaces désinfectées. Augustin, enfant rescapé d’une forêt interdite, croise Vadim, bureaucrate carniste, masculiniste et futur Guide d’une communauté hors contrôle. Avec Les Carnivores, publié chez Denoël, Guillaume Nail signe un roman brutal, organique, parfois saturé, mais traversé d’une vraie puissance de vision.

16/07/2026, 17:31

ActuaLitté

Une étreinte pour un long voyage : une saison en Perse et en prose

16/07/2026, 14:22

ActuaLitté

Le petit chien thérapeute : “Le deuil, c’est la mémoire qui s’obstine à battre sous les cendres”

16/07/2026, 14:22

ActuaLitté

Le fabuleux piano : Sonia Devillers fait parler un Érard disparu

En cherchant le piano laissé à Bucarest par sa grand-mère, Sonia Devillers rencontre un autre instrument disparu : un Érard de concert, numéro 68037, acheté par la famille Enoch en 1892, volé par les nazis en 1943 et jamais retrouvé. Dans Le fabuleux piano, publié chez Robert Laffont, elle compose un récit-enquête ample, sensible et très documenté sur les objets spoliés, les morts sans tombeau et la musique comme dépôt de mémoire. Début des gammes, ce 27 août.

16/07/2026, 10:38

ActuaLitté

Gaëlle Obiégly, ou l’art de digresser dans Rien à voir

Une narratrice connue sous le nom de Rose de Nuit vend des fiches de lecture, se dispute avec une bibliothèque et repart avec un livre blanc qui n’en est peut-être pas un : Une sculpture. Quand l’artiste Ari Bosochur lui propose de participer à une rétrospective où les œuvres seraient remplacées par leur récit, tout se met à glisser. Gaëlle Obiégly signe un roman brillant, drôle et très mobile sur l’art, la parole, le soin et les vies qu’on tente d’ordonner. Rien à voir, peut-être à lire, ce 20 août.

16/07/2026, 10:33

ActuaLitté

Ce que le capitalisme doit au racisme et au patriarcat

Pourquoi le capitalisme domine-t-il le monde ? A-t-il toujours existé ? Quels liens entretient-il avec la démocratie, le racisme, le patriarcat ou la crise écologique ?

16/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Son fiancé vole les 32 millions du Loto et déclenche sa vengeance

Pâquerette a 28 ans. Elle est laborantine, et follement amoureuse de Jean-Benoît, son fiancé, qu’elle considère comme l’homme parfait. Un soir, après sa journée de travail, elle rentre chez elle, avec dans sa poche, un ticket de Loto sur lequel elle a coché tous les numéros qui racontent leur histoire d’amour. Installée devant la télé, elle retient son souffle. Les chiffres tombent… un par un. Jusqu’au dernier : jackpot, trente-deux millions d’euros ! 

 

16/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Une veuve face aux victimes remontées d’un lac artificiel

Près de l’ancienne mine creusée par les Britanniques, une veuve assiste aux recherches des victimes dans un lac artificiel. Un homme en combinaison plonge puis remonte sans cesse des eaux. Elle tremble à l’idée de ce qu’il pourrait repêcher. Traduit du grec par Nicolas Pallier.

16/07/2026, 07:00

ActuaLitté

France-Espagne : la Roja met les Bleus à terre un soir de 14 juillet

Un soir de fête nationale, les Bleus rêvaient d’une troisième finale de Coupe du monde consécutive. À Arlington, dans l’agglomération de Dallas, l’Espagne les a privés de ballon, de souffle et d’avenir : 2-0, sans véritable contestation. Pour raconter cette chute, trois livres : Le Cœur du pélican pour la France, Rouge ou mort pour la Roja et Les Derniers Jours de Roger Federer pour une rencontre dont l’issue s’est dessinée bien avant le coup de sifflet final.

15/07/2026, 21:35

ActuaLitté

Je ne suis pas venu apporter la paix : la ferme où tout implose

Dans une ferme isolée d’une vallée pyrénéenne, un patriarche agonise. Ses enfants reviennent, chargés de rancœurs, de secrets, de fatigue et de comptes jamais réglés. Dehors, l’orage cogne. Dedans, Judith tient la maison, Maud prie, les chiens veillent, la fratrie s’observe. Je ne suis pas venu apporter la paix, ou la tragédie familiale noire revue par Nicolas Martin, organique, parfois excessive, mais d’une puissance d’atmosphère rare. À partir du 3 septembre.

15/07/2026, 15:12

ActuaLitté

Fille de : Anne Pitteloud démonte le mythe du grand écrivain

À la mort de Christian Monnay, écrivain culte retiré du monde depuis trente ans, sa fille Chloé découvre que ses neuf manuscrits inédits ne contiennent que des pages blanches. Pour préserver sa mère aveugle, puis pour exister enfin comme autrice, elle glisse ses propres romans sous le nom du père. Anne Pitteloud signe une comédie noire, fine et acide sur la filiation, l’imposture et les légendes que fabrique le monde littéraire. Généalogie à découvrir le 21 août.

15/07/2026, 12:15

ActuaLitté

Comment l’ordre transforme les révolutions en cérémonies

Comme il y a une dialectique de la raison, il y a une dialectique de la mémoire qui métamorphose le souvenir de la révolte en culte de l’ordre, les anniversaires des révolutions en défilés militaires, l’héritage de la Shoah en légitimation d’un État génocidaire ; ainsi s’affrontent les romans nationaux et la tradition des vaincus, le culte des héros et les traces laissées par les sans-nom, les monuments et les remémorations dissidentes.

15/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Les Désarmantes : Caroline Bouffault imagine une France sans hommes au pouvoir

Avec Les Désarmantes, son troisième roman à paraître le 21 août 2026 aux éditions Fugue, Caroline Bouffault imagine une France devenue une république pacifiste dirigée exclusivement par des femmes, où l’arrivée d’une journaliste étrangère vient révéler les contradictions d’un modèle fondé sur l’exclusion des hommes.

15/07/2026, 07:48

ActuaLitté

Le mythe de la France sans esclaves s’effondre dans les archives

À la veille de la Révolution française, Paris se pense comme une terre de liberté, régie par le principe selon lequel « il n’y a pas d’esclaves en France ». Pourtant, pour les esclaves venus des colonies chercher refuge dans la capitale, cette promesse se révèle fragile et souvent illusoire. 

14/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Une communauté protectrice devient peu à peu impossible à quitter

Alors qu’elle prend la route pour tenter de calmer ses angoisses, Coro se retrouve sur des sentiers déserts, sans téléphone portable, frôlant la panne sèche. La nuit progresse, et alors qu’elle s’aventure au bout d’un chemin étroit pour demander de l’aide, elle arrive devant un grand portail noir. Elle va découvrir une demeure isolée, entourée de végétation et peuplée d’animaux. La communauté de femmes qui y vit propose son aide à Coro.

14/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Celle que je suis

13/07/2026, 16:37

ActuaLitté

En Iran, 72 jours de garde à vue deviennent un monument littéraire

Arrêté en Iran le 12 octobre 2022, Olivier Grondeau a passé 887 jours en prison avant sa libération, le 17 mars 2025. Dans Joseph dans la nuit, publié chez L’Iconoclaste, il revient sur ses 72 jours de garde à vue sous l’autorité du ministère du Renseignement. Un récit d’enfermement, de peur et de résistance intérieure, porté par une langue nette, poétique et vibrante, où les rêves, les camarades et Hafez maintiennent un peu de monde au fond du noir.

13/07/2026, 16:18

ActuaLitté

Villes impériales. Sur les traces de Napoléon Ier et de Napoléon III

13/07/2026, 10:43

ActuaLitté

France-Maroc : les Bleus avalent les Lions de l’Atlas

Je vous écris ce matin les yeux fermés (c’est beau la confiance) : cette Coupe du monde outre-Atlantique va me coûter encore quelques nuits sans assez de sommeil. Des cernes, certes, mais qu’au moins je ne dois pas à une peine que la défaite face au Maroc aurait provoquée. Une fatigue victorieuse, avec quelques réserves.

11/07/2026, 12:19

ActuaLitté

La collision

11/07/2026, 09:20

ActuaLitté

La colonisation rend-elle fou ? Une enquête après Fanon

À partir des dossiers retrouvés des personnes internées à Anjanamasina (Madagascar), l’un des premiers asiles d’aliénés des colonies françaises, Raphaël Gallien prend au sérieux des paroles jugées délirantes, des gestes incompris, des trajectoires brisées, pour approcher les effets intimes de la colonisation. 

11/07/2026, 09:00

ActuaLitté

Le roman d’un père qui refuse de voir son fils lui échapper

Sur l’île de Muckle Flugga, le point habité le plus septentrional du Royaume-Uni, se dresse le phare de l’impossible, un des fameux phares de Stevenson. Un père et son fils le gèrent ensemble, depuis des années, accueillant parfois des pensionnaires, ornithologues pour la plupart. L’île est en effet peuplée d’une immense variété d’oiseaux, dont certains inattendus.

11/07/2026, 08:00

ActuaLitté

Un homme de 456 ans veut rejoindre la maison d’Elvis

Quand Will Somersby débarque en titubant dans le hall d’un hôpital psychiatrique canadien, il prétend être venu à pied depuis le Tennessee, guidé par le chant d’un rossignol. Il affirme, en outre, être âgé de 456 ans. Il est alors confié aux bons soins du Dr Miranda Gosling, peu à peu convaincue d’avoir déjà croisé l’étrange individu...

11/07/2026, 07:00

ActuaLitté

Federica Zombie

10/07/2026, 16:53

ActuaLitté

Freida McFadden reprend la tête, devant les cahiers de vacances

Nouveau livre de Freida McFadden en poche rime souvent avec nouvelle entrée dans le Top 10 — et pas à n’importe quelle place : Le Dîner s’installe directement en tête, avec 88.707 ventes en une seule semaine, du 29 juin au 5 juillet. Une entrée phénoménale. Derrière, les cahiers de vacances conservent pourtant leur mainmise sur le classement, dont ils occupent huit des dix premières places.

10/07/2026, 13:00

Top Articles

Ces 10 livres méconnus sauveront votre été avant la rentrée littéraire 30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire La défaillance du distributeur-diffuseur Makassar, une “vraie crise” pour l'édition indépendante
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.