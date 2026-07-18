Fanny à la folie : Émilie de Turckheim raconte les souvenirs d'une femme de 82 ans

À 82 ans, Fanny voit son quotidien bouleversé lorsque sa fille et son gendre décident de l'installer en maison de retraite. Le départ forcé de son appartement de la rue Dante l'oblige à faire le tri dans toute une existence, à travers les objets qu'elle a conservés au fil des décennies.

Chaque souvenir fait surgir un pan de son histoire : les haïkus de Pierre, l'homme qu'elle a aimé, les publications de l'institut où elle a rencontré Maud, son amie de jeunesse, ou encore les lectures qui ont nourri leur complicité. Derrière ces traces du passé affleure également un secret longtemps enfoui, qui accompagne Fanny depuis des années.

Entre les allers-retours du présent vers le passé, le roman explore les liens d'amitié, les passions, les attachements familiaux et la manière dont une vie se raconte au moment où il faut quitter les lieux qui l'ont façonnée. Émilie de Turckheim compose ainsi un récit où le quotidien bascule volontiers vers l'excentricité, tout en interrogeant la mémoire et le temps qui passe.

Les éditions JC Lattès vous proposent un extrait en avant-première :

Née en 1980, Émilie de Turckheim est romancière. Récompensée à plusieurs reprises au cours de sa carrière, elle publie avec Fanny à la folie son onzième roman.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com