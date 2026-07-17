Boycott de l'édition israélienne : le président de PEN America claque la porte

Dans une publication mise en ligne sur Instagram le 12 juillet, Dinaw Mengestu a expliqué son départ par ce qu’il décrit comme « l’incapacité persistante à défendre la liberté d’expression de manière juste et équitable » de PEN America. Il a également reproché à l’organisation de produire des travaux susceptibles de favoriser la répression de certaines prises de position.

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D'après Publishers Weekly, Tracy Higgins, vice-présidente exécutive du conseil d’administration, doit assurer la présidence par intérim. Le prochain président sera choisi parmi les membres du conseil, puis sa nomination soumise au vote des adhérents.

Le texte contesté par Mengestu, intitulé A Silent Moratorium et publié le 9 juillet, s'appuie sur des entretiens menés avec plus de 30 écrivains, traducteurs, agents et autres professionnels du livre israéliens ou juifs.

Les personnes interrogées disent subir un isolement croissant depuis les attaques conduites par le Hamas le 7 octobre 2023 et la guerre menée par Israël à Gaza. Elles évoquent des annulations d’événements, des difficultés à faire publier de nouveaux projets, des campagnes de harcèlement en ligne et des appels à ne plus lire certains auteurs. Plusieurs témoignages ont été recueillis sous couvert d’anonymat.

L’agente littéraire Deborah Harris affirme notamment que son agence vendait habituellement les droits de cinq à dix romans israéliens par an aux États-Unis. Elle indique n’en avoir vendu aucun depuis le 7 octobre 2023 et avoir reçu des demandes lui enjoignant de ne plus proposer d’auteurs israéliens. « La réponse courante est : “Je ne saurais pas comment publier cet auteur en ce moment” », explique-t-elle. D’autres écrivains disent avoir été incités à réduire les références à Israël ou à l’identité juive dans leurs manuscrits.

Le texte examine également les effets des campagnes de boycott culturel. À l’automne 2024, plus de 7000 écrivains et professionnels du livre ont signé un engagement visant des maisons d’édition, festivals, agences et publications israéliens considérés comme « complices ou restés des observateurs silencieux de l’oppression écrasante des Palestiniens ». Engagement qui vise toutefois des institutions, et non des personnes.

PEN America reconnaît toutefois qu’« il est difficile d’évaluer » dans quelle mesure les situations rapportées découlent des boycotts culturels, de sentiments « anti-Israéliens, antisionistes ou antisémites », ou encore de considérations commerciales et éditoriales.

Le statut politique du boycott au centre du désaccord

Dinaw Mengestu estime que la présentation retenue par PEN America peut servir les partisans de lois destinées à sanctionner ou à limiter les actions liées au mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) . Il qualifie cette approche de « contraire à l’éthique », parce qu’elle peut faire apparaître ces actions comme des pratiques discriminatoires plutôt que comme un discours politique protégé par la liberté d'expression.

Le BDS appelle à exercer une pression économique, culturelle et académique sur Israël en raison de son traitement des Palestiniens. Mengestu affirme que « ce rapport n’est pas un incident isolé » et qu’il « poursuit cette approche consistant à défendre certains droits sans en défendre d’autres ».

Il mentionne par ailleurs un rapport publié par PEN America en 2016 sur les effets du mouvement BDS dans des universités américaines, auquel il reproche d’avoir accordé peu de place aux étudiants palestiniens. Dans son message du 12 juillet, il écrit que « le boycott est une forme de dialogue ». Il annonce également rompre définitivement ses liens avec l’organisation.

D’après une déclaration de PEN America transmise par courriel au New York Times, l’organisation « s’oppose depuis longtemps aux boycotts culturels et universitaires », tout en affirmant avoir « toujours établi une distinction claire entre le désaccord avec une tactique et la défense du droit d’y recourir ».

Elle considère que ces boycotts peuvent entraver les échanges internationaux de littérature, d’art et de connaissances. Elle précise cependant que la participation à un boycott, comme sa défense, relève de la liberté d’expression et d'un discours politique protégé par la Constitution américaine et affirme défendre les écrivains et universitaires menacés de sanctions en raison de leur engagement pour ou contre de telles campagnes.

Dans sa réponse au départ de Mengestu, PEN America déclare : « Nous respectons le fait qu’il ait pris une décision en laquelle il croit » et « nous reconnaissons que les gens peuvent être en désaccord sur la meilleure manière d’appliquer les principes de la liberté d’expression dans ce contexte particulièrement difficile ».

L’organisation réaffirme son engagement à « raconter des histoires difficiles, dans des moments politiquement délicats, sur des écrivains aux perspectives diverses, même lorsque cela nous met mal à l’aise compte tenu de notre propre histoire récente ». Elle soutient qu’il est essentiel de partager des récits d’exclusion et d’isolement : « Nous sommes fiers de ce texte et pensons qu’il s’agit exactement du type de travail important que PEN America est particulièrement bien placée pour accomplir. »

Les tensions de 2024 en arrière-plan

PEN America avait déjà été confrontée en 2024 à une contestation portant sur sa réaction à la guerre à Gaza. Des auteurs lui reprochaient de ne pas défendre avec la même vigueur les écrivains palestiniens et les voix favorables aux Palestiniens. De nombreux participants s’étaient alors retirés de ses prix littéraires et de son festival international World Voices. L’organisation avait annulé la cérémonie de remise des prix, puis l’édition 2024 du festival.

Le collectif Writers Against the War on Gaza avait ensuite appelé au boycott de PEN America, l’accusant de discrimination envers les Palestiniens et les discours pro-palestiniens. Cette campagne, commencée en 2024, a pris fin le 31 décembre 2025. Les prix littéraires et le festival World Voices avaient pu reprendre leurs activités en 2025, après leur annulation l’année précédente.

En 2023 également, PEN America avait traversé une autre crise, cette fois dans le contexte de l'agression russe de l'Ukraine. En mai de cette année-là, lea journaliste Masha Gessen, iel-même d'origine russe, alors vice-président·e du comité directeur de PEN America, avait démissionné de son poste après le World Voices Festival.

Au cours de l'événement, des auteurs ukrainiens, dont Artem Tchekh, Iryna Tsilyk et Artem Chapeye, avaient dénoncé la présence d'auteurs russes dissidents, Ilia Veniavkin et Anna Nemzer, alors qu'ils avaient obtenu la garantie d'un festival sans ressortissants russes. Le débat que devait animer Masha Gessen avec ces auteurs russes avait été annulé sous la pression des auteurs ukrainiens, entrainant sa démission.

Crédits photo : Emmanuelle Robicquet - Albin Michel

Par Ewen Berton

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