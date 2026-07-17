La première librairie antiraciste de France mise sur le numérique

Ancienne ingénieure à la SNCF, Nawal Kerdougli a créé au printemps ManYaya, la première librairie exclusivement antiraciste en France. Interrogée par ActuaLitté, elle revient sur les origines de ce projet, ses choix éditoriaux et son ambition de rendre ces ouvrages accessibles partout en France, notamment dans les territoires où l’offre spécialisée est limitée.
Le 17/07/2026 à 17:27 par Ewen Berton
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17/07/2026 à 17:27
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Avant de devenir libraire, Nawal Kerdougli était ingénieure et travaillait dans l’organisation de chantiers pour la SNCF. Une occasion de changer de voie lui a permis de reprendre un projet resté jusque-là à l’état d’idée et de se former au métier de libraire avant de lancer ManYaya. « J'ai saisi l'occasion pour faire ce projet qui me trottait dans la tête et qui me tenait très à cœur », confie-t-elle.
La littérature était déjà présente dans son quotidien, tandis que son intérêt pour les questions antiracistes s’est construit au cours des dix à quinze dernières années : « Ça m'a donné des clés de lecture que je n'avais pas avant, parce que je n'avais pas les ressources nécessaires pour comprendre certains mécanismes. »
Elle évoque notamment les travaux de Rokhaya Diallo, Fatima Ouassak, Léonora Miano et Maya Angelou.
« Pour ce qui était de l’antiracisme, je ne voyais rien émerger, et je trouvais ça assez frustrant », explique Nawal Kerdougli. Si certaines librairies engagées proposent déjà des rayons consacrés à ces questions, elle dit n’avoir trouvé aucun établissement qui en fasse le cœur de son projet.
ManYaya entend aussi dépasser le seul cadre des essais. Son catalogue réunit des romans, des bandes dessinées et des livres jeunesse, des ouvrages souvent plus difficiles à repérer sous cet angle dans les rayons traditionnels. « On ne peut pas avoir de rayon antiraciste en littérature. Il n’y en a pas, en fait », ajoute-t-elle.
Le choix d’une librairie en ligne s’est imposé en partie en raison de son implantation à Poitiers : « Il y a des zones où il y a très peu de librairies. Alors, s'il y en a déjà très peu, encore moins avec un angle antiraciste. », observe-t-elle.
Pour constituer son catalogue, ManYaya s'appuie sur trois critères : la rigueur intellectuelle, la diversité des voix et l’accessibilité. « On avait à cœur de ne pas faire quelque chose de trop sérieux et austère. On veut que n'importe qui se sente accueilli, indépendamment du niveau de connaissance qu'il ou elle peut avoir sur le sujet », précise Nawal Kerdougli.
Pour commencer à comprendre ce sujet, Nawal Kerdougli recommande notamment Le Petit Manuel antiraciste pour les enfants (mais pas que), une bande dessinée de Rakidd qui présente plusieurs notions sous une forme courte et humoristique. Elle cite aussi Et un jour je suis devenu arabe, d’Anas Daif, ainsi que Kiffe kiffe demain, de Faïza Guène.
La libraire assume enfin la dimension politique de son projet dans le contexte actuel : « Il faut un contre-récit à tout ce qui est véhiculé par l'extrême droite. » Elle voit dans les livres un moyen d’aborder ces questions en dehors du rythme des controverses médiatiques, tout en laissant aux lecteurs la démarche de s’en saisir. « Je peux pas éduquer quelqu'un qui ne veut pas l'être, mais de proposer des ressources, oui. »
Crédits photo : Nawal Kerdougli - ManYaya
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
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Dix années de commerce de seconde main, le Label Emmaus invitait à fêter son anniversaire à l'Académie du Climat, ce 18 juin. Un appel, finalement, pour comprendre ce qu’est le réemploie, qui le porte : « 10 ans d’engagement, d’innovation sociale et de coopération au service d’une économie plus juste et circulaire », explique l’organisme. Avec un volet consacré au livre d’occasion – toujours objet de fantasmes…
19/06/2026, 16:36
Alors que Grasset sombre dans l’idéologie, que le mouvement de protestation contre l’instrumentalisation de grandes maisons d’édition au service d’une radicalisation politique et sociale voit le jour, il est grand temps de rendre nos indépendances plus visibles. Je crois en cette urgence, en cette nécessité d’afficher notre fierté (une notion peu mobilisée dans le secteur éditorial) d’être indé. Par Étienne Galliand, éditeur.
19/06/2026, 10:44
Aux Rencontres nationales de la librairie 2026, l’intelligence artificielle s’était invitée dans un double débat : celui de la création, du droit d’auteur et des œuvres, et celui, plus concret, des usages professionnels en librairie. Entre vigilance éthique et outils d’aide au pilotage, l’enjeu consiste à distinguer la menace du remplacement de la promesse d’une assistance pensée au service du métier. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, dépassionne le débat.
17/06/2026, 13:10
L’intelligence artificielle est généralement présentée comme une révolution technologique. On la décrit comme un ensemble d’algorithmes, de modèles statistiques ou d’infrastructures informatiques. Pourtant, cette définition technique ne suffit pas à expliquer l’intensité des passions qu’elle suscite. Par Bertrand Jouvenot.
17/06/2026, 12:52
L’information climatique circule davantage, alerte plus souvent et documente mieux l’ampleur du dérèglement en cours. Pourtant, l’accumulation des faits déclenche parfois l’angoisse, la lassitude ou le repli, au lieu de nourrir l’action. Pour dépasser cette impasse, le monde du livre dispose d’un rôle singulier : faire entendre d’autres récits, d’autres voix, et transformer la prise de conscience en mouvement collectif. Fanny Audibert publie chez Oxus Sortir du déni climatique, entrer en action.
15/06/2026, 13:03
ANALYSE – La question de l’indépendance des commerces du livre se déplace. Au-delà du statut juridique ou du choix éditorial, elle engage désormais la viabilité économique, la fatigue des équipes, l’écologie du livre et les conditions concrètes d’un métier sous tension. Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, aborde le sujet frontalement.
15/06/2026, 12:30
La grande fête annuelle de la librairie démarrera fin août comme chaque année, avec son lot de romans, les premiers, les francophones, les traductions. Si 277 romans de cette rentrée ont été utilisés pour amorcer la tendance 2026, aucun n'a été blessé (certains furent blessants...). Et s'impose d'emblée un constat : la littérature prend le présent à bras-le-corps, sans distance ni précaution.
15/06/2026, 11:28
Dans cette tribune, l’essayiste Nasser interroge, à partir de l’affaire Patrick Bruel et d’autres figures publiques mises en cause, la tension entre parole des victimes, présomption d’innocence, prescription judiciaire et responsabilités médiatiques. Un texte d’opinion, polémique et engagé, sur l’impunité supposée des puissants face aux violences sexuelles.
13/06/2026, 08:33
ANALYSE – Surproduction, encore et toujours, l'éternelle problématique de l'industrie du livre. Trop de livres, peut-être, probablement – assurément ? Ou bien, pas assez de temps pour que chaque ouvrage vive sa vie dans les points de vente ? Jean-Charles Caplier, directeur commercial chez Dilisco, propose une autre lecture.
13/06/2026, 06:00
Après la mort de Lyhanna, 11 ans, à Fleurance, Gérald Darmanin a reconnu une défaillance de l’institution judiciaire et demandé le réexamen de milliers de plaintes concernant des mineurs. Face à l’émotion nationale, plusieurs livres rappellent ce que la langue politique nomme mal : la durée du trauma, l’emprise, le silence des adultes et la place trop vite retirée aux victimes.
12/06/2026, 12:59
Entre les combats parlementaires autour de la loi Bichet, en 1947, et le récent rejet au Sénat, d’un amendement visant à renforcer le lien de confiance entre auteurs et éditeurs, l'historien Jean-Yves Mollier établit un fameux parallèle. Dans une tribune communiquée à ActuaLitté, il y voit la persistance d’une influence d’Hachette sur la fabrique de la loi, et interroge les effets démocratiques de la concentration éditoriale et médiatique.
12/06/2026, 11:51
Avec l'arrivée prochaine des AI Overviews, Google ne se contente plus de classer le web : il répond à sa place. Pour le livre, l’enjeu dépasse le référencement : critiques, libraires, bibliothèques et blogs nourriront une synthèse qui garde le lecteur captif, sans clic ni détour. Une promesse de confort, donc, mais aussi une confiscation très méthodique de la médiation littéraire. On se poserait presque des questions.
12/06/2026, 06:00
Jadis, l’écrivain hantait les cafés, les chambres closes et les marges de ses manuscrits. Le voici sommé d’occuper aussi les stories, les plateaux, les selfies et les vignettes promotionnelles. Dans un monde où l’absence frôle la faute professionnelle, l'écrivain-pirate François Belley interroge la dernière provocation possible pour un auteur : garder le silence, cultiver l’ombre et laisser l’œuvre parler avant le visage. Ou comment arrêter de bronzer avec son iPhone.
11/06/2026, 12:07
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