CED et CEDIF, la diffusion sur mesure au service de l'édition indépendante

Nouvelle implantation, organisation commerciale renforcée : CED et CEDIF investissent dans leur avenir pour mieux accompagner les éditeurs partenaires et consolider leurs rôles d'acteurs de référence de la diffusion.
Le 17/07/2026 à 16:02 par Dépêche
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17/07/2026 à 16:02
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Après 36 années passées à Charenton et Ivry-sur-Seine, CED et CEDIF tournent une page de leur histoire et ouvrent un nouveau chapitre de leur développement. À la faveur d’une opportunité immobilière stratégique, les sociétés s’installent dans de nouveaux locaux à Maisons-Alfort, à deux minutes à pied du métro Les Juilliottes (ligne 8).
Les nouveaux espaces de travail — modernes et fonctionnels — ont été conçus pour offrir des conditions optimales aux équipes de CED et CEDIF, mais aussi pour recevoir dans les meilleures conditions les éditeurs et tous les acteurs du livre.
L’évolution des métiers de l’édition conduit à ce que de nouveaux enjeux apparaîssent. Pour CED et CEDIF, cette impulsion se traduit notamment par l’arrivée d’un nouveau responsable commercial en soutien du directeur des ventes. Sa mission : fédérer les équipes terrain, accompagner les représentants au quotidien et piloter le déploiement de cette nouvelle stratégie — autant de leviers au service d’une proximité renforcée avec les éditeurs et les libraires.
« Avec une organisation commerciale renforcée, CED et CEDIF confirment leur ambition d’investir durablement dans leur développement. Modernisation de l’organisation, consolidation des partenariats, qualité de service : autant d’engagements au service d’un objectif clair — offrir toujours plus de valeur aux éditeurs partenaires et affirmer leurs positions d’acteurs de référence de la diffusion vraiment indépendante », explique la présidente, Corinne Jarque dans un communiqué adressé à ActuaLitté.
Et d’ajouter : « En plus des 4 distributeurs historiques, CED et CEDIF ont ouvert de nouveaux ponts en 2026 avec 2 distributeurs supplémentaires. »
Depuis 1989, CED et CEDIF accompagnent près de 250 éditeurs indépendants et réalisent un chiffre d’affaires net de 20,7 millions d’euros. Leurs 12 représentants effectuent chaque année quelque 9500 visites en librairie, réparties sur sept tournées, pour assurer proximité et suivi des points de vente.
Crédits photo : CED-CEDIF
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Par Dépêche
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