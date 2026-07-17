Netflix lance à Paris un festival gratuit autour des livres adaptés à l’écran

Netflix adapte cette saga, Netflix ressuscite tel personnage ou modernise tel autre : à l’instar de la concurrence, la plateforme de streaming puise dans les livres de quoi rassasier ses abonnés. Et si les livres fournissent une précieuse matière première, de Bridgerton à Lupin, l’opérateur se lance dans un événement littéraire, mi-octobre, avec le Centre national du livre. Et à Paris.
Le 17/07/2026 à 16:22 par Nicolas Gary
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17/07/2026 à 16:22
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L’écran puise depuis longtemps dans les rayonnages. Du 16 au 18 octobre 2026, il leur rendra quelques pages : Netflix et le Centre national du livre lancent, à Ground Control, à Paris, le Netflix Book Festival. Rencontres, lectures, débats et bibliothèque éphémère composeront ce rendez-vous gratuit, auquel s’ajoutera la présentation d’une étude GfK sur les effets des adaptations pour la filière.
Netflix ouvre un festival du livre. Le rapprochement aurait autrefois produit quelques haussements de sourcils ; il relève désormais d’une mécanique bien installée. Romans, mangas et bandes dessinées fournissent aux services de streaming des univers construits, des personnages éprouvés et, luxe appréciable, un lectorat susceptible de passer de la page à l’écran.
Du 16 au 18 octobre, le géant américain installera ses quartiers littéraires à Ground Control, près de la gare de Lyon. Le rendez-vous est organisé avec le Centre national du livre, qui célèbre ses 80 ans en 2026, et le lieu parisien, partenaire de la manifestation.
Trois journées de conférences, rencontres, clubs de lecture, débats, lectures musicales et animations sont annoncées. La programmation détaillée sera dévoilée à la rentrée, en même temps que l’ouverture des réservations. L’accès sera gratuit, dans la limite des places disponibles.
Au cœur du dispositif, une bibliothèque éphémère réunira romans, mangas, bandes dessinées et romans graphiques. Les ouvrages seront mis à disposition avec la participation de plusieurs dizaines de maisons d’édition françaises, mobilisées avec le concours du CNL. Leur liste n’a pas encore été communiquée.
L’ambition consiste à organiser la circulation dans les deux sens : de l’imprimé vers l’image, bien sûr, mais aussi de la série vers les librairies. Netflix convoque ainsi La Chronique des Bridgerton, Lupin, Astérix et Obélix : le combat des chefs, Le Jeu de la dame ou Cent ans de solitude. Des productions très différentes, nourries aussi bien par des classiques que par des sagas contemporaines, des bandes dessinées patrimoniales ou des œuvres étrangères traduites.
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La société avance un chiffre à la mesure de son catalogue : en 2025, les programmes tirés de publications auraient généré plus de 9 milliards de vues dans le monde et représenté près de 20 % des heures visionnées sur le service. Ces données, rendues publiques par Netflix en avril dernier (actualisées début 2 juin), proviennent de ses propres outils de mesure. Elles doivent donc être présentées comme les résultats communiqués par l’entreprise, et non comme une évaluation indépendante.
Durant les treize premières semaines de 2026, toujours selon Netflix, au moins une nouveauté ou une nouvelle saison inspirée d’un ouvrage figurait chaque semaine dans son classement mondial. Quand la machine réclame des histoires, elle sait manifestement où trouver la bibliothèque.
Reste à déterminer ce que cette exposition rapporte aux textes originaux. Ici encore, Netflix aligne plusieurs exemples fournis par les éditeurs ou ses partenaires. Après la sortie de l’adaptation de People We Meet on Vacation, les ventes du roman d’Emily Henry auraient progressé de 97 % tous formats confondus en deux semaines. Au Royaume-Uni, celles du Mystère des Sept Cadrans d’Agatha Christie auraient quadruplé, tandis que la série de Julia Quinn aurait triplé ses résultats lors de la diffusion de la quatrième saison de Bridgerton.
En France, le phénomène s’était déjà manifesté après le lancement de cette dernière. D’après les données GfK publiées par ActuaLitté, l’édition réunissant les deux premiers tomes de Julia Quinn avait atteint 205.092 exemplaires vendus en 2021, pour plus de 3 millions € de chiffre d’affaires chez J’ai lu.
Le mouvement dépasse toutefois les succès isolés. Une étude du CNL, menée avec BearingPoint en association avec la SCELF et le CNC, constatait que 32 % des productions audiovisuelles coproduites par des services de vidéo à la demande étaient issues de textes publiés. Entre 2015 et 2021, le nombre de séries concernées avait progressé de 112 %. Dans les douze mois suivant une sortie au cinéma, à la télévision ou en streaming, 65 % des ouvrages observés avaient enregistré un rebond de leurs ventes papier en France.
Une autre, deux ans plus tard, se concentrait sur plus de 4.200 productions françaises sorties entre 2015 et 2023. Elle retrouvait un effet comparable, mais sur un périmètre différent : 61 % des titres portés à l’écran avaient bénéficié d’une reprise de leurs ventes imprimées. La hausse concernait 67 % des œuvres adaptées au cinéma et 50 % de celles destinées à la télévision.
Le Netflix Book Festival entend prolonger cette observation. Une nouvelle enquête réalisée avec GfK doit apporter des données inédites sur les conséquences des transpositions audiovisuelles pour la chaîne du livre. Son périmètre, la période étudiée, les indicateurs retenus et la méthode d’attribution des ventes ne sont pas encore précisés.
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Ces informations seront essentielles. L’effet d’une diffusion dépend notamment de l’ancienneté du titre, de sa présence en librairie, de l’existence d’une version de poche, du lancement d’une couverture promotionnelle ou de la capacité de l’éditeur à réimprimer rapidement. Une progression constatée après l’arrivée d’un film ou d’une série ne suffit pas toujours, à elle seule, à établir un lien de causalité.
La programmation précisera la place accordée aux auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires et professionnels des droits audiovisuels. Pour l’heure, le rendez-vous est fixé du 16 au 18 octobre 2026, au 81, rue du Charolais, dans le 12e arrondissement de Paris. Les réservations gratuites ouvriront à la rentrée.
Crédits photo : Lupin Partie 4 © Netflix
DOSSIER - Netflix : quand les livres inspirent films et séries
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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Du lundi 22 au dimanche 28 juin, la station publique France Culture accueillera son lot d'écrivains, de penseurs, d'essayistes et d'artistes pour évoquer une variété de sujets, des mondes fantastiques de Terry Pratchett à notre époque troublée par les guerres. Sans oublier quelques interprétations radiophoniques de classiques de la littérature...
22/06/2026, 09:54
Du 12 au 18 juin, les chroniques recensées par Bibliosurf font remonter des récits hantés par les mémoires enfouies, les violences intimes et les fractures politiques. De Douglas Kennedy à Gayl Jones, les livres les plus commentés de la semaine composent un paysage romanesque traversé par les identités fragiles, les héritages coloniaux et les voix qui cherchent à se reconstruire.
20/06/2026, 17:51
France Culture ne reconduit pas à la rentrée La Conversation scientifique, l’émission animée par Étienne Klein. Une décision prise après la sanction prononcée par l’Université Paris Cité dans l’affaire de plagiat visant la thèse du physicien et vulgarisateur.
19/06/2026, 18:33
Le tournage de l'adaptation du Roman de Marceau Miller, signé par Marceau Miller et paru en janvier 2025 aux éditions La Martinière, a démarré le 17 juin dernier. Produite par Gaumont Télévision, la mini-série compte à son casting, notamment, Elisa Erka et Thierry Godard.
19/06/2026, 10:18
Paru en février 2023 aux éditions Eyrolles, Écolo mon cul, de Pierre Rouvière et Barnabé Crespin-Pommier, passe sur les écrans, sur arte.tv, YouTube et toutes les chaînes sociales du réseau franco-allemand. Produite par Breath Film, cette adaptation compte 8 épisodes de 10 minutes, autour des choix écologiques du quotidien.
19/06/2026, 10:13
Cette semaine, La Grande Librairie vous aide à choisir vos livres de l’été ! Thrillers, « page turners », romans d’amour, d’aventure, sombres ou lumineux, crève-cœurs, rassembleurs… Ah ! Les goûts et les couleurs ! Rendez-vous ce 17 juin à 21h05 sur France 5 pour découvrir les choix d'Augustin Trapenard.
16/06/2026, 20:11
Frédéric Beigbeder fera son retour régulier à la radio à la rentrée. L’écrivain présentera, à partir du 30 août, une nouvelle émission culturelle sur RTL, chaque dimanche de 20h à 21h, a annoncé la station à l’AFP.
15/06/2026, 17:25
Sur France Culture, du lundi 15 au dimanche 21 juin, la programmation fait la part belle à la littérature, aux idées et aux univers d'auteurs et d'autrices de tous les horizons. L'émission Le Book Club propose par ailleurs un hommage à Marjane Satrapi, avec Benoît Peeters, Bahareh Akrami et Salomé Lahoche.
15/06/2026, 10:41
Fidèle au rendez-vous, Bibliosurf propose tous les vendredis un panorama des livres qui agitent le web – chroniques, articles, podcasts et autres vidéos (période du 5 au 11 juin 2026). Les titres cités sont retenus selon leur fréquence d’apparition, la diversité des sources et la convergence des thèmes critiques.
12/06/2026, 17:21
Après le succès de la première saison, Les Malheurs de Sophie sont de retour sur les ondes ! Cap sur l’Amérique : Sophie grandit, chante… et continue de faire des bêtises. Disponible à partir du 12 juin sur le site de France Culture et l’application Radio France.
11/06/2026, 16:11
Vendredi 12 juin à 23h, l'émission Au bonheur des livres s'articulera autour du thème « Récits de souffrance et de résilience, avec Paul Gasnier et Romain Lemire ». Présentée par Claire Chazal, elle sera à retrouver sur Public Sénat
11/06/2026, 10:02
Le vendredi 19 juin (de 16h à 18h), venez découvrir un groupe de 7 jeunes à travers leur Radio Live à la médiathèque du Bachut de Lyon ! Après des ateliers mêlant écriture, théâtre et création sonore, ils vous proposent chroniques, musiques et regards sur le monde. Le tout accompagné d’une exposition photo de leur aventure. Une occasion unique de partager ce moment de radio vivante avec eux ! Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.
09/06/2026, 13:04
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