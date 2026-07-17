Netflix lance à Paris un festival gratuit autour des livres adaptés à l’écran

L’écran puise depuis longtemps dans les rayonnages. Du 16 au 18 octobre 2026, il leur rendra quelques pages : Netflix et le Centre national du livre lancent, à Ground Control, à Paris, le Netflix Book Festival. Rencontres, lectures, débats et bibliothèque éphémère composeront ce rendez-vous gratuit, auquel s’ajoutera la présentation d’une étude GfK sur les effets des adaptations pour la filière.

Netflix ouvre un festival du livre. Le rapprochement aurait autrefois produit quelques haussements de sourcils ; il relève désormais d’une mécanique bien installée. Romans, mangas et bandes dessinées fournissent aux services de streaming des univers construits, des personnages éprouvés et, luxe appréciable, un lectorat susceptible de passer de la page à l’écran.

Du 16 au 18 octobre, le géant américain installera ses quartiers littéraires à Ground Control, près de la gare de Lyon. Le rendez-vous est organisé avec le Centre national du livre, qui célèbre ses 80 ans en 2026, et le lieu parisien, partenaire de la manifestation.

Trois journées de conférences, rencontres, clubs de lecture, débats, lectures musicales et animations sont annoncées. La programmation détaillée sera dévoilée à la rentrée, en même temps que l’ouverture des réservations. L’accès sera gratuit, dans la limite des places disponibles.

Lire, regarder, recommencer

Au cœur du dispositif, une bibliothèque éphémère réunira romans, mangas, bandes dessinées et romans graphiques. Les ouvrages seront mis à disposition avec la participation de plusieurs dizaines de maisons d’édition françaises, mobilisées avec le concours du CNL. Leur liste n’a pas encore été communiquée.

L’ambition consiste à organiser la circulation dans les deux sens : de l’imprimé vers l’image, bien sûr, mais aussi de la série vers les librairies. Netflix convoque ainsi La Chronique des Bridgerton, Lupin, Astérix et Obélix : le combat des chefs, Le Jeu de la dame ou Cent ans de solitude. Des productions très différentes, nourries aussi bien par des classiques que par des sagas contemporaines, des bandes dessinées patrimoniales ou des œuvres étrangères traduites.

À LIRE - Netflix veut transformer les lecteurs en spectateurs

La société avance un chiffre à la mesure de son catalogue : en 2025, les programmes tirés de publications auraient généré plus de 9 milliards de vues dans le monde et représenté près de 20 % des heures visionnées sur le service. Ces données, rendues publiques par Netflix en avril dernier (actualisées début 2 juin), proviennent de ses propres outils de mesure. Elles doivent donc être présentées comme les résultats communiqués par l’entreprise, et non comme une évaluation indépendante.

Durant les treize premières semaines de 2026, toujours selon Netflix, au moins une nouveauté ou une nouvelle saison inspirée d’un ouvrage figurait chaque semaine dans son classement mondial. Quand la machine réclame des histoires, elle sait manifestement où trouver la bibliothèque.

Du binge-watching au binge-reading

Reste à déterminer ce que cette exposition rapporte aux textes originaux. Ici encore, Netflix aligne plusieurs exemples fournis par les éditeurs ou ses partenaires. Après la sortie de l’adaptation de People We Meet on Vacation, les ventes du roman d’Emily Henry auraient progressé de 97 % tous formats confondus en deux semaines. Au Royaume-Uni, celles du Mystère des Sept Cadrans d’Agatha Christie auraient quadruplé, tandis que la série de Julia Quinn aurait triplé ses résultats lors de la diffusion de la quatrième saison de Bridgerton.

En France, le phénomène s’était déjà manifesté après le lancement de cette dernière. D’après les données GfK publiées par ActuaLitté, l’édition réunissant les deux premiers tomes de Julia Quinn avait atteint 205.092 exemplaires vendus en 2021, pour plus de 3 millions € de chiffre d’affaires chez J’ai lu.

Le mouvement dépasse toutefois les succès isolés. Une étude du CNL, menée avec BearingPoint en association avec la SCELF et le CNC, constatait que 32 % des productions audiovisuelles coproduites par des services de vidéo à la demande étaient issues de textes publiés. Entre 2015 et 2021, le nombre de séries concernées avait progressé de 112 %. Dans les douze mois suivant une sortie au cinéma, à la télévision ou en streaming, 65 % des ouvrages observés avaient enregistré un rebond de leurs ventes papier en France.

Une autre, deux ans plus tard, se concentrait sur plus de 4.200 productions françaises sorties entre 2015 et 2023. Elle retrouvait un effet comparable, mais sur un périmètre différent : 61 % des titres portés à l’écran avaient bénéficié d’une reprise de leurs ventes imprimées. La hausse concernait 67 % des œuvres adaptées au cinéma et 50 % de celles destinées à la télévision.

GfK compte les pages tournées

Le Netflix Book Festival entend prolonger cette observation. Une nouvelle enquête réalisée avec GfK doit apporter des données inédites sur les conséquences des transpositions audiovisuelles pour la chaîne du livre. Son périmètre, la période étudiée, les indicateurs retenus et la méthode d’attribution des ventes ne sont pas encore précisés.

À LIRE - Des romans aux séries : Netflix change les oeuvres en moteurs de ventes mondiales

Ces informations seront essentielles. L’effet d’une diffusion dépend notamment de l’ancienneté du titre, de sa présence en librairie, de l’existence d’une version de poche, du lancement d’une couverture promotionnelle ou de la capacité de l’éditeur à réimprimer rapidement. Une progression constatée après l’arrivée d’un film ou d’une série ne suffit pas toujours, à elle seule, à établir un lien de causalité.

La programmation précisera la place accordée aux auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires et professionnels des droits audiovisuels. Pour l’heure, le rendez-vous est fixé du 16 au 18 octobre 2026, au 81, rue du Charolais, dans le 12e arrondissement de Paris. Les réservations gratuites ouvriront à la rentrée.

Crédits photo : Lupin Partie 4 © Netflix

DOSSIER - Netflix : quand les livres inspirent films et séries

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com